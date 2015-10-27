От автора. Я очень рад тому, что моя книга "Рациональность веры" издана на русском языке. Будучи предподавателем философии, я не могу забыть о вкладе, который внесла в европейскую и мировую культуру русская философская мысль, изначально отличавшаяся исключительно религиозным характером. Как знать, возможно, мысль Владимира Соло­вьева и его последователей была последней великой попыткой смелого и бескомпромиссного решения богословских проблем.

Однако, то ли по причине опустошения, которое произвел в западной философии позити­визм, то ли по каким-то иным причинам в настоящее время снова ведет­ся живая дискуссия о проблемах, возникающих на стыке науки, филосо­фии и религии. Книга, которую читатель держит в руках, относится к дисциплине, условно называемой «наука и религия». Я надеюсь, что рефлексия о вере, которая рациональна потому, что она является актом человека - разумного существа, встретится в России с критическим и заинтересованным читателем.

Станислав Вшолек - Рациональность веры

Серия «Богословие и наука»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. — 152 стр.

ISBN 5-89647-135-1

Станислав Вшолек - Рациональность веры - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Благодарность

Вступление

Бессильные правила

Источники напряженности и конфликтов

Знаменатели веры

Вера как применение разума

Предположение в вере

Вера как ответ

Своеобразие веры

Вера и время

Неустранимость веры

Вера и язык

Вера и истина

Заключение

Именной указатель

Станислав Вшолек - Рациональность веры - Вступление

Философы, стремящиеся построить стройную картину мира, окапываются в своих теориях, словно в защитных окопах. И это вполне понятно. Менее понятна иная закономерность, которая неоднократно заявляла о себе в истории философии. Чутких искателей истины постоянно беспокоило то упорство, с которым самоизолируется каждая философская система; это открытие являлось импульсом для вы­работки новых способов видения и понимания. Увы! - выросшие в резуль­тате протеста новые схемы мышления сами в скором времени принима­ли вид сторожевой башни. В 1931 г. уже зрелый Э. Гуссерль скорбел о состоянии философии своего поколения: «Хотя у нас проводятся еще фи­лософские конгрессы, но на них, к сожалению, собираются философы, но не философии.

Им недостает единого духовного пространства, в котором они могли бы сосуществовать, воздействовать друг на друга». С пер­спективы нашего времени мы также иронично можем констатировать, что мысль самого Гуссерля способствовала закреплению указанной им зако­номерности. Автор «Картезианских размышлений» наверняка это осоз­навал, ибо в последующем издании книги вычеркнул процитированную фразу. Независимо от того, что имел в виду сам Гуссерль, его высказыва­ние выдержало испытание временем.

Сегодня также трудно представить себе настоящую встречу философий: феноменологи редко договарива­ются с аналитиками, и те, и другие не принимают постмодернистов, а философы, чей взгляд обращен в сторону фундаментального научного знания, охотно называют труд своих гуманитарных коллег словоблудием, выражая тем самым негативное отношение ко всяким утверждениям, ос­нованным на интуиции, вчувствовании и т.д. Действительно, в конференцзалах и вузах все еще встречаются философы, но трудно подумать о подлинной встрече философий. Но все же искра надежды теплится в самом осознании проблемы. На стыке различных подходов появляются новые работы, в которых предпринимаются попытки сравнения творчества да­леких друг от друга философов или рассмотрения какого-то вопроса с различных философских точек зрения.

Настоящая книга - по замыслу автора - является образцом именно такого рода исследования. Область соотношения науки и богословия в философских кругах, связанных с естественными науками, за последние полвека стала академической дисциплиной, и потому вопрос о связи ра­зума и веры вышел на первый план. При попытке ответа на него обычно используются две стратегии: объединяющая и разделяющая. У каждой из них есть свои слабые стороны, что в конце концов заставляет ограни­читься чисто вербальным решением, хотя принцип разделения побеждает чаще, так как содержит в себе большую силу убеждения и в трудных моментах истории мысли проявляет себя как выгодная методологичес­кая стратегия. Пытаясь преодолеть проблему противостояния разума и веры, я пришел к выводу, что в ее сердцевине и находится ее решение, точнее говоря - речь идет о рациональности веры.

Вопреки обыденному мнению, рациональность веры является очень перспективной темой, но пока еще мало исследованной. В сфере мысли, вдохновленной христианством, этой проблематикой занимаются представители фундаментального богословия, так называемые апологеты, а также философы религии. Однако достаточно просмотреть доступные учебники, чтобы убедиться, насколько все существующие теории хаотичны. С одной стороны среди них не мало исследователей, которые считают своим духовным покровителем и учителем св. Фому Аквинского. Они ут­верждают, что вера является чем-то рациональным, поскольку она бази­руется на рационально обоснованных предпосылках, на доказательствах бытия Бога либо на аргументах, подтверждающих подлинность книг Свя­щенного Писания. С другой стороны им оппонируют те, кто не принимает рационального доказательства бытия Бога.

Хотя среди римско-католи­ческих богословов они не составляют большинства, тем не менее, они энергично отстаивают специфику веры, в которой немаловажную позна­вательную роль играет не интеллектуальная, а волевая и эмоциональная сфера. И в том, и в другом случае познавательный аспект веры мало за­метен. Целью настоящей работы является показать, что с познаватель­ной точки зрения вера гораздо более эффективна. В ходе рассуждений я буду отстаивать, иллюстрировать и объяснять следующее положение: вера, помимо всего прочего, является применением разума. Разум принимает самое непосредственное и активное участие в вере: он дей­ствует не только до или после веры, но прежде всего в самом акте веры.