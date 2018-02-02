Вязовский - Послание к евреям
Да, время уже настало, поэтому поклоняющийся должен знать, КОМУ он поклоняется: Богу ли во Христе Иисусе, или чьей-то ФАНТАЗИИ, выдаваемой ему за Бога и принимаемой им за Него. Примером может служить золотой телец, о нем сказали: "Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!". И евреи поверили, что телец есть Бог, но истукан от этого Богом не стал. Израильтяне оказались обманутыми и стали поклоняться ФАНТАЗИИ, думая, что поклоняются Богу.
Фантазия может принимать вид света, светом при этом не являясь.
— Откуда тогда поклоняющейся может знать, истинному ли Богу он поклоняется, или служит "золотому тельцу", который был представлен ему Богом?
Фантазия может принимать вид света, светом при этом не являясь.
— Откуда тогда поклоняющейся может знать, истинному ли Богу он поклоняется, или служит "золотому тельцу", который был представлен ему Богом?
— Ответ один — из Библии, которая является Словом Божьим.
В данном издании мы предлагаем читателю познакомиться с одной из книг Библии — Посланием к евреям.
— Откуда тогда поклоняющейся может знать, истинному ли Богу он поклоняется, или служит "золотому тельцу", который был представлен ему Богом?
— Откуда тогда поклоняющейся может знать, истинному ли Богу он поклоняется, или служит "золотому тельцу", который был представлен ему Богом?
— Ответ один — из Библии, которая является Словом Божьим.
В данном издании мы предлагаем читателю познакомиться с одной из книг Библии — Посланием к евреям.
Георгий Вязовский - Послание к евреям – богодухновенный учебник христианства
Журнал “В начале...”, Реформатская церковь Беларуси, 2014
Георгий Вязовский - Послание к евреям – богодухновенный учебник христианства - Оглавление
Автор и время написания
Глава 1. Бог Отец милостив, Сын есть Бог, Творец и Спаситель
Глава 2. Первая заповедь Послания
- За кого умер Христос?
- Иисус Христос — Творец новой расы людей
Глава 3. Как уберечься от опасности, чтобы не отпасть?
Глава 4. Покой
- Первосвященник
Глава 5. Верность святых до конца
Глава 6. Когда покаяние становится невозможным
- Можно ли быть не рожденным свыше причастником?
- Якорь спасения
Глава 7. Мелхиседек
Глава 8. Иисус Христос — Ходатай лучшего завета ...
Глава 9. Очищаемая от мертвых дел совесть
Глава 10. Суть христианства
- Священники и Христос — огромная разница
- Да приступаем
Глава 11. Вера
Глава 12. Розга — это благо, а не проклятие
Глава 13. Призыв к добродетели
Георгий Вязовский - Послание к евреям – богодухновенный учебник христианства
Учебник богословия, автором которого является Бог
К сожалению, имя земного автора этого послания неизвестно. Традиция приписывает его авторство апостолу Павлу, но Евр. 2:3 опровергает это: "Как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него".
К сожалению, имя земного автора этого послания неизвестно. Традиция приписывает его авторство апостолу Павлу, но Евр. 2:3 опровергает это: "Как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него".
Да, спасение "в нас утвердилось", но кем? "Слышавшими от Него", т.е. спасение в нас утвердилось теми, кто слышал о нем от Христа и передал "нам", а слышали о нем апостолы.
Именно апостолы утвердили автора послания в спасении, следовательно, автор послания не является апостолом.
На это можно возразить, что апостол Павел Христа не видел и лично Им научен не был. Но Павел утверждает обратное, он пишет относительно Вечери (евхаристии) в коринфскую церковь: "Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал..." (1 Кор. 11:23). Апостол Павел ЛИЧНО был научен Христом. Кроме того, и стиль послания не похож на стиль посланий ни одного из апостолов.
Тем не менее, нам известно, что автор лично знал Тимофея, "знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним..." (Евр. 13:23).
Однако нам известен НЕБЕСНЫЙ АВТОР, коим является Святой Дух — "все Писание богодухновенно", и если Ему было угодно скрыть имя земного писателя, то так оно и должно было быть.
Время написания
Очевидно, что Послание было написано после смерти и воскресения Христа, но до того, как был разрушен храм, т.е. до 70 года н.э. Во время его написания в храме еще приносились жертвоприношения: "Дух Свитый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего" (Евр. 9:8-9).
Учитывая тот факт, что христиане уже довольно долго испытывали гонения (Евр. 10:32-34), а также то, что некоторых из первых пресвитеров уже не было в живых (Евр. 13:7), мы можем сказать, что оно было написано в 60-е годы н.э.
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