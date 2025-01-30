Вульфиус Александр - Гуманизм, реформация, католическая реформа - Западная Европа в Новое время

Глубокие разломы разорвали преемственность нашей культуры. Некогда могучие корабли мысли, осев в глухих гаванях забвения, ветшают. Издательство «Александрия» приступает к выпуску новой серии под названием «Старая школа». Замысел ее прост: осмотреть и восстановить старые корабли, чтобы задержать стремительную деградацию гуманитарной культуры. Мир не исчерпывается современностью, ограничивать себя ею — значит загонять себя в умственный и культурный тупик. В рассказе Н.С. Лескова «Запечатленный ангел» есть место, в котором с нелицеприятной прямотой старообрядец Марк на слова англичанина, что «в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется», говорит о страшной беде нашего народа: «Ну, а у нас, верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела». «Старая школа» призвана связать эпохи и поколения, противопоставить пустому нигилистическому прогрессизму плодотворную традицию.

Мир — это не только совокупность вещей или фактов, но также мысль и разговор. При этом, как писал В.В. Бибихин, наш мир никогда не бывает лучше наших разговоров. Необходимо изменить разговор к лучшему, вернуть в обиход благородные имена и темы, возвысить тон и звучание речи, потому что тем самым может измениться не только восприятие, но и сама действительность. Отсюда вторая идея серии — отвлечься от сиюминутного, остановиться, оглядеться в мире. Русское слово «школа» восходит к греческому «σχολή», что обычно переводят как «досуг», «свободное время праздного человека». Бибихин поправляет: *Схоле в первоначальном смысле не праздность, а задержка (σχολή от σχείν сдержать) в смысле такой остановки в работе, когда, например, пахарь поднимает глаза от плуга и сдерживает на минуту быков. Его внимание, до того целиком занятое ровностью борозды, и сейчас не рассеивается, но, расширяясь, открывается вдруг для множества вещей, горизонта, неба.

Эти новые вещи не безразличны ему, потому что его существо такое, что может быть захвачено не только бороздой, о которой была вся его забота до сих пор. В “схоле”, задержке, слышится смысл не прекращения труда, а такого перерыва, когда человек новыми глазами оглядывает поле, где только что был без остатка сосредоточен на частном». Третья идея состоит в том, чтобы сделать серию слепком трехтысячелетней культуры человечества, и пусть в этом слепке найдут свое отражение все эпохи духовной жизни. Нужно освободиться из-под «власти малого, беспамятного “я”», научиться быть «путником по вселенным» (М.А. Волошин, «Подмастерье»). Иначе мы обречены на унылое умственное несовершеннолетие.

Вульфиус Александр - Гуманизм, реформация, католическая реформа - Западная Европа в Новое время

Серия «Старая школа»

Сост. серии, предисл. и прим. Р.В. Павловского

СПб.: Александрия, 2025, 336 с.

ISBN 978-5-903445-86-8

Вульфиус Александр - Гуманизм, реформация, католическая реформа - Западная Европа в Новое время - Содержание

Р.В. Павловский. От редакции «Старой школы»

РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ И РЕФОРМАЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

ГУМАНИЗМ, РЕФОРМАЦИЯ, КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

Общие замечания

Глава I. ГУМАНИЗМ, или ВОЗРОЖДЕНИЕ

1. Общее понятие и происхождение гуманизма

2. Петрарка как тип гуманиста

3. Роль классической древности в развитии гуманизма

4. Проблемы религиозного содержания гуманизма

5. Проблема национального элемента в гуманизме

Библиография

Глава II. РЕФОРМАЦИЯ

1. Общее понятие и происхождение реформации

2. Проблема религиозной сущности реформации

3. Проблема внецерковной и сектантской реформации

4. Проблема отношения реформации к политической, социальной и экономической среде

5. Проблема исторической оценки реформации

Библиография

Глава III. КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ИЛИ РЕФОРМА

1. Общее понятие и происхождение реакции

2. Проблема соборная, проблема реформы дисциплины и строя внешнего благочестия в связи с проблемой отношения к протестантизму

3. Проблема отношения католической реформации к гуманизму и развитию духовной культуры

4. Инквизиция

5. Иезуитский орден

Библиография

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В НОВОЕ ВРЕМЯ

Библиография

Р. В. Павловский. Отрезвление вечностью: Новое время, современность и негативность

Примечания

Именной указатель