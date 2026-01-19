По утверждению ученых, две вещи обеспечивают нашему биологическому виду возможность существования на этой планете — социум и способность накапливать и передавать информацию. Именно поэтому «в начале было Слово...» (Ин. 1:1). История сотворения нашего мира начинается словами: «И сказал Бог...» (Быт. 1:3). Устную традицию со временем заменяет письменность, и важнейшая для жизни информация помещается в книги. Главная книга этого мира — великая Библия. Об уникальности и удивительных аспектах самого важного христианского текста написано уже достаточно много, но труд, который вы держите в руках, затрагивает один из ключевых вопросов, пронзительно звучащий сквозь всю историю человечества и являющийся первостепенным для каждой души: «Что есть истина?»

Вяйсянен Матти - Библия: неподвластное времени Слово Божье

М. Вяйсянен; пер. с фин. Т. Шадруновой; под теол. ред. О. Рудой.

СПб.: Виссон, 2025. —198 с. — (Дело служения).

ISBN 978-5-6053067-1-9

Вяйсянен Матти - Библия: неподвластное времени Слово Божье - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие профессора Й. Талонена

Предисловие

Введение

1. Божье откровение

1.1. Трансцендентность Бога

1.2. Общее откровение 1.2.1. Общее откровение — познание Бога 1.2.2. Отрицание общего откровения 1.2.3. Общее откровение и атеизм

1.3. Особое откровение 1.3.1. Особое откровение — это спасительное откровение 1.3.2. Особое откровение — это обращение Бога на языке человека 1.3.3. Особое откровение и миссионерская работа

1.4. Языки и тексты Библии 1.4.1. Библия и алфавит 1.4.2. Древнееврейский язык 1.4.3. Арамейский язык 1.4.4. Древнегреческий язык 1.4.5. Книги, пергаменты и книгопечатание

1.5. Резюме

2. Учение Библии о себе

2.1. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами

2.2. Учение Ветхого Завета о себе

2.3. Учение Нового Завета о Ветхом Завете 2.3.1. Отношение Иисуса к Ветхому Завету 2.3.2. Отношение апостолов к Ветхому Завету

2.4. Учение Нового Завета о себе 2.4.1. Авторитет учения Иисуса 2.4.2. Авторитет учения апостолов

2.5. Резюме

3. Библейский канон

3.1. Ветхозаветный канон

3.2. Новозаветный канон 3.2.1. Структура канона 3.2.2. Предыстория канона 3.2.3. Критерии каноничности и определение границ канона ..69 3.2.4. Позиция Лютера и его теология включения в канон библейских книг

3.3. Апокрифы и группирование книг Ветхого Завета 3.3.1. Апокрифы 3.3.2. Группирование книг Ветхого Завета

3.4. Резюме

4. Богодухновенность Библии

4.1. Что подразумевается под богодухновенностью Библии?

4.2. Следствия богодухновенности 4.2.1. Достоверность Библии 4.2.2. Единство Библии 4.2.3. Достаточность и совершенство Библии

4.3. Контраргументы 4.3.1. Богодухновенность: механистичность 4.3.2. Библия: буквализм 4.3.3. Богодухновенность: рукописи Библии

4.4. Резюме

5. Авторитет Библии

5.1. Традиционалистское представление

5.2. Субъективистское представление

5.3. Библейско-евангельское представление

5.4. Резюме

6. Толкование Библии

6.1. Божественная и человеческая стороны Библии

6.2. Святой Дух как толкователь Библии

6.3. Принципы толкования Библии

6.4. Критика либеральной теологии

6.5. Резюме

7. Предназначение и применение Библии

7.1. Библия: Закон и Евангелие

7.2. Библия как руководство в жизни

7.3. Библия как средство благодати

7.4. Написанное и произнесенное Слово

7.5. Резюме

8. Библия и Книга Согласия

8.1. Учение Книги Согласия о Библии

8.2. Библия, исповедание и церковь

8.3. Резюме

9. Отступничество церкви и общество, скатывающееся в язычество

9.1. Предыстория

9.2. Однополые браки

9.3. Принятие однополых браков в церкви 9.3.1. Ситуация в мире 9.3.2. Лютеранские церкви Скандинавских стран 9.3.3. Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии

9.4. Резюме

Заключение

Приложение 1. Неправильное понимание Лютера

Приложение 2. Фундаментализм

1. Происхождение термина «фундаментализм»

2. Использование термина «фундаментализм»

3. Фундаментализм и толкование Библии

4. Резюме

Приложение 3. Как мы до этого дошли?

Введение

1. Наше общество (светская власть)

2. Наша церковь (духовная власть)

Заключение

Приложение 4. Четыре канона Ветхого Завета

Указатель цитат из Библии

Указатель имен

Источники и литература