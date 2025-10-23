«В чём смысл жизни?» — вопрос столь же древний, как само человечество, и каждый ответ на него лишь попытка истолковать мир, полный загадок. Ни один ответ не окончателен, ни один не исчерпывает этого вопроса. Ответы меняются вместе с нашим пониманием мира — и смысл, и бессмысленность суть части его полноты. «Жизнь одновременно и безумна, и полна смысла. И, если мы не смеемся над первым и не размышляем о втором, жизнь становится невыносимо плоской, всё в ней мельчает. Тогда нет в ней ни подлинного смысла, ни подлинной бессмысленности». Юнг написал это в пятьдесят девять лет. Двадцать пять лет спустя та же мысль у него звучит иначе, с неожиданным оттенком: «Что перевесит — бессмысленность или смысл — зависит от склада нашей личности. Если бы бессмысленность безусловно преобладала, тогда осмысленность жизни угасала бы с каждой новой ступенью развития. Но этого не происходит (или мне хочется так думать). Вероятно, как и во всех метафизических вопросах, верно и то и другое: жизнь и имеет, и не имеет смысла. Я лелею трепетную надежду, что смысл всё же перевесит и победит в этом противостоянии». В преклонные годы вопрос о смысле становится для нас судьбоносным: ответ на него определяет, не зря прошла наша жизнь или всё же оказалась тщетной. Юнг сам глубоко переживал этот вопрос, но вместе с тем осознавал: окончательного и ясного ответа на него просто не существует.

Цель этой книги — раскрыть именно то понимание «смысла», которое Юнг противопоставлял «бессмысленности жизни». Его собственный смысл родился из долгих лет жизни, щедрой на опыт, и из более чем полувековых исследований человеческой психе. Он нашёл ответ, который удовлетворил лично его, — ответ, согласующийся с его научными изысканиями, но в то же время не претендующий на научность. В конечном счёте, не существует объективно верного ответа на вопрос о смысле жизни, ведь, помимо объективных рассуждений, здесь оказывает влияние и субъективная оценка человека. И любая попытка ответить на него — ещё один миф, сотворённый нами в попытке окончательно закрыть вопрос, что, однако, сделать невозможно.

Для Юнга вопрос о смысле никогда не был отвлечённой философской проблемой. Как и большинство тем в его работах, он произрастал напрямую из повседневного опыта — из тех самых насущных вопросов, что вставали перед ним в кабинете аналитика. Прежде всего Юнг был врачевателем, и долг помогать и исцелять оставался для него определяющим до самого конца жизни. Эпиграф его книги «Ответ Иову» — «Скорблю о тебе, брат мой» (2 Царств. 1:26) — прекрасно отражает главную движущую силу его творчества. Отсутствие смысла, по Юнгу, играет ключевую роль в этиологии невроза: «Психоневроз следует в конечном счёте понимать как страдание души, не нашедшей своего предназначения». Он отмечал: «Примерно треть моих пациентов страдает не от клинически определимого невроза, а от бессмысленности и бесцельности своего существования». Это были не «хворые чудаки», ищущие ответов на извечный вопрос у врачей, «но... зачастую исключительно одарённые, смелые и честные люди». И их невроз объяснялся тем, что Юнг называл «всеобщим неврозом нашего времени» — всё более распространённым ощущением тщетности бытия. В большинстве случаев это ощущение шло рука об руку с чувством религиозной опустошённости. Все эти люди больше не были способны верить — либо потому, что не умели примирить научное мышление с религиозными догматами, либо потому, что сами догмы утратили для них всякий авторитет и психологическую оправданность. Христиане более не чувствуют, что жертва Христа искупила их грехи, иудеи не находят опоры в Торе. Они лишились той защиты, которую давала былая укоренённость в религиозной традиции. Тот, кто прочно стоит на почве веры, никогда не потеряется безвозвратно во тьме и одиночестве этого бессмысленного мира. И, по наблюдениям Юнга, никто не исцеляется по-настоящему, никто не обретает для себя смысла, «пока не вернётся к религиозному мировосприятию. Что, разумеется, не имеет ничего общего с формальной принадлежностью к той или иной религиозной конфессии».

Аниэла Яффе - Миф о смысле в работе К. Г. Юнга

Аниэла Яффе. Миф о смысле в работе К. Г. Юнга. «Касталия», 2025. — 186 с.

ISBN 978-5-907969-68-1

Аниэла Яффе - Миф о смысле в работе К. Г. Юнга - Содержание