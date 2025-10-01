Психоанализ является научным методом, требующим извест­ных чисто технических приемов; благодаря его техническим результатам развилась новая отрасль науки, которой можно дать название «аналитическая психология». Вместо этого назва­ния я с готовностью использовал бы выражение «глубинная психология», введенное Блейлером, если бы эта психология имела дело исключительно с бессознательным. Рядовому психологу, да и врачу эта отрасль психологии мало знакома, ибо ее технические основания им почти совсем неиз­вестны. Причину этого следует, быть может, видеть и в том, что новый метод существенно психологичен и что поэтому его нель­зя причислить ни к медицине, ни к экспериментальной психо­логии.

Медик по большей части почти не имеет психологиче­ских знаний, психолог же несведущ в медицине. Поэтому от­сутствует почва, пригодная для укоренения нового метода. Кроме того, и сам он представляется многим столь произвольным, что исследователи не всегда находят возможным согласо­вывать с ним научные взгляды. Фрейд, основатель психоана­лиза, уделял особое внимание сексуальным явлениям — это было причиной упорного предубеждения очень многих науч­ных деятелей. Излишне говорить, что подобную антипатию нель­зя считать достаточным логическим основанием для отрицания чего-либо нового. Но ввиду этого ясно, что лектор по психо­анализу должен преимущественно заняться изложением его принципов, временно оставляя в стороне его результаты, ибо если самому методу отказывают в научности, то его нельзя до­пускать и в результатах. Прежде чем коснуться принципов психоанализа, я должен упомянуть о двух весьма часто встречающихся предубежде­ниях против него.

Первое из них считает психоанализ чем- то вроде анамнеза, лишь до известной степени углубленного и усложненного. Но ведь известно, что всякий анамнез основы­вается главным образом на указаниях семьи больного и его соб­ственном сознательном самопознании, разоблачаемом прямыми вопросами. Психоаналитик же, хотя, естественно, и устанав­ливает данные анамнеза столь же тщательно, как и всякий дру­гой специалист, прекрасно знает, что это лишь внешняя исто­рия больного, которую отнюдь не стоит смешивать с самим анализом. Анализ есть сведение того актуального содержания сознания, которое обычно остается случайным, к его психо­логическим детерминантам. Процесс этот не имеет ничего об­щего с анамнестическим воспроизведением истории болезни. Второе предубеждение, большей частью основанное на по­верхностном знакомстве с психоаналитической литературой, считает психоанализ способом суггестии или внушения, посред­ством которого больному навязывается известная вера или уче­ние о жизни, благодаря чему он излечивается по типу менталь­ного исцеления (mental healing) или христианской науки (chris­tian science).

Очень многие психоаналитики, в особенности давно занимающиеся анализом, ранее прибегали к терапевти­ческому внушению и поэтому прекрасно знакомы с его дей­ствием. Они знают, что способ воздействия психоаналитика диаметрально противоположен способу гипнотизера. В полную противоположность суггестивной терапии психоаналитик никогда не пытается навязать больному того, что последний не может признать свободно и чего не найдет разумным благо­даря собственным умозаключениям. Постоянному стремлению нервнобольного добиться указаний и советов психоаналитик неуклонно противопоставляет старание отвлечь его от пассивно воспринимающей установки и заставить применять собствен­ный здравый смысл и критику, чтобы, так сказать, вооружить­ся ими и благодаря этому оказаться в состоянии независимо справляться с жизненными задачами. Нас нередко обвиняют в навязывании больным совершенно произвольных толкова­ний.

Я был бы очень рад при случае наблюдать за попыткой «навязать» подобное произвