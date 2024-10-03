Настоящее научное знание состоит не только из ответа на вопрос Что? Оно достигает полноты только тогда, когда можно обнаружить Откуда? и объединить это с Куда?. Знание становится пониманием только тогда, когда охватывает начало, продолжение и конец.

Эти слова И.Я.Бахофена (1815 – 1887), выдающегося соотечественника К.Г.Юнга, взятые из введения к его книге Mutterrecht (1861), могут служить девизом для того холистического, телеологического взгляда на психику, из которого также проистекает юнгианская концепция «процесса индивидуации». Они на восемьдесят лет опережают подход, который пришел на смену атомистическим и механистическим взглядам конца девятнадцатого века, сформировав видение гомогенности психических событий. В основании данного подхода лежало представление о том, что психическая жизнь может рассматриваться как осмысленно упорядоченный процесс, содержащий свою цель в себе самом. Такие воззрения не были полностью утеряны даже после масштабного изгнания романтического взгляда на мир, с его чувством целостности жизни. Мы встречаем их уже у К.Г.Каруса (1789 – 1869), в его работе можно найти сходство с идеями Юнга. Так Р.Маркс в предисловии к книге Каруса «Душа» пишет: «Поистине, пристальнее вглядываясь в жизнь, мы видим, что в ее непрерывных устремлениях должно оставаться чувство, неосознаваемое воспоминание того, что присутствовало ранее, иначе будет необъяснимо, как, на пике развития, после прохождения многих стадий, нечто может вернуться снова сформированным точно таким же образом, как и зародыш, из которого началось развитие (например, яйцо или семя); и снова, мы ощущаем, что внутри должно обитать определенное, пускай даже неосознаваемое предвидение того, куда направляется это развитие и чего оно ищет, иначе явный прогресс, регулярное возникновение многочисленных явлений, которые сами по себе могут быть только промежуточными стадиями, которые подчиняют самих себя высшим целям, будут абсолютно необъяснимыми». В этих предложениях мы не можем не слышать звучания духовных нот, отдающихся эхом в сочинениях Юнга.

С попыткой понять личностное развитие как разворачивающееся в соответствии с целью и организованное присущими ему стремлениями и склонностями, в девятнадцатом веке возник ряд психологических теорий, рассматривавших предмет со всевозможных сторон; это были, например, детерминистские, виталистские, персоналистические теории, теории, ставившие во главу угла развитие, генетические, и, в частности, гештальт-психология. Они в основном ассоциируются с именами В.Вундта, Ф.Крюгера, К.Коффки, У.Штерна, Шарлотты и К.Бюлера, Е.Шпрангера и многих других помимо этого. Будет, однако, ошибкой считать, что взгляд на жизнь как на целостность, пусть даже в разных вариациях, является открытием научной психологии.

Йоланда Якоби - Путь индивидуации - Ключ, необходимый для понимания Юнгианской психологии

М.: «Касталия», 2021. — 174 с.

ISBN 978-5-521-16269-7

Йоланда Якоби - Путь индивидуации – Содержание

Предисловие