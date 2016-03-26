Юдовин - Исход
Это библейское исследование рассматривает Закон Моисея, состоящий из пяти книг, связанных между собой общим историческим фоном и логикой повествования.
Каждая из книг Пятикнижия, или Торы (Учения), имеет своё название.
По Септуагинте: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
Согласно масоретской традиции: В начале, И вот имена, И воззвал, В пустыне, Вот слова. Традиция Септуагинты даёт названия согласно сюжету книги, или её особенностям.
Масоретская традиция – по начальным словам текста каждой книги.
Юдовин Рами - Исход, Библейские исследования
Год: 2015
Юдовин Рами - Исход, Библейские исследования - Содержание
- Библейские исследования
- Исход
- Начальники работ
- Питом и Рамсес
- Работы сынов Израиля в Египте
- Повитухи
- Камни для родов
- Рождение Моисея
- Происхождение имени Моше (Моисей)
- Убийство египтянина
- Бегство Моисея
- Жених крови
- Праздник в пустыне
- Маги Египта
- Десять казней
- Песах
- Число сынов Израиля
- Колесницы фараона
- Хвалебная песнь
- Тростниковое море
- Ханаан
- Я есмь
- Манна
- Перепела
- Вода из скалы
- Амалек
- Руки Моисея
- Гора Синай
- Десять заповедей
- Книга Завета
- Выкуп за невесту
- Закон о колдунье
- Скотоложство
- Забота о слабых слоях населения
- Закон о лихве и залоге
- Первенец Богу
- Не вари козлёнка в молоке матери его
- Присутствие ангела
- Ритуал Завет крови
- Херувимы
- Светильник
- Урим и Туммим
- Жертвоприношение тельца
- Священное масло помазания
- Золотой телец
- Использованная литература
Юдовин Рами - Исход, Библейские исследования - Отрывок из главы "Исход"
Исход из Египта - важнейшее событие в истории израильского народа. До сих пор потомки израильтян празднуют Песах - день, посвящённый исходу из Египта.
В 3 книге Царств 6:1 написано:
"В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израиля из земли Египетской, в четвёртый царствования Соломонова над Израилем, в месяце Зиф, который есть второй месяц начал строить храм".
Строительство Храма началось примерно в 970 г. до н. э., получается, что Исход состоялся в 1450 г. до н. э.
Ряд исследователей считают, что существует связь между хабиру, упоминаемыми в письмах из Телль-эль-Амарны (Египет), и процессом вторжения сынов Израиля в Ханаан. Эти письма датируются временем Аменхотепа III (ок. 1417-1379 гг. до н. э.) и Эхнатона (ок. 1379-1362 гг. до н. э.). Переписка велась между двумя фараонами и правителями регионов Передней Азии - Сирии, Ханаана, Месопотамии, Анатолии и Кипра.
В письмах, написанных по-аккадски на глиняных табличках, упоминаются ханаанские города: Иерусалим, Мегиддо, Таанах, Ашкелон, Газа, Акра и др. Аккадский язык использовался в то время при международных переговорах.
Шесть писем написаны царем Иерусалима Абди-Хеба, одним из приближенных к фараону правителей в центральной части Ханаана. Его имя упоминается также в письмах царей соседних городов.
Письма из Эль-Амарны служат важнейшим источником информации о положении дел в египетской провинции Ханаан в первой половине 14 в. до н.э. В ту эпоху властители Египта попустительствовали интригам местных правителей и проявляли терпимость и снисхождение даже по отношению к наиболее отчаянным авантюристам. Зачастую фараон игнорировал призывы о помощи, с которыми обращались к нему его ханаанские сторонники. Одним из таких сторонников был правитель Иерусалима. Его имя является теофорным и пишется Абди-Хеба. Хеба - это имя известной хурритской богини, что же касается первой части имени, то существует сомнение относительно того, следует ли читать его как "Абди", в соответствии с правилами чтения западно-семитского языка, или "Фути", как оно бы читалось по-угаритски.
Нет сомнения в том, что разговорным языком жителей Иерусалима в то время был западно-семитский язык, близкий к библейскому ивриту. Об этом свидетельствуют отдельные западно-семитские слова, которые мы встречаем в аккадских письмах Абди-Хеба. Эти слова, как правило, служили для дополнительного разъяснения аккадских слов. Среди них мы находим: зу-ру-у (зроа, рука), са-де-е (саде, поле), са-ду-ук (цадик, цадок, блаженный) и а-ба-да-ат (аведа, пропажа).
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