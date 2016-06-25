Ясперс - Философия - Книга третья
Метафизические предметы наружно видимы также и для сознания вообще в необъятном богатстве исторически наличной мифологии (Mythik), метафизики и религиозной догматики. Мир этих предметов многообразен в себе, расколот на множество языков, а потому лишен целостности и поначалу предстает как непонятный шум смешения языков.
В этом мире одно царство метафизических предметов кажется инородным другому, и все же не абсолютно отделенным от него. Ибо здесь возможно обращение другого ко мне, как бы на таком языке, которого я еще не понимаю, но к пониманию которого я могу приблизиться, хотя оттого еще и не вступаю в этот язык как свой собственный.
Метафизические опредмечивания трансценденции соседствуют друг с другом, как удостоверения, с возможностью историчной коммуникации, и все же без определимых границ между собою.
Если поэтому для стороннего наблюдателя, который хотел бы путем исследования установить единую всеобщезначимую метафизику, в метафизической предметности нет никакого содержательного тождества, в ней есть возможная историчная общность благодаря этому языку, в понимании которого люди вступают во взаимные обязательства друг к другу.
Карл Ясперс - Философия - Книга третья — Метафизика
Перевод А.К. Судакова.
Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 296 с.
ISBN 978-5-88373-302-3
Карл Ясперс - Философия - Книга третья — Метафизика — Содержание
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Трансценденция
- Неудовлетворенность всяким бытием, которое не есть трансценденция
- Действительность метафизического мышления и действительность трансценденции
- Непостоянство метафизической предметности
- Историчность метафизики
- Существование, как форма историчного явления трансценденции
- Методы метафизики
ГЛАВА ВТОРАЯ. Формальное траисцендирование
- Принципы формального трансцендирования
- Трансцендирование в категориях предметного вообще
- Траисцендирование в категориях действительности
- Трансцендирование в категориях свободы
- Божество как формальная трансценденция
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Экзистенциальные подступы к трансценденции
- Упрямство и преданность
- Отпадение и подъем
- Закон дня и страсть к ночи
- Богатство многого и единое
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Чтение тайнописи
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Сущность шифров
- Три языка
- Многозначность шифров
- Экзистенция как место чтения тайнописи
- Тайнопись и онтология
- Ложное приближение трансценденции
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. Мир шифров
- Обзор
- Природа
- История
- Сознание вообще
- Человек
- Искусство как язык, рождающийся из чтения тайнописи
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. Спекулятивное чтение тайнописи
- Что трансценденция есть (доказательства бытия Божия)
- То, что шифр есть (спекуляция становления)
- Какой вид имеет присутствие чтения шифров
- (спекулятивное припоминание и предвидение)
- Что говорит шифр целокупности существования (спекуляция бытия)
ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ. Исчезновение существования и экзистенции как решающий шифр траисценденции (Бытие в крахе)
- Многозначный смысл фактического краха
- Крах и увековечение
- Осуществление и неосуществление
- Истолкование необходимости краха
- Шифр бытия в крахе
Карл Ясперс - Философия - Книга третья — Метафизика — Глава первая — Трансценденция
Что есть бытие? - таков непрестанно задаваемый вопрос философствования. Бытие, как определенное бытие, доступно знанию. Основные способы его определенности указывают категории. Разработка категорий в логике явным образом приводит к сознанию способы бытия: бытие как бытие-знаемым и бытие-мыслимым становится предметным для нас в его различных разветвлениях и многообразности. Но это бытие не исчерпывает собой бытия как такового (das Sein schiechthin).
Как эмпирическая действительность, бытие содержит нечто, что приходится принимать как данность, нечто охваченное, но не проникнутое мыслью. В ориентировании в мире я овладеваю этой действительностью, которую, необозримую в ее целом, с отдельных сторон и в особенном бытии отдельных вещей я могу знать и относительно познавать (zu kennen und relativ zu erkennen ist). Бытие как бытие познанным (Erkanntsein) всегда несет одновременно на своей границе непознанное. Но познанное вместе с обозначенным им непознанным, как мировое бытие, опять-таки не исчерпывают собою бытия.
От мирового бытия я прихожу, разбивая его, к себе самому, как возможной экзистенции. Я есмь в ней как свобода и обращен в коммуникации на другую свободу. Это бытие- внутри (Darinsein) некоторого бытия, которое еще решает, есть ли оно и что оно есть, не может выйти из себя самого и не может наблюдать за собою. Но и это бытие также не есть такое бытие, которым бы все могло исчерпываться. Оно существует не только вместе с другим бытием свободы и через такое бытие, но и само оно соотнесено с бытием, которое есть не экзистенция, а ее трансценденция.
Если, стало быть, я хочу знать, что есть бытие, то, чем непреклоннее я продолжаю вопрошать об этом и чем меньше я позволяю вводить себя в заблуждение каким-нибудь конструктивным образом бытия, тем с более решительной определенностью для меня выясняется разорванность бытия. Я нигде не получаю бытия, но всегда только некоторое бытие. Бытие как такое сводится к пустому определению высказывания в глаголе-связке «есть», как неопределимо многозначной функции сообщения; но оно никаким устойчивым образом не становится понятием, которое охватывало бы всякое бытие в общем для него признаке, не делается целым чего-то внутреннего, для которого бы все способы бытия были его проявлениями, и тем более не становится специфическим бытием, которое бы обладало отличительным свойством - быть истоком всего. Если я хочу постичь бытие как бытие, то мне это не удается.
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