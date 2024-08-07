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Йейтс - Кельтские мистерии

Йейтс, Уильям Батлер; Калогера, Люси Шепард; Мур, Вирджиния - Кельтские мистерии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philology Literature, Mythology Legends
Как отметил еще в 1948 году Ричард Эллман, следить за эволюцией поэзии У. Б. Йейтса — все равно что следить за развитием современного стихосложения и, до некоторой степени, за развитием современного человека (Ellmann 1948,1). В пользу последнего говорит парадоксальная смесь рационализма и романтизма, типичная для середины семидесятых и во многих отношениях выросшая из современной ностальгии по тем временам, которые сейчас кажутся более простыми и невинными. Продвигаясь от довоенных пасторальных лужаек острова Иннисфри через напряженный и строгий психологизм «Византия» к яростному слиянию инь и ян в «Безумной Джейн», мы и впрямь как будто наблюдаем духовную историю человечества XX столетия. Исследователи все чаще признают важную роль философского пути, пройденного Йейтсом, и в то же время пытаются понять, какую роль на этом пути играло тайное знание.
Еще не так давно увлечение поэта оккультизмом вызывало насмешки или попросту сбрасывалось со счетов. У X. Оден негодовал по поводу «прискорбного зрелища, которое являет собою взрослый человек, поглощенный магической тарабарщиной и глупостями индусов» (Auden 1939, 47); Джеймс Холл и Мартин Стейнман в предисловии к сборнику критических статей о Йейтсе заявляли, что называть Йейтса великим поэтом «несколько неловко» (Hall & Steinmann 1950, предисловие), а Гарольд Блум в своем масштабном исследовании (Bloom 1970) практически игнорирует этот важнейший аспект жизни и творчества поэта. Однако по мере того, как открываются не публиковавшиеся ранее материалы и рассеивается вынужденная секретность, связанная с орденскими клятвами, становится ясно, какое глубокое и устойчивое влияние оказали на Йейтса многие ритуалы, модели мышления и философские предпосылки оккультных орденов.
Первым к изучению этой темы приступил Ричард Элл- ман, чья книга «Йейтс: человек и маски» (Ellmann 1948) стала одним, из самых ранних исследований, признающих — пусть и без погружения в детали — важность эзотерического знания в творчестве Йейтса. Т. Р. Хенн в сборнике исследовательских работ «Одинокая башня» посвятил отдельную главу «мифу и магии» в сочинениях поэта (Henn 1949,148-172). В 1954 году Вирджиния Мур в биографической книге «Единорог» (17) уделила более подробное внимание материалам Золотой Зари и проекту кельтского оккультного ордена. Лоуренс Феннели в своей неопубликованной диссертации (1973) исследовал влияние дружбы с великим оккультистом и магом С. Л. Макгрегором Мазерсом на художественную прозу Йейтса (Fennelly 1973). Годом позже Джордж Миллз Харпер составил полную хронологию деятельности Йейтса (которую тот по понятным причинам не афишировал) в период работы над Кельтскими мистериями и активного участия в ордене Золотой Зари (Harper 1974). Еще год спустя вышла популярная книга Итель Кохун «Меч мудрости» (SW), содержащая немало сведений о влиянии Макгрегора Мазерса и его жены Мойны на Йейтса и его окружение.
Рассматривая оккультный опыт Йейтса, мы сосредоточимся лишь на одной его области — сравнительно небольшом, но важном проекте, известном под различными названиями: «Кельтские мистерии», «Замок Героев», «друидизм» или «Ирландский мистический орден». Йейтс с юности бунтовал против рационализма своей эпохи, которая «счита[ла], что лишь внешнее и материальное непреложно, что это единственное мерило реальности» (из рецензии на «Сокровище смиренных» Метерлинка, июль 1897 года, цит. по: UP, 1.73). Пребывая в уверенности, что иной мир — мир страсти и духа — подлинно существует, и твердо намереваясь отыскать к нему доступ, Йейтс вступал в различные оккультные организации. В 1886 году он впервые побывал на спиритическом сеансе (А, 63). В 1887 году он присоединился к Теософскому обществу Елены Петровны Блаватской и вскоре стал работать во внутреннем круге этой организации — Эзотерической секции (А, 106-112; М, 23-26). В 1890 году, по настоянию Мазерса, он вступил в Герметический орден Золотой Зари и быстро поднялся по степеням до Внутреннего ордена (А, 26).

Йейтс, Уильям Батлер; Калогера, Люси Шепард; Мур, Вирджиния - Кельтские мистерии

Пер. с англ., общ. ред. и комм. Анны Блейз. — Μ.: Thesaurus Deorum, 2024. — 340 с.
ISBN 978-5-6051407-2-6

Йейтс, Уильям Батлер; Калогера, Люси Шепард; Мур, Вирджиния - Кельтские мистерии -

Аббревиатуры
История и контекст
Глава первая Введение
Глава вторая Два возрождения: оккультное и кельтское
Глава третья Действующие лица
  • Джордж Поулстон
  • Мод Тонн
  • Сэмюэл Лиддел Мазере
  • Мойна Мазере
  • АнниХорниман
  • Флоренс Фарр
  • Эдвард и Гариэтта Хантеры
  • Ада Уотерс
  • Мэри Бриггс
  • УФ. Кирби(?)
  • Уильям Шарп
  • Джордж Рассел
Глава четвертая О материалах Кельтских мистерий
  • Замок Героев
  • Цели и задачи
  • Этапы работы
  • Методология
  • О рукописях
  • Кельтские мистерии
Глава пятая Три «Кельтских видения»
  • Видение 1
  • Примечания к «Видению I»
  • Видение II
  • Примечания к «Видению II»
  • Видение III
  • Примечания к «Видению III»
Глава шестая Видения древнеирландской мифологии
  • Начало — 13 декабря 1898 года
  • Примечания к записи от 13 декабря 1898 года
  • Примечания к записи от 14 декабря 1898 года
  • Примечания к записи от 27 декабря 1898 года
  • Примечания к записи от 31 декабря 1898 года
  • Примечания к записи от 6 января 1899 года
  • Примечания к записи от 8 февраля 1899 года
Глава седьмая Ритуалы Кельтских мистерий
  • Введение
  • [Открывающий ритуал]
  • [Часть] 1
  • [Часть] 2
  • [Часть] 3. Обитель Чаши
  • Примечания к Открывающему ритуалу
  • Посвящение Котла
  • Странствие жизни
  • Котел
  • Открытие
  • Примечания к Посвящению Котла
  • Посвящение Камня
  • Переход сквозь Тьму
  • Камень
  • Примечания к Посвящению Камня
  • Посвящение Меча
  • Погоня за идеалом
  • Посвящение Меча
  • Примечания к Посвящению Меча
  • Посвящение Копья
  • Жизнь
  • Огненное копье
  • Примечания к Посвящению Копья
Глава восьмая Варианты ритуалов
  • [Открывающий ритуал: вариант 1]
  • Примечания к Открывающему ритуалу (вариант 1)
  • [Открывающий ритуал: вариант 2]
  • Вход Путника
  • Примечания к Открывающему ритуалу (вариант 2)
  • Ритуал Котла [вариант]
  • Часть первая
  • Обитель Котла
  • Примечания к варианту Ритуала Котла
  • Сценарий (Открытие)
Глава девятая Внутренний орден Кельтских мистерий
  • Открытие Врат
  • Примечания к Открытию Врат
  • Посвящение Духа
  • Введение
  • Посохи
  • Гора Бога
  • Примечания к Посвящению Духа
Глава десятая Дополнительные материалы
  • Обзор
  • Мистические заметки 3[олотой] 3[ари]
  • Эвокация Мидира
  • Примечания к «Эвокации Мидира»
  • Явление Златана
  • Примечания к «Явлению Златана»
  • Звокация Златана
  • Примечания к «Эвокации Златана»
  • Воскурения
  • Примечания к «Воскурениям»
  • Генеалогия ирландских богов
  • Примечание к «Генеалогии ирландских богов»
  • Див[инация] проведенная F.L. для себя и Кельтского общества в 1899 году
  • Четыре талисман [а]
  • Примечания к «Четырем талисманам»
  • [Дивинация на Таро] для себя в связи с мистическим Кельтским обществом на следующий год
  • Примечания к дивинации «Для себя...»
  • [Два фрагмента]
  • [Воительница]
  • Звезда
  • Примечание к «Двум фрагментам»
  • Пять и двадцать символов пассивных стихий
  • Примечания к «Символам пассивных стихий»
  • Эвокация кромлехов
  • Примечания к «Эвокации кромлехов»
  • Три Бригиты
  • Огма
  • Этайн
  • Луг
  • Дагда
  • Нуаду
  • Бодб Дерг
  • Мананнан
  • Лир
  • Дану
  • Примечания к «Трем Бригитам»
Заключение
Приложение
Вирджиния Мур. Ирландский фольклор и друидизм в мировоззрении У. Б. Йейтса
Литература
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Rating 5.0 / 5
Added 07.08.2024
Author brat Vadim
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