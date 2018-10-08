Икона - наследница античного портрета - существует почти два тысячелетия. Своей долговечностью икона во мно­гом обязана консерватизму живо­писной техники. Расцвет иконопи­си пришелся на эпоху средневеко­вья, так ценившей традицию, эпоху, сохранившую для человечества многие секреты ремесла, доставши­еся ей от античности и не утратив­шие своей привлекательности вплоть до наших дней. История иконописи VI-XX века - Истоки - Традиции - Современность Авторы: ЛИЛИЯ ЕВСЕЕВА

НАТАЛЬЯ КОМАШКО

МИХАИЛ КРАСИЛИН

ИГУМЕН ЛУКА (ГОЛОВКОВ)

ЕЛЕНА ОСТАШЕНКО

ОЛЬГА ПОПОВА

ЭНГЕЛИНА СМИРНОВА

ИРИНА ЯЗЫКОВА

АННА ЯКОВЛЕВА ИП Верхов С.И., 2014 ISBN 978-5-905904-27-1 Языкова - История иконописи VI-XX века - Истоки - Традиции - Современность - Содержание Ирина Языкова, Игумен Лука (Головков) БОГОСЛОВСКИЕ ОСНОВЫ ИКОНЫ И ИКОНОГРАФИЯ

Анна Яковлева ТЕХНИКА ИКОНЫ

Ольга Попова ВИЗАНТИЙСКИЕ ИКОНЫ VI-XV ВЕКОВ

Лилия Евсеева ГРЕЧЕСКАЯ ИКОНА ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ВИЗАНТИИ

Энгелина Смирнова ИКОНА ДРЕВНЕЙ РУСИ. XI-XVII ВЕКА

Лилия Евсеева ГРУЗИНСКАЯ ИКОНА X—XV ВЕКОВ

Елена Осташенко ИКОНЫ СЕРБИИ, БОЛГАРИИ И МАКЕДОНИИ XV - XVII ВЕКОВ

Наталья Комашко УКРАИНСКАЯ ИКОНОПИСЬ БЕЛОРУССКАЯ ИКОНА ИКОНОПИСЬ РУМЫНИИ (МОЛДОВЫ И ВАЛАХИИ)

Михаил Красилин РУССКАЯ ИКОНА XVIII - НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Ирина Языкова, Игумен Лука (Головков) ИКОНА XX ВЕКА Хронологическая таблица Библиография Список иллюстраций Словарь терминов

Языкова - История иконописи VI-XX века - Истоки - Традиции - Современность - отрывок из книги

Самым простым образом иконо­писную технику можно предста­вить как наложение друг на друга разноцветных слоев краски, осно­ванием для которых служит плос­кость белой, грунтованной мелом или гипсом доски (ил. 1). Наслаивание — ее главное свойство. Желая передать своеобразие средневековой техники живопи­си и сравнить ее с ренессансной, Тальбот Райс и Ричард Байрон писали: «византийцы наслаивали, а итальянцы моделировали»1. В силу этого, техника средневековой живописи могла с легкостью «сворачиваться» и превра­щаться в скорописную систему (в скоропись) за счет убавления слоев или «разворачиваться» и становиться подробной за счет их прибавления.

Предание связывает появление первой иконы с самим Иисусом Христом, пославшим едесскому царю Авгарю изображение своего Лика на куске ткани. О раннем опыте иконописания свидетельствует житие евангелис­та Луки, создавшего икону Богоматери. Из «Libri Carolini», принадлежащих, по-видимому, перу Алкуина, известно об иконах Петра и Павла, подаренных папою Сильвестром Константину Великому.

История искусства не знает столь ранних примеров древних икон, хотя о живописных опытах иудеев, жив­ших в эпоху эллинизма, можно составить представле­ние по росписям ветхозаветного цикла в синагоге Дура Эуропос, исполненным чуть ранее середины III в. Такжехорошо известны изображения со­бытий Священной истории, как ветхозаветной, так и новозаветной, в стенописи, книжной миниатюре и в произведениях прикладного ис­кусства раннехристианской эпохи — еще до принятия христианства как государственной религии.

Самые древние иконы, хранящиеся в церквах Рима и на Синае в Пина­котеке монастыря Св. Екатерины, где они счастливо избежали унич­тожения в период правления императоров-иконоборцев, датируются VI в. Как правило, они написаны на доске восковыми красками — в технике, общей для всего эллинис­тического мира. Энкаустика и ее разновидность «восковая темпера» — самая совершен­ная живописная техника античности, но она не была единственной. Античные художники знали и мозаику, и фреску, и темперу Эти техники унаследовала эпоха раннего христианства, но не все они дожили до Сред­невековья. Общеизвестно, какой урон нанесла иконе эпоха иконоборчества. За два века гонений погибли не только древнейшие иконы, но и несколько поколений иконописцев.

Акты Седьмого Вселенского собора сви­детельствуют, что по приказу иконоборцев с досок со­скребали воск и мозаику, бросали иконы в огонь или разбивали о головы иконопочитателей. Документы ри­суют картину ужасного вандализма: вместе с иконами от страшных мучений и издевательств гибли как сами их почитатели, так и художники-иконописцы. После иконоборчества восковая живописная техника не воз­родилась. Начиная с IX в. техника живописной иконы, то есть исполненной кистью и красками, — исключи­тельно темпера.

Темпера, в строгом смысле слова, это способ смешения краски со связующим веществом. Краска — это сухой порошок — пигмент. Он мог быть получен при расти­рании камней (минералов и земель), металлов (золота,серебра, окиси свинца), остатков органического проис­хождения (корешков и веточек растений, насекомых), высушенных и измельченных, или выварен из окра­шенных тканей (пурпура, индиго). Связующее чаще всего — желтковая эмульсия. Но средневековые мастера могли в качестве связующего применять и эмульсию яичного белка, о чем пишет Бернский аноним, и ка­медь, то есть смолу деревьев, и животные и раститель­ные клеи. Знали они и о масле, но старались его не упо­треблять, поскольку не владели рецептом быстро сонущих масел.