Большинство христиан и библиоведов искренне стремятся следовать букве Священного Писания. Но какова она, буква, и как верно истолковать ее? Несколько месяцев назад я прочел книгу под названием «Четыре взгляда на ад» . Четверо ученых, поставивших себе целью ни на шаг не отклоняться от написанного в Библии, представили четыре совершенно разных варианта библейского понятия ада. Все четверо не сомневались, что описывают истинное знание, изложенное в Писании.

Я не ставлю под сомнение их честность. Но разница в интерпретации доказывает, что мы не просто «читаем Библию». Важнейший вопрос, который часто ускользает из виду, - как мы ее читаем. Правильно прочесть Писание - что это значит? Как понять, верна ли наша интерпретация? Некоторые мои друзья смеются над такими вопросами. «Бакстер, - говорят они, - все же написано черным по белому! Любой здравомыслящий человек поймет, о чем речь». Проблема в том, что на наше восприятие Священного Писания влияют предрассудки, сформированные в семье, личный опыт и стереотипы.

Так же, как человек не замечает своего акцента, он порой не может различить пелену убеждений, которая изменяет то, что и как мы видим. Когда речь заходит о вроде бы понятном и простом библейском учении, вопрос искаженного восприятия особенно актуален. Очень важно задумываться о том, как мы читаем Библию. Именно об этом пишет Николас Томас Райт в своей новой книге «День, когда началась революция». Он очень сдержанно излагает «общую картину» - то, что принято называть «мета-повествованием» в Библии, - и показывает, как можно интерпретировать частности.

Сосредоточенность на мета-повествовании заставляет его подвергать сомнению те доктрины, которые в протестантизме считаются «очевидными и простыми». С Райтом можно соглашаться или не соглашаться, но его книга заставляет каждого из нас «услышать свой акцент» и обратить внимание на свои предрассудки - именно они в немалой степени определяют то, что мы считаем «очевидным». В этот раз мой дорогой друг Пол отступил от жанра художественной литературы и представил читателю не очередной блестящий роман, а откровенную книгу о том, во что он верит, - «Хижина. Ответы».

Это прекрасная книга, но, подобно «Четырем взглядам на ад» и «Дню, когда началась революция», она написана человеком, живущим внутри определенной системы взглядов. Как Пол определяет, что считать ложью, а что - истиной? Будьте уверены: во время чтения вам не раз захочется воскликнуть: в своем ли он уме? Если наши представления о библейском мета-повествовании - «общей картине» - расходятся, то взгляд на частности тоже различается, и мы по-разному воспринимаем и интерпретируем «букву» Писания. Из чего исходит Пол Янг? Во что он верит?

Какова его интерпретация мета-повествования, формирующая представление об истинном и ложном - и о лжи, которую необходимо опровергнуть? Если вы позволите мне растечься мыслью еще на пару абзацев, я приоткрою завесу и расскажу об этом как можно более ясно. Ведь мы с Полом в одной лодке: наши убеждения влияют на то, как мы воспринимаем огромное количество религиозных и общечеловеческих вопросов. Мы оба согласны, что Новый Завет - не что иное, как радостное прославление Иисуса Христа, воплощения Бога на Земле. Он отдал жизнь за прощение грехов и победил саму смерть, владычествующую над людьми, воскреснув из мертвых.

Новый Завет состоит из Евангелий и посланий апостолов, в которых те стараются исследовать и объяснить значение жизни и смерти Иисуса. Апостолы, в особенности Иоанн и Павел, понимали масштабы последствий, которые будет иметь появление Сына Божьего на Земле, Его рождение, распятие, воскресение и вознесение. Апостол Павел говорит о том, что до сотворения мира Иисус и Бог-Отец были едины; именно во Христе и чрез Него было создано человечество и обрело дар Божьей благодати (Второе послание к Тимофею, 1:9), и во Христе и чрез Него Отец избрал нас до сотворения мира и предопределил усыновить (Послание к Ефесянам, 1:4-5).

Апостол Павел видит в Иисусе того, в ком и для кого создано все на небесах и на Земле, того, кто был до начала времен («прежде всякой твари») и на ком держится мир («все Им стоит» - Послание к Колоссянам, 1:15-17). Эти выводы потрясают меня и Пола Янга; мы готовы долго размышлять над ними. По мнению апостола Павла, Иисус был с Богом до сотворения мира и находился в центре божественного замысла по сотворению мира. Павел говорит, что явление Иисуса, его жизнь на земле, смерть, воскрешение и вознесение есть соединение всего земного и небесного (Послание к Ефесянам, 1:10).

Для всего человечества в древнем и современном мире эти идеи поистине грандиозны. Великий апостол Иоанн соглашается с этим поразительным взглядом Павла и говорит об Иисусе как о вечном Слове Божьем, пребывающем перед лицом Отца до сотворения мира, и о том, в ком было создано все сущее. Иоанн эмоционален: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Евангелие от Иоанна, 1:3). Задумайтесь. Для апостолов Иоанна и Павла (и наверняка для других тоже) не существует людей, возникших не в Иисусе и не чрез Него; все люди постоянно, каждый миг своего бытия, напитаны Им.

