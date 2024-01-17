Предметомъ нашего изслѣдованія будетъ церковный судъ—внѣшній, имѣющій опредѣленную судебную организацію, опредѣленныя внѣшнія юридическія формы и свою систему церковныхъ наказаній.

Мѣстомъ дѣйствія церковнаго суда для своего изслѣдованія мы избираемъ древне-русскую церковь, эпохой—время отъ принятія Русью христіанства, т. е. отъ номинальнаго начала дѣйствія этого суда, до изданія Соборнаго Уложенія въ 1649 г. Не подлежитъ никакому опроверженію то, что исходнымъ пунктомъ для нашихъ разсужденій по вопросу о русскомъ церковномъ судѣ, въ эпоху древнихъ вѣковъ жизни русской церкви и государства—должны служить историко-каноническія справки изъ области церковнаго суда въ древне-вселенской церкви, гдѣ были выработаны первые принципы церковнаго суда вообще, первые законы церковнаго судоустройства и судопроизводства, гдѣ были развиты и первые процессуальные обряды и формы судебной практики.

Поскольку русская церковь получила свое бытіе отъ церкви византійской и въ. началахъ и порядкахъ своей жизни, въ организаціи своего управленія и дѣятельности должна была послѣдовать образцу своей матери, постольку настоитъ намъ необходимость указать, въ нашемъ изслѣдованіи о древне - русскомъ церковномъ судѣ, внѣшнія рамки (кругъ дѣйствія) и внутреннее содержаніе (устройство суда и судопроизводство) церковнаго суда въ Византіи ко времени крещенія Руси.

Іеромонахъ Николай (Ярушевичъ) - Церковный судь вь Россіи до изданія Соборнаго Уложенія Алексѣя Михайловича (1649 г.).

Петроградь, 1917 г.

Историко-каноническое изследованіе

Іеромонахъ Николай (Ярушевичъ) - Церковный судь вь Россіи до изданія Соборнаго Уложенія Алексѣя Михайловича (1649 г.). - Оглавленіе

Введеніе

Отдѣлъ первый: Источники церковнаго суда въ древней Руси до 1649 г.

Отдѣлъ второй: Кругъ вѣдомства церковнаго суда въ Россіи до 1649 года

Отдѣлъ третій: Церковныя наказанія въ Россіи до 1649 года

Отдѣлъ четвертый: Древне-русское церковное судоустройство

Отдѣлъ пятый: Древне-русское церковное судопроизводство (до 1649 г.)

Приложенія

Іеромонахъ Николай (Ярушевичъ) - Церковный судь вь Россіи до изданія Соборнаго Уложенія Алексѣя Михайловича (1649 г.) - Введеніе

Если право вообще нормируетъ всѣ общественныя и частныя отношенія лицъ юридическихъ, т. е. право—и дѣеспособныхъ, то судъ, основаніемъ котораго служитъ право, имѣетъ цѣлью своего бытія—охраненіе и возстановленіе нарушеннаго,, произволомъ или злою волею, равновѣсія въ правовой жизни. Необходимыми моментами въ процессѣ такъ понимаемаго суда являются: внѣшняя принудительная сила, которою, судъ обладаетъ, и внѣшнія юридическія послѣдствія, которыя ему сопутствуютъ; и Поскольку наличность первой, силы, вызывается назначеніемъ суда—защищать нарушаемое внѣшнимъ дѣйствіемъ человѣка право, постольку вторыя, юридическія послѣдствія суда, опредѣляются, такъ сказать, наказующей стороной суда, т. е. полномочіемъ суда не только устанавливать правомѣрность дѣйствій юридическихъ лицъ, но и степень ихъ преступленія и прилагать ту или другую степень наказанія за правонарушеніе. Все, что нами сейчасъ сказано о судѣ, имѣетъ приложеніе къ суду внѣшнему, формальному, который, облекаясь во внѣшнія принудительныя формы, имѣетъ въ своей юрисдикціи внѣшнія противу- правовыя дѣйствія человѣка.

Свѣтскій судъ—гражданскій и уголовный, которому человѣкъ подлежитъ, какъ членъ гражданскаго общества, не знаетъ другой юрисдикціи: онъ не судитъ внутреннихъ движеній человѣческой души, изучая ихъ лишь для точнаго и всесторонняго освѣщенія того или другого преступнаго, того или другого караемаго акта человѣка, фактически состоявшагося. Инымъ содержаніемъ юрисдикціи и правомочіями обладаетъ церковный судъ, которому но- длежитъ человѣкъ, уже какъ членъ церкви. Судъ церкви равно простираетъ свою силу какъ на внутреннюю, интимную жизнь человѣка, такъ и на внѣшнія ея обнаруженія: отсюда въ наукѣ принято различать церковный судъ «внутренній» и «внѣшній». Внутренній, или нравственный, церковный судъ, дѣйствующій въ совѣсти и надъ совѣстью, въ области духовной жизни человѣка, имѣетъ свое приложеніе въ исповѣди, какъ актѣ богоучрежденнаго таинства покаянія. Онъ имѣетъ своимъ основаніемъ евангельскій законъ, предметомъ—грѣхъ, во всѣхъ его степеняхъ и видахъ проявленія,—какъ противное началамъ евангельскаго закона движеніе человѣческой, души, обвинителемъ—самое совѣсть'кающагося. Внутренній судъ церкви—чуждъ какихъ бы то. ни было процессуальныхъ юридическихъ формъ, не имѣетъ, по самому своему существу, внѣшнихъ принудительныхъ формъ, основываясь на свободномъ подчиненіи подсудимаго власти духовнаго отца и. суду своей карающей совѣсти; не можетъ быть рѣчи о какихъ-либо гражданскихъ послѣдствіяхъ этого суда, не имѣющаго никакихъ принудительныхъ мѣръ кь обвиненію. Для полноты характеристики внутренняго суда мы должны, наконецъ, сказать о томъ, что онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи лишь строго исправительныя мѣры воздѣйствія на человѣка, опредѣляя себя какъ врачеваніе человѣка.