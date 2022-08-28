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Янтцен - Введение в вероучение

Герберт Янтцен - Введение в вероучение
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Богословие
Слово «богословие», или «теология», используется в разных значениях: иногда в более широком смысле, иногда — в узком.
Прежде всего, богословие — это все то, что можно сказать о Библии. Это слово означает «Божественное учение», или более точно: «слово о Боге».
В более узком смысле «богословие» — это слово о Божестве. При этом могут подразумеваться и ложные божества, то есть вообще,обсуждается понятие Бога: что такое «Бог», что понимается под этим словом? В сущности, учение об Иисусе Христе также относится к богословию, так как Христос есть Бог. Учение о Духе Святом тоже относится к этой области.
Можно говорить о «богословии» и в самом узком смысле, имея в виду только понятие «Бог». В этом случае оно будет основополагающей частью вероучения, включающей такие темы, как сущность Бога и Его действия.
Систематизация
Это понятие также имеет разное значение.
Разумное упорядочение всякого знания
Собственно говоря, вся библиотека представляет собой систематическое богословие, если ее предоставляют в Божественное распоряжение. Я имею в виду, что порядок расположения книг в библиотеке сразу указывает на необходимость рассматривать все вещи с Божественной точки зрения. Именно так я расположил книги в своей библиотеке.
Как и богословие, систематизацию в широком смысле слова можно понимать как разумное упорядочение всякого знания. Все известное располагается в определенном порядке. Так, библиотека, как уже было сказано, представляет собой систему, или систематизацию. И если это библиотека христианина, то она подчинена теологической систематизации.
Традиционное систематическое богословие
В узком смысле «систематическое богословие» означает библейскую истину, представленную в систематизированном виде. Конечно, мы не в состоянии вполне постичь Библию. Однако мы знаем, что она полна глубокого смысла, даже если нам что-то и непонятно.
В Библии нет ничего маловажного или лишенного смысла. Это значит, что каждая истина имеет в Библии свое место. В основном книги Библии расположены в хронологической последовательности.
В ней мы также находим и такого рода произведения, как поэзия и письма, или послания. Бог открывал Себя людям постепенно, шаг за шагом.
В этом смысле систематизация представляет собой традиционное систематическое богословие. А в совокупности с догматикой и этикой она образует систематическое богословие в целом.

Герберт Янтцен - Введение в вероучение

Missionswerk FriedensBote Миссия Вестник Мира, 2006 - 112 c.
ISBN 3-931346-90-0

Герберт Янтцен - Введение в вероучение - Содержание

Предисловие
Некоторые пояснения
Часть первая. Понятия
1. Некоторые основные понятия
  • 1.1. Вероучение
  • 1.2. Богословие
  • 1.3. Систематизация
  • 1.4. Догматика
  • 1.5. Этика
2. Родственные понятия
  • 2.1. Апологетика
  • 2.2. Практическая теология
  • 2.3. Религия
  • 2.4. Философия
  • 2.5. Библиология
Часть вторая. Основной источник вероучения
3. Вводные мысли
  • 3.1. Слово Божье
  • 3.2. Опыт?
  • 3.3. Совершенное Слово
  • 3.4. Слово, принимаемое верой
4. Возникновение Священного Писания
  • 4.1. Авторство Священного Писания
  • 4.2. Образование канона Писания
5. Сущность Священного Писания
  • 5.1. Ценность и важность Слова
  • 5.2. Свойства Библии
  • 5.3. Образы Священного Писания
  • 5.4. Заключение
6. Отношение к Библии
  • 6.1. Наш долг в отношении Писания
  • 6.2. Исследование Писания
Часть третья. Принципы вероучения
7. Важность вероучения
  • 7.1. Нам свойственно все организовывать
  • 7.2. Влияние вероучения на практическое благочестие
  • 7.3. Взаимосвязь вероучения с миссионерской работой
  • 7.4. Вероучение основано на библейских примерах
8. Границы вероучения
  • 8.1. Человеческий разум
  • 8.2. Умалчивание Писания
  • 8.3. Несовершенство всякого исследования
  • 8.4. Недостаток общения
  • 8.5. Недостаток святости
  • 8.6. Вывод
9. Вероучение требует определенных условий
  • 9.1. Возрождение
  • 9.2. Усиленная молитва
  • 9.3. Содействие Святого Духа
Часть четвертая. Работа над вероучением
  • 10. Цель работы
  • 10.1. Сбор материала
  • 10.2. Формулировка
11. Рабочий процесс
  • 11.1. Исследовательская работа
  • 11.2. Тематическая работа
  • 11.3. Работа по систематизации
  • 11.4. Редактирование
Часть пятая. Вопросы, рассматриваемые вероучением
12. Введение
13. Учение о Боге
  • 13.1. Знание о Боге
  • 13.2. Сущность Бога
  • 13.3. Действия Божьи
14. Учение о Христе
15. Учение о Святом Духе
16. Учение о сотворенных духах
17. Учение о человеке
  • 17.1. Сущность человека
  • 17.2. Сотворение человека
  • 17.3. Грехопадение человека
18. Учение о спасении
19. Учение о Церкви
  • 19.1. Сущность Церкви
  • 19.2. Руководство и ответственность в Церкви
  • 19.3. Общение в Церкви
  • 19.4. Путь Церкви во времени
  • 19.5. Всеоружие Церкви
  • 19.6. Задача Церкви
  • 19.7. Церковные установления
20. Учение о будущем
  • 20.1. Понятия
  • 20.2. Будущее Израиля
  • 20.3. Великие государства будущего
  • 20.4. Будущее вселенной
  • 20.5. Смерть
  • 20.6. Второе пришествие Иисуса Христа
Библиография
Список литературы
Views 246
Rating 5.0 / 5
Added 28.08.2022
Author AlexDigger
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