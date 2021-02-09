Карл Ясперс - Всемирная история философии - Введение

До сих пор о том, что Ясперс понимал под историей философии, судили, исходя из его идей о «великих философах». Казалось, история философии представлялась ему обширным царством личного разума, в котором все философы, вне какой-либо хронологии, становились современниками. Согласно оригинальной типологии Ясперса, все мыслители распределялись по группам по их духовному родству, а методология, согласно которой усваивается их мышление, представляла его так, что оно становилось современным и сегодняшнему читателю, включая его в круг великого философствования.

Эта идея современности всех великих философов, шифр «вечного» присутствия philosophia perennis, давала поводы для критики: являлась ли такая история философии, в которой было бы уничтожено все историческое — хронология, временные взаимосвязи и даже само время — историей в подлинном смысле слова? Не превращалась ли здесь история (Geschichte) в А-историю (A-Historie), в которой терялась бы конкретная историчность того или иного мыслителя? Не становилась ли она лишь зеркалом историчности своего автора, показывая, скорее, его масштаб, нежели масштаб фигурирующих в ней философов? А история в качестве всемирной истории философов, какой бы развитой она ни была, не могла бы, в силу того что репрезентирует лишь тотальность истории философии, ни устранить, ни приглушить такого рода сомнения.

Наследие Ясперса, в котором большое внимание уделялось историко-философским проблемам, показывает теперь со всей ясностью, что его концепция «великих философов» была для него лишь одной из форм исторического описания, существовавшей наряду со многими возможными и несколькими необходимыми формами. Он сам вовсе не считал концепцию «великих философов» достаточной для объяснения целостности истории философии; она служит лишь для уяснения этой целостности в одном, совершенно определенном аспекте, а именно с точки зрения ее великих личностей. Всемирная история великих философов должна была, следовательно, включаться в ряд других возможных историй философии, которые со своей стороны также определялись бы тем или иным аспектом. Введение во «Всемирную историю философии» Ясперса впервые очерчивает программу такой полиаспектной историографии.

Карл Ясперс - Всемирная история философии - Введение

СПб:. Издательство «Наука», 2000, - 272 с.

ISBN 5-02-026798-8

Карл Ясперс - Всемирная история философии - Содержание

Перов Ю. В. Проект философской истории философии Карла Ясперса

Предисловие немецкого издателя

А. Предварительные рассуждения об истории и истории философии I. Что такое история? II. Что такое история философии? III. Что означают прошлое и будущее, начало и конец? IV. Взаимопринадлежность истории и знания об истории V. Самосознание истории философии

В. Задача написания истории философии I. Историко-философское понимание II. Историко-философское исследование III. Изложение истории философии IV. Изучение истории философии



Указатель имен