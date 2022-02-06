Василий Яковлев - Исаакиевский кафедральный собор в 1917-1928 гг.

Яковлев - Исаакиевский кафедральный собор в 1917-1928
18 июня 1928 г. вышло постановление Президиума ВЦИК о передаче Исаакиевского собора в Ленинграде «в исключительное пользование Главнауки Наркомпроса РСФСР в качестве музейного памятника». Месяцем позже, 14 июля, Исполком Центрального района расторгнул договор с «двадцаткой» собора, после чего храм и все его имущество было передано Управлению уполномоченного Наркомпроса, а имущество, не представлявшее историко-художественного значения, в Госфонд для реализации 1 . Таким образом, заканчивалась 218-летняя история прихода храма во имя при. Исаакия Далматского и начиналась новая страница его жизни - в качестве музейного объекта. Тем не менее, этим событиям предшествовала более чем десятилетняя история жизни прихода Исаакиевского собора в новых условиях, которые наступили после революционных событий 1917 г. Рассмотрим ее детальнее.
При исследовании вопроса об истории прихода Исаакиевского собора в первое постреволюционное десятилетие представляется немаловажным коротко рассмотреть значение термина «приход» в истории Русской Церкви.
В русском языке слово «приход» в общем церковно-историческом значении означает определенную группу населения с конкретной городской или сельской территории, имеющую свой храм с причтом . Термин восходит к греческому слову παροικία (от греч. παρά - «подле», «возле», «рядом», «вблизи» + греч. οίκος - «жилище», «дом» ), обозначавшему тип древнехристианской общины во главе с епископом . В отечественных письменных источниках понятие «приход» встречается с конца XV в.
В 1485 г. рязанский князь Иван Васильевич при поручении боярину Иакову Бурмину возвести храм в честь свт. Иоанна Златоуста в Переяславле отмечает: «А приход Златоусту серебренники все, да пищалыцики» . Таким образом, обсуждаемый термин четко фиксируется в источнике. Важно, что в конце XV в. термин «приход» встречается еще в нескольких церковных источниках, что говорит о формировании приходской системы как таковой . Отметим, что до этого времени низшая церковно-административная единица обозначалась терминами «погост», «уезд», «переезд», «предел» (передел)10.
Позднее, в более узком употреблении в документах XVIII-XIX вв. рассматриваемый термин имел несколько родственных значений: низший церковно-административный округ; приписанное к данному округу население; приходскую общину - т. е. причт с прихожанами п. Реже под «приходом» понималось только духовенство той или иной церкви - клир 11 .
Нет сомнения, что в Синодальный период приходы Русской Церкви имели значительную дифференциацию и были далеки от единообразия. Данное обстоятельство было вызвано как историческими, так и социокультурными причинами. Например, приходы различались по времени возникновения, территориальным масштабам (город, квартал, волость, село, деревня и т. п.), количеству храмов, составу духовенства, общественному положению и социальному статусу прихожан 14 15. Кроме этого, имели значение различия в хозяйственных вопросах, традициях, внутриприходских отношениях и т. п.14,15 Однако, вероятно, наибольшие различия крылись в дифференциации городских и сельских приходов . Все эти обстоятельства, помноженные на общественно-политические и социокультурные явления в жизни русского общества рубежа XIX-XX вв., привели, по мнению ряда современных исследователей, к кризису приходской жизни накануне революционных событий 1917 г., который явился частью общецерковного кризиса, произошедшего на закате Синодального периода и истории Российской империи. Подобные выводы обусловили появление в современной историографии таких терминов, как «церковная» и «приходская революция 1917 г.», а также «демократизация Церкви» и «Церковный демократизм» явившееся, по мысли исследователей, ответом на кризисные явления предшествующей эпохи .
Свое определение понятию «приход» дал и Всероссийский поместный собор 1917-1918 гг.: «Приходом в Православной Церкви называется общество православных христиан, состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной местности и объединенных при храме, составляющее часть епархии и находящееся в каноническом управлении своего епархиального архиерея, под руководством поставленного последним священника-настоятеля» .
Принимая во внимание вышесказанное, под понятием «приход Исаакиевского собора в 1917-1928 гг.» мы понимаем сообщество клириков и мирян, связанных с Исаакиевским кафедральным собором, не ограниченных уже, однако, территориальными границами окружающего городского района.
Василий Яковлев - Исаакиевский кафедральный собор в 1917-1928 гг.: церковная жизнь Петрограда - Ленинграда в условиях исторических испытаний
Василий Яковлев - Исаакиевский кафедральный собор в 1917-1928 гг. - Содержание
A propos
1917 год: приходская жизнь в условиях новой революционной реальности
1918-1923 гг.: пятилетие принадлежности к Патриаршей Церкви
1923-1928 гг.: Исаакиевский собор - обновленческий
Заключение
Источники
Список литературы
Приложение. Копии документов РГИА, ЦГИА СПб и ЦГА СПб, связанных с историей прихода Исаакиевского собора в 1918-1928 гг.
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