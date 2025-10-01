Юнг – Аналитическая психология и психотерапия
Психоанализ является научным методом, требующим известных чисто технических приемов; благодаря его техническим результатам развилась новая отрасль науки, которой можно дать название «аналитическая психология». Вместо этого названия я с готовностью использовал бы выражение «глубинная психология», введенное Блейлером, если бы эта психология имела дело исключительно с бессознательным. Рядовому психологу, да и врачу эта отрасль психологии мало знакома, ибо ее технические основания им почти совсем неизвестны. Причину этого следует, быть может, видеть и в том, что новый метод существенно психологичен и что поэтому его нельзя причислить ни к медицине, ни к экспериментальной психологии.
Медик по большей части почти не имеет психологических знаний, психолог же несведущ в медицине. Поэтому отсутствует почва, пригодная для укоренения нового метода. Кроме того, и сам он представляется многим столь произвольным, что исследователи не всегда находят возможным согласовывать с ним научные взгляды. Фрейд, основатель психоанализа, уделял особое внимание сексуальным явлениям — это было причиной упорного предубеждения очень многих научных деятелей. Излишне говорить, что подобную антипатию нельзя считать достаточным логическим основанием для отрицания чего-либо нового. Но ввиду этого ясно, что лектор по психоанализу должен преимущественно заняться изложением его принципов, временно оставляя в стороне его результаты, ибо если самому методу отказывают в научности, то его нельзя допускать и в результатах. Прежде чем коснуться принципов психоанализа, я должен упомянуть о двух весьма часто встречающихся предубеждениях против него.
Первое из них считает психоанализ чем- то вроде анамнеза, лишь до известной степени углубленного и усложненного. Но ведь известно, что всякий анамнез основывается главным образом на указаниях семьи больного и его собственном сознательном самопознании, разоблачаемом прямыми вопросами. Психоаналитик же, хотя, естественно, и устанавливает данные анамнеза столь же тщательно, как и всякий другой специалист, прекрасно знает, что это лишь внешняя история больного, которую отнюдь не стоит смешивать с самим анализом. Анализ есть сведение того актуального содержания сознания, которое обычно остается случайным, к его психологическим детерминантам. Процесс этот не имеет ничего общего с анамнестическим воспроизведением истории болезни. Второе предубеждение, большей частью основанное на поверхностном знакомстве с психоаналитической литературой, считает психоанализ способом суггестии или внушения, посредством которого больному навязывается известная вера или учение о жизни, благодаря чему он излечивается по типу ментального исцеления (mental healing) или христианской науки (christian science).
Очень многие психоаналитики, в особенности давно занимающиеся анализом, ранее прибегали к терапевтическому внушению и поэтому прекрасно знакомы с его действием. Они знают, что способ воздействия психоаналитика диаметрально противоположен способу гипнотизера. В полную противоположность суггестивной терапии психоаналитик никогда не пытается навязать больному того, что последний не может признать свободно и чего не найдет разумным благодаря собственным умозаключениям. Постоянному стремлению нервнобольного добиться указаний и советов психоаналитик неуклонно противопоставляет старание отвлечь его от пассивно воспринимающей установки и заставить применять собственный здравый смысл и критику, чтобы, так сказать, вооружиться ими и благодаря этому оказаться в состоянии независимо справляться с жизненными задачами. Нас нередко обвиняют в навязывании больным совершенно произвольных толкований.
Я был бы очень рад при случае наблюдать за попыткой «навязать» подобное произвольное толкование одному из моих больных, ибо большинство из них люди тонкого ума и высокого образования (они нередко принадлежат к моим коллегам). Невозможность подобного предприятия обнаружилась бы весьма скоро. Сам аналитик всецело зависит от больного и от его суждений по той причине, что анализ по своей природе именно и состоит в том, чтобы привести человека к познанию самого себя. По своей сущности психоанализ столь отличен от терапевтического внушения, что оба метода невозможно сравнивать.
Карл Густав Юнг – Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия
Серия – «Хрестоматия». - Издательство – «Питер». - Санкт-Петербург – 2001 г. / 512 с.
ISBN 5-318-00378-8
Карл Густав Юнг – Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия – Содержание
- От психоанализа к аналитической психологии и психотерапии
Раздел I. Психоанализ и аналитическая психология
- Психоанализ и невроз
- Общие аспекты психоанализа
- Фрейд и Юнг: разница во взглядах
Раздел II. Сновидения и конструктивный метод их толкования
- Синтетический, или конструктивный метод
- Аналитическое (каузально-редуктивное) толкование
- Синтетическое (конструктивное) толкование
- Общая точка зрения на психологию сновидений
- О сущности сновидений
Раздел III. Психологические типы
Общее описание типов
- А. Введение
- В. Экстравертированный тип
- С. Интровертированный тип
- Психологическая теория типов
- Психологическая типология
Раздел IV. Архетипы коллективного бессознательного
- Об архетипах коллективного бессознательного
- Об архетипе и в особенности о понятии «Анима»
- Психологические аспекты архетипа матери
Раздел V. Индивидуация и самость
- Индивидуация
- Функция бессознательного
- Анима и анимус
- Мана-личность
- О становлении личности
- Мандала
Раздел VI. Психотерапия как искусство врачевания
- Некоторые аспекты современной психотерапии
- Принципы практической психотерапии
- Цели психотерапии
- Литература
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