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Ялом Ірвин - Дар психотерапії

Ялом Ірвин - Дар психотерапії
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Psychology Psychotherapy
Сни моїх пацієнтів змінилися. Павутиння опутує мій капелюх. Мій офіс темний та покинутий. Мене неможливо знайти. Мої пацієнти хвилюються за моє здоров’я: чи залишатимусь я з ними впродовж довготривалої терапії? Коли я йду у відпустку, вони бояться, що я ніколи не повернусь. Вони уявляють мій похорон чи як відвідують мою могилу. Мої пацієнти не дають мені забути, що я старію. Але це логічно: хіба ж я не просив їх відкривати свої почуття, думки та мрії? Навіть потенційні клієнти долучаються до цього хору і незмінно вітають мене фразою «Ви все ще приймаєте пацієнтів?». Однією з головних форм заперечення смерті є віра у персональну унікальність, переконання, що ми не підпорядковуємося біологічним законам і життя не буде до нас настільки ж жорстоким, як до інших. Я пам’ятаю, як багато років тому я прийшов до окуліста з приводу погіршення зору. Він запитав, скільки мені років, а потім сказав: «О, сорок вісім? То ви точно за розкладом!». Звісно, я розумів, що він цілком має рацію, але глибоко всередині я чув крик: «Який ще розклад? Хто точно за розкладом? Можливо, у вас та інших все за розкладом, але точно не у мене!».

Ялом Ірвин - Дар психотерапії

відкритий лист до нового покоління терапевтів та їхніх пацієнтів переклад з англ. Ірини Зеніної. — Київ : Видавництво Ростислава Бурлаки, 2024. — 384 с.
І8ВМ 978-617-7840-86-1

Ялом Ірвин - Дар психотерапії - Зміст

  • розділ 1. Усувайте перешкоди для особистісного зростання
  • розділ 2. Уникайте діагнозу (окрім як для страхових компаній)
  • розділ 3. Терапевт і пацієнт як попутники
  • розділ 4. Залучайте пацієнта
  • розділ 5. Будьте підтримкою для своїх пацієнтів
  • розділ 6. Емпатія: погляд із пацієнтового вікна
  • розділ 7. Вчіть емпатії
  • розділ 8. Дозвольте пацієнтові стати для вас важливим
  • розділ 9. Визнавайте власні помилки
  • розділ 10. Створюйте нову терапію для кожного пацієнта
  • розділ 11. Терапевтична дія, а не терапевтичне слово
  • розділ 12. Відвідуйте особисту терапію
  • розділ 13. У терапевта багато пацієнтів, у пацієнта — один терапевт
  • розділ 14. Тут-і-тепер — використовуйте, використовуйте, використовуйте
  • розділ 15. Чому варто використовувати тут-і-тепер?
  • розділ 16. Учіться слухати тут-і-тепер
  • розділ 17. Шукайте еквіваленти тут-і-тепер
  • розділ 18. Як працювати із проблемами у тут-і-тепер
  • розділ 19. Тут-і-тепер стимулює терапію
  • розділ 20. Використовуйте власні почуття як джерело інформації
  • розділ 21. Обережно формулюйте висловлювання тут-і-тепер
  • розділ 22. Все підходить для млина тут-і-тепер
  • розділ 23. Перевіряйте тут-і-тепер на кожній зустрічі
  • розділ 24. У чому ви мені збрехали?
  • розділ 25. Чистий екран? Забудьте про це! Будьте щирим
  • розділ 26. Три види саморозкриття терапевта
  • розділ 27. Механізм терапії — будьте прозорі
  • розділ28. Розкриваючи почуття тут-і-тепер — будьте обачні
  • розділ 29. Розповідаючи про особисте життя терапевта, будьте обережні
  • розділ 30. Відвертість щодо особистого життя —застереження
  • розділ 31. Прозорість та універсальність терапевта
  • розділ 32. Пацієнти будуть проти вашого саморозкриття
  • розділ 33. Уникайте «підступного лікування»
  • розділ 34. Як вести пацієнтів далі, ніж ви самі зайшли?
  • розділ 35. Про допомогу пацієнта вам
  • розділ 36. Заохочуйте саморозкриття пацієнта
  • розділ 37. Зворотний зв’язок у психотерапії
  • розділ 38. Давайте зворотний зв’язок ефективно та обережно
  • розділ 39. Посилюйте сприйнятливість до зворотного зв’язку, використовуючи «частки»
  • розділ 40. Зворотний зв’язок: куй залізо, коли вистигло
  • розділ 41. Розмовляйте про смерть
  • розділ 42. Смерть та покращення життя
  • розділ 43. Як розмовляти про смерть
  • розділ 44. Розмовляйте про сенс життя
  • розділ 45. Свобода
  • розділ 46. Допомагаючи пацієнтам прийняти відповідальність
  • розділ 47. Ніколи (майже ніколи) не приймайте рішення за пацієнта
  • розділ 48. Рішення: Уіа Кедіа до екзистенційної суті
  • розділ 49. Сконцентруйтеся на опорі прийняттю рішення
  • розділ 50. Як полегшити усвідомлення за допомогою порад
  • розділ 51. Як полегшити прийняття рішень — інші засоби
  • розділ 52. Проводьте терапію як тривалий сеанс
  • розділ 53. Робіть записи про кожну зустріч
  • розділ 54. Спонукайте до самоспостереження
  • розділ 55. Коли ваш пацієнт плаче
  • розділ 56. Залишайте собі час між пацієнтами
  • розділ 57. Відкрито зізнавайтеся у своїх сумнівах
  • розділ 58. Відвідуйте своїх пацієнтів вдома
  • розділ 59. Не надавайте поясненням занадто великого значення
  • розділ 60. Прийоми прискорення терапії
  • розділ 61. Терапія як генеральна репетиція життя
  • розділ 62. Використовуйте початковий запит як важіль
  • розділ 63. Не бійтеся торкнутися свого пацієнта
  • розділ 64. Ніколи не будьте сексуальними з пацієнтами
  • розділ 65. Шукайте проблеми визначних дат та життєвих етапів
  • розділ 66. Ніколи не ігноруйте «терапевтичну тривогу»
  • розділ 67. Лікарю, позбавте мене тривоги
  • розділ 68. Як бути «катом кохання»
  • розділ 69. Як вести історію
  • розділ 70. Історія щоденного графіка пацієнта
  • розділ 71. Які люди присутні у житті пацієнта?
  • розділ 72. Як говорити зі «значущим іншим»
  • розділ 73. Досліджуйте попередню терапію
  • розділ 74. Розділяйте з пацієнтом пітьмутемної сторони
  • розділ 75. Фройд не завжди був неправий
  • розділ 76. КПТ — це не зовсім те, що звеличували... або не бійтеся страшного ЕПТ
  • розділ 77. Сни — використовуйте, використовуйте, використовуйте
  • розділ 78. Повна інтерпретація сну? Забудьте про це!
  • розділ 79. Використовуйте сни прагматично: пограбування та здобич
  • розділ 80. Оволодійте деякими навичками навігації у снах
  • розділ 81. Дізнавайтеся про життя пацієнта через сни
  • розділ 82. Приділяйте увагу першому сну
  • розділ 83. Ретельно розбирайте сни про терапевта
  • розділ 84. Остерігайтеся професійних загроз
  • розділ 85. Плекайте професійні привілеї
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Rating 4.5 / 5
Added 19.05.2025
Author brat Vital
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