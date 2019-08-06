6–7 июня 2013 г. в Москве прошла международная конференция «Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, 1517–1918 гг.», приуроченная к 1150-летию славянской письменности. Организаторами выступили Институт славяноведения РАН, Католический университет им. Петера Пазманя (Венгрия) и Культурный, научный и информационный центр Венгрии в Москве при поддержке Центра гуманитарных наук ВАН и Архивного института Венгрии в Москве.

На открытии выступили директор Института славяноведения РАН К.В. Никифоров, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Иштван Ийдярто и директор Культурного, научного и информационного центра Венгрии в Москве Андраш Барани. Все трое отметили необходимость и своевременность конференции, где ученые из разных стран ведут диалог о форме преодоления религиозной нетерпимости, об извлечении положительного опыта сосуществования народов в рамках административных и политических единиц.

В ходе работы конференции историки из России, Венгрии, Словакии обсудили методологические подходы, рассказали о новых разработках, поделились достижениями в изучении истории регионов, где веками бок о бок жили представители разных религий и народов в период между началом лютеровской Реформации (1517) и окончанием Первой мировой войны (1918). Особое внимание было уделено последствиям разделения этносов по религиозному принципу, социокультурным аспектам принадлежности к официальной, запрещенной или терпимой конфессии, проблеме использования конфессиональных различий властными институтами, границам применимости теории конфессионализации к Центральной и Восточной Европе.

Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, 1517–1918. Сборник статей

Редакторы-составители: К.А. Кочегаров, Л.К. Новосельцева, А. Форго, О.В. Хаванова

Москва Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016 г. — 344 с.

ISBN 9-785-4469-0832-5

Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, 1517–1918. Сборник статей - Содержание

От редколлегии

Эпоха Реформации и Контрреформации

Варга С. Положение католицизма в Венгерском королевстве в XVI в.

Мельников Г.П. Динамика поликонфессиональной модели Чешского государства в раннее Новое время: от торжества толерантности к апофеозу католицизма (современные концепции)

Акимова О.А. Antiturcica в хорватской и далматинской литературе эпохи Возрождения

Запольский И.А. Антиавстрийское восстание 1601 г. в городе Сень: ускокский вопрос

Тушор П. Папство и Венгрия в XVII в.

Гусарова Т.П. Родина или вера: конфликт на Государственном собрании 1662 г. и его отражение в «Мнении» Дёрдя Берени

Ковальская Э. Вынужденная эмиграция из Венгрии по причине вероисповедания в XVII в.: международный контекст

Лебер Т.А. Правовой статус сербов как коллективного субъекта монархии Габсбургов, 1690–1792

Россия на рубеже XVII–XVIII вв.

Степанов Д.Ю. Протонациональное самосознание украинской элиты конца XVII — начала XVIII в.: идейные истоки и политические факторы формирования казацкого автономизма

Румянцева В.С. Патриарх Никон и проблема церковного землевладения в России середины ХVII в.

Аваков П.А., Сень Д.В. После взятия Азова: российско-османское пограничье и его население в 1696–1697 гг. (на материале расспросных речей)

Кочегаров К.А. Россия и православная церковь Великого княжества Литовского в первые годы после заключения договора о Вечном мире (1686 г. — начало XVIII в.)

Эпоха Просвещения в Венгрии

Гёжи З. Место епископата в Венгрии в XVIII в.: взаимоотношения государства и церкви

Форго А. Религиозная терпимость в Венгрии в эпоху йозефинизма (1780–1790)

Хаванова О.В. Этноконфессиональное многообразие Венгерского королевства в конце XVIII в.: история одной инструкции

Нациообразовательные процессы в Центральной Европе ХIX–XX вв.

Пал Ю. Вероисповедание и политика в Трансильвании в середине XIX в.

Папп А.З. Этнодемографическая картина в Карпатском бассейне на рубеже XIX–XX вв.

Шереш А. Национально-политические устремления венгерского общества и проблема подготовки католических священников в румынской Молдове на рубеже XIX–XX вв.

История русин в контексте этноконфессиональных процессов рубежа XIX–XX вв.

Янка Д. Борьба венгров греко-католического вероисповедания за равноправие в Венгерском королевстве

Гёнци А. Марамарош-Сигетский русинский процесс

Клопова М.Э. Этноконфессиональные аспекты Марамарош-Сигетского процесса 1913 г.: взгляд из России

Сведения об авторах, редакторах, переводчиках и рецензентах

Список исторических географических названий

Список сокращений

Abstract

Összefoglaló

Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, 1517–1918 - Положение католицизма в Венгерском королевстве в XVI в. - Введение

После кончины эстергомского архиепископа Петера Пазманя (1570–1637) многие отмечали, что примас родился в протестантской стране, а умер в католической. Это утверждение быстро перекочевало на страницы исторических сочинений и вскоре стало общим местом. Если принять его на веру, может показаться, что в период между 1520 и 1570 гг. венгерская католическая церковь как институт практически перестала существовать, а католическую веру исповедовало не более 10 % населения Карпатского бассейна. С этим нет смысла спорить, ведь XVI в. в венгерской истории в самом деле был эпохой Реформации. Однако не будет лишним упомянуть, что в Венгрии очень долго, до 70-х гг. XVI в. церкви окончательно не разделились, и конфессиональные и политические границы никогда не совпадали. Нечто подобное наблюдалось и в других европейских странах. Например, во Франции или Польше границы между конфессиями долгое время оставались размытыми, и на протяжении XVI столетия значительная часть общества верила в возможность воссоединения церквей. Население предпочитало не занимать ничью сторону, но — взяв от каждого учения понемножку — считать «истинными» христианами себя самих. В Венгерском королевстве все было примерно так же: в эпоху Реформации католическая церковь и в особенности католическая вера по-прежнему являлись важными элементами религиозного сознания отдельных людей. Однако из-за определенной неуверенности современников и тенденциозности последующих нарративов эти настроения трудно уловить. Но без этого нельзя понять суть религиозных исканий в Центральной Европе, где у католической веры всегда было определенное влияние.

