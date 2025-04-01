Учителем физики, как мне кажется, я работаю уже давно. Работа с детьми всегда притягивала меня, поэтому профессия, кроме средств к существованию, доставляет мне огромное удовольствие. Ещё тщательнее я стал готовиться к урокам после того, как Иисус поселился в моём сердце, потому что Он, будучи Сам Величайшим Учителем, показал мне на Своём личном примере, что в любом труде христианин должен быть добросовестным.

Да, самым счастливым моментом своей жизни я считаю тот чудный момент, когда Христос воскресил мой мёртвый дух для новой жизни!

В детстве я посещал музыкальную школу по классу аккордеона и закончил её с отличием, но, поскольку не имел желания продолжать занятия музыкой, на этом и остановился. Как же пригодились мне теперь те знания, которые я считал ненужными!

Поражаясь богатому христианскому репертуару, я с энтузиазмом разучивал песню за песней. После уроков часто оставался с некоторыми из ребят, рассказывал им об Иисусе и учил их петь. Вскоре эти маленькие общения перенеслись ко мне домой и превратились в настоящие богослужения, с молитвой и ненавязчивой проповедью. Ребята задавали мне вопросы, делились личными переживаниями. Это были мальчики, и поэтому наши разговоры носили откровенный характер. Отвечая ребятам, я всегда раскрывал Слово Божье и показывал им, что Бог хочет от нас. Я пытался вложить в их сердца желание искать счастье только в Боге. Много примеров из Библии и из жизни привёл я, пытаясь убедить их идти узким путём.

После этих общений, оставаясь один на один с моим Господом, я становился на колени и обращался к Нему в искренней молитве за своих учеников. Каждый из них был мне дорог. Не имея собственных детей, так как к тому времени ещё не был женат, я всё же был многодетным отцом и уже тогда испытал те переживания, которые испытывают настоящие родители. И, как любой верующий отец, я желал, чтобы мои мальчики обрели спасение от наказания, которое понесут однажды все нераскаявшиеся грешники. Иногда мне казалось, что все мои старания напрасны, что мальчикам просто доставляет удовольствие посидеть вечерком за чашкой чая и что вопросы веры их не интересуют. Но со временем мне пришлось увидеть плоды своих усилий. Труд, подкреплённый молитвой, оказался благословленным Господом. Позднее я не только умом, но и сердцем смог осознать слова, сказанные Апостолом Павлом: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13), - и слова, сказанные Иисусом: «Без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5). Но «рыкающий лев» недолго терпел работу, которая могла произвести немалые разрушения в его царстве. Он, как и везде, нашёл способ, чтобы нанести повреждение Божьему делу.

Ярошевич С. Я.- Интересная находка - Рассказы для детей

Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2009. – 208 с.

ISBN 978-985-90085-7-3

Ярошевич С. Я.- Интересная находка – Содержание