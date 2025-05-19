Ялом Ірвин - Дар психотерапії
Сни моїх пацієнтів змінилися. Павутиння опутує мій капелюх. Мій офіс темний та покинутий. Мене неможливо знайти. Мої пацієнти хвилюються за моє здоров’я: чи залишатимусь я з ними впродовж довготривалої терапії? Коли я йду у відпустку, вони бояться, що я ніколи не повернусь. Вони уявляють мій похорон чи як відвідують мою могилу. Мої пацієнти не дають мені забути, що я старію. Але це логічно: хіба ж я не просив їх відкривати свої почуття, думки та мрії? Навіть потенційні клієнти долучаються до цього хору і незмінно вітають мене фразою «Ви все ще приймаєте пацієнтів?». Однією з головних форм заперечення смерті є віра у персональну унікальність, переконання, що ми не підпорядковуємося біологічним законам і життя не буде до нас настільки ж жорстоким, як до інших. Я пам’ятаю, як багато років тому я прийшов до окуліста з приводу погіршення зору. Він запитав, скільки мені років, а потім сказав: «О, сорок вісім? То ви точно за розкладом!». Звісно, я розумів, що він цілком має рацію, але глибоко всередині я чув крик: «Який ще розклад? Хто точно за розкладом? Можливо, у вас та інших все за розкладом, але точно не у мене!».
Ялом Ірвин - Дар психотерапії
відкритий лист до нового покоління терапевтів та їхніх пацієнтів переклад з англ. Ірини Зеніної. — Київ : Видавництво Ростислава Бурлаки, 2024. — 384 с.
І8ВМ 978-617-7840-86-1
Ялом Ірвин - Дар психотерапії - Зміст
- розділ 1. Усувайте перешкоди для особистісного зростання
- розділ 2. Уникайте діагнозу (окрім як для страхових компаній)
- розділ 3. Терапевт і пацієнт як попутники
- розділ 4. Залучайте пацієнта
- розділ 5. Будьте підтримкою для своїх пацієнтів
- розділ 6. Емпатія: погляд із пацієнтового вікна
- розділ 7. Вчіть емпатії
- розділ 8. Дозвольте пацієнтові стати для вас важливим
- розділ 9. Визнавайте власні помилки
- розділ 10. Створюйте нову терапію для кожного пацієнта
- розділ 11. Терапевтична дія, а не терапевтичне слово
- розділ 12. Відвідуйте особисту терапію
- розділ 13. У терапевта багато пацієнтів, у пацієнта — один терапевт
- розділ 14. Тут-і-тепер — використовуйте, використовуйте, використовуйте
- розділ 15. Чому варто використовувати тут-і-тепер?
- розділ 16. Учіться слухати тут-і-тепер
- розділ 17. Шукайте еквіваленти тут-і-тепер
- розділ 18. Як працювати із проблемами у тут-і-тепер
- розділ 19. Тут-і-тепер стимулює терапію
- розділ 20. Використовуйте власні почуття як джерело інформації
- розділ 21. Обережно формулюйте висловлювання тут-і-тепер
- розділ 22. Все підходить для млина тут-і-тепер
- розділ 23. Перевіряйте тут-і-тепер на кожній зустрічі
- розділ 24. У чому ви мені збрехали?
- розділ 25. Чистий екран? Забудьте про це! Будьте щирим
- розділ 26. Три види саморозкриття терапевта
- розділ 27. Механізм терапії — будьте прозорі
- розділ28. Розкриваючи почуття тут-і-тепер — будьте обачні
- розділ 29. Розповідаючи про особисте життя терапевта, будьте обережні
- розділ 30. Відвертість щодо особистого життя —застереження
- розділ 31. Прозорість та універсальність терапевта
- розділ 32. Пацієнти будуть проти вашого саморозкриття
- розділ 33. Уникайте «підступного лікування»
- розділ 34. Як вести пацієнтів далі, ніж ви самі зайшли?
- розділ 35. Про допомогу пацієнта вам
- розділ 36. Заохочуйте саморозкриття пацієнта
- розділ 37. Зворотний зв’язок у психотерапії
- розділ 38. Давайте зворотний зв’язок ефективно та обережно
- розділ 39. Посилюйте сприйнятливість до зворотного зв’язку, використовуючи «частки»
- розділ 40. Зворотний зв’язок: куй залізо, коли вистигло
- розділ 41. Розмовляйте про смерть
- розділ 42. Смерть та покращення життя
- розділ 43. Як розмовляти про смерть
- розділ 44. Розмовляйте про сенс життя
- розділ 45. Свобода
- розділ 46. Допомагаючи пацієнтам прийняти відповідальність
- розділ 47. Ніколи (майже ніколи) не приймайте рішення за пацієнта
- розділ 48. Рішення: Уіа Кедіа до екзистенційної суті
- розділ 49. Сконцентруйтеся на опорі прийняттю рішення
- розділ 50. Як полегшити усвідомлення за допомогою порад
- розділ 51. Як полегшити прийняття рішень — інші засоби
- розділ 52. Проводьте терапію як тривалий сеанс
- розділ 53. Робіть записи про кожну зустріч
- розділ 54. Спонукайте до самоспостереження
- розділ 55. Коли ваш пацієнт плаче
- розділ 56. Залишайте собі час між пацієнтами
- розділ 57. Відкрито зізнавайтеся у своїх сумнівах
- розділ 58. Відвідуйте своїх пацієнтів вдома
- розділ 59. Не надавайте поясненням занадто великого значення
- розділ 60. Прийоми прискорення терапії
- розділ 61. Терапія як генеральна репетиція життя
- розділ 62. Використовуйте початковий запит як важіль
- розділ 63. Не бійтеся торкнутися свого пацієнта
- розділ 64. Ніколи не будьте сексуальними з пацієнтами
- розділ 65. Шукайте проблеми визначних дат та життєвих етапів
- розділ 66. Ніколи не ігноруйте «терапевтичну тривогу»
- розділ 67. Лікарю, позбавте мене тривоги
- розділ 68. Як бути «катом кохання»
- розділ 69. Як вести історію
- розділ 70. Історія щоденного графіка пацієнта
- розділ 71. Які люди присутні у житті пацієнта?
- розділ 72. Як говорити зі «значущим іншим»
- розділ 73. Досліджуйте попередню терапію
- розділ 74. Розділяйте з пацієнтом пітьмутемної сторони
- розділ 75. Фройд не завжди був неправий
- розділ 76. КПТ — це не зовсім те, що звеличували... або не бійтеся страшного ЕПТ
- розділ 77. Сни — використовуйте, використовуйте, використовуйте
- розділ 78. Повна інтерпретація сну? Забудьте про це!
- розділ 79. Використовуйте сни прагматично: пограбування та здобич
- розділ 80. Оволодійте деякими навичками навігації у снах
- розділ 81. Дізнавайтеся про життя пацієнта через сни
- розділ 82. Приділяйте увагу першому сну
- розділ 83. Ретельно розбирайте сни про терапевта
- розділ 84. Остерігайтеся професійних загроз
- розділ 85. Плекайте професійні привілеї
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