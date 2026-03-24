Йейтс - Искусство памяти

Йейтс - Искусство памяти
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (31 books)

Предмет этого исследования незнаком большинству читателей. Лишь немногие знают, что греки, изобретатели всевозможных искусств, изобрели также и искусство памяти, которое, подобно другим, перешло к Риму и затем в европейскую традицию. Это искусство использовало технику запечатления в памяти неких «мест» и «образов». Обычно оно квалифицировалось как «мнемотехника» и в новые времена представлялось скорее весьма незначительной областью человеческой деятельности. Однако до изобретения книгопечатания хорошо развитая память имела жизненно важное значение, и манипуляции с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю душу целиком.

Кроме того, искусство, использующее современную ему архитектуру для подыскания памятных мест и современные образные средства для формирования образов, должно, подобно другим искусствам, иметь свой классический период, готику и Ренессанс. Мнемотехническая сторона этого искусства представлена и в античности, и в последующие времена и образует фактологическую основу для его исследования, однако такое исследование должно охватывать не только историю соответствующих технических приемов. Мнемозина, полагали греки, является матерью муз; история освоения этой самой фундаментальной и трудноуловимой человеческой способности погружает нас в гораздо более глубокие воды.

Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти

«НЛО», 2023 г

Серия "Studia religiosa"

ISBN 978-5-44-482174-0

Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти - Содержание

  • Предисловие

  • Глава I Три латинских источника классического искусства памяти 1

  • Глава II Искусство памяти в Греции: память и душа

  • Глава III Искусство памяти в средние века

  • Глава IV Средневековая память и формирование образности

  • Глава V Трактаты о памяти

  • Глава VI Ренессансная память 275 : Театр Памяти Джулио Камилло

  • Глава VII Театр Камилло и венецианский Ренессанс

  • Глава VIII Луллизм как искусство памяти

  • Глава IX Джордано Бруно: секрет «Теней»

  • Глава X Рамизм как искусство памяти

  • Глава XI Джордано Бруно: секрет «Печатей»

  • Глава XII Конфликт памяти Бруно с памятью рамистов

  • Глава XIII Джордано Бруно: последние труды о памяти

  • Глава XIV Искусство памяти и итальянские диалоги Бруно

  • Глава XV Театральная система памяти Роберта Фладда

  • Глава XVI Театр Памяти Фладда и театр «Глобус»

  • Глава XVII Искусство памяти и рост научного метода

Иллюстрации

Приложение Театр Памяти Джулио Камилло

