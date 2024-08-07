Йейтс - Кельтские мистерии
Как отметил еще в 1948 году Ричард Эллман, следить за эволюцией поэзии У. Б. Йейтса — все равно что следить за развитием современного стихосложения и, до некоторой степени, за развитием современного человека (Ellmann 1948,1). В пользу последнего говорит парадоксальная смесь рационализма и романтизма, типичная для середины семидесятых и во многих отношениях выросшая из современной ностальгии по тем временам, которые сейчас кажутся более простыми и невинными. Продвигаясь от довоенных пасторальных лужаек острова Иннисфри через напряженный и строгий психологизм «Византия» к яростному слиянию инь и ян в «Безумной Джейн», мы и впрямь как будто наблюдаем духовную историю человечества XX столетия. Исследователи все чаще признают важную роль философского пути, пройденного Йейтсом, и в то же время пытаются понять, какую роль на этом пути играло тайное знание.
Еще не так давно увлечение поэта оккультизмом вызывало насмешки или попросту сбрасывалось со счетов. У X. Оден негодовал по поводу «прискорбного зрелища, которое являет собою взрослый человек, поглощенный магической тарабарщиной и глупостями индусов» (Auden 1939, 47); Джеймс Холл и Мартин Стейнман в предисловии к сборнику критических статей о Йейтсе заявляли, что называть Йейтса великим поэтом «несколько неловко» (Hall & Steinmann 1950, предисловие), а Гарольд Блум в своем масштабном исследовании (Bloom 1970) практически игнорирует этот важнейший аспект жизни и творчества поэта. Однако по мере того, как открываются не публиковавшиеся ранее материалы и рассеивается вынужденная секретность, связанная с орденскими клятвами, становится ясно, какое глубокое и устойчивое влияние оказали на Йейтса многие ритуалы, модели мышления и философские предпосылки оккультных орденов.
Первым к изучению этой темы приступил Ричард Элл- ман, чья книга «Йейтс: человек и маски» (Ellmann 1948) стала одним, из самых ранних исследований, признающих — пусть и без погружения в детали — важность эзотерического знания в творчестве Йейтса. Т. Р. Хенн в сборнике исследовательских работ «Одинокая башня» посвятил отдельную главу «мифу и магии» в сочинениях поэта (Henn 1949,148-172). В 1954 году Вирджиния Мур в биографической книге «Единорог» (17) уделила более подробное внимание материалам Золотой Зари и проекту кельтского оккультного ордена. Лоуренс Феннели в своей неопубликованной диссертации (1973) исследовал влияние дружбы с великим оккультистом и магом С. Л. Макгрегором Мазерсом на художественную прозу Йейтса (Fennelly 1973). Годом позже Джордж Миллз Харпер составил полную хронологию деятельности Йейтса (которую тот по понятным причинам не афишировал) в период работы над Кельтскими мистериями и активного участия в ордене Золотой Зари (Harper 1974). Еще год спустя вышла популярная книга Итель Кохун «Меч мудрости» (SW), содержащая немало сведений о влиянии Макгрегора Мазерса и его жены Мойны на Йейтса и его окружение.
Рассматривая оккультный опыт Йейтса, мы сосредоточимся лишь на одной его области — сравнительно небольшом, но важном проекте, известном под различными названиями: «Кельтские мистерии», «Замок Героев», «друидизм» или «Ирландский мистический орден». Йейтс с юности бунтовал против рационализма своей эпохи, которая «счита[ла], что лишь внешнее и материальное непреложно, что это единственное мерило реальности» (из рецензии на «Сокровище смиренных» Метерлинка, июль 1897 года, цит. по: UP, 1.73). Пребывая в уверенности, что иной мир — мир страсти и духа — подлинно существует, и твердо намереваясь отыскать к нему доступ, Йейтс вступал в различные оккультные организации. В 1886 году он впервые побывал на спиритическом сеансе (А, 63). В 1887 году он присоединился к Теософскому обществу Елены Петровны Блаватской и вскоре стал работать во внутреннем круге этой организации — Эзотерической секции (А, 106-112; М, 23-26). В 1890 году, по настоянию Мазерса, он вступил в Герметический орден Золотой Зари и быстро поднялся по степеням до Внутреннего ордена (А, 26).
Йейтс, Уильям Батлер; Калогера, Люси Шепард; Мур, Вирджиния - Кельтские мистерии
Пер. с англ., общ. ред. и комм. Анны Блейз. — Μ.: Thesaurus Deorum, 2024. — 340 с.
ISBN 978-5-6051407-2-6
Йейтс, Уильям Батлер; Калогера, Люси Шепард; Мур, Вирджиния - Кельтские мистерии -
Аббревиатуры
История и контекст
Глава первая Введение
Глава вторая Два возрождения: оккультное и кельтское
Глава третья Действующие лица
- Джордж Поулстон
- Мод Тонн
- Сэмюэл Лиддел Мазере
- Мойна Мазере
- АнниХорниман
- Флоренс Фарр
- Эдвард и Гариэтта Хантеры
- Ада Уотерс
- Мэри Бриггс
- УФ. Кирби(?)
- Уильям Шарп
- Джордж Рассел
Глава четвертая О материалах Кельтских мистерий
- Замок Героев
- Цели и задачи
- Этапы работы
- Методология
- О рукописях
- Кельтские мистерии
Глава пятая Три «Кельтских видения»
- Видение 1
- Примечания к «Видению I»
- Видение II
- Примечания к «Видению II»
- Видение III
- Примечания к «Видению III»
Глава шестая Видения древнеирландской мифологии
- Начало — 13 декабря 1898 года
- Примечания к записи от 13 декабря 1898 года
- Примечания к записи от 14 декабря 1898 года
- Примечания к записи от 27 декабря 1898 года
- Примечания к записи от 31 декабря 1898 года
- Примечания к записи от 6 января 1899 года
- Примечания к записи от 8 февраля 1899 года
Глава седьмая Ритуалы Кельтских мистерий
- Введение
- [Открывающий ритуал]
- [Часть] 1
- [Часть] 2
- [Часть] 3. Обитель Чаши
- Примечания к Открывающему ритуалу
- Посвящение Котла
- Странствие жизни
- Котел
- Открытие
- Примечания к Посвящению Котла
- Посвящение Камня
- Переход сквозь Тьму
- Камень
- Примечания к Посвящению Камня
- Посвящение Меча
- Погоня за идеалом
- Посвящение Меча
- Примечания к Посвящению Меча
- Посвящение Копья
- Жизнь
- Огненное копье
- Примечания к Посвящению Копья
Глава восьмая Варианты ритуалов
- [Открывающий ритуал: вариант 1]
- Примечания к Открывающему ритуалу (вариант 1)
- [Открывающий ритуал: вариант 2]
- Вход Путника
- Примечания к Открывающему ритуалу (вариант 2)
- Ритуал Котла [вариант]
- Часть первая
- Обитель Котла
- Примечания к варианту Ритуала Котла
- Сценарий (Открытие)
Глава девятая Внутренний орден Кельтских мистерий
- Открытие Врат
- Примечания к Открытию Врат
- Посвящение Духа
- Введение
- Посохи
- Гора Бога
- Примечания к Посвящению Духа
Глава десятая Дополнительные материалы
- Обзор
- Мистические заметки 3[олотой] 3[ари]
- Эвокация Мидира
- Примечания к «Эвокации Мидира»
- Явление Златана
- Примечания к «Явлению Златана»
- Звокация Златана
- Примечания к «Эвокации Златана»
- Воскурения
- Примечания к «Воскурениям»
- Генеалогия ирландских богов
- Примечание к «Генеалогии ирландских богов»
- Див[инация] проведенная F.L. для себя и Кельтского общества в 1899 году
- Четыре талисман [а]
- Примечания к «Четырем талисманам»
- [Дивинация на Таро] для себя в связи с мистическим Кельтским обществом на следующий год
- Примечания к дивинации «Для себя...»
- [Два фрагмента]
- [Воительница]
- Звезда
- Примечание к «Двум фрагментам»
- Пять и двадцать символов пассивных стихий
- Примечания к «Символам пассивных стихий»
- Эвокация кромлехов
- Примечания к «Эвокации кромлехов»
- Три Бригиты
- Огма
- Этайн
- Луг
- Дагда
- Нуаду
- Бодб Дерг
- Мананнан
- Лир
- Дану
- Примечания к «Трем Бригитам»
Заключение
Приложение
Вирджиния Мур. Ирландский фольклор и друидизм в мировоззрении У. Б. Йейтса
Литература
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