Это ключевое воззрение об Иисусе сформировало апостольское видение, повлияло и изменило представление апостолов о Боге, человечестве и сотворении мира. В центре всего оказался распятый и воскресший Иисус, которому принадлежат слова: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Евангелие от Иоанна, 8:12). Хотя я уже рассказал достаточно, чтобы объяснить основополагающие убеждения Янга, позвольте мне совершить небольшой экскурс в историю. По мере того как весть о распятии и воскрешении Иисуса, Сына и Творца, разносилась по Средиземноморью и за его пределами, она сталкивалась с существующими культурами и воззрениями, укоренившимися предрассудками и привычным мышлением.

Уильям Янг - Хижина. Ответы. Если Бог существует, почему в мире так много боли и зла?

Издательство — «Эксмо», 2017 — 91с.

ISBN 978-5-04-090572-0

Уильям Янг - Хижина. Ответы. Если Бог существует, почему в мире так много боли и зла? - Содержание

Предисловие

Введение

1. «Бог любит нас, но мы ему не нравимся»

2. «Бог хороший. Я - нет»

3. «Бог все контролирует»

4. «Богу не свойственна покорность»

5. «Бог - христианин»

6. «Бог хочет меня использовать»

7. «Бог - скорее Он, чем Она»

8. «Бог хочет быть на первом месте»

9. «Бог - волшебник»

10. «Бог - ханжа»

11. «Бог одобряет нашу политику»

12. «Религию создал Бог»

13. «Каждый должен быть спасен»

14. «Богу все равно, чем я увлечен»

15. «Ад - это отлучение от Бога»

16. «Бог не милостив»

17. «Крест придумал Бог»

18. «Это просто совпадение»

19. «Бог требует приносить в жертву детей»

20. «Бог - это кто-то вроде Санта Клауса»

21. «Смерть могущественнее Бога»

22. «Богу нет дела до моих страданий»

23. «Там, где живут предрассудки, нет Бога»

24. «Не все мы дети Божьи»

25. «Бог разочаровался во мне»

26. «Бог любит меня за мой потенциал»

27. «Грех отделяет нас от Бога»

28. «Бог сам по себе»

Катены

Послесловие Дитриха Бонхёффера Благодарности

Уильям Янг - Хижина. Ответы. Если Бог существует, почему в мире так много боли и зла? - «Бог хороший. Я - нет»

Вопиющая ложь! И сколько зла она причиняет! Так почему же в нее верят сплошь и рядом? Многим кажется, что Бог считает людей неудачниками, жалкими, заведомо ущербными грешниками. Об этом написаны песни, изображающие уродство человеческой расы и ее отделенность от Бога. Мы думаем: когда я себя ненавижу, я просто соглашаюсь с Богом, ведь так? Но если бы мы нашли время выслушать друг друга, то поняли бы: у многих из нас есть нечто общее. Мы стыдимся себя и исходя из этого себя оцениваем. Этот стыд не возник из ниоткуда. В течение жизни нас постоянно упрекали и принижали, формируя ложное представление о себе.

Ты бесполезен. Дурак. Ты ничего не стоишь. Ты просто тупой. Я тебя ненавижу. Почему ты не можешь просто?.. Ты мне всю жизнь испоганил. Ты ничтожество. С тобой что-то не так. Мы соглашались с этими словами, сказанными кем-то другим, и постепенно они становились нашими собственными. Теперь мы говорим «я не...» - и за этим следует перечисление всех наших недостатков: «Я недостаточно умный, худой, высокий; у меня не тот цвет кожи; я не мальчик, не сильный, не.». Мы забыли, что на каждое «я не.» когда-то приходилось «я - да»: «Да, я достоин, я умен, я любим».

Но даже «я - да» со временем оборачивается против нас, превращаясь в очередное перечисление грехов: «Я неудачник, одиночка, плохой, некрасивый, толстый, никому не нужный, тупой, никчемный». Разве таким Бог видит меня? Разве такими Бог видит вас? Думаете, Бог согласен с вашим мнением о себе и с тем, что другие люди наплели о том, кто вы есть? В доме моего отца мы, дети, жили в страхе. Рядом с ним каждый чувствовал себя, как на минном поле; расположение мин менялось по ночам, пока ты спал. Нет, не все было так ужасно: я помню проблески доброты и его попытки быть любящим отцом, но меня они, скорее, приводили в недоумение.

Как будто он нарочно хотел, чтобы я забыл об осторожности, чтобы застать меня врасплох. Я не осуждаю отца: он просто не умел вести себя иначе. Его воспитательные методы были предопределены поведением его собственного отца задолго до моего рождения. Но когда он срывался и от равнодушия переходил к испепеляющей ярости, меня словно разрывало на части и развеивало по ветру. Мой отец был миссионером. Этот благочестивый человек не допускал возможности, что может быть не прав, и верил в строгую дисциплину. А я верил, что заслужил его гнев, потому что во мне нет ничего хорошего. Разве мог ребенок думать иначе?

Меня наказывают за дело, думал я, не имея понятия, в чем согрешил, какой закон нарушил, в чем мой недосмотр. Я пытался защищаться и с этой целью иногда врал, но когда это не срабатывало, довольствовался тремя словами. Я выкрикивал их снова и снова, чувствуя, как меня захлестывают волны гнева: - Я стану хорошим! Я стану хорошим! Я стану хорошим! Мне понадобилось много лет, чтобы понять: каждый раз, когда я кричал «Я стану хорошим!», я тем самым убеждал себя в том, что я плохой. Эта уверенность проникла в самый центр моего существа и укоренилась там. Слова, жестокие в своей простоте: Я плохой.

Недавно я выступал перед группой замечательных молодых людей, старшеклассников, которые пригласили меня в свою школу прочесть лекцию в рамках «недели духовного развития». В начале собрания они спели песню, которую я слышал раньше. Слова ее во многом правдивы, но начинается она с откровенной лжи: [Бог] Ты хорош, даже если в тебе нет ничего хорошего. Истина в том, что каждый человек изначально обладает ценностью: ведь мы созданы по образу и подобию Бога. Те из нас, кто сломлен и травмирован, те, кто в отчаянии, готовы верить, что в них нет ничего хорошего и им нечего надеяться на реальные изменения.

Нам кажется, что лучшее, на что мы можем рассчитывать, - некая временная разновидность самодисциплины, способ замаскировать стыд, притворяясь и нося маску. Но одними лишь позитивными речами камень не превратить в райскую птицу. Многие притворяются так старательно, что поддержание лжи становится главным делом жизни. На него они тратят всю энергию. Однако яд, наполняющий наш внутренний мир, неизбежно просачивается наружу путями, которые мы не в силах контролировать. Или мы просто сдаемся и ведем себя так, как, по нашему мнению, должен вести себя «плохой» и «недостойный» человек, каким себя и видим.

Если в глубине души я считаю себя никчемным, стоит ли удивляться, что я веду себя, как полное ничтожество? Обидно, но, по крайней мере, это честно? Но нет: это было бы честно, если бы было правдой. Однако это неправда. Разве в Боге может быть что-то нехорошее? Нет! Являемся ли мы по-прежнему созданиями, сотворенными по Его образу и подобию? Да! Бог, воплощающий собой чистое благо, создает чистое благо - одно только благо! Именно поэтому Иисус сказал, обратившись к богатому молодому правителю: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Евангелие от Матфея, 19:17).

Заметьте, Иисус не сказал: «Во мне нет ничего благого». Он спросил юношу: «Видишь ли ты во мне Бога, молодой брат? Поэтому ли ты зовешь меня благим, или это притворство?». Если вы дочитаете эту притчу до конца, то поймете, что для юноши это было притворство. Что бы вы подумали о родителе, упрекающем своего ребенка такими словами: «В тебе нет ничего хорошего. Ты больное, испорченное, насквозь ущербное существо. Ты всегда был никчемным и таким останешься. Да сжалится над тобой Господь!» Увы, некоторые считают, что именно об этом говорится в Священном Писании! Люди, обладающие властью, проповедуют об этом с кафедр.

Пусть наши глаза порой искажают истину, но в глубине души никто из нас не ущербен. Мы - истина, мы - свет, но часто блуждаем в потемках и ведем себя глупо, реагируя на боль, причиненную нам нашими собственными заблуждениями, обижая себя, окружающих и все Божье творение. Мы слепы, но не ущербны. Помните, Бог не может быть злым или изначально плохим. А ведь Он стал человеком! Личность наших детей определяется нами, отцом и матерью, и всегда будет неразрывно с нами связана. Дети могут совершать ужасные поступки, вредить себе и окружающим, но их суть сформирована нами. Это то, кто они есть.

И подобно тому как наша личность не существует сама по себе, присущая каждому человеку доброта и благость тоже не взялись из ниоткуда. Я есть благо, потому что создан во Христе и являюсь воплощением Бога, его образа, imago dei (см. Послание к Ефесянам, 2:10). Эта изначальная сущность, изначальное благо и есть истина; она правдивее любого вреда, нанесенного нам людьми, и любого вреда, который нанесли мы. Бог не презирает человечество, так как знает о нем правду. Его не сбить с толку лживыми словами, которые мы наговорили себе и друг другу. Иисус - вот правда о том, кто мы есть; он человек, живой человек.

Правдивее боли, правдивее нашей расколотой души - совершенное благо, кроющееся в самом факте нашего сотворения, а мы были сотворены по образу и подобию Бога. Но тьма лжи окутала наш взор, и мы ослепли. Прекратите соглашаться с разрушительной ложью, которой вас пичкают, не поддавайтесь ей и не сдавайтесь!