Следует задаться тремя вопросами. Во-первых, какой ущерб в этот период был нанесен инфраструктуре католической церкви? Во-вторых, чем объясняется успех Реформации и можно ли точно определить, насколько в этот период поредели ряды верующих католиков? В-третьих, наблюдались ли локальные попытки реформировать церковь? Ответить на эти вопросы тем важнее, что историки церкви в разных странах уже сто лет как обратили внимание на то обстоятельство, что в католической церкви еще до Тридентского собора (1545–1563) начался процесс обновления, который на соборе был только узаконен. Сегодня уже ник то не спорит с утверждением, что в раннее Новое время нужно вести речь о реформациях, и к ним относится также реформирование самой католической церкви. В самом деле, XVI в. стал временем религиозных исканий в Карпатском бассейне, когда различные протестантские конфессии легко находили отклик в сердцах современников. Это, однако, не означает, что католическая церковь не предпринимала таких же усилий, но по различным причинам в некоторых областях культуры это увенчалось куда более скромным успехом. Не случайно исповедовавший католицизм историк Эдед Херманн (1895–1970) — автор книги «История католической церкви в Венгрии до 1914 г.» — назвал этот период веком упадка, когда католическая церковь была вынуждена непрерывно обороняться. Главу же, где речь идет о XVII в., он, напротив, озаглавил «Век Пазманя», чем подчеркнул, что «расцвет католического обновления» был бы невозможен без этой исключительной личности. Аргументация Херманна во многом апологетическая, и не имеет смысла объяснять потерю влияния католической церкви исключительно внешними факторами, а успехи XVII в. приписывать только одному человеку. Реформационные учения в Венгрии, как и в Германии, получили бы распространение даже в том случае, если бы королевство не постигла череда войн и территориальная дезинтеграция, хотя наверняка не имели бы такого успеха, останься католическая иерархия сильной и монолитной.

Потери католической церкви в начале XVI в.

Человеческое измерение. Петер Пазмань так объяснял причины распространения Реформации: значительная часть католического клира погибла вместе с королем Лайошем (Людовиком) II (1514–1526 гг.) при Мохаче, а значительную часть земельной собственности церкви захватили в годы воспоследовавшей гражданской войны светские феодалы. Третьей причиной Пазмань называл нехватку священников. Современная историография позднее добавила к этому, что на оккупированных османами территориях новая власть поддерживала протестантских проповедников в противовес католическим, не говоря о том, что перешедшие в протестантизм землевладельцы сделали все возможное для распространения Реформации на своих территориях.

Рассмотрим эти аргументы по отдельности. В самом деле, катастрофа при Мохаче и гражданская война ослабили позиции католической церкви. На поле брани полегло шесть епископов, или половина епископата королевства, и в последующие годы Янош (I) Запольяи (1526–1540 гг.) и Фердинанд I Габсбург (1526–1564 гг.) — два соперничавших венгерских короля одновременно назначали епископов, которые редко дожидались официального утверждения папой римским. Как следствие, епископства часто оставались без предстоятеля, в 1538 г. в стране было три, в 1574 г. — четыре рукоположенных епископа. Должность архи епископа эстергомского, считавшегося главой венгерской католической церкви, оставалась вакантной с 1553 по 1596 г., что со всей очевидностью говорит о царившем в церковной иерархии беспорядке.

Дабы уравновесить нарисованную картину, отметим, что католическое духовенство, ряды которого поредели, по-прежнему располагало рычагами влияния на управление страной. Императоры Священной Римской империи из династии Габсбургов, правившие Венгрией как короли, — Фердинанд I, Максимилиан II (1564–1576 гг.), Рудольф II (1576–1608 гг.) следили за тем, чтобы на должности канцлера, королевского наместника и президента Венгерской казенной палаты назначались исключительно католики. Все без исключения первые иерархи церкви считались выдающимися гуманистами — Пал Вардаи (1483– 1549)11, Миклош Олах (1493–1568)12, Антал Веранчич (1504–1573). Их учености отдавали должное при европейских дворах, и не может быть и тени сомнения в их глубокой нравственности. Однако если посмотреть на их судьбы, станет очевидным, что они не стремились насаждать новый порядок ценностей, а скорее считали важным сохранение старого уклада. В борьбе с распространением Реформации они делали ставку на запреты, хотя у такой тактики едва ли были зримые успехи. Один из примеров тому — когда Веранчич в бытность свою эгерским епископом подверг аресту кашшайского проповедника Гала Хусара, а горожане отказались признать восстановленного в должности католического священника, и, таким образом, контрреформационные усилия епископа потерпели поражение.