Предмет этого исследования незнаком большинству читателей. Лишь немногие знают, что греки, изобретатели всевозможных искусств, изобрели также и искусство памяти, которое, подобно другим, перешло к Риму и затем в европейскую традицию. Это искусство использовало технику запечатления в памяти неких «мест» и «образов». Обычно оно квалифицировалось как «мнемотехника» и в новые времена представлялось скорее весьма незначительной областью человеческой деятельности. Однако до изобретения книгопечатания хорошо развитая память имела жизненно важное значение, и манипуляции с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю душу целиком.
Кроме того, искусство, использующее современную ему архитектуру для подыскания памятных мест и современные образные средства для формирования образов, должно, подобно другим искусствам, иметь свой классический период, готику и Ренессанс. Мнемотехническая сторона этого искусства представлена и в античности, и в последующие времена и образует фактологическую основу для его исследования, однако такое исследование должно охватывать не только историю соответствующих технических приемов. Мнемозина, полагали греки, является матерью муз; история освоения этой самой фундаментальной и трудноуловимой человеческой способности погружает нас в гораздо более глубокие воды.
Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти
«НЛО», 2023 г
Серия "Studia religiosa"
ISBN 978-5-44-482174-0
Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти - Содержание
Предисловие
Глава I Три латинских источника классического искусства памяти 1
Глава II Искусство памяти в Греции: память и душа
Глава III Искусство памяти в средние века
Глава IV Средневековая память и формирование образности
Глава V Трактаты о памяти
Глава VI Ренессансная память 275 : Театр Памяти Джулио Камилло
Глава VII Театр Камилло и венецианский Ренессанс
Глава VIII Луллизм как искусство памяти
Глава IX Джордано Бруно: секрет «Теней»
Глава X Рамизм как искусство памяти
Глава XI Джордано Бруно: секрет «Печатей»
Глава XII Конфликт памяти Бруно с памятью рамистов
Глава XIII Джордано Бруно: последние труды о памяти
Глава XIV Искусство памяти и итальянские диалоги Бруно
Глава XV Театральная система памяти Роберта Фладда
Глава XVI Театр Памяти Фладда и театр «Глобус»
Глава XVII Искусство памяти и рост научного метода
Иллюстрации
Приложение Театр Памяти Джулио Камилло
