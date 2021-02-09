Карл Ясперс - Всемирная история философии - Введение

Ясперс - Всемирная история философии - Введение
До сих пор о том, что Ясперс понимал под историей философии, судили, исходя из его идей о «великих философах». Казалось, история философии представлялась ему обширным царством личного разума, в котором все философы, вне какой-либо хронологии, становились современниками. Согласно оригинальной типологии Ясперса, все мыслители распределялись по группам по их духовному родству, а методология, согласно которой усваивается их мышление, представляла его так, что оно становилось современным и сегодняшнему читателю, включая его в круг великого философствования.
Эта идея современности всех великих философов, шифр «вечного» присутствия philosophia perennis, давала поводы для критики: являлась ли такая история философии, в которой было бы уничтожено все историческое — хронология, временные взаимосвязи и даже само время — историей в подлинном смысле слова? Не превращалась ли здесь история (Geschichte) в А-историю (A-Historie), в которой терялась бы конкретная историчность того или иного мыслителя? Не становилась ли она лишь зеркалом историчности своего автора, показывая, скорее, его масштаб, нежели масштаб фигурирующих в ней философов? А история в качестве всемирной истории философов, какой бы развитой она ни была, не могла бы, в силу того что репрезентирует лишь тотальность истории философии, ни устранить, ни приглушить такого рода сомнения.
Наследие Ясперса, в котором большое внимание уделялось историко-философским проблемам, показывает теперь со всей ясностью, что его концепция «великих философов» была для него лишь одной из форм исторического описания, существовавшей наряду со многими возможными и несколькими необходимыми формами. Он сам вовсе не считал концепцию «великих философов» достаточной для объяснения целостности истории философии; она служит лишь для уяснения этой целостности в одном, совершенно определенном аспекте, а именно с точки зрения ее великих личностей. Всемирная история великих философов должна была, следовательно, включаться в ряд других возможных историй философии, которые со своей стороны также определялись бы тем или иным аспектом. Введение во «Всемирную историю философии» Ясперса впервые очерчивает программу такой полиаспектной историографии.
Карл Ясперс - Всемирная история философии - Введение
СПб:. Издательство «Наука», 2000, - 272 с.
ISBN 5-02-026798-8
Карл Ясперс - Всемирная история философии - Содержание
Перов Ю. В. Проект философской истории философии Карла Ясперса
Предисловие немецкого издателя
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А. Предварительные рассуждения об истории и истории философии
- I. Что такое история?
- II. Что такое история философии?
- III. Что означают прошлое и будущее, начало и конец?
- IV. Взаимопринадлежность истории и знания об истории
- V. Самосознание истории философии
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В. Задача написания истории философии
- I. Историко-философское понимание
- II. Историко-философское исследование
- III. Изложение истории философии
- IV. Изучение истории философии
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