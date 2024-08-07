Йейтс - Кельтские мистерии

Как отметил еще в 1948 году Ричард Эллман, следить за эволюцией поэзии У. Б. Йейтса — все равно что следить за развитием современного стихосложения и, до некоторой степени, за развитием современного человека (Ellmann 1948,1). В пользу последнего говорит парадоксальная смесь рационализма и романтизма, типичная для середины семидесятых и во многих отношениях выросшая из современной ностальгии по тем временам, которые сейчас кажутся более простыми и невинными. Продвигаясь от довоенных пасторальных лужаек острова Иннисфри через напряженный и строгий психологизм «Византия» к яростному слиянию инь и ян в «Безумной Джейн», мы и впрямь как будто наблюдаем духовную историю человечества XX столетия. Исследователи все чаще признают важную роль философского пути, пройденного Йейтсом, и в то же время пытаются понять, какую роль на этом пути играло тайное знание.

Еще не так давно увлечение поэта оккультизмом вызывало насмешки или попросту сбрасывалось со счетов. У X. Оден негодовал по поводу «прискорбного зрелища, которое являет собою взрослый человек, поглощенный магической тарабарщиной и глупостями индусов» (Auden 1939, 47); Джеймс Холл и Мартин Стейнман в предисловии к сборнику критических статей о Йейтсе заявляли, что называть Йейтса великим поэтом «несколько неловко» (Hall & Steinmann 1950, предисловие), а Гарольд Блум в своем масштабном исследовании (Bloom 1970) практически игнорирует этот важнейший аспект жизни и творчества поэта. Однако по мере того, как открываются не публиковавшиеся ранее материалы и рассеивается вынужденная секретность, связанная с орденскими клятвами, становится ясно, какое глубокое и устойчивое влияние оказали на Йейтса многие ритуалы, модели мышления и философские предпосылки оккультных орденов.

Первым к изучению этой темы приступил Ричард Элл- ман, чья книга «Йейтс: человек и маски» (Ellmann 1948) стала одним, из самых ранних исследований, признающих — пусть и без погружения в детали — важность эзотерического знания в творчестве Йейтса. Т. Р. Хенн в сборнике исследовательских работ «Одинокая башня» посвятил отдельную главу «мифу и магии» в сочинениях поэта (Henn 1949,148-172). В 1954 году Вирджиния Мур в биографической книге «Единорог» (17) уделила более подробное внимание материалам Золотой Зари и проекту кельтского оккультного ордена. Лоуренс Феннели в своей неопубликованной диссертации (1973) исследовал влияние дружбы с великим оккультистом и магом С. Л. Макгрегором Мазерсом на художественную прозу Йейтса (Fennelly 1973). Годом позже Джордж Миллз Харпер составил полную хронологию деятельности Йейтса (которую тот по понятным причинам не афишировал) в период работы над Кельтскими мистериями и активного участия в ордене Золотой Зари (Harper 1974). Еще год спустя вышла популярная книга Итель Кохун «Меч мудрости» (SW), содержащая немало сведений о влиянии Макгрегора Мазерса и его жены Мойны на Йейтса и его окружение.

Рассматривая оккультный опыт Йейтса, мы сосредоточимся лишь на одной его области — сравнительно небольшом, но важном проекте, известном под различными названиями: «Кельтские мистерии», «Замок Героев», «друидизм» или «Ирландский мистический орден». Йейтс с юности бунтовал против рационализма своей эпохи, которая «счита[ла], что лишь внешнее и материальное непреложно, что это единственное мерило реальности» (из рецензии на «Сокровище смиренных» Метерлинка, июль 1897 года, цит. по: UP, 1.73). Пребывая в уверенности, что иной мир — мир страсти и духа — подлинно существует, и твердо намереваясь отыскать к нему доступ, Йейтс вступал в различные оккультные организации. В 1886 году он впервые побывал на спиритическом сеансе (А, 63). В 1887 году он присоединился к Теософскому обществу Елены Петровны Блаватской и вскоре стал работать во внутреннем круге этой организации — Эзотерической секции (А, 106-112; М, 23-26). В 1890 году, по настоянию Мазерса, он вступил в Герметический орден Золотой Зари и быстро поднялся по степеням до Внутреннего ордена (А, 26).

Йейтс, Уильям Батлер; Калогера, Люси Шепард; Мур, Вирджиния - Кельтские мистерии

Пер. с англ., общ. ред. и комм. Анны Блейз. — Μ.: Thesaurus Deorum, 2024. — 340 с.

ISBN 978-5-6051407-2-6

Йейтс, Уильям Батлер; Калогера, Люси Шепард; Мур, Вирджиния - Кельтские мистерии -

Аббревиатуры

История и контекст

Глава первая Введение

Глава вторая Два возрождения: оккультное и кельтское

Глава третья Действующие лица

Джордж Поулстон

Мод Тонн

Сэмюэл Лиддел Мазере

Мойна Мазере

АнниХорниман

Флоренс Фарр

Эдвард и Гариэтта Хантеры

Ада Уотерс

Мэри Бриггс

УФ. Кирби(?)

Уильям Шарп

Джордж Рассел

Глава четвертая О материалах Кельтских мистерий

Замок Героев

Цели и задачи

Этапы работы

Методология

О рукописях

Кельтские мистерии

Глава пятая Три «Кельтских видения»

Видение 1

Примечания к «Видению I»

Видение II

Примечания к «Видению II»

Видение III

Примечания к «Видению III»

Глава шестая Видения древнеирландской мифологии

Начало — 13 декабря 1898 года

Примечания к записи от 13 декабря 1898 года

Примечания к записи от 14 декабря 1898 года

Примечания к записи от 27 декабря 1898 года

Примечания к записи от 31 декабря 1898 года

Примечания к записи от 6 января 1899 года

Примечания к записи от 8 февраля 1899 года

Глава седьмая Ритуалы Кельтских мистерий

Введение

[Открывающий ритуал]

[Часть] 1

[Часть] 2

[Часть] 3. Обитель Чаши

Примечания к Открывающему ритуалу

Посвящение Котла

Странствие жизни

Котел

Открытие

Примечания к Посвящению Котла

Посвящение Камня

Переход сквозь Тьму

Камень

Примечания к Посвящению Камня

Посвящение Меча

Погоня за идеалом

Посвящение Меча

Примечания к Посвящению Меча

Посвящение Копья

Жизнь

Огненное копье

Примечания к Посвящению Копья

Глава восьмая Варианты ритуалов

[Открывающий ритуал: вариант 1]

Примечания к Открывающему ритуалу (вариант 1)

[Открывающий ритуал: вариант 2]

Вход Путника

Примечания к Открывающему ритуалу (вариант 2)

Ритуал Котла [вариант]

Часть первая

Обитель Котла

Примечания к варианту Ритуала Котла

Сценарий (Открытие)

Глава девятая Внутренний орден Кельтских мистерий

Открытие Врат

Примечания к Открытию Врат

Посвящение Духа

Введение

Посохи

Гора Бога

Примечания к Посвящению Духа

Глава десятая Дополнительные материалы

Обзор

Мистические заметки 3[олотой] 3[ари]

Эвокация Мидира

Примечания к «Эвокации Мидира»

Явление Златана

Примечания к «Явлению Златана»

Звокация Златана

Примечания к «Эвокации Златана»

Воскурения

Примечания к «Воскурениям»

Генеалогия ирландских богов

Примечание к «Генеалогии ирландских богов»

Див[инация] проведенная F.L. для себя и Кельтского общества в 1899 году

Четыре талисман [а]

Примечания к «Четырем талисманам»

[Дивинация на Таро] для себя в связи с мистическим Кельтским обществом на следующий год

Примечания к дивинации «Для себя...»

[Два фрагмента]

[Воительница]

Звезда

Примечание к «Двум фрагментам»

Пять и двадцать символов пассивных стихий

Примечания к «Символам пассивных стихий»

Эвокация кромлехов

Примечания к «Эвокации кромлехов»

Три Бригиты

Огма

Этайн

Луг

Дагда

Нуаду

Бодб Дерг

Мананнан

Лир

Дану

Примечания к «Трем Бригитам»

Заключение

Приложение

Вирджиния Мур. Ирландский фольклор и друидизм в мировоззрении У. Б. Йейтса

Литература