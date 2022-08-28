Герберт Янтцен - Введение в вероучение

Богословие

Слово «богословие», или «теология», используется в разных значениях: иногда в более широком смысле, иногда — в узком.

Прежде всего, богословие — это все то, что можно сказать о Библии. Это слово означает «Божественное учение», или более точно: «слово о Боге».

В более узком смысле «богословие» — это слово о Божестве. При этом могут подразумеваться и ложные божества, то есть вообще,обсуждается понятие Бога: что такое «Бог», что понимается под этим словом? В сущности, учение об Иисусе Христе также относится к богословию, так как Христос есть Бог. Учение о Духе Святом тоже относится к этой области.

Можно говорить о «богословии» и в самом узком смысле, имея в виду только понятие «Бог». В этом случае оно будет основополагающей частью вероучения, включающей такие темы, как сущность Бога и Его действия.

Систематизация

Это понятие также имеет разное значение.

Разумное упорядочение всякого знания

Собственно говоря, вся библиотека представляет собой систематическое богословие, если ее предоставляют в Божественное распоряжение. Я имею в виду, что порядок расположения книг в библиотеке сразу указывает на необходимость рассматривать все вещи с Божественной точки зрения. Именно так я расположил книги в своей библиотеке.

Как и богословие, систематизацию в широком смысле слова можно понимать как разумное упорядочение всякого знания. Все известное располагается в определенном порядке. Так, библиотека, как уже было сказано, представляет собой систему, или систематизацию. И если это библиотека христианина, то она подчинена теологической систематизации.

Традиционное систематическое богословие

В узком смысле «систематическое богословие» означает библейскую истину, представленную в систематизированном виде. Конечно, мы не в состоянии вполне постичь Библию. Однако мы знаем, что она полна глубокого смысла, даже если нам что-то и непонятно.

В Библии нет ничего маловажного или лишенного смысла. Это значит, что каждая истина имеет в Библии свое место. В основном книги Библии расположены в хронологической последовательности.

В ней мы также находим и такого рода произведения, как поэзия и письма, или послания. Бог открывал Себя людям постепенно, шаг за шагом.

В этом смысле систематизация представляет собой традиционное систематическое богословие. А в совокупности с догматикой и этикой она образует систематическое богословие в целом.