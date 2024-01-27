Яворский Стефан - Митрополит Рязанский и Муромский - Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви
Благочестивый читатель, краеугольным Камнем, Камнем веры, Камнем основания Сиона Священное Писание называет Христа, Спасителя нашего. Послушай, что говорит Господь в Книге Пророка Исаии, в главе 28: вот, Я полагаю в основание на Сионе Камень, - Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в Него не постыдится (Ис. 28,16).
Об этом же упоминает и святой Петр в своем Первом Послании, в главе 2. Об этом говорит и Псалмопевец: Камень, который отвергли строители, соделался главою угла (Пс. 117,22).
Эти слова истинны и достойны всяческого принятия. В этих словах говорится о том, что Церковь Христова утверждается на Христе, как на Камне, и не просто на Камне, но на краеугольном Камне, верой во Христа соединяющем две стены, то есть два рода, Иудейский и Языческий. К тому же сказано, что ее не одолеть ни ветру, ни волнам и даже самим вратам ада.
Удивительным может показаться другое - то, что Христа, Спасителя нашего, Божию Силу и Божию Премудрость, Верховный Апостол Петр в своем Первом Послании, в главе 2, называет, не обинуясь, Камнем претыкания и Камнем соблазна, говоря: Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих (...) камень претыкания и камень соблазна (1 Пет. 2, 7). Поистине ужасны слова о том, что Источник всякой святыни может быть Камнем претыкания и соблазна. Каким образом Камень, краеугольный, избранный, драгоценный, приходит в такое умаление, что становится враждебным препятствием для претыкающихся?
Не только Апостол Петр, но и Богоносец Симеон, украшенный сединой духовной мудрости, говорит такие слова. Досточтимый старец приходит в Церковь Господню, движимый Святым Духом, навстречу младенцу Христу и, приняв на руки свои Создателя своего, говорит: се, лежит Сей на падение и на восстание многих (Лк. 2, 34). Почему же ты, святой Пророк, говоришь, что Христос лежит на падение? Вот о том, что Христос лежит на восстание, ты хорошо сказал, ведь Он наш Господь и наш Бог, Он Спаситель, Жизнь и Воскресение наше. Но как ты дерзаешь вещать о том, что Христос лежит на падение? Тем не менее, все произошло именно так, как предсказал старец, вдохновленный Святым Духом. Христос, наш Спаситель, стал Камнем претыкания на падение, во-первых, неверного рода Иудейского. Те, кто знали пророчества о Христе, уже оправдавшиеся Его пришествием, кто слышали Слово Жизни, из уст Его исходящее, многими чудесами подтверждаемое, но сопротивлялись Истине и не верили Его Слову, преткнулись об этот Камень и упали, окаянные. Они лишились не только земного царства, но и Небесного, по неложному Слову Господню: сыны царства извержены будут во тьму внешнюю (Мф. 8, 12). Когда Евангельский глас прошел по всей подсолнечной земле, тогда слава дел и чудес Христовых проникла во все народы. И Христос стал Камнем претыкания Еллинам. Когда Апостольская труба проповеди затрубила во всю землю и загремела во все концы вселенной, Еллины заткнули свои уши и не захотели слышать правду, видеть Небесный свет, отвергли душеполезное учение и пренебрегли дорогой, ведущей в Небо, преткнулись об этот Камень и пали гибельным падением, по Слову Христа: Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха (Ин. 15,22).
Стефан Яворский, Митрополит Рязанский и Муромский - Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви
СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2010. - 768 с.
ISBN 978-5-91041-056-9
Стефан Яворский - Камень веры – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ИЗДАНИЮ
ОБ АВТОРЕ
ПРИЧИНА И ПОВОД СОЗДАНИЯ ЭТОЙ КНИГИ
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН
ДОГМАТ О СВЯТЫХ ИКОНАХ
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Часть I. Камень Святой Православной Восточной Кафолической веры
- Глава 1. Твердость камня веры от Священного Писания
- Глава 2. Твердость камня веры от Священного Писания
- Глава 3. Твердость камня веры от Вселенских Соборов
- Глава 4. Твердость камня веры от благочестивого учения боговещанных святых Отцов. Об использовании святых икон и об их почитании в давние времена
- Глава 5. Твердость камня веры от Церковной истории и от чудес, происходящих у святых икон
- Глава 6. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкание о камень Священного Писания, то есть о заповеди Господни
- Глава 2. Претыкание о камень Священного Писания, где говорится о поклонении
- Глава 3. Претыкание о камень Священного Писания, где пишется об истреблении медного змея
- Глава 4. Претыкание о камень Священного Писания от Пророка Исаии и от Деяний Апостолов, о подобии
- Глава 5. Претыкание о камень Священного Писания, где говорится о языческих идолах
- Глава 6. Претыкание о камень Соборов, на которых шла речь об иконах
- Глава 7. Претыкание о камень слов некоторых святых Отцов
- Глава 8. Претыкание о камень чудес, происходящих у святых икон
- Глава 9. Претыкание о камень их собственного суемудрия
- Обращение к Православным
ДОГМАТ О ЗНАМЕНИИ ЧЕСТНОГО КРЕСТА
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Часть I. Камень Православной веры
- Глава 1. Твердость камня веры от прообразов Креста Христова в Ветхом Завете
- Глава 2. Твердость камня веры о Кресте Господнем от Нового Завета
- Глава 3. Твердость камня веры от Вселенских Соборов, почитающих Крест Господень
- Глава 4. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов
- Глава 5. Твердость камня веры от чудес, происходящих от Креста Господня
- Глава 6. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкание Иудеев о камень Священного Писания
- Глава 2. Претыкание еретиков о камень собственного душепагубного суемудрия
- Глава 3. Претыкание новых раскольников, претыкающихся о камень непокорности Святой Церкви
ДОГМАТ О СВЯТЫХ МОЩАХ
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Часть I. Камень Православной веры
- Глава 1. Твердость камня веры от Божественного Писания
- Глава 2. Твердость камня веры от Святых Вселенских и Поместных Соборов
- Глава 3. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов
- Глава 4. Твердость камня веры от чудес, происходящих у святых мощей
- Глава 5. Твердость камня веры, основанного на доказательствах от Священного Писания
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкание о камень Священного Писания
- Глава 2. Претыкание о камень собственного суемудрия
ДОГМАТ О СВЯТЕЙШЕЙ ЕВХАРИСТИИ, ТО ЕСТЬ О ТАИНСТВЕ ТЕЛА И КРОВИ ХРИСТОВЫХ
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Часть L Камень Православной веры
- Глава 1. Твердость камня веры от преображения этого Таинства в Ветхом Завете
- Глава 2. Твердость камня веры от различных ветхозаветных пророчеств об этом Таинстве
- Глава 3. Твердость камня веры от неложных слов Самой Истины, Христа, Бога нашего
- Глава 4. Твердость камня веры от слов святого Апостола Павла
- Глава 5. Твердость камня веры от Святых Вселенских и Поместных Соборов
- Глава 6. Твердость камня веры от неложных свидетельств боговещанных святых Отцов
- Глава 7. Твердость камня веры от чудес, происходящих в этом Страшном Таинстве
- Глава 8. Твердость камня веры от доказательства, основанного на Священном Писании
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкания о камень Священных Писаний
- Глава 2. Претыкание о камень собственного гибельного суемудрия
- Глава 3. О трапезе лютеранской, происходящей вездесущием Тела Христова вместе с хлебом и одним только ядением
ДОГМАТ О ПРИЗЫВАНИИ СВЯТЫХ, ТО ЕСТЬ АНГЕЛОВ БОЖИИХ И ДРУГИХ СВЯТЫХ, УШЕДШИХ ИЗ СЕГО МИРА
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Часть I. Камень Православной веры
- Глава 1. Твердость камня веры от призывания Ангелов Господних от Священного Писания Ветхого и Нового Завета
- Глава 2. Твердость камня веры от призывании святых, из сего мира ушедших, от Священного Писания Ветхого и Нового Завета
- Глава 3. Твердость камня веры от Вселенских и Поместных Соборов
- Глава 4. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов о призывании святых
- Глава 5. Твердость камня веры от чудес, происходящих от призывания и молитв святых Ангелов и других святых, ушедших из сего мира
- Глава 6. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкания о камень Священного Писания
- Глава 2. Претыкания и гибельные падения о камень еретических хулений на Пречистую Деву Богородицу, Ее Пренепорочное Девство и Материнство, и Ее призывание нами, Православными
ДОГМАТ О ВХОДЕ СВЯТЫХ ДУШ, ВЫШЕДШИХ ИЗ ТЕЛА, В НЕБЕСНЫЕ ОБИТЕЛИ И ПРИЧАСТИИ НЕБЕСНОЙ СЛАВЫ ПРЕЖДЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
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Часть I. Камень Православной веры
- Глава 1. Твердость камня веры от Священного Писания
- Глава 2. Твердость камня веры от свидетельств богодухновенных святых Отцов
- Глава 3. Твердость камня веры, основанного на доказательствах из Священном Писания
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкание о камень Священного Писания
- Глава 2. Претыкание о камень творений неких святых Отцов
- Глава 3. Претыкания о камень мудрствования
ДОГМАТ О БЛАГОТВОРЕНИИ ПРЕСТАВИВШИМСЯ, ТО ЕСТЬ О МОЛИТВАХ, МИЛОСТЫНЯХ, ПОСТАХ И ОСОБЕННО БЕСКРОВНЫХ ЖЕРТВАХ, ПРИНОСЯЩИХСЯ ЗА УМЕРШИХ
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Часть I. Камень Православной веры
- Глава 1. Твердость камня веры от Священного Писания
- Глава 2. Твердость камня веры от Вселенских и Поместных Соборов
- Глава 3. Твердость камня веры от свидетельств богоносных святых Отцов
- Глава 4. Твердость камня веры от доказательства, утверждаемого на Священном Писании
- Глава 5. О третинах, девятинах, сороковинах, годовщинах, а также о коливе, иначе говоря, кутье, о возлиянии елея на умершего, о кадиле и свечах при погребении
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкания о камень Священного Писания
- Глава 2. Претыкания о камень творений святых Отцов
- Глава 3. Претыкания о камень рассуждений противников
ДОГМАТ О ПРЕДАНИЯХ
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Часть I. Камень Православной веры
- Глава 1. Твердость камня веры от трех веков, от Адама до Моисея, от Моисея до Христа, от Христа вплоть до нашего времени
- Глава 2. Твердость камня веры от Священного Писания Нового Завета
- Глава 3. Твердость камня веры от Вселенских Соборов
- Глава 4. Твердость камня веры от свидетельств богоносных святых Отцов
- Глава 5. Твердость камня веры, укрепляемая доказательствами от Священного Писания
- Глава 6. Твердость камня веры от истинных, неложных и заблуждению не подлежащих Соборных уставов о вере
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глаза 1. Претыкания о камень Священного Писания
- Глава 2. Претыкания о камень Соборных определений
ДОГМАТ О СВЯТЕЙШЕЙ ЛИТУРГИИ, ИЛИ О БЕСКРОВНОЙ ЖЕРТВЕ
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Часть I. Об истинной Бескровной Евхаристической Жертве. Камень Православной веры
- Глава 1. Твердость камня веры от прообразов в Ветхом Завете, священства и жертвы Мелхиседека
- Глава 2. Твердость камня веры от прообразующего действия Моисея и его слов в Ветхом Завете
- Глава 3. Твердость камня веры от пророчеств о Бескровной Жертве и говорящих истину
- Глава 4. Твердость камня веры от Евангельской истины
- Глава 5. Твердость камня веры от Посланий святого Апостола Павла
- Глава 6. Твердость камня веры от Святых Вселенских и Поместных Соборов
- Глава 7. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов, Церковных светил
- Глава 8. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкания о камень Священного Писания
- Глава 2. Претыкания от их собственного суемудрия
ДОГМАТ О СВЯТЫХ ПОСТАХ
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Часть I. Камень Православной веры
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Раздел 1. О посте вообще
- Глава 1. Твердость установления заповеди поста вообще от Священного Писания Ветхого Завета
- Глава 2. Твердость установления заповеди поста вообще от Священного Писания Нового Завета
- Глава 3. Твердость установления о посте вообще от образов постившихся в Ветхом Завете
- Глава 4. Твердость установления о посте вообще от образов постившихся в Новой Благодати
- Глава 5. Твердость установления о посте вообще от разносторонней пользы от святого поста
- Глава 6. Твердость установления о посте вообще от свидетельств боговещанных святых Отцов, восхваляющих святой пост
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Раздел 2. Есть ли у Церкви власть устанавливать посты
- Глава 1. Твердость установления от Священного Писания Ветхого Завета
- Глава 2. Твердость установления от Священного Писания Нового Завета
- Глава 3. Твердость установления от Святых Соборов
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Раздел 3.0 постах в отдельности, соблюдающихся четыре раза в год в Святой Православнокафолической Восточной Церкви
- Глава 1. Твердость установления о святой Четыредесятнице от Святых Вселенских и Поместных Соборов
- Глава 2. Твердость установления о святой Четыредесятнице от свидетельств богоносных Отцов
- Глава 3. Причины установления святой Четыредесятницы
- Раздел 1. О посте вообще
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкание о камень Священного Писания Ветхого Завета о посте вообще
- Глава 2. Претыкания о камень Священного Писания Нового Завета о посте вообще
- Глава 3. Претыкания о камень изречений некоторых боговещанных святых Отцов
- Глава 4. Претыкания о пост святой Четыредесятницы
- Глава 5. Претыкание о камень их собственного суемудрия
ДОГМАТ О ДОБРЫХ ДЕЛАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВЕЧНОМУ СПАСЕНИЮ
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Часть I. Камень Православной веры
- Глава 1. Твердость камня веры от Священного Писания, где говорится, что добрые дела необходимы для вечного спасения
- Глава 2. Твердость камня веры от свидетельств боговещанных святых Отцов
- Глава 3. Твердость камня веры от доказательств, основанных на Священном Писании
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкания о камень Священного Писания
- Глава 2. Претыкание о некоторые изречения святых Отцов
- Глава 3. Претыкание об искупление Христа
- Глава 4. Претыкание о хранение Закона Божия, то есть Десятисловия
- Глава 5. Претыкание о благие дела, якобы поврежденные греховным пороком
- Глава 6. Должно ли человеку уповать на свои добрые дела
- Глава 7. Надо ли делать добрые дела ради вечной жизни
- Глава 8. Каковы свойства добрых дел
- Глава 9. Об оправдании
ДОГМАТ О НАКАЗАНИИ ЕРЕТИКОВ, ОТТОРГАЮЩИХСЯ СЕГОДНЯ ОТ СВЯТОЙ СОБОРНОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ
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Часть I. Камень истинного учения
- Глава 1. Твердость камня от Священного Писания Ветхого Завета
- Глава 2. Твердость камня от Священного Писания Нового Завета
- Глава 3. Твердость камня от свидетельств святых Отцов
- Глава 4. Твердость камня от законов благочестивых царей
- Глава 5. Твердость камня от доказательств
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Часть II. Камень претыкания и соблазна
- Глава 1. Претыкания о камень Священного Писания Ветхого Завета
- Глава 2. Претыкания о камень Священного Писания Нового Завета
- Глава 3. Претыкания о камень собственного суемудрия
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