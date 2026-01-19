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Вяйсянен Матти - Библия - неподвластное времени Слово Божье

Вяйсянен Матти - Библия: неподвластное времени Слово Божье
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
По утверждению ученых, две вещи обеспечивают нашему биологическому виду возможность существования на этой планете — социум и способность накапливать и передавать информацию. Именно поэтому «в начале было Слово...» (Ин. 1:1). История сотворения нашего мира начинается словами: «И сказал Бог...» (Быт. 1:3). Устную традицию со временем заменяет письменность, и важнейшая для жизни информация помещается в книги. Главная книга этого мира — великая Библия. Об уникальности и удивительных аспектах самого важного христианского текста написано уже достаточно много, но труд, который вы держите в руках, затрагивает один из ключевых вопросов, пронзительно звучащий сквозь всю историю человечества и являющийся первостепенным для каждой души: «Что есть истина?»

Вяйсянен Матти - Библия: неподвластное времени Слово Божье

М. Вяйсянен; пер. с фин. Т. Шадруновой; под теол. ред. О. Рудой.
СПб.: Виссон, 2025. —198 с. — (Дело служения).
ISBN 978-5-6053067-1-9

Вяйсянен Матти - Библия: неподвластное времени Слово Божье - Содержание

Предисловие к русскому изданию
Предисловие профессора Й. Талонена
Предисловие
Введение
1. Божье откровение
  • 1.1. Трансцендентность Бога
  • 1.2. Общее откровение
    • 1.2.1. Общее откровение — познание Бога
    • 1.2.2. Отрицание общего откровения
    • 1.2.3. Общее откровение и атеизм
  • 1.3. Особое откровение
    • 1.3.1. Особое откровение — это спасительное откровение
    • 1.3.2. Особое откровение — это обращение Бога на языке человека
    • 1.3.3. Особое откровение и миссионерская работа
  • 1.4. Языки и тексты Библии
    • 1.4.1. Библия и алфавит
    • 1.4.2. Древнееврейский язык
    • 1.4.3. Арамейский язык
    • 1.4.4. Древнегреческий язык
    • 1.4.5. Книги, пергаменты и книгопечатание
  • 1.5. Резюме
2. Учение Библии о себе
  • 2.1. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами
  • 2.2. Учение Ветхого Завета о себе
  • 2.3. Учение Нового Завета о Ветхом Завете
    • 2.3.1. Отношение Иисуса к Ветхому Завету
    • 2.3.2. Отношение апостолов к Ветхому Завету
  • 2.4. Учение Нового Завета о себе
    • 2.4.1. Авторитет учения Иисуса
    • 2.4.2. Авторитет учения апостолов
  • 2.5. Резюме
3. Библейский канон
  • 3.1. Ветхозаветный канон
  • 3.2. Новозаветный канон
    • 3.2.1. Структура канона
    • 3.2.2. Предыстория канона
    • 3.2.3. Критерии каноничности и определение границ канона ..69
    • 3.2.4. Позиция Лютера и его теология включения в канон библейских книг
  • 3.3. Апокрифы и группирование книг Ветхого Завета
    • 3.3.1. Апокрифы
    • 3.3.2. Группирование книг Ветхого Завета
  • 3.4. Резюме
4. Богодухновенность Библии
  • 4.1. Что подразумевается под богодухновенностью Библии?
  • 4.2. Следствия богодухновенности
    • 4.2.1. Достоверность Библии
    • 4.2.2. Единство Библии
    • 4.2.3. Достаточность и совершенство Библии
  • 4.3. Контраргументы
    • 4.3.1. Богодухновенность: механистичность
    • 4.3.2. Библия: буквализм
    • 4.3.3. Богодухновенность: рукописи Библии
  • 4.4. Резюме
5. Авторитет Библии
  • 5.1. Традиционалистское представление
  • 5.2. Субъективистское представление
  • 5.3. Библейско-евангельское представление
  • 5.4. Резюме
6. Толкование Библии
  • 6.1. Божественная и человеческая стороны Библии
  • 6.2. Святой Дух как толкователь Библии
  • 6.3. Принципы толкования Библии
  • 6.4. Критика либеральной теологии
  • 6.5. Резюме
7. Предназначение и применение Библии
  • 7.1. Библия: Закон и Евангелие
  • 7.2. Библия как руководство в жизни
  • 7.3. Библия как средство благодати
  • 7.4. Написанное и произнесенное Слово
  • 7.5. Резюме
8. Библия и Книга Согласия
  • 8.1. Учение Книги Согласия о Библии
  • 8.2. Библия, исповедание и церковь
  • 8.3. Резюме
9. Отступничество церкви и общество, скатывающееся в язычество
  • 9.1. Предыстория
  • 9.2. Однополые браки
  • 9.3. Принятие однополых браков в церкви
    • 9.3.1. Ситуация в мире
    • 9.3.2. Лютеранские церкви Скандинавских стран
    • 9.3.3. Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии
  • 9.4. Резюме
Заключение
Приложение 1. Неправильное понимание Лютера
Приложение 2. Фундаментализм
  • 1. Происхождение термина «фундаментализм»
  • 2. Использование термина «фундаментализм»
  • 3. Фундаментализм и толкование Библии
  • 4. Резюме
Приложение 3. Как мы до этого дошли?
  • Введение
  • 1. Наше общество (светская власть)
  • 2. Наша церковь (духовная власть)
Заключение
Приложение 4. Четыре канона Ветхого Завета
Указатель цитат из Библии
Указатель имен
Источники и литература
Views 295
Rating 4.8 / 5
Added 19.01.2026
Author esxatos
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4.8/5 (3)

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