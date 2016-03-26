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Юдовин - Исход

Юдовин - Исход
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, History
Это библейское исследование рассматривает Закон Моисея, состоящий из пяти книг, связанных между собой общим историческим фоном и логикой повествования.
Каждая из книг Пятикнижия, или Торы (Учения), имеет своё название.
По Септуагинте: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
Согласно масоретской традиции: В начале, И вот имена, И воззвал, В пустыне, Вот слова. Традиция Септуагинты даёт названия согласно сюжету книги, или её особенностям.
Масоретская традиция – по начальным словам текста каждой книги.

Юдовин Рами - Исход, Библейские исследования

Год: 2015

Юдовин Рами - Исход, Библейские исследования - Содержание

  • Библейские исследования
  • Исход
  • Начальники работ
  • Питом и Рамсес
  • Работы сынов Израиля в Египте
  • Повитухи
  • Камни для родов
  • Рождение Моисея
  • Происхождение имени Моше (Моисей)
  • Убийство египтянина
  • Бегство Моисея
  • Жених крови
  • Праздник в пустыне
  • Маги Египта
  • Десять казней
  • Песах
  • Число сынов Израиля
  • Колесницы фараона
  • Хвалебная песнь
  • Тростниковое море
  • Ханаан
  • Я есмь
  • Манна
  • Перепела
  • Вода из скалы
  • Амалек
  • Руки Моисея
  • Гора Синай
  • Десять заповедей
  • Книга Завета
  • Выкуп за невесту
  • Закон о колдунье
  • Скотоложство
  • Забота о слабых слоях населения
  • Закон о лихве и залоге
  • Первенец Богу
  • Не вари козлёнка в молоке матери его
  • Присутствие ангела
  • Ритуал Завет крови
  • Херувимы
  • Светильник
  • Урим и Туммим
  • Жертвоприношение тельца
  • Священное масло помазания
  • Золотой телец
  • Использованная литература

Юдовин Рами - Исход, Библейские исследования - Отрывок из главы "Исход"


Исход из Египта - важнейшее событие в истории израильского народа. До сих пор потомки израильтян празднуют Песах - день, посвящённый исходу из Египта.

В 3 книге Царств 6:1 написано:
"В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израиля из земли Египетской, в четвёртый царствования Соломонова над Израилем, в месяце Зиф, который есть второй месяц начал строить храм".

Строительство Храма началось примерно в 970 г. до н. э., получается, что Исход состоялся в 1450 г. до н. э.

Ряд исследователей считают, что существует связь между хабиру, упоминаемыми в письмах из Телль-эль-Амарны (Египет), и процессом вторжения сынов Израиля в Ханаан. Эти письма датируются временем Аменхотепа III (ок. 1417-1379 гг. до н. э.) и Эхнатона (ок. 1379-1362 гг. до н. э.). Переписка велась между двумя фараонами и правителями регионов Передней Азии - Сирии, Ханаана, Месопотамии, Анатолии и Кипра.

В письмах, написанных по-аккадски на глиняных табличках, упоминаются ханаанские города: Иерусалим, Мегиддо, Таанах, Ашкелон, Газа, Акра и др. Аккадский язык использовался в то время при международных переговорах.

Шесть писем написаны царем Иерусалима Абди-Хеба, одним из приближенных к фараону правителей в центральной части Ханаана. Его имя упоминается также в письмах царей соседних городов.

Письма из Эль-Амарны служат важнейшим источником информации о положении дел в египетской провинции Ханаан в первой половине 14 в. до н.э. В ту эпоху властители Египта попустительствовали интригам местных правителей и проявляли терпимость и снисхождение даже по отношению к наиболее отчаянным авантюристам. Зачастую фараон игнорировал призывы о помощи, с которыми обращались к нему его ханаанские сторонники. Одним из таких сторонников был правитель Иерусалима. Его имя является теофорным и пишется Абди-Хеба. Хеба - это имя известной хурритской богини, что же касается первой части имени, то существует сомнение относительно того, следует ли читать его как "Абди", в соответствии с правилами чтения западно-семитского языка, или "Фути", как оно бы читалось по-угаритски.

Нет сомнения в том, что разговорным языком жителей Иерусалима в то время был западно-семитский язык, близкий к библейскому ивриту. Об этом свидетельствуют отдельные западно-семитские слова, которые мы встречаем в аккадских письмах Абди-Хеба. Эти слова, как правило, служили для дополнительного разъяснения аккадских слов. Среди них мы находим: зу-ру-у (зроа, рука), са-де-е (саде, поле), са-ду-ук (цадик, цадок, блаженный) и а-ба-да-ат (аведа, пропажа).
Views 496
Rating 5.0 / 5
Added 26.03.2016
Author denpon
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

V
viktor_bn 5 years ago
Комментариев много не бывает. Спасибо.

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