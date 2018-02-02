Да, время уже настало, поэтому поклоняющийся должен знать, КОМУ он поклоняется: Богу ли во Христе Иисусе, или чьей-то ФАНТАЗИИ, выдаваемой ему за Бога и принимаемой им за Него. Примером может служить золотой телец, о нем сказали: "Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!". И евреи поверили, что телец есть Бог, но истукан от этого Богом не стал. Израильтяне оказались обманутыми и стали поклоняться ФАНТАЗИИ, думая, что поклоняются Богу.



Фантазия может принимать вид света, светом при этом не являясь.



— Откуда тогда поклоняющейся может знать, истинному ли Богу он поклоняется, или служит "золотому тельцу", который был представлен ему Богом?

— Ответ один — из Библии, которая является Словом Божьим.

В данном издании мы предлагаем читателю познакомиться с одной из книг Библии — Посланием к евреям.



— Откуда тогда поклоняющейся может знать, истинному ли Богу он поклоняется, или служит "золотому тельцу", который был представлен ему Богом?

— Ответ один — из Библии, которая является Словом Божьим.

В данном издании мы предлагаем читателю познакомиться с одной из книг Библии — Посланием к евреям.



Георгий Вязовский - Послание к евреям – богодухновенный учебник христианства

Журнал “В начале...”, Реформатская церковь Беларуси, 2014



Георгий Вязовский - Послание к евреям – богодухновенный учебник христианства - Оглавление

Автор и время написания

Глава 1. Бог Отец милостив, Сын есть Бог, Творец и Спаситель

Глава 2. Первая заповедь Послания

За кого умер Христос?

Иисус Христос — Творец новой расы людей

Глава 3. Как уберечься от опасности, чтобы не отпасть?

Глава 4. Покой

Первосвященник

Глава 5. Верность святых до конца

Глава 6. Когда покаяние становится невозможным

Можно ли быть не рожденным свыше причастником?

Якорь спасения

Глава 7. Мелхиседек

Глава 8. Иисус Христос — Ходатай лучшего завета ...

Глава 9. Очищаемая от мертвых дел совесть

Глава 10. Суть христианства

Священники и Христос — огромная разница

Да приступаем

Глава 11. Вера

Глава 12. Розга — это благо, а не проклятие

Глава 13. Призыв к добродетели

Георгий Вязовский - Послание к евреям – богодухновенный учебник христианства

Учебник богословия, автором которого является Бог

К сожалению, имя земного автора этого послания неизвестно. Традиция приписывает его авторство апостолу Павлу, но Евр. 2:3 опровергает это: "Как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него".



Да, спасение "в нас утвердилось", но кем? "Слышавшими от Него", т.е. спасение в нас утвердилось теми, кто слышал о нем от Христа и передал "нам", а слышали о нем апостолы.



Именно апостолы утвердили автора послания в спасении, следовательно, автор послания не является апостолом.



На это можно возразить, что апостол Павел Христа не видел и лично Им научен не был. Но Павел утверждает обратное, он пишет относительно Вечери (евхаристии) в коринфскую церковь: "Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал..." (1 Кор. 11:23). Апостол Павел ЛИЧНО был научен Христом. Кроме того, и стиль послания не похож на стиль посланий ни одного из апостолов.



Тем не менее, нам известно, что автор лично знал Тимофея, "знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним..." (Евр. 13:23).



Однако нам известен НЕБЕСНЫЙ АВТОР, коим является Святой Дух — "все Писание богодухновенно", и если Ему было угодно скрыть имя земного писателя, то так оно и должно было быть.



Время написания

Очевидно, что Послание было написано после смерти и воскресения Христа, но до того, как был разрушен храм, т.е. до 70 года н.э. Во время его написания в храме еще приносились жертвоприношения: "Дух Свитый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего" (Евр. 9:8-9).



Учитывая тот факт, что христиане уже довольно долго испытывали гонения (Евр. 10:32-34), а также то, что некоторых из первых пресвитеров уже не было в живых (Евр. 13:7), мы можем сказать, что оно было написано в 60-е годы н.э.