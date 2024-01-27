Яворский Стефан - Митрополит Рязанский и Муромский - Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви

Благочестивый читатель, краеугольным Камнем, Камнем веры, Камнем основания Сиона Священное Писание называет Христа, Спасителя нашего. Послушай, что говорит Господь в Книге Пророка Исаии, в главе 28: вот, Я полагаю в основание на Сионе Камень, - Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в Него не постыдится (Ис. 28,16).

Об этом же упоминает и святой Петр в своем Первом Послании, в главе 2. Об этом говорит и Псалмопевец: Камень, который отвергли строители, соделался главою угла (Пс. 117,22).

Эти слова истинны и достойны всяческого принятия. В этих словах говорится о том, что Церковь Христова утверждается на Христе, как на Камне, и не просто на Камне, но на краеугольном Камне, верой во Христа соединяющем две стены, то есть два рода, Иудейский и Языческий. К тому же сказано, что ее не одолеть ни ветру, ни волнам и даже самим вратам ада.

Удивительным может показаться другое - то, что Христа, Спасителя нашего, Божию Силу и Божию Премудрость, Верховный Апостол Петр в своем Первом Послании, в главе 2, называет, не обинуясь, Камнем претыкания и Камнем соблазна, говоря: Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих (...) камень претыкания и камень соблазна (1 Пет. 2, 7). Поистине ужасны слова о том, что Источник всякой святыни может быть Камнем претыкания и соблазна. Каким образом Камень, краеугольный, избранный, драгоценный, приходит в такое умаление, что становится враждебным препятствием для претыкающихся?

Не только Апостол Петр, но и Богоносец Симеон, украшенный сединой духовной мудрости, говорит такие слова. Досточтимый старец приходит в Церковь Господню, движимый Святым Духом, навстречу младенцу Христу и, приняв на руки свои Создателя своего, говорит: се, лежит Сей на падение и на восстание многих (Лк. 2, 34). Почему же ты, святой Пророк, говоришь, что Христос лежит на падение? Вот о том, что Христос лежит на восстание, ты хорошо сказал, ведь Он наш Господь и наш Бог, Он Спаситель, Жизнь и Воскресение наше. Но как ты дерзаешь вещать о том, что Христос лежит на падение? Тем не менее, все произошло именно так, как предсказал старец, вдохновленный Святым Духом. Христос, наш Спаситель, стал Камнем претыкания на падение, во-первых, неверного рода Иудейского. Те, кто знали пророчества о Христе, уже оправдавшиеся Его пришествием, кто слышали Слово Жизни, из уст Его исходящее, многими чудесами подтверждаемое, но сопротивлялись Истине и не верили Его Слову, преткнулись об этот Камень и упали, окаянные. Они лишились не только земного царства, но и Небесного, по неложному Слову Господню: сыны царства извержены будут во тьму внешнюю (Мф. 8, 12). Когда Евангельский глас прошел по всей подсолнечной земле, тогда слава дел и чудес Христовых проникла во все народы. И Христос стал Камнем претыкания Еллинам. Когда Апостольская труба проповеди затрубила во всю землю и загремела во все концы вселенной, Еллины заткнули свои уши и не захотели слышать правду, видеть Небесный свет, отвергли душеполезное учение и пренебрегли дорогой, ведущей в Небо, преткнулись об этот Камень и пали гибельным падением, по Слову Христа: Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха (Ин. 15,22).

Стефан Яворский, Митрополит Рязанский и Муромский - Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви

СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2010. - 768 с.

ISBN 978-5-91041-056-9

Стефан Яворский - Камень веры – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ИЗДАНИЮ

ОБ АВТОРЕ

ПРИЧИНА И ПОВОД СОЗДАНИЯ ЭТОЙ КНИГИ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

ДОГМАТ О СВЯТЫХ ИКОНАХ

Часть I. Камень Святой Православной Восточной Кафолической веры Глава 1. Твердость камня веры от Священного Писания Глава 2. Твердость камня веры от Священного Писания Глава 3. Твердость камня веры от Вселенских Соборов Глава 4. Твердость камня веры от благочестивого учения боговещанных святых Отцов. Об использовании святых икон и об их почитании в давние времена Глава 5. Твердость камня веры от Церковной истории и от чудес, происходящих у святых икон Глава 6. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкание о камень Священного Писания, то есть о заповеди Господни Глава 2. Претыкание о камень Священного Писания, где говорится о поклонении Глава 3. Претыкание о камень Священного Писания, где пишется об истреблении медного змея Глава 4. Претыкание о камень Священного Писания от Пророка Исаии и от Деяний Апостолов, о подобии Глава 5. Претыкание о камень Священного Писания, где говорится о языческих идолах Глава 6. Претыкание о камень Соборов, на которых шла речь об иконах Глава 7. Претыкание о камень слов некоторых святых Отцов Глава 8. Претыкание о камень чудес, происходящих у святых икон Глава 9. Претыкание о камень их собственного суемудрия

Обращение к Православным

ДОГМАТ О ЗНАМЕНИИ ЧЕСТНОГО КРЕСТА

Часть I. Камень Православной веры Глава 1. Твердость камня веры от прообразов Креста Христова в Ветхом Завете Глава 2. Твердость камня веры о Кресте Господнем от Нового Завета Глава 3. Твердость камня веры от Вселенских Соборов, почитающих Крест Господень Глава 4. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов Глава 5. Твердость камня веры от чудес, происходящих от Креста Господня Глава 6. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкание Иудеев о камень Священного Писания Глава 2. Претыкание еретиков о камень собственного душепагубного суемудрия Глава 3. Претыкание новых раскольников, претыкающихся о камень непокорности Святой Церкви



ДОГМАТ О СВЯТЫХ МОЩАХ

Часть I. Камень Православной веры Глава 1. Твердость камня веры от Божественного Писания Глава 2. Твердость камня веры от Святых Вселенских и Поместных Соборов Глава 3. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов Глава 4. Твердость камня веры от чудес, происходящих у святых мощей Глава 5. Твердость камня веры, основанного на доказательствах от Священного Писания

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкание о камень Священного Писания Глава 2. Претыкание о камень собственного суемудрия



ДОГМАТ О СВЯТЕЙШЕЙ ЕВХАРИСТИИ, ТО ЕСТЬ О ТАИНСТВЕ ТЕЛА И КРОВИ ХРИСТОВЫХ

Часть L Камень Православной веры Глава 1. Твердость камня веры от преображения этого Таинства в Ветхом Завете Глава 2. Твердость камня веры от различных ветхозаветных пророчеств об этом Таинстве Глава 3. Твердость камня веры от неложных слов Самой Истины, Христа, Бога нашего Глава 4. Твердость камня веры от слов святого Апостола Павла Глава 5. Твердость камня веры от Святых Вселенских и Поместных Соборов Глава 6. Твердость камня веры от неложных свидетельств боговещанных святых Отцов Глава 7. Твердость камня веры от чудес, происходящих в этом Страшном Таинстве Глава 8. Твердость камня веры от доказательства, основанного на Священном Писании

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкания о камень Священных Писаний Глава 2. Претыкание о камень собственного гибельного суемудрия Глава 3. О трапезе лютеранской, происходящей вездесущием Тела Христова вместе с хлебом и одним только ядением



ДОГМАТ О ПРИЗЫВАНИИ СВЯТЫХ, ТО ЕСТЬ АНГЕЛОВ БОЖИИХ И ДРУГИХ СВЯТЫХ, УШЕДШИХ ИЗ СЕГО МИРА

Часть I. Камень Православной веры Глава 1. Твердость камня веры от призывания Ангелов Господних от Священного Писания Ветхого и Нового Завета Глава 2. Твердость камня веры от призывании святых, из сего мира ушедших, от Священного Писания Ветхого и Нового Завета Глава 3. Твердость камня веры от Вселенских и Поместных Соборов Глава 4. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов о призывании святых Глава 5. Твердость камня веры от чудес, происходящих от призывания и молитв святых Ангелов и других святых, ушедших из сего мира Глава 6. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкания о камень Священного Писания Глава 2. Претыкания и гибельные падения о камень еретических хулений на Пречистую Деву Богородицу, Ее Пренепорочное Девство и Материнство, и Ее призывание нами, Православными



ДОГМАТ О ВХОДЕ СВЯТЫХ ДУШ, ВЫШЕДШИХ ИЗ ТЕЛА, В НЕБЕСНЫЕ ОБИТЕЛИ И ПРИЧАСТИИ НЕБЕСНОЙ СЛАВЫ ПРЕЖДЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА

Часть I. Камень Православной веры Глава 1. Твердость камня веры от Священного Писания Глава 2. Твердость камня веры от свидетельств богодухновенных святых Отцов Глава 3. Твердость камня веры, основанного на доказательствах из Священном Писания

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкание о камень Священного Писания Глава 2. Претыкание о камень творений неких святых Отцов Глава 3. Претыкания о камень мудрствования



ДОГМАТ О БЛАГОТВОРЕНИИ ПРЕСТАВИВШИМСЯ, ТО ЕСТЬ О МОЛИТВАХ, МИЛОСТЫНЯХ, ПОСТАХ И ОСОБЕННО БЕСКРОВНЫХ ЖЕРТВАХ, ПРИНОСЯЩИХСЯ ЗА УМЕРШИХ

Часть I. Камень Православной веры Глава 1. Твердость камня веры от Священного Писания Глава 2. Твердость камня веры от Вселенских и Поместных Соборов Глава 3. Твердость камня веры от свидетельств богоносных святых Отцов Глава 4. Твердость камня веры от доказательства, утверждаемого на Священном Писании Глава 5. О третинах, девятинах, сороковинах, годовщинах, а также о коливе, иначе говоря, кутье, о возлиянии елея на умершего, о кадиле и свечах при погребении

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкания о камень Священного Писания Глава 2. Претыкания о камень творений святых Отцов Глава 3. Претыкания о камень рассуждений противников



ДОГМАТ О ПРЕДАНИЯХ

Часть I. Камень Православной веры Глава 1. Твердость камня веры от трех веков, от Адама до Моисея, от Моисея до Христа, от Христа вплоть до нашего времени Глава 2. Твердость камня веры от Священного Писания Нового Завета Глава 3. Твердость камня веры от Вселенских Соборов Глава 4. Твердость камня веры от свидетельств богоносных святых Отцов Глава 5. Твердость камня веры, укрепляемая доказательствами от Священного Писания Глава 6. Твердость камня веры от истинных, неложных и заблуждению не подлежащих Соборных уставов о вере

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глаза 1. Претыкания о камень Священного Писания Глава 2. Претыкания о камень Соборных определений



ДОГМАТ О СВЯТЕЙШЕЙ ЛИТУРГИИ, ИЛИ О БЕСКРОВНОЙ ЖЕРТВЕ

Часть I. Об истинной Бескровной Евхаристической Жертве. Камень Православной веры Глава 1. Твердость камня веры от прообразов в Ветхом Завете, священства и жертвы Мелхиседека Глава 2. Твердость камня веры от прообразующего действия Моисея и его слов в Ветхом Завете Глава 3. Твердость камня веры от пророчеств о Бескровной Жертве и говорящих истину Глава 4. Твердость камня веры от Евангельской истины Глава 5. Твердость камня веры от Посланий святого Апостола Павла Глава 6. Твердость камня веры от Святых Вселенских и Поместных Соборов Глава 7. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов, Церковных светил Глава 8. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкания о камень Священного Писания Глава 2. Претыкания от их собственного суемудрия



ДОГМАТ О СВЯТЫХ ПОСТАХ

Часть I. Камень Православной веры Раздел 1. О посте вообще Глава 1. Твердость установления заповеди поста вообще от Священного Писания Ветхого Завета Глава 2. Твердость установления заповеди поста вообще от Священного Писания Нового Завета Глава 3. Твердость установления о посте вообще от образов постившихся в Ветхом Завете Глава 4. Твердость установления о посте вообще от образов постившихся в Новой Благодати Глава 5. Твердость установления о посте вообще от разносторонней пользы от святого поста Глава 6. Твердость установления о посте вообще от свидетельств боговещанных святых Отцов, восхваляющих святой пост Раздел 2. Есть ли у Церкви власть устанавливать посты Глава 1. Твердость установления от Священного Писания Ветхого Завета Глава 2. Твердость установления от Священного Писания Нового Завета Глава 3. Твердость установления от Святых Соборов Раздел 3.0 постах в отдельности, соблюдающихся четыре раза в год в Святой Православнокафолической Восточной Церкви Глава 1. Твердость установления о святой Четыредесятнице от Святых Вселенских и Поместных Соборов Глава 2. Твердость установления о святой Четыредесятнице от свидетельств богоносных Отцов Глава 3. Причины установления святой Четыредесятницы

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкание о камень Священного Писания Ветхого Завета о посте вообще Глава 2. Претыкания о камень Священного Писания Нового Завета о посте вообще Глава 3. Претыкания о камень изречений некоторых боговещанных святых Отцов Глава 4. Претыкания о пост святой Четыредесятницы Глава 5. Претыкание о камень их собственного суемудрия



ДОГМАТ О ДОБРЫХ ДЕЛАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВЕЧНОМУ СПАСЕНИЮ

Часть I. Камень Православной веры Глава 1. Твердость камня веры от Священного Писания, где говорится, что добрые дела необходимы для вечного спасения Глава 2. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов Глава 3. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании

Часть II. Камень претыкания и соблазна Глава 1. Претыкания о камень Священного Писания Глава 2. Претыкание о некоторые изречения святых Отцов Глава 3. Претыкание об искупление Христа Глава 4. Претыкание о хранение Закона Божия, то есть Десятисловия Глава 5. Претыкание о благие дела, якобы поврежденные греховным пороком Глава 6. Должно ли человеку уповать на свои добрые дела Глава 7. Надо ли делать добрые дела ради вечной жизни Глава 8. Каковы свойства добрых дел Глава 9. Об оправдании



ДОГМАТ О НАКАЗАНИИ ЕРЕТИКОВ, ОТТОРГАЮЩИХСЯ СЕГОДНЯ ОТ СВЯТОЙ СОБОРНОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