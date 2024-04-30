Ямпольский Михаил - Книга рая - Путь

Мы живем в мире, где ад всегда находится неподалеку. По воле одного человека или группы людей он всегда готов разверзнуться у нас под ногами, будь то в форме войны или в форме террора. Впрочем, одно редко обходится без другого. В 2006 году папа Бенедикт XVI «отменил» чистилище как часть католической догмы, объяснив это тем, что чистилище —это «не более чем гипотеза». Н о понтифику и в голову не пришло отменить ад как простую гипотезу. Рейчел Фалконер показала, что многие политические события сегодняшнего мира освещаются в медиа —и, следовательно, вое- принимаются людьми — в тех категориях, которые исторически закрепились за описаниями ада. Она называет такие описания katabasis (от греческого κατάβασις —«сошествие в ад»), или «адскими».

Но ад обладает странным свойством порождать надежду. Надежда возникает в аду как едва ли не единственный способ выжить. Ад всегда стремится закрепиться надолго, война должна тянуться без видимого конца. Неслучайно лоскутная идеология ада всегда традиционализм —сохранение от- жившего, как будто мертвечина не имеет жизненного срока и будет тянуться вечно. Ад, однако, часто порождает утопию, главный смысл которой показать, что «темные времена» не вечны, как им самим хочется верить. Бруно Беттельгейм описывает, как пленники лагерей смерти п о мере пребывания в лагере все чаще и глубже погружались в дневные грезы и все меньше жили в мрачной реальности: ...надежды и ожидания старых заключенных часто принимали форму эсхатологических или мессианских надежд; это согласовывалось с ожиданием того, что только такого рода событие может покончить с миром и освободить и х 1 . Именно страшная война парадоксальным образом привела в начале прошлого века к взрыву утопического сознания (к которому можно отнести и марксизм, несмотря на трагические последствия его триумфа). Эрнст Блох в книге, написанной в 1918 году, являвшейся прямой реакцией на окопный ад и названной им «Дух утопии», писал о погружении Германии в преисподнюю в том числе и в таких выражениях: ...университеты воистину стали духом погребальных курганов, наполненных вонью разложения и обездвиженным мраком. Те же, что кажутся совершенно воспрявшими, постоянно воспроизводят звучавшее в ушах реакционеров столетней давности: лозунги о родной почве, традиционализм Отечества и тот склеротический романтизм, который забыл о крестьянской войне и видит только рыцарские замки, возвышающиеся в зачарованных лунных ночах

Ямпольский Михаил - Книга рая - Путь

Морфология непостижимого и недосягаемого / Михаил Ямпольский. — М.: Новое литературное обозрение, 2024. — 400 с.

ISBN 9788־5־4448־2225־

Ямпольский Михаил - Книга рая - Путь - Содержание

Вступление

1. Ад как начало пути

2. Горизонт

3. Закрытие горизонта 33 Часть 1. Пространство, место, движение

4. Мир, утративший единство

5. Смерть Бога: Ницше

6. Трансцендентное как выворачивание имманентного

7. Трансцендентное в отношении с мирским. Метаксис Эрика Фегелина

8. Апокатастасис

9. Путешествия в мир иной

10. Между мирами. Лиминальность

11. Неопределенность и порядок. Два пути

12. Святое и священное. Хора

13. Установление сакрального пространства

14. Космос и орнамент

15. Аллегория

16. Невидимый рай

17. Анастасис

18. Сад на горе

Часть 2. По суше и по морю (память места и промежуточность)

19. Странствие к недостижимому

20. Память между текстом и местом

21. Остров-рай. Пьер д’Айи и Христофор Колумб

22. Космография. Templum

23. Космография: topos

24. Промежуточность

25. Промежуточность и аллегория

Часть 3. Восхождение

26. Космография промежутка

27. Аллегория как восстановление и таинство воплощенного Слова

28. Небесный хор

29. Ойкономия как история и подражание

30. Формы движения и слияние с трансцендентным

31. Данте и земной рай

32. Данте. Небесный рай. Свет и отражения

33. Неразличимость, подобие и различие

34. Вместо заключения. Конец пути

Приложение. Форма непредставимого