Предмет этого исследования незнаком большинству читателей. Лишь немногие знают, что греки, изобретатели всевозможных искусств, изобрели также и искусство памяти, которое, подобно другим, перешло к Риму и затем в европейскую традицию. Это искусство использовало технику запечатления в памяти неких «мест» и «образов». Обычно оно квалифицировалось как «мнемотехника» и в новые времена представлялось скорее весьма незначительной областью человеческой деятельности. Однако до изобретения книгопечатания хорошо развитая память имела жизненно важное значение, и манипуляции с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю душу целиком.

Кроме того, искусство, использующее современную ему архитектуру для подыскания памятных мест и современные образные средства для формирования образов, должно, подобно другим искусствам, иметь свой классический период, готику и Ренессанс. Мнемотехническая сторона этого искусства представлена и в античности, и в последующие времена и образует фактологическую основу для его исследования, однако такое исследование должно охватывать не только историю соответствующих технических приемов. Мнемозина, полагали греки, является матерью муз; история освоения этой самой фундаментальной и трудноуловимой человеческой способности погружает нас в гораздо более глубокие воды.

Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти

«НЛО», 2023 г

Серия "Studia religiosa"

ISBN 978-5-44-482174-0

Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти - Содержание

Предисловие

Глава I Три латинских источника классического искусства памяти 1

Глава II Искусство памяти в Греции: память и душа

Глава III Искусство памяти в средние века

Глава IV Средневековая память и формирование образности

Глава V Трактаты о памяти

Глава VI Ренессансная память 275 : Театр Памяти Джулио Камилло

Глава VII Театр Камилло и венецианский Ренессанс

Глава VIII Луллизм как искусство памяти

Глава IX Джордано Бруно: секрет «Теней»

Глава X Рамизм как искусство памяти

Глава XI Джордано Бруно: секрет «Печатей»

Глава XII Конфликт памяти Бруно с памятью рамистов

Глава XIII Джордано Бруно: последние труды о памяти

Глава XIV Искусство памяти и итальянские диалоги Бруно

Глава XV Театральная система памяти Роберта Фладда

Глава XVI Театр Памяти Фладда и театр «Глобус»

Глава XVII Искусство памяти и рост научного метода

Иллюстрации

Приложение Театр Памяти Джулио Камилло