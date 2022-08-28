Герберт Янтцен - Введение в вероучение

Янтцен - Введение в вероучение
Богословие
Слово «богословие», или «теология», используется в разных значениях: иногда в более широком смысле, иногда — в узком.
Прежде всего, богословие — это все то, что можно сказать о Библии. Это слово означает «Божественное учение», или более точно: «слово о Боге».
В более узком смысле «богословие» — это слово о Божестве. При этом могут подразумеваться и ложные божества, то есть вообще,обсуждается понятие Бога: что такое «Бог», что понимается под этим словом? В сущности, учение об Иисусе Христе также относится к богословию, так как Христос есть Бог. Учение о Духе Святом тоже относится к этой области.
Можно говорить о «богословии» и в самом узком смысле, имея в виду только понятие «Бог». В этом случае оно будет основополагающей частью вероучения, включающей такие темы, как сущность Бога и Его действия.
Систематизация
Это понятие также имеет разное значение.
Разумное упорядочение всякого знания
Собственно говоря, вся библиотека представляет собой систематическое богословие, если ее предоставляют в Божественное распоряжение. Я имею в виду, что порядок расположения книг в библиотеке сразу указывает на необходимость рассматривать все вещи с Божественной точки зрения. Именно так я расположил книги в своей библиотеке.
Как и богословие, систематизацию в широком смысле слова можно понимать как разумное упорядочение всякого знания. Все известное располагается в определенном порядке. Так, библиотека, как уже было сказано, представляет собой систему, или систематизацию. И если это библиотека христианина, то она подчинена теологической систематизации.
Традиционное систематическое богословие
В узком смысле «систематическое богословие» означает библейскую истину, представленную в систематизированном виде. Конечно, мы не в состоянии вполне постичь Библию. Однако мы знаем, что она полна глубокого смысла, даже если нам что-то и непонятно.
В Библии нет ничего маловажного или лишенного смысла. Это значит, что каждая истина имеет в Библии свое место. В основном книги Библии расположены в хронологической последовательности.
В ней мы также находим и такого рода произведения, как поэзия и письма, или послания. Бог открывал Себя людям постепенно, шаг за шагом.
В этом смысле систематизация представляет собой традиционное систематическое богословие. А в совокупности с догматикой и этикой она образует систематическое богословие в целом.
Герберт Янтцен - Введение в вероучение
Missionswerk FriedensBote Миссия Вестник Мира, 2006 - 112 c.
ISBN 3-931346-90-0
Герберт Янтцен - Введение в вероучение - Содержание
Предисловие
Некоторые пояснения
Часть первая. Понятия
1. Некоторые основные понятия
-
1.1. Вероучение
-
1.2. Богословие
-
1.3. Систематизация
-
1.4. Догматика
-
1.5. Этика
2. Родственные понятия
-
2.1. Апологетика
-
2.2. Практическая теология
-
2.3. Религия
-
2.4. Философия
-
2.5. Библиология
Часть вторая. Основной источник вероучения
3. Вводные мысли
-
3.1. Слово Божье
-
3.2. Опыт?
-
3.3. Совершенное Слово
-
3.4. Слово, принимаемое верой
4. Возникновение Священного Писания
-
4.1. Авторство Священного Писания
-
4.2. Образование канона Писания
5. Сущность Священного Писания
-
5.1. Ценность и важность Слова
-
5.2. Свойства Библии
-
5.3. Образы Священного Писания
-
5.4. Заключение
6. Отношение к Библии
-
6.1. Наш долг в отношении Писания
-
6.2. Исследование Писания
Часть третья. Принципы вероучения
7. Важность вероучения
-
7.1. Нам свойственно все организовывать
-
7.2. Влияние вероучения на практическое благочестие
-
7.3. Взаимосвязь вероучения с миссионерской работой
-
7.4. Вероучение основано на библейских примерах
8. Границы вероучения
-
8.1. Человеческий разум
-
8.2. Умалчивание Писания
-
8.3. Несовершенство всякого исследования
-
8.4. Недостаток общения
-
8.5. Недостаток святости
-
8.6. Вывод
9. Вероучение требует определенных условий
-
9.1. Возрождение
-
9.2. Усиленная молитва
-
9.3. Содействие Святого Духа
Часть четвертая. Работа над вероучением
-
10. Цель работы
-
10.1. Сбор материала
-
10.2. Формулировка
11. Рабочий процесс
-
11.1. Исследовательская работа
-
11.2. Тематическая работа
-
11.3. Работа по систематизации
-
11.4. Редактирование
Часть пятая. Вопросы, рассматриваемые вероучением
12. Введение
13. Учение о Боге
-
13.1. Знание о Боге
-
13.2. Сущность Бога
-
13.3. Действия Божьи
14. Учение о Христе
15. Учение о Святом Духе
16. Учение о сотворенных духах
17. Учение о человеке
-
17.1. Сущность человека
-
17.2. Сотворение человека
-
17.3. Грехопадение человека
18. Учение о спасении
19. Учение о Церкви
-
19.1. Сущность Церкви
-
19.2. Руководство и ответственность в Церкви
-
19.3. Общение в Церкви
-
19.4. Путь Церкви во времени
-
19.5. Всеоружие Церкви
-
19.6. Задача Церкви
-
19.7. Церковные установления
20. Учение о будущем
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20.1. Понятия
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20.2. Будущее Израиля
-
20.3. Великие государства будущего
-
20.4. Будущее вселенной
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20.5. Смерть
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20.6. Второе пришествие Иисуса Христа
Библиография
Список литературы
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