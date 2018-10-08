Языкова - История иконописи
Икона - наследница античного портрета - существует почти два тысячелетия. Своей долговечностью икона во многом обязана консерватизму живописной техники. Расцвет иконописи пришелся на эпоху средневековья, так ценившей традицию, эпоху, сохранившую для человечества многие секреты ремесла, доставшиеся ей от античности и не утратившие своей привлекательности вплоть до наших дней.
История иконописи VI-XX века - Истоки - Традиции - Современность
Авторы:
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ЛИЛИЯ ЕВСЕЕВА
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НАТАЛЬЯ КОМАШКО
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МИХАИЛ КРАСИЛИН
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ИГУМЕН ЛУКА (ГОЛОВКОВ)
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ЕЛЕНА ОСТАШЕНКО
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ОЛЬГА ПОПОВА
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ЭНГЕЛИНА СМИРНОВА
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ИРИНА ЯЗЫКОВА
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АННА ЯКОВЛЕВА
ИП Верхов С.И., 2014
ISBN 978-5-905904-27-1
Языкова - История иконописи VI-XX века - Истоки - Традиции - Современность - Содержание
- Ирина Языкова, Игумен Лука (Головков) БОГОСЛОВСКИЕ ОСНОВЫ ИКОНЫ И ИКОНОГРАФИЯ
- Анна Яковлева ТЕХНИКА ИКОНЫ
- Ольга Попова ВИЗАНТИЙСКИЕ ИКОНЫ VI-XV ВЕКОВ
- Лилия Евсеева ГРЕЧЕСКАЯ ИКОНА ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ВИЗАНТИИ
- Энгелина Смирнова ИКОНА ДРЕВНЕЙ РУСИ. XI-XVII ВЕКА
- Лилия Евсеева ГРУЗИНСКАЯ ИКОНА X—XV ВЕКОВ
- Елена Осташенко ИКОНЫ СЕРБИИ, БОЛГАРИИ И МАКЕДОНИИ XV - XVII ВЕКОВ
- Наталья Комашко УКРАИНСКАЯ ИКОНОПИСЬ БЕЛОРУССКАЯ ИКОНА ИКОНОПИСЬ РУМЫНИИ (МОЛДОВЫ И ВАЛАХИИ)
- Михаил Красилин РУССКАЯ ИКОНА XVIII - НАЧАЛА XX ВЕКОВ
- Ирина Языкова, Игумен Лука (Головков) ИКОНА XX ВЕКА
Хронологическая таблица
Библиография
Список иллюстраций
Словарь терминов
Языкова - История иконописи VI-XX века - Истоки - Традиции - Современность - отрывок из книги
Самым простым образом иконописную технику можно представить как наложение друг на друга разноцветных слоев краски, основанием для которых служит плоскость белой, грунтованной мелом или гипсом доски (ил. 1). Наслаивание — ее главное свойство. Желая передать своеобразие средневековой техники живописи и сравнить ее с ренессансной, Тальбот Райс и Ричард Байрон писали: «византийцы наслаивали, а итальянцы моделировали»1. В силу этого, техника средневековой живописи могла с легкостью «сворачиваться» и превращаться в скорописную систему (в скоропись) за счет убавления слоев или «разворачиваться» и становиться подробной за счет их прибавления.
Предание связывает появление первой иконы с самим Иисусом Христом, пославшим едесскому царю Авгарю изображение своего Лика на куске ткани. О раннем опыте иконописания свидетельствует житие евангелиста Луки, создавшего икону Богоматери. Из «Libri Carolini», принадлежащих, по-видимому, перу Алкуина, известно об иконах Петра и Павла, подаренных папою Сильвестром Константину Великому.
История искусства не знает столь ранних примеров древних икон, хотя о живописных опытах иудеев, живших в эпоху эллинизма, можно составить представление по росписям ветхозаветного цикла в синагоге Дура Эуропос, исполненным чуть ранее середины III в. Такжехорошо известны изображения событий Священной истории, как ветхозаветной, так и новозаветной, в стенописи, книжной миниатюре и в произведениях прикладного искусства раннехристианской эпохи — еще до принятия христианства как государственной религии.
Самые древние иконы, хранящиеся в церквах Рима и на Синае в Пинакотеке монастыря Св. Екатерины, где они счастливо избежали уничтожения в период правления императоров-иконоборцев, датируются VI в. Как правило, они написаны на доске восковыми красками — в технике, общей для всего эллинистического мира. Энкаустика и ее разновидность «восковая темпера» — самая совершенная живописная техника античности, но она не была единственной. Античные художники знали и мозаику, и фреску, и темперу Эти техники унаследовала эпоха раннего христианства, но не все они дожили до Средневековья. Общеизвестно, какой урон нанесла иконе эпоха иконоборчества. За два века гонений погибли не только древнейшие иконы, но и несколько поколений иконописцев.
Акты Седьмого Вселенского собора свидетельствуют, что по приказу иконоборцев с досок соскребали воск и мозаику, бросали иконы в огонь или разбивали о головы иконопочитателей. Документы рисуют картину ужасного вандализма: вместе с иконами от страшных мучений и издевательств гибли как сами их почитатели, так и художники-иконописцы. После иконоборчества восковая живописная техника не возродилась. Начиная с IX в. техника живописной иконы, то есть исполненной кистью и красками, — исключительно темпера.
Темпера, в строгом смысле слова, это способ смешения краски со связующим веществом. Краска — это сухой порошок — пигмент. Он мог быть получен при растирании камней (минералов и земель), металлов (золота,серебра, окиси свинца), остатков органического происхождения (корешков и веточек растений, насекомых), высушенных и измельченных, или выварен из окрашенных тканей (пурпура, индиго). Связующее чаще всего — желтковая эмульсия. Но средневековые мастера могли в качестве связующего применять и эмульсию яичного белка, о чем пишет Бернский аноним, и камедь, то есть смолу деревьев, и животные и растительные клеи. Знали они и о масле, но старались его не употреблять, поскольку не владели рецептом быстро сонущих масел.
спасибо