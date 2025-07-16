Период от Никейского до Халкидонского Соборов является одним из важнейших в плане формирования церковной доктрины. Задача данной книги - дополнить стандартные учебники, предоставляя биографический материал, и ввести в круг лиц, вовлеченных в диспуты, а также литературные источники и критические вопросы, которые они поднимали. Таким образом, предмет традиционной патрологии был изложен более дискурсивно, а критические моменты и вопросы интерпретации, обсуждаемые патрологами, стали доступны более широкой аудитории.

Янг, Френсис М. От Никеи до Халкидона: Введение в греческую патристическую литературу и ее исторический контекст

Перевод с англ. П. Б. Михайлова, А. В. Серегина, М. В. Егорочкина и др.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.-620 с.

ISBN 978-5-7429-0865-4

От Никеи до Халкидона - Френсис Янг - Содержание

ГЛАВА I. Возникновение церковной истории и ее последствия

ГЛАВА II. Св. Афанасий и формирование никейского богословия

ГЛАВА III. Герои веры: аскетическая письменность

ГЛАВА IV. Каппадокийцы

Глава V. Характер эпохи: непохожие писатели второй половины IV века

ГЛАВА VI. Литературные памятники эпохи христологических споров

Библиография

Предметный и именной указатель

От Никеи до Халкидона - Френсис Янг - От редактора

Френсис Маргарет Янг (р. 1939), профессор богословия Бирмингемского университета в 1971-2005 гг., служитель методистской церкви и почетный член ордена Британской империи и Британской академии, известна своими исследованиями в области библейского и патриотического богословия. Она является редактором 39—43-го томов Studia Patristica и автором множества научных и популярных богословских книг и статей, наиболее известные из которых — это, пожалуй, монография «Библейская экзегетика и формирование христианской культуры» (Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1997) и подробный обзор греческой патриотической литературы под названием «От Никеи до Халкидона» (From Nicaea to Chalcedon. London: SCM Press, 19831, 20102).

Последняя книга, выдержавшая уже несколько изданий, является наиболее подробным на сегодняшний день справочником по греческой патристике IV-V вв., в котором освещается не только литературная деятельность греческих отцов Церкви и церковных писателей указанной эпохи, по праву считающейся золотым веком святоотеческой письменности, но и исторический фон, на котором проходила их деятельность, а также их богословские взгляды, непростые взаимные отношения и острая полемика вокруг вероучительных вопросов, таких как тринитарный и христологический догматы.

В книге Ф. Янг читатель найдет новые, уточненные сведения не только о жизни и сочинениях таких известных церковных деятелей, как св. Афанасий Великий, Каппадокийцы, св. Иоанн Златоуст и др., но и о церковных историках (Евсевий, Сократе, Филосторгии, Созомене, Феодорите), аскетических писателях (Ефреме Сирине, Евагрии, Макарии Египетском, Дидиме и др.), церковных ученых (Немезии, Синезии и др.), экзегетах (Диодоре, Феодоре, Феодорите и др.), полемистах (св. Епифании, св. Кирилле Александрийском и др.) и еретиках (Аполлинарии, Евномии, Несторий и др.), без которых наше представление о развитии патриотической письменности и богословия было бы неполным. Автор книги учитывает многочисленные научные открытия и результаты основных современных исследований в области греческой патристики, достигнутые в XX-XXI вв., опирается на новые методы и подходы к изучению святоотеческого наследия, что позволяет ей представить полную объективную картину развития христианского богословия в IV—V вв., более точно отражающую сложные историко-догматические реалии той эпохи.

Кроме того, книга Ф. Янг включает краткие аннотированные библиографические обзоры по отдельным авторам и подробную библиографию, содержащую указания на основные источники и релевантную научную литературу, и потому может служить прекрасным учебным пособием по греческой патристике, дополняющим собой патриотические справочники (CPL, NDPAC, LACL, Bibliographia Patristica и др.) и классические учебники патрологии, такие, как труды Б. Аль-танера, И. Квастена, А. ди Берардино. К. Морескини и Э. Норелли и др. В связи с тем, что приводимые автором пространные библиографические списки отражают исключительно иностранную литературу по теме, в подавляющем большинстве отсутствующую в российских библиотеках, но доступную через различные зарубежные библиотечные каталоги и базы данных, для удобства поиска в русском издании книги Ф. Янг эти списки приводятся в их оригинальном виде в соответствии с мировыми издательскими нормами.

Мы надеемся, что перевод этой книги на русский язык, осуществленный группой современных отечественных ученых с ее второго, дополненного и переработанного издания, поможет российским читателям, интересующимся вопросами патрологии, истории Церкви, догматического богословия, истории философии и других смежных дисциплин, не только сориентироваться в поистине безбрежном море современной научной литературы по патристике, но и почерпнуть для себя новые интересные данные о жизни, литературной деятельности и богословской мысли греческих отцов и учителей Церкви IV—V вв.

А. Р Фокин, заведующий кафедрой богословия общецерковной аспирантуры и докторантуры им. сев. Кирилла и Мефодия

Возникновение церковной истории и ее последствия

I. Евсевий Кесарийский

Евсевий подводит итог переходной эпохе. Его труды отражают переход Церкви из состояния гонимого меньшинства к положению доминирующего вероисповедания в Римской империи - если не по численности, то по крайней мере по влиянию. Возможно, это был наиболее подходящий момент, для того чтобы «отец церковной истории» взялся за перо. То был конец одной эпохи и начало другой.

Вполне естественно думать, что литературное творчество Евсевия, принадлежавшего к IVв., относится к его первым десятилетиям.

Кроме того, он оказался вовлечен в дискуссии вокруг Никейского Собора и сопутствующие события. Евсевию было около сорока лет в начале века, и во многих отношениях его мировоззрение отражает особенности III в. В большей части его сочинений может быть уловлен апологетический элемент, и, несмотря на глубокую вовлеченность в политические события, казалось, что в своих богословских представлениях он не был в достаточной степени подготовлен к новым запросам и осложнениям арианских споров.

Тем не менее это обстоятельство само по себе добавляет ему интереса. Мы можем быть в большой степени уверены, что он обращался к значительной части консервативного духовенства, воспринимавшего очевидные нововведения в вере в священном ужасе и замешательстве, вместе с тем с искренним прекраснодушием приветствовавшего обращение императора и триумф Церкви. На страницах его произведений мы сталкиваемся с тем, чем стал «оригенизм», а именно с верой церковного деятеля с достаточным образованием, который удивительным образом буквально подходил к Священному

Писанию и вероучению. В его действиях мы можем усмотреть компромисс, однако если и так, то он происходит из неподдельного желания сохранить традиционную веру и церковное единство.