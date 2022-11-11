Якоби - Комплекс - Архетип - Символ

Проблема, раскрытая в этой книге, долгое время интересовала и меня. Сегодня ровно пятьдесят лет прошло с тех пор, как я благодаря ассоциативному эксперименту узнал о роли, которые комплексы играют в нашей сознательной жизни. Меня больше всего впечатлила необычная автономность, которую комплексы проявляют по сравнению с другим содержимым сознательного. В то время, как последнее находится под контролем воли, появляется или уходит по ее приказу, комплексы либо насильно проявляются в сознании, несмотря на его ослабляющее влияние, или иначе, так же внезапно, строптиво сопротивляются нашему сознательному намерению воспроизвести их. У комплексов не только навязчивый, но еще и собственнический характер, они ведут себя как чертята, порождая разнообразные раздражающие, абсурдные и разоблачающие действия, оговорки, фальсификации памяти и суждения. Адаптивная деятельность сознания пронизана ими.

Несложно заметить, что раз комплексы заполучили свою относительную автономность за счёт своей эмоциональной природы, их выражение всегда зависит от сети ассоциаций, сгруппированных вокруг центра, заряженного аффектом. Центральная эмоция, как правило, оказывается индивидуально приобретенной, и поэтому делом исключительно личным. С накоплением опыта, однако, выяснилось, что комплексы не бесконечно переменчивы, а в основном относятся к определенным категориям, которые в скором времени стали приобретать знакомые, и к нынешнему времени заезженные определения — комплекс неполноценности, комплекс тирана, отцовский комплекс, материнский комплекс, комплекс тревожности и все прочие. Тот факт, что существуют четко определенные и легко распознаваемые типы комплексов, предполагает, что они построены в равной степени на типичных основаниях, то есть на эмоциональных склонностях или инстинктах. В человеческих существах инстинкты проявляются в форме неоформленных, непроизвольных фантазийных образов, отношений и действий, имеющих схожие внутренние черты, и при этом являющихся идентичными в инстинктивных реакциях, присущих Homo sapiens. У них есть динамичный и формальный аспект. Формальный аспект являет себя, среди прочего, в фантазийных образах, на удивление схожих и проявляющихся практически везде и во все эпохи, как того и можно было ожидать. Подобно инстинктам, эти образы обладают относительно автономным характером; то есть они «нуминозны» и могут быть найдены чаще всего в поле мистических или религиозных идей.

По причинам, в которые я не могу сейчас углубиться, я выбрал термин «архетип» для этого формального аспекта инстинкта. Доктор Якоби поставила себе задачу в этой книге изложить важность связи между индивидуальным комплексом и универсальным, инстинктивным архетипом, с одной стороны, а с другой стороны — с символом. Появление ее работы для меня знаменательно еще и тем, что концепция архетипа породила величайшие заблуждения и — если судить по негативной критике — может казаться весьма сложной для понимания. Поэтому каждый, у кого есть недопонимание по этому вопросу, может обратиться к этой работе, которая, в свою очередь учитывает множество литературных источников. Мои критики, за редким исключением, как правило не тратят время на то, чтобы перечитывать то, что я говорю по данному вопросу, но вменяют мне, среди прочего, мнение, что архетип — это унаследованное представление. Предрассудки оказываются более удобными, чем поиск истины. Я надеюсь, что также и в этом отношении стремления автора, в особенности теоретические изыскания, собранные в части I, проиллюстрированные примерами проявления и действия архетипа в части II, смогут пролить немного света. Я благодарен Иоланде Якоби, что мне не приходится утруждаться тем, чтобы каждый раз отсылать читателя к моим же трудам.

Февраль 1956 года

К. Г. Юнг

Иоланда Якоби - Комплекс, Архетип, Символ

М. :«Касталия», 2021 — 208 с.

ISBN 978-5-521-16189-8

Иоланда Якоби - Комплекс, Архетип, Символ - Содержание

Содержание

К. Г. Юнг - ПРЕДИСЛОВИЕ

РЕДАКЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКС / АРХЕТИП / СИМВОЛ

ВВЕДЕНИЕ

КОМПЛЕКС

Эмоционально окрашенные группы представлений в бессознательном

Автономность комплексов

О феноменологии комплекса

Разница между концепциями Юнга и Фрейда

Два вида комплексов

Комплексы принадлежат к базовой структуре психики

Невроз и психоз

АРХЕТИП

О природе архетипа

Историческое развитие концепции архетипа в работах Юнга

Архетип, инстинкт, и структура мозга

Биологический аспект архетипа

Фактическое и символическое понимание

Архетип и Идея Платона

Архетипы — это не унаследованные образы

Архетип и Гештальт

Иерархия архетипов

О коллективном бессознательном

Архетип и синхроничность

Архетип и сознание

Пример из мира сновидений

СИМВОЛ

Архетип и символ

Что есть символ

Символ и знак

Символ у Фрейда и Юнга

Символ как посредник

Символ как преобразователь энергии

Индивидуальные и коллективные символы

Эго между коллективным сознательным и коллективным бессознательным

Символы процесса индивидуации

Способность психики к трансформации символов

Подводя итог

ЧАСТЬ II АРХЕТИП И СНОВИДЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Сновидение о зловещем существе

Гермафродитный аспект существа

Дракон и змей

Рог

Рогатый змей

Пронзание («Сажание на кол») и пожирание

Двойственный психологический аспект существа

Маленькие существа

Синий туман или пар

Четыре

Один и четыре

Перерождение

Ночное путешествие по морю

Заключение