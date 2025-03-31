Вуд Шейн Дж. - Драконы, Иоанн и каждая песчинка - Сборник эссе по Книге Откровения в память о д-ре Роберте Лаури

Если подумать, как вы или любой другой человек может быть похож на церковь? Такое предположение заставило бы Никодима склонить голову и язвительно спросить: «Как же я могу превратить себя в подобие целой общины? Старый, молодой, высокий, низкий, толстый, худой, красивый, уродливый... и все это одновременно?» И, возможно, автор этих посланий к церквям заявит просто: «Я говорю истину: вы УЖЕ похожи хотя бы на одну из этих церквей». И поскольку мы размышляем о библейском жанре, изобилующем символами, образами и образными понятиями, это предположение, возможно, не так уж и далеко от истины. Может быть и МОЖНО выглядеть как церковь.

На самом деле я давно знаю, что это работает в обе стороны — церковь может быть похожа на человека, а человек—на церковь. В течение тридцати лет я просил студентов на занятиях по психологии развития в семинарии при Христианском университете Линкольна написать работу на тему «Развитие личности прихожан». Используя линзы психологии развития, каждый студент внимательно изучает местную общину, задавая вопросы: «Какие факторы привели к появлению этой церкви?» «Кем были основатели, которые «родили» и «воспитывали» эту церковь в период становления и зрелости, и каков был их характер?» «Какие кризисы формировали церковь в процессе ее становления?» «Были ли в ее жизни моменты восстания-регресса или отступления от сущностной природы церкви?» «Какие союзы создала эта церковь, которые повлияли на ее характер?» «Породила ли эта церковь другие общины, и как они поживают?» В каждой работе, представленной в ответ на это задание, студенты выделяют какую-то сильную личность, чье влияние наложило отпечаток на общину. Иногда это влиятельный проповедник, который пропитал церковь чувством миссии. Это может быть верный старейшина или зрелая женщина, которая вела церковь через периоды выживания после череды нерадивых проповедников. Это может быть кто-то, кто настолько негативно доминировал в церкви, что община, решив двигаться к зрелости, поклялась: «Мы никогда больше не будем вести себя подобно этому человеку».

Было бы очень интересно, если бы мы смогли поднять вопросы, описанные в предыдущем абзаце, для каждой из семи церквей. Мы знаем кое-что о раннем развитии Ефесской церкви благодаря рассказу Луки о деятельности Прискиллы и Акилы, Аполлоса и, особенно, Павла в Деяниях 18-20. Этот живой отрезок истории, наряду с Посланием Павла к Ефесянам, дает возможность понять, в чем состоит вызов, который Дух бросает церкви в Откровении. Например, кто в Ефесе не знает о том времени, когда несколькими десятилетиями ранее число учеников росло так быстро, что ремесленники, изготавливавшие идолов, увидели угрозу своему ремеслу и подняли бунт, опасаясь, что величественному божеству Диане [Артемиде] и ее потрясающему храму грозит опасность. Огромный амфитеатр, и сегодня приютившийся на склоне горы Пион, наполнился такими безумными криками, что го- родской клерк вмешался, чтобы спасти город от разорения. Возможно, он нечаянно спас учеников, которым угрожала опасность со стороны толпы. Жители Ефеса знали, что церковь — это сила, с которой нужно считаться.

Вуд Шейн Дж. - Драконы, Иоанн и каждая песчинка - Сборник эссе по Книге Откровения в память о д-ре Роберте Лаури

Пер. с англ. К. Назаров

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2024, 336 с.

ISBN 97845-1־905340־5־

Вуд Шейн Дж. - Драконы, Иоанн и каждая песчинка - Сборник эссе по Книге Откровения в память о д-ре Роберте Лаури - Содержание

Список авторов

Сокращения

Введение

Драконы: общие вопросы исследования Откровения Иоанна

1. Иудейский характер полемики в посланиях к семи церквям (Крейг А. Эванс)

2. Казни Исхода как язвы Откровения (Гэри Холл)

3. «Свидетельство» в Книге Откровения (Нил Уиндхэм)

4. Гимны Откровения: теологические рефрены в Апокалипсисе (Фред Хансен)

5. Внебиблейская литература в Книге Откровения (Пол Дж. Кисслинг)

6. Толкование Откровения у отцов Церкви II-VI веков (Юлия Любенец)

7. От пророка к народу: размышление о понимании Писания Карлом Бартом (Отниел Иоанн Буначу)

Иоанн: толкование сложных отрывков Откровения

8. Жить вслух: Церковь-свидетельница в Откровении 11:1-14 (Джефф Снелл)

9. Откровение 12: жена и дракон (Марк Скотт)

10. Демистификация числа зверя (Откр. 13:18): толкование 666 и 616 (Шейн Дж. Вуд)

11. Зверь и блудница в Откровении 17 (Брайан Лаури)

12. Исторический премилленниализм в Откровении (Крейг Л. Бломберг)

13. Тысячелетнее Царство (Говард Маршалл)

14. Алътер-имперское прочтение освобождения сатаны (Откр. 20:7-10) (Шейн Дж. Вуд)

Каждая песчинка: современное применение Откровения

15. Образы Иисуса в Откровении (Марк Э. Мур)

16. Страдание и надежда в Откровении 2-3 (Кармен Трентон)

17. На какую церковь Откровения вы похожи? (Пол Э. Ботман)

18. Из клетки в город: тема преображения в книге Откровения (Тони Твист)

19. От «дома с приведениями» к гостеприимному дому. Преподавание Откровения в поместной церкви (Мэтт Проктор)

20. Проповедь Откровения в XXI веке (Дж. К. Джонс)

21. В защиту эсхатологии: так ли важно изучать Откровение? (Шейн Дж. Вуд)

22. Благодарности

23. Наша роль в апокалиптической рапсодии. Послесловие к изданию книги на русском языке (Константин Назаров)

24. Концевые сноски