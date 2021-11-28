Карл Ясперс - Общая психопатология

Психиатр как практик имеет дело с индивидами, с целостными человеческими существами. Эти индивиды могут быть больными, которых он лечит или наблюдает. Он может свидетельствовать о них перед лицом судебных или других официальных инстанций, высказывать свое мнение о них историкам или просто беседовать с ними в своем кабинете. Каждый случай неповторим, но, чтобы разобраться в нем, психиатр должен обратиться к психопатологии как источнику некоторых общих понятий и законов. Психиатр выступает прежде всего как живая, понимающая и действующая личность, для которой наука — лишь одно из множества вспомогательных средств; что касается психопатологов, то для них наука — единственная и конечная цель работы. Их интерес сосредоточен не на отдельной человеческой личности, а на том, чтобы уловить и распознать, описать и проанализировать некие общие принципы. Главная забота психопатологов — не столько приносимая наукой практическая польза (последняя приходит сама собой по мере научного прогресса), сколько выявление реальных, различимых феноменов, обнаружение истин, их проверка и наглядная демонстрация. Психопатологу нужно не вчувствование или наблюдение как таковое (это лишь материал, необходимый ему в изобилии). Ему нужно то, что можно представить в понятиях и сообщить другим; то, что позволяет выразить себя в правилах и в каком-то отношении познать. Это ставит ему границы, которые не следует нарушать; но, с другой стороны, внутри этих границ лежит область, которой он может и должен овладеть целиком.

Психопатология ограничена, ибо индивида совершенно невозможно растворить в психологических понятиях; пытаясь свести личность к типичному и регулярному, мы все больше и больше убеждаемся в том, что в любой человеческой личности кроется нечто непознаваемое. Мы вынуждены удовлетворяться лишь частичным знанием бесконечности, исчерпать которую не в нашей власти. Чисто человеческие качества психопатолога могут позволить ему увидеть и нечто большее, а иногда это «большее» — которое ни с чем не сравнимо — видят и другие; но все это не имеет отношения к психопатологии. Этические, эстетические и метафизические оценки тем более не зависят от психопатологических оценок и анализа.

Но помимо оценок, составляющих эту, ничего общего не имеющую с психиатрией, сферу, существуют инстинктивные ориентации, личностная интуиция, не передаваемая другим и в то же время важная для клинической практики. Часто подчеркивается, что психиатрия — это лишь сумма практических знаний, все еще не доросшая до статуса науки. Наука предполагает систематическое понятийное мышление, которое может быть сообщено другим. Психопатологию можно считать наукой только в той мере, в какой она отвечает этому требованию. То, что в психиатрии относится к сфере чисто практического, эмпирического знания, а в известной мере и искусства, не может быть сформулировано; в лучшем случае оно может быть «прочувствовано» другим специалистом. Поэтому писать о подобных вещах в учебном пособии было бы неуместно. Обучение психиатрии — всегда нечто большее, чем обучение понятиям, то есть чистой науке. С другой стороны, руководство по психопатологии может иметь ценность только при условии, что в нем соблюдается необходимая мера научности. Поэтому, вполне сознавая важность клинической практики в исследовании индивидуальных случаев, мы ограничиваемся в настоящей книге только тем, что может быть сообщено и воспринято в рамках чисто научного подхода.

Область исследования психопатологии — это все, что относится к области психического и может быть выражено с помощью понятий, имеющих постоянный и, в принципе, внятный смысл. Исследуемое явление может быть предметом эстетического созерцания, этической оценки или исторического интереса, но наше дело — рассматривать только его психопатологическую сторону. Речь в данном случае идет о различных мирах, между которыми нет точек соприкосновения. Что касается психиатрии, то в ее рамках не существует четкой границы между наукой и своего рода искусством. Наука то и дело вторгается в область клинического искусства, но последнее отнюдь не вытесняется наукой; напротив, оно, в свой черед, охватывает все новые и новые сферы. Но там, где научный подход к психиатрической практике возможен, мы должны предпочесть его «искусству». Личностное, интуитивное знание (которое по природе своей не может быть свободно от ошибок) должно отступать на второй план везде, где предмет может быть познан научно.

Карл Ясперс - Общая психопатология

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. — 1056 с.

ISBN 978-5-389-15269-4

Карл Ясперс - Общая психопатология - Содержание

Предисловие к первому изданию

Из предисловий ко второму и третьему изданиям

Предисловие к четвертому изданию

Предисловие к седьмому изданию

Сокращенные названия журналов

Введение

§ 1. Чем занимается общая психопатология

§ 2. Некоторые фундаментальные понятия

§ 3. Предрассудки и предпосылки

§ 4. Методы

§ 5. Задачи общей психопатологии: краткий обзор настоящей книги

Часть I Отдельные факты психической жизни. Введение

Глава 1 Субъективные явления больной душевной жизни (феноменология)

Раздел 1 Аномальные психические феномены

§ 1. Осознание объективной действительности (предметное

§ 2. Переживание пространства и времени

§ 3. Осознание собственного тела

§ 4. Сознание реальности и бредовые идеи (Wahnideen)

§ 5. Чувства и эмоциональные состояния

§ 6. Влечение, инстинкт и воля

§7. Сознание «Я» (IchbewuBtsein)

§ 8. Рефлексивные феномены

Раздел 2 Мгновенное целое: состояние сознания

§ 1. Внимание и флюктуации сознания

§ 2. Сон и гипноз

§ 3. Психотические изменения сознания

§ 4. Формы связных фантастических переживаний

Глава 2 Объективные проявления психической жизни (психология осуществления способностей, Leistungspsychologie)

Раздел 1 Проявления отдельных способностей

§ 1. Восприятие

§ 2. Апперцепция (способность к охвату целостного содержания, Auffassung) и ориентировка

§ 3. Память

§ 4. Двигательная активность (Motorik)

§ 5. Речевая деятельность

§ 6. Мышление и суждение

Раздел 2 Проявления способностей в совокупности

§ 1. Психофизическая основа реализации способностей

§ 2. Действительное течение психической жизни

§ 3. Интеллект (Intelligenz)

Глава 3 Соматическое сопровождение и соматические последствия как симптомы психической деятельности (соматопсихология)

§ 1. Основные психосоматические факты

§ 2. Зависимость соматических расстройств от психических факторов

§ 3. Показатели соматического состояния при психозах

Глава 4 Значащие объективные факты

Раздел 1 Экспрессивные проявления душевной жизни в форме соматических движений (психология экспрессивных проявлений — Ausdruckspsychologie)

§ 1. Физиогномика

§2. Мимика

§ 3. Почерк

Раздел 2 Личностный мир индивида (психология личностного мира —Weltpsychologie)

§ 1. Анализ форм поведения человека в окружающем мире

§ 2. Трансформация личностного мира

Раздел 3 Объективация психического мира в познании и творчестве (психология творческой деятельности — Werkpsychologie)

§ 1. Разновидности творческой деятельности

§ 2. Проявление целостности духа в мировоззрении

Часть II Понятные психические взаимосвязи («понимающая психология» — verstehende Psychologic)

Глава 5 Понятные взаимосвязи

§ 1. Истоки нашей способности понять другого и задача понимающей психопатологии

§ 2. Взаимосвязи, доступные пониманию в содержательном аспекте

§ 3. Фундаментальные формы понимания

§ 4. Процесс самопознания (рефлексия, Selbstreflexion)

§ 5. Фундаментальные законы психологического понимания

Глава 6 Специфические механизмы проявления понятных взаимосвязей

Раздел 1 Нормальные механизмы

Раздел 2 Аномальные механизмы

§ 1. Патологические психические реакции

§ 2. Аномальное последействие переживаний

§ 3. Аномальные сновидения

§ 4. Истерия

§ 5. Доступное пониманию содержание психозов

Глава 7 Установка больного по отношению к собственной болезни

Глава 8 Совокупность понятных взаимосвязей (характерология)

§ 1. Определение понятия «личность» («характер»)

§ 2. Методы характерологического анализа

§ 3. Опыты разработки фундаментальной характерологической классификации

§ 4. Нормальные и аномальные личности

I. Вариации человеческой природы

II. Изменения, претерпеваемые личностью по мере развития процесса

Часть III Причинно-следственные взаимосвязи в психической жизни («объясняющая психология» — erklarende Psychologic)

Глава 9 Воздействие окружающей среды и соматической сферы на психическую жизнь

§ 1. Воздействие окружающей среды

§ 2. Яды

§ 3. Соматические болезни

§ 4. Мозговые процессы

Глава 10 Наследственность

§ 1. Старые фундаментальные представления и их разъяснение на основе генеалогии и статистики

§ 2. Новый толчок, обусловленный биологическим учением о наследственности (генетикой)

§ 3. Применение генетики в психопатологии

§ 4. Возвращение к предварительной эмпирической статистике

Глава 11 Смысл и ценность объяснительных теорий

§ 1. Характеристика объяснительных теорий

§ 2. Примеры формирования теорий в психопатологии

§ 3. Критика теоретизирования как такового

Часть IV Представление о целостности психической жизни

Глава 12 Синтез картин болезни (нозология)

§ 1. Исследование, руководствующееся идеей нозологической единицы

§ 2. Основные принципы дифференциации психических заболеваний

§ 3. Синдромы (симптомокомплексы)

Отдельные комплексы

§ 4. Классификация болезней

Глава 13 Человек как разновидность живого (эйдология)

§ 1. Пол

§ 2. Конституция

§ 3. Раса

Глава 14 Биографика

§ 1. Методы биографики

§ 2. Биос как биологическое событие

§ 3. Биос как история

Часть V Больная душа в обществе и истории (социальные и исторические аспекты психозов и психопатий)

§ 1. Влияние социальных условий на характер и проявления психического расстройства

§ 2. Исследования, имеющие в виду народонаселение в целом, профессиональные группы, социальные слои, население городов и сельской местности и другие группы

§ 3. Асоциальное и антисоциальное поведение

§4. Психопатология духа

§ 5. Исторические аспекты

Часть VI Человек как целое

§ 1. Ретроспективный взгляд на психопатологию

§ 2. Вопрос о сущности человека

§ 3. Психиатрия и философия

§ 4. Понятия «здоровье» и «болезнь»

§ 5. Смысл практики

Дополнение

§ 1. Обследование больных

§ 2. О задачах терапии

§ 3. Прогноз

§ 4. Очерк развития научной психопатологии

Именной указатель

Предметный указатель