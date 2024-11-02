Актуальність соціально-психологічної проблематики релігійності особистості є значною для теорії науки та практичної сфери психології. Феномен релігійності є невичерпним у пізнанні. Він є одним із форм духовності, а також провідною силою становлення просоціальної особистості та гуманізації її взаємин зі світом. Розвиток української та закордонної психології обумовлює необхідність постійного системного узагальнення останніх теоретичних і практичних здобутків, представлення їх до уваги студентів, аспірантів, науковців. Для психологів-практиків також важливо послуговуватися такими науковими працями, які б містили систематизовані та практично зорієнтовані матеріали. У цьому сенсі монографія О. Яремко є актуальною, за своїм змістом відповідає потребам сучасної вищої освіти та психологічної практики.

Монографія складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку літератури та додатків. У першому розділі «Феномен особистісної релігійності» авторка звертається до психологічної дефініції релігійності особистості, до генези, структури і функцій релігійності та типології. На особливу увагу за критерієм новизни заслуговує підрозділ, де висвітлені психологічні аспекти релігійних стосунків особистості. Не менш змістовним є другий розділ «Міжособистісні стосунки та релігійність». Тут авторка обґрунтовує зв’язок міжособистісних стосунків з релігійністю відповідно до сучасних психоаналітичних концепцій, розкриває особливості впливу батьків на релігійність дитини та зв’язок релігійності із просоціальною поведінкою.

Третій розділ «Особистісні кореляти релігійності» містить цікавий, актуальний матеріал узагальнень дослідження релігійності особистості в окремих психологічних концепціях, особливостей вияву релігійності залежно від статі. У четвертому розділі «Методики дослідження релігійності» читач наукової праці може почерпнути багато змістовного стосовно методичних вимірів проблематики. Схвалення отримує п’ятий розділ монографії «Релігійність і духовність у психологічному консультуванні та психотерапії». Він присвячений важливим та цікавим проблемам релігійності як особистісному ресурсу, аналізу засад інтегративної психотерапії відповідно до християнського підходу. Розділ містить матеріал, напрацьований авторкою у процесі психологічного консультування та психотерапії. Зміст додатків з методиками заслуговує на увагу та може здобути інтерес психологів-практиків, соціальних психологів.

Яремко Олена - Релігійність у психології особистості та міжособистісних стосунків - теорія, методологія, практика

Монографія

Львів: Свічадо, 2021. 232 с.

ISBN 978-966-938-514-7

Яремко Олена - Релігійність у психології особистості та міжособистісних стосунків - теорія, методологія, практика - Зміст

ПЕРЕДМОВА

ВІДГУК на монографію Олени Яремко «Релігійність у психології особистості та міжособистісних стосунків»

ВІД АВТОРКИ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ФЕНОМЕН ОСОБИСТІСНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ

1.1. Психологічна дефініція релігійності особистості

Психологічна дефініція релігійності особистості 1.2. Генеза, структура та функції релігійності

Генеза, структура та функції релігійності 1.3. Психологічна типологія релігійності особистості

Психологічна типологія релігійності особистості 1.4. Психологічні аспекти релігійних стосунків особистості

Психологічні аспекти релігійних стосунків особистості 1.5. Релігійне покликання та релігійні кризи особистості

РОЗДІЛ 2. МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ ТА РЕЛІГІЙНІСТЬ

2.1. Зв'язок міжособистісних стосунків з релігійністю за сучасними психоаналітичними концепціями

Зв'язок міжособистісних стосунків з релігійністю за сучасними психоаналітичними концепціями 2.2. Вплив батьків на формування образу Бога

Вплив батьків на формування образу Бога 2.3. Зв'язок релігійності з просоціальною поведінкою

РОЗДІЛ 3. ОСОБИСТІСНІ КОРЕЛЯТИ РЕЛІГІЙНОСТІ

3.1. Релігійність особистості в окремих психологічних концепціях 3.1.1. Особистісні риси за концепцією Г. Айзенка та релігійність 3.1.2. Особистісні риси за концепцією Р. Кеттела та релігійність 3.1.3. Диспозиційна модель особистості «Велика п’ятірка» та релігійність

Релігійність особистості в окремих психологічних концепціях 3.2. Особливості релігійності чоловіків і жінок

Особливості релігійності чоловіків і жінок 3.3. Риси особистості як чинник модифікації зв'язку міжособистісних і релігійних стосунків

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОСТІ

4.1. Характеристика методів і методик дослідження у психології релігії

Характеристика методів і методик дослідження у психології релігії 4.2. Опис вибраних методик дослідження релігійності

Опис вибраних методик дослідження релігійності 4.2.1. «Опитувальник релігійних стосунків» Д. Гютсебаута

«Опитувальник релігійних стосунків» Д. Гютсебаута 4.2.2. «Опитувальник персональних стосунків з Богом» М. Яроша

«Опитувальник персональних стосунків з Богом» М. Яроша 4.2.3. «Опитувальник релігійних установок» В. Пренжини

РОЗДІЛ 5. РЕЛІГІЙНІСТЬ У КОНСУЛЬТУВАННІ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

5.1. Моделі взаємозв'язків християнських і психологічних концептів у консультуванні

Моделі взаємозв'язків християнських і психологічних концептів у консультуванні 5.2. Релігія та психічне здоров'я 5.2.1. Релігійність як особистісний ресурс 5.2.2. Невротично-духовний конфлікт особистості

Релігія та психічне здоров'я 5.3. Християнська парадигма у психотерапії 5.3.1. Основи інтегративної психотерапії відповідно до християнського підходу 5.3.2. Персоналістичні та духовні практики у психотерапії 5.3.3. Приклади з практики

Християнська парадигма у психотерапії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ПОСИЛАНЬ