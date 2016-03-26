Это библейское исследование рассматривает Закон Моисея, состоящий из пяти книг, связанных между собой общим историческим фоном и логикой повествования.

Каждая из книг Пятикнижия, или Торы (Учения), имеет своё название.

По Септуагинте: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

Согласно масоретской традиции: В начале, И вот имена, И воззвал, В пустыне, Вот слова. Традиция Септуагинты даёт названия согласно сюжету книги, или её особенностям.

Масоретская традиция – по начальным словам текста каждой книги.

Юдовин Рами - Исход, Библейские исследования

Год: 2015

Юдовин Рами - Исход, Библейские исследования - Содержание

Библейские исследования

Исход

Начальники работ

Питом и Рамсес

Работы сынов Израиля в Египте

Повитухи

Камни для родов

Рождение Моисея

Происхождение имени Моше (Моисей)

Убийство египтянина

Бегство Моисея

Жених крови

Праздник в пустыне

Маги Египта

Десять казней

Песах

Число сынов Израиля

Колесницы фараона

Хвалебная песнь

Тростниковое море

Ханаан

Я есмь

Манна

Перепела

Вода из скалы

Амалек

Руки Моисея

Гора Синай

Десять заповедей

Книга Завета

Выкуп за невесту

Закон о колдунье

Скотоложство

Забота о слабых слоях населения

Закон о лихве и залоге

Первенец Богу

Не вари козлёнка в молоке матери его

Присутствие ангела

Ритуал Завет крови

Херувимы

Светильник

Урим и Туммим

Жертвоприношение тельца

Священное масло помазания

Золотой телец

Использованная литература

Юдовин Рами - Исход, Библейские исследования - Отрывок из главы "Исход"



Исход из Египта - важнейшее событие в истории израильского народа. До сих пор потомки израильтян празднуют Песах - день, посвящённый исходу из Египта.



В 3 книге Царств 6:1 написано:

"В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израиля из земли Египетской, в четвёртый царствования Соломонова над Израилем, в месяце Зиф, который есть второй месяц начал строить храм".



Строительство Храма началось примерно в 970 г. до н. э., получается, что Исход состоялся в 1450 г. до н. э.



Ряд исследователей считают, что существует связь между хабиру, упоминаемыми в письмах из Телль-эль-Амарны (Египет), и процессом вторжения сынов Израиля в Ханаан. Эти письма датируются временем Аменхотепа III (ок. 1417-1379 гг. до н. э.) и Эхнатона (ок. 1379-1362 гг. до н. э.). Переписка велась между двумя фараонами и правителями регионов Передней Азии - Сирии, Ханаана, Месопотамии, Анатолии и Кипра.



В письмах, написанных по-аккадски на глиняных табличках, упоминаются ханаанские города: Иерусалим, Мегиддо, Таанах, Ашкелон, Газа, Акра и др. Аккадский язык использовался в то время при международных переговорах.



Шесть писем написаны царем Иерусалима Абди-Хеба, одним из приближенных к фараону правителей в центральной части Ханаана. Его имя упоминается также в письмах царей соседних городов.



Письма из Эль-Амарны служат важнейшим источником информации о положении дел в египетской провинции Ханаан в первой половине 14 в. до н.э. В ту эпоху властители Египта попустительствовали интригам местных правителей и проявляли терпимость и снисхождение даже по отношению к наиболее отчаянным авантюристам. Зачастую фараон игнорировал призывы о помощи, с которыми обращались к нему его ханаанские сторонники. Одним из таких сторонников был правитель Иерусалима. Его имя является теофорным и пишется Абди-Хеба. Хеба - это имя известной хурритской богини, что же касается первой части имени, то существует сомнение относительно того, следует ли читать его как "Абди", в соответствии с правилами чтения западно-семитского языка, или "Фути", как оно бы читалось по-угаритски.



Нет сомнения в том, что разговорным языком жителей Иерусалима в то время был западно-семитский язык, близкий к библейскому ивриту. Об этом свидетельствуют отдельные западно-семитские слова, которые мы встречаем в аккадских письмах Абди-Хеба. Эти слова, как правило, служили для дополнительного разъяснения аккадских слов. Среди них мы находим: зу-ру-у (зроа, рука), са-де-е (саде, поле), са-ду-ук (цадик, цадок, блаженный) и а-ба-да-ат (аведа, пропажа).