Bibliotheca Judaica

В книге рассматривается вопрос о том, каким образом историк идей может определить такую область исследований, как «еврейская философия», т.е. каких авторов и какие произведения включать в нее и — что более важно — какого рода критериями пользоваться при этом выборе.

Оказывается, что этот, казалось бы, «безобидный» вопрос представляет собой достаточно серьезную проблему.

Автор книги рассматривает различные способы решения этой проблемы, предложенные на протяжении XX в. известными исследователями еврейской философии, выделяя три парадигматических подхода:

формальный (когда в качестве вышеупомянутого критерия используются внешние признаки произведений, такие, как, например, язык, на котором оно написано), сущностный (состоящий в попытке найти основной критерий в особенностях содержания философских произведений) и контекстуальный (при котором решающим фактором оказываются историко-философская перспектива создания произведения и пределенные стороны соотнесенности/противостояния еврейской культуры и общефилософской традиции).

Рафаэль Йошпе - Что такое еврейская философия

Библиотека Юдаика

BIBLIOTHECA JUDAICA М., 1998. С. 336 М., 1998. С. 336

ISBN 5-93273-121-4

Рафаэль Йошпе - Что такое еврейская философия - Содержание

Предисловие автора

У. Гершович. О вопросе «Что такое еврейская философия?»

Почему возникает вопрос «Что такое еврейская философия?»

Что такое философия?

«Что такое еврейская философия?» — это современный вопрос

Что такое еврейская философия в исторической и философской перспективе?

Еврейская философия — внутренне противоречивое понятие?

Еврейская философия: биографический критерий

Религиозная философия иудаизма

Аналогия: христианская философия по Жильсону

Еще одна аналогия: арабо-мусульманская философия

Тождественна ли еврейская самоидентификация христианской или мусульманской?

Различные подходы к определению еврейской философии

Крайне формалистский подход

Сущностный подход

Философия иудаизма

Сущность иудаизма согласно Берковичу

Выводы относительно сущностного подхода

Поиск гармонии между философией и еврейской традицией: Сират

Проблемы с сущностным подходом

Еврейский пирог из нееврейских продуктов

Несогласие евреев с евреями и согласие евреев с неевреями

Есть ли единая еврейская философская традиция?

Философия в еврейском контексте

Контекстные критерии для еврейской философии

Критерии еврейскости философии применительно к Спинозе

«Еврейская философия» в широком и узком смысле

Еврейская философия как «встреча»

Анахронизм как черта еврейской философии

Заключение

Библиография

А. Смирнов. Возможно ли понимание еврейской философии как единой традиции? (Вместо послесловия)

Рафаэль Йошпе - Что такое еврейская философия - Почему возникает вопрос «Что такое еврейская философия?»

Кому-то может показаться очевидным смысл термина «еврейская философия», но любая попытка построить курс, программу или учебник по «еврейской философии» сразу же спотыкается на этом, казалось бы, элементарном вопросе, как в теоретическом, так и в практическом плане. К теоретическому аспекту проблемы мы еще вернемся. Говоря же о практической стороне дела, должны ли мы включать в курс еврейской философии одного из самых значительных философов, которых когда-либо дали евреи, единственного еврея, который занял постоянное место в истории западной философии, — Баруха Спинозу?

Другой вопрос. Какое место мы должны отвести — если это вообще необходимо — евреям Средневековья, которые обратились в ислам, как Абу-л-Баракат (Нетанель) ал-Багдади, или в христианство, как Авнер из Бургоса (Альфонсо из Вальядолида)? Должны ли мы рассматривать таких мыслителей и их труды как еврейские, или как еврейские вплоть до момента их отпадения, или как нееврейские, неуместные в контексте еврейской философии? Еще вопрос. Включаем ли мы, уже в современный период «еврейской философии», труды таких мыслителей, как Анри Бергсон, Герберт Маркузе, Пауль Вайс или Карл Маркс, если брать прошлый век?