Ямпольский Михаил - Книга рая - Путь

Ямпольский - Книга рая - Путь
Мы живем в мире, где ад всегда находится неподалеку. По воле одного человека или группы людей он всегда готов разверзнуться у нас под ногами, будь то в форме войны или в форме террора. Впрочем, одно редко обходится без другого. В 2006 году папа Бенедикт XVI «отменил» чистилище как часть католической догмы, объяснив это тем, что чистилище —это «не более чем гипотеза». Н о понтифику и в голову не пришло отменить ад как простую гипотезу. Рейчел Фалконер показала, что многие политические события сегодняшнего мира освещаются в медиа —и, следовательно, вое- принимаются людьми — в тех категориях, которые исторически закрепились за описаниями ада. Она называет такие описания katabasis (от греческого κατάβασις —«сошествие в ад»), или «адскими».
Но ад обладает странным свойством порождать надежду. Надежда возникает в аду как едва ли не единственный способ выжить. Ад всегда стремится закрепиться надолго, война должна тянуться без видимого конца. Неслучайно лоскутная идеология ада всегда традиционализм —сохранение от- жившего, как будто мертвечина не имеет жизненного срока и будет тянуться вечно. Ад, однако, часто порождает утопию, главный смысл которой показать, что «темные времена» не вечны, как им самим хочется верить. Бруно Беттельгейм описывает, как пленники лагерей смерти п о мере пребывания в лагере все чаще и глубже погружались в дневные грезы и все меньше жили в мрачной реальности: ...надежды и ожидания старых заключенных часто принимали форму эсхатологических или мессианских надежд; это согласовывалось с ожиданием того, что только такого рода событие может покончить с миром и освободить и х 1 . Именно страшная война парадоксальным образом привела в начале прошлого века к взрыву утопического сознания (к которому можно отнести и марксизм, несмотря на трагические последствия его триумфа). Эрнст Блох в книге, написанной в 1918 году, являвшейся прямой реакцией на окопный ад и названной им «Дух утопии», писал о погружении Германии в преисподнюю в том числе и в таких выражениях: ...университеты воистину стали духом погребальных курганов, наполненных вонью разложения и обездвиженным мраком. Те же, что кажутся совершенно воспрявшими, постоянно воспроизводят звучавшее в ушах реакционеров столетней давности: лозунги о родной почве, традиционализм Отечества и тот склеротический романтизм, который забыл о крестьянской войне и видит только рыцарские замки, возвышающиеся в зачарованных лунных ночах
Ямпольский Михаил - Книга рая - Путь
Морфология непостижимого и недосягаемого / Михаил Ямпольский. — М.: Новое литературное обозрение, 2024. — 400 с.
ISBN 9788־5־4448־2225־
Ямпольский Михаил - Книга рая - Путь - Содержание
Вступление
- 1. Ад как начало пути
- 2. Горизонт
- 3. Закрытие горизонта 33 Часть 1. Пространство, место, движение
- 4. Мир, утративший единство
- 5. Смерть Бога: Ницше
- 6. Трансцендентное как выворачивание имманентного
- 7. Трансцендентное в отношении с мирским. Метаксис Эрика Фегелина
- 8. Апокатастасис
- 9. Путешествия в мир иной
- 10. Между мирами. Лиминальность
- 11. Неопределенность и порядок. Два пути
- 12. Святое и священное. Хора
- 13. Установление сакрального пространства
- 14. Космос и орнамент
- 15. Аллегория
- 16. Невидимый рай
- 17. Анастасис
- 18. Сад на горе
Часть 2. По суше и по морю (память места и промежуточность)
- 19. Странствие к недостижимому
- 20. Память между текстом и местом
- 21. Остров-рай. Пьер д’Айи и Христофор Колумб
- 22. Космография. Templum
- 23. Космография: topos
- 24. Промежуточность
- 25. Промежуточность и аллегория
Часть 3. Восхождение
- 26. Космография промежутка
- 27. Аллегория как восстановление и таинство воплощенного Слова
- 28. Небесный хор
- 29. Ойкономия как история и подражание
- 30. Формы движения и слияние с трансцендентным
- 31. Данте и земной рай
- 32. Данте. Небесный рай. Свет и отражения
- 33. Неразличимость, подобие и различие
- 34. Вместо заключения. Конец пути
Приложение. Форма непредставимого
Не останавливаемся на достигнутом!
Издательство Н.Л.О. как всегда издает интеллектуальную литературу. Спасибо!
Большое спасибо, давно ждал эту книгу!