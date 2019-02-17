Начало Новаго Завѣта слѣдуѳтъ отнести ко времени около 150-го года. До этого времени церковь нѳ знала Новаго Завѣта и не предполагала, что онъ когда-нибудь появится. Но это не значитъ, что болѣе раннее, прѳдшествовавшее 150-му году, время не имѣло никакого значенія для появленія канона: напротивъ, въ это, именно, время и подготовлялось постепенно его образованіе.

В. Вреде - Происхожденiе книгъ Новаго Завъта - Публичныя лекціи

Переводъ съ нѣмецкаго И. М. Хераскова подъ редакціей Н. М. Никольскаго

Гиполитографія Русскаго Товарищества печатнаго и издательскаго дѣла Чистые пруды, Мыльниковъ пер., МОСКВА — 1908 г. – 98 с.

В. Вреде - Происхожденiе книгъ Новаго Завъта - Публичныя лекціи - Содержание

Введѳніѳ

I. Павѳлъ и литѳратура посланій Павла

Личность Павла

Посланія Павла

1-е Посланіе къ Коринѳянамъ

Посланіе къ Галатамъ

ПІосланіе къ Римлянамъ

2-ѳ Посланіе къ Коринѳянамъ

Первое посланіе къ Солунянамъ

Посланіе къ Филиппійцамъ

Посланіѳ къ Колоссянамъ

Посланіе къ Филимону

Подлинныя и нѳподлинныя посланія

2-ѳ Посланіѳ къ Солунянамъ

Посланіе къ Ефесянамъ

Посланіѳ къ Тимоѳею и Титу

II. Евангелія

Синоптики

Маркъ

Матѳей

Лука

Вопросъ о синоптикахъ

Евангѳлія и преданіѳ о жизни Іисуса

Евангѳліе отъ Іоанна

III. Остальныя книги Новаго Завѣта и происхождѳніѳ канона

Дѣянія апостоловъ

Посланіѳ къ Еврѳямъ

Соборныя посланія

2-ѳ посланіе Пѳтра

Посланіе Іуды

1-ѳ посланіѳ Петра

Посланіѳ Іакова

Посланія Іоанна

Откровеніе Іоанна

Происхождѳніѳ новозавѣтнаго канона

В. Вреде - Происхожденiе книгъ Новаго Завъта - Публичныя лекціи - Введеніе

Въ насіоящихъ лѳкціяхъ я намѣренъ говорить о проісхожденіи Новаго Завѣта, и знаю, что тѳма эта не можетъ не вызывать къ себѣ широкаго интереса.

200 лѣтъ назадъ положеніе было не таково, какъ теперь. Для широкихъ круговъ тогда не существовало и самаго вопроса о томъ, какъ возникла эта небольшая по объѳму, но столь всеобъемлющая по вліянію и бесконечно важная для человѣчвства книга. Едва ли существовалъ этотъ вопросъ даже и для богословской науки. Намѣчались лишь пѳрвые шаги къ научному трактованію этого вопроса, и такое положеніе тянулось еще почти сто лѣтъ, прежде чѣмъ началась та необыкновенно энергичная и продолжительная работа, которая подняла богословское изслѣдование до его современнаго положенія и привела къ отвѣту на поставленный вопросъ.

Даже въ настоящее время, конѳчно, работа эта далеко еще не сдѣлалась общимъ достояніемъ образованныхъ классовъ, хотя вліяніе ея проникло уже въ болѣе широкіе слои общества; по крайнѳй мѣрѣ, повсюду замѣтно пониманіе проблемы и интересъ къ ней, прежде всего у тѣхъ, кто стремится примирить интересы религіи съ выводами современной науки, но также у многихъ изъ тѣхъ, которыѳ далеко стоятъ отъ самой религіи и просто въ качествѣ образованныхъ людей хотятъ узнать, что представляетъ изъ себя классическій документъ христіанства—т.-е. Новый Завѣть.

Столь широкій интересъ къ темѣ, столь живоѳ отношеніе къ поставленнымъ здѣсь вопросамъ даетъ представителю науки право публично говорить объ этихъ предметахъ. Правда, сюжетъ этотъ очень щекотливый: онъ во многихъ отяошеніяхъ затрагиваетъ интересы чувства; но справедливо и то, что наука не можетъ вѣчно оставаться тайной. Нельзя запрещать ей честно и открыто сообщать результаты честнаго научнаго изслѣдованія тѣмъ, кто спрашиваѳтъ о нихъ съ честными намѣреніяии.