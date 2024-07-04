Введение христианства на Руси

В последнее время большое внимание привлекает предстоящая 1000-летняя годовщина введения христианства на Руси. Эта дата будет широко отмечаться церковными кругами в 1988 г. В преддверии этого своеобразного юбилея резко возрос поток публикации, трактующих древнейший период становления и развития русской церкви с теологических позиций. Поскольку лучшим ответом на предвзятое теологическое освещение христианизации Руси может быть только воссоздание ее подлинной истории, сектор истории философии и атеизма в СССР Института философии АН СССР подготовил коллективный труд, целями которого являются показ истоков христианства на Руси, рассмотрение введения христианства в русском государстве X в. и выяснение сложной и противоречивой роли христианства в развитии нашей страны и ее культуры. Опираясь на достижения советской науки, суммируя результаты новейших исследований русского средневековья, философы, историки, религиоведы и литературоведы с позиций материалистической методологии; в различных аспектах освещают проблему крещения Руси.

Волей исторической необходимости в конце X в. христианство стало господствующей идеологией на Руси. Это не значит, однако, что именно православие по византийскому образцу с неизбежностью должно было прийти на Русь. Принятие христианства не было предопределено «свыше», как это утверждает теология. Оно взяло верх над своими идейными конкурентами лишь в ожесточенной политической и идеологической борьбе.

Бесспорно влияние новой веры на отечественную культуру. Воздействие христианства сказалось буквально во всех областях жизни, и не в последнюю очередь конечно же в культурной сфере. Однако было бы несправедливым связывать все богатство древнерусской культуры с христианством. Больше всего оно воздействовало на официальный слой культуры. Культура народная также испытывала это воздействие, по в меньшей мере, а само влияние распространялось на нее гораздо медленнее. Христианство, несомненно, сообщило мощный импульс культурному раз- внтию, но это но дает основания говорить о том, что русская культура родилась вместе с христианством: сменился лишь тип культуры.

Говоря о прогрессивном характере христианизации, нельзя не отметить побочные отрицательные последствия этого процесса. Пришедшее на Русь христпанство подавляло предшествующую ему национальную культуру. Отрицательно сказывались на развитии отечественной культуры и последствия изоляционизма, который был привнесен церковью. Выстроенный ею идеологический барьер на многие века отгородил Русь от Западной Европы н стран Востока. На этом фоне не всегда благоприятную роль играли теспыо связп с византийской культурой! впоследствии пребывавшей в состоянии упадка и застоя.

Было бы глубочайшим заблуждением относить расцвет раннефеодальной Руси только на счет односторонне благотворного действия христианства. Такая позиция возникла как один из вариантов расхожей в буржуазной историографии теории влияний, которые на протяжении всей своей истории якобы переживала Русь. Нет совершенно никаких оснований сводить богатейшую многообразную общественную жизнь средневековой Руси к тем новшествам, которые принесла с собой новая вера, равно как нет никаких оснований говорить о сплошной дикости и отсталости славянских племен накануне принятия христианства.

В отличие от богословских утверждений, что Русь сразу же и с восторгом приняла христианство, усвоение новой религии не представляло собой единоразового и беспроблемного акта. Крещение отлично от христианизации, длительного и многотрудного процесса восприятия новой религии.

Немарксистским, особенно теологическим, трактовкам крещения Руси в книге противопоставляются новейшие научные данные.

Введение христианства на Руси

Ин-т философии АН СССР; Отв. ред. А. Д. Сухов. - М.: Мысль, 1987. - 302, [2] с., [16] л. ил.

Введение христианства на Руси - Содержание

ОТ РЕДАКЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

II. ЗАПАДНЫЕ ТРАДИЦИИ В РУССКОМ ХРИСТИАНСТВЕ

III. ВОСТОК В БОРЬБЕ ЗА РЕЛИГИОЗНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РУСИ

IV. РОЛЬ ВИЗАНТИИ И БОЛГАРИИ В КРЕЩЕНИИ РУСИ

V. ОФИЦИАЛЬНОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ В КОНЦЕ X в

VI. ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ (КОНЕЦ X - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIII в.)

VII. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

VIII. ОТНОШЕНИЕ К ФИЛОСОФИИ НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ В ПЕРИОД КРЕЩЕНИЯ РУСИ

IX. ИДЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

X. ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ В РЕЛИГИОЗНОЙ ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ

XI. ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫЧЕСТВО: ПРОБЛЕМА ДВОЕВЕРИЯ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО РУССКИХ КНЯЗЕЙ (ДО ЯРОСЛАВА МУДРОГО)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