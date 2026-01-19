Вяйсянен Матти - Библия - неподвластное времени Слово Божье
По утверждению ученых, две вещи обеспечивают нашему биологическому виду возможность существования на этой планете — социум и способность накапливать и передавать информацию. Именно поэтому «в начале было Слово...» (Ин. 1:1). История сотворения нашего мира начинается словами: «И сказал Бог...» (Быт. 1:3). Устную традицию со временем заменяет письменность, и важнейшая для жизни информация помещается в книги. Главная книга этого мира — великая Библия. Об уникальности и удивительных аспектах самого важного христианского текста написано уже достаточно много, но труд, который вы держите в руках, затрагивает один из ключевых вопросов, пронзительно звучащий сквозь всю историю человечества и являющийся первостепенным для каждой души: «Что есть истина?»
Вяйсянен Матти - Библия: неподвластное времени Слово Божье
М. Вяйсянен; пер. с фин. Т. Шадруновой; под теол. ред. О. Рудой.
СПб.: Виссон, 2025. —198 с. — (Дело служения).
ISBN 978-5-6053067-1-9
Вяйсянен Матти - Библия: неподвластное времени Слово Божье - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие профессора Й. Талонена
Предисловие
Введение
1. Божье откровение
- 1.1. Трансцендентность Бога
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1.2. Общее откровение
- 1.2.1. Общее откровение — познание Бога
- 1.2.2. Отрицание общего откровения
- 1.2.3. Общее откровение и атеизм
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1.3. Особое откровение
- 1.3.1. Особое откровение — это спасительное откровение
- 1.3.2. Особое откровение — это обращение Бога на языке человека
- 1.3.3. Особое откровение и миссионерская работа
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1.4. Языки и тексты Библии
- 1.4.1. Библия и алфавит
- 1.4.2. Древнееврейский язык
- 1.4.3. Арамейский язык
- 1.4.4. Древнегреческий язык
- 1.4.5. Книги, пергаменты и книгопечатание
- 1.5. Резюме
2. Учение Библии о себе
- 2.1. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами
- 2.2. Учение Ветхого Завета о себе
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2.3. Учение Нового Завета о Ветхом Завете
- 2.3.1. Отношение Иисуса к Ветхому Завету
- 2.3.2. Отношение апостолов к Ветхому Завету
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2.4. Учение Нового Завета о себе
- 2.4.1. Авторитет учения Иисуса
- 2.4.2. Авторитет учения апостолов
- 2.5. Резюме
3. Библейский канон
- 3.1. Ветхозаветный канон
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3.2. Новозаветный канон
- 3.2.1. Структура канона
- 3.2.2. Предыстория канона
- 3.2.3. Критерии каноничности и определение границ канона ..69
- 3.2.4. Позиция Лютера и его теология включения в канон библейских книг
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3.3. Апокрифы и группирование книг Ветхого Завета
- 3.3.1. Апокрифы
- 3.3.2. Группирование книг Ветхого Завета
- 3.4. Резюме
4. Богодухновенность Библии
- 4.1. Что подразумевается под богодухновенностью Библии?
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4.2. Следствия богодухновенности
- 4.2.1. Достоверность Библии
- 4.2.2. Единство Библии
- 4.2.3. Достаточность и совершенство Библии
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4.3. Контраргументы
- 4.3.1. Богодухновенность: механистичность
- 4.3.2. Библия: буквализм
- 4.3.3. Богодухновенность: рукописи Библии
- 4.4. Резюме
5. Авторитет Библии
- 5.1. Традиционалистское представление
- 5.2. Субъективистское представление
- 5.3. Библейско-евангельское представление
- 5.4. Резюме
6. Толкование Библии
- 6.1. Божественная и человеческая стороны Библии
- 6.2. Святой Дух как толкователь Библии
- 6.3. Принципы толкования Библии
- 6.4. Критика либеральной теологии
- 6.5. Резюме
7. Предназначение и применение Библии
- 7.1. Библия: Закон и Евангелие
- 7.2. Библия как руководство в жизни
- 7.3. Библия как средство благодати
- 7.4. Написанное и произнесенное Слово
- 7.5. Резюме
8. Библия и Книга Согласия
- 8.1. Учение Книги Согласия о Библии
- 8.2. Библия, исповедание и церковь
- 8.3. Резюме
9. Отступничество церкви и общество, скатывающееся в язычество
- 9.1. Предыстория
- 9.2. Однополые браки
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9.3. Принятие однополых браков в церкви
- 9.3.1. Ситуация в мире
- 9.3.2. Лютеранские церкви Скандинавских стран
- 9.3.3. Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии
- 9.4. Резюме
Заключение
Приложение 1. Неправильное понимание Лютера
Приложение 2. Фундаментализм
- 1. Происхождение термина «фундаментализм»
- 2. Использование термина «фундаментализм»
- 3. Фундаментализм и толкование Библии
- 4. Резюме
Приложение 3. Как мы до этого дошли?
- Введение
- 1. Наше общество (светская власть)
- 2. Наша церковь (духовная власть)
Заключение
Приложение 4. Четыре канона Ветхого Завета
Указатель цитат из Библии
Указатель имен
Источники и литература
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