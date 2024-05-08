Яковлева - Реализм в русской живописи

Русская реалистическая живопись XIX века — одна из вершин отечественного искусства, важный его вклад в сокровищницу мировой культуры. Совсем не так давно — на памяти моего поколения — эта истина имела статус официальной доктрины, так что приближенность к реализму или удаленность от него были критериями оценки качества любого произведения искусства — от древнейших времен и до наших дней. Магистральное направление художественного процесса рассматривалось при этом как восхождение к вершине — реализму, всякое отступление от коего — «шаг вправо — шаг влево» — расценивалось как крамола, достойная поругания и забвения. При этом на вершине всего мирового искусства, естественно, сиял обласканный властями социалистический реализм.

Скрыто формировавшееся в художественном сознании, особенно активно с конца 1950-х годов неприятие официальных доктрин любого рода имело следствием охлаждение искусствоведов, особенно молодых, к живописному наследию русских реалистов XIX века.

Положение усугубилось в постсоветские годы. Деформированные властью в начале 1930-х годов художественный процесс и научное искусствоведение взывали к сердцам художников и умам искусствоведов: началось «связывание концов» в художественной практике и заполнение лакун в науке об искусстве.

Искусство, долгие годы сдерживаемое извне, отреагировало на свободу бурной эйфорией с «повторением задов» отечественного и зарубежного искусства — и со вполне предсказуемыми результатами и последствиями.

Искусствознание, естественно и справедливо, почло первоочередными задачами заполнение тех пробелов, которые образовались в истории отечественного искусства по идеологическим причинам: оживилась медиевистика, новые возможности обрело изучение искусства русского зарубежья.

Но едва ли не главным предметом изучения стало «запасное», дремавшее под замком в дальних запасниках музеев искусство, и если изучение импрессионистов, символистов и мастеров «Мира искусства» начали еще советские ученые во времена оттепели 1960-х, то теперь дошло дело и до авангарда. До Филонова, вытаскивавшего из магмы собственного сверхсознания протообразы людей и предметов. До беспредметной живописи, бывшей под замком (в самом прямом смысле слова) вплоть до последних десятилетий ХХ века.

Яковлева Н. А. - Реализм в русской живописи - Опыт жанровой хронотипологии

Mонография. — 2-е изд., перераб., доп. — Санкт-Петербург : Лань: Планета музыки, 2021. — 784 с. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-5398-6 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0632-0 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Яковлева Н. А. - Реализм в русской живописи – Содержание

Посвящение

Введение. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖАНРОВОГО АНАЛИЗА: ТЕЗАУРУС И ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я. Протореалистические тенденции в отечественном искусстве с древнейших времен

Г л а в а 1. Историческая динамика художественного образа мира в отечественном искусстве. Истоки живописных жанров в иконописании и стенописи XVI–XVII веков

Г л а в а 2. Портретный (гомоцентрический) этап русской живописи Нового времени (XVII — первая треть XIX в.)

Г л а в а 3. Проблема жанра в русских трактатах об искусстве XVIII — первой половины XIX в.

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я. Система жанров русской реалистической живописи в первой половине XIX века: латентный (эмбриональный) период

Г л а в а 4. А. Г. Венецианов и живопись а’la natura: «Сеятель и хранитель» в пространстве русской равнины

Г л а в а 5. Творчество П. А. Федотова: дальнейшее расширение предметно-функционального спектра и открытие «временного человека»

Г л а в а 6. «Большая форма» К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, А. А. Иванова и формирование русской реалистической живописи

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я. Рождение реалистической жанровой системы: «обличительный реализм» 1860-х годов

Г л а в а 7. «Натуральная школа» и проблема новой живописи в русской художественной критике середины ХIХ столетия

Г л а в а 8. «Социальное зло» в жанрах русской живописи шестидесятых годов. Творчество В. Г. Перова

Г л а в а 9. Творчество В. Г. Шварца и формирование жанрового репертуара реалистической исторической живописи 1860-х годов

Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я. «Возвратный портретоцентризм» живописи 1870-х годов: диковинная ирония судьбы или самокоррекция системы?

Г л а в а 10. От типа к характеру: возвращение к неповторимой личности в русской реалистической живописи 1870-х годов. Жанровая типология реалистического портрета

Г л а в а 11. Личность в социально-бытовом, бытовом и пейзажных жанрах

Г л а в а 12. Герой и «антигерой» в жанрах исторической реалистической живописи семидесятых годов

Ч А С Т Ь П Я Т А Я. История отечества в русской реалистической живописи конца XIX — начала XX века

Г л а в а 13. Социально-исторический жанр: «хоровая картина» — «окно в прошлое» — «пластическая концепция»

Г л а в а 14. Память этноса в фольклорно-историческом жанре

Г л а в а 15. Духовно-нравственное как нравственно-этическое — «полный идеал» в евангельском жанре

Ч А С Т Ь Ш Е С Т А Я. Энциклопедия русской жизни: современная Россия в реалистической живописи 1880–1890-х годов

Г л а в а 16. Современное русское общество и его проблемы в реалистических социально-бытовом и бытовом жанрах

Г л а в а 17. Интегративные процессы в системе жанров реалистической живописи. «Романы в красках» В. В. Верещагина

Г л а в а 18. «Идея личности » и «форма как смысл духа» в портретных жанрах 1880–1900-х годов

Ч А С Т Ь С Е Д Ь М А Я. Реализм и жанровый процесс рубежа XIX–XX веков в русской живописи

Г л а в а 19. Расцвет пейзажа в русской реалистической живописи рубежа веков как закономерность жанрового процесса

Г л а в а 20. Достройка реалистической жанровой системы русской живописи Нового времени. Младореалисты

Г л а в а 21. Реализм в жанровом контексте отечественной живописи рубежа Нового и Новейшего времени: к постановке проблемы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П Р И Л О Ж Е Н И Я