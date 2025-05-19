Сни моїх пацієнтів змінилися. Павутиння опутує мій капелюх. Мій офіс темний та покинутий. Мене неможливо знайти. Мої пацієнти хвилюються за моє здоров’я: чи залишатимусь я з ними впродовж довготривалої терапії? Коли я йду у відпустку, вони бояться, що я ніколи не повернусь. Вони уявляють мій похорон чи як відвідують мою могилу. Мої пацієнти не дають мені забути, що я старію. Але це логічно: хіба ж я не просив їх відкривати свої почуття, думки та мрії? Навіть потенційні клієнти долучаються до цього хору і незмінно вітають мене фразою «Ви все ще приймаєте пацієнтів?». Однією з головних форм заперечення смерті є віра у персональну унікальність, переконання, що ми не підпорядковуємося біологічним законам і життя не буде до нас настільки ж жорстоким, як до інших. Я пам’ятаю, як багато років тому я прийшов до окуліста з приводу погіршення зору. Він запитав, скільки мені років, а потім сказав: «О, сорок вісім? То ви точно за розкладом!». Звісно, я розумів, що він цілком має рацію, але глибоко всередині я чув крик: «Який ще розклад? Хто точно за розкладом? Можливо, у вас та інших все за розкладом, але точно не у мене!».

Ялом Ірвин - Дар психотерапії

відкритий лист до нового покоління терапевтів та їхніх пацієнтів переклад з англ. Ірини Зеніної. — Київ : Видавництво Ростислава Бурлаки, 2024. — 384 с.

І8ВМ 978-617-7840-86-1

Ялом Ірвин - Дар психотерапії - Зміст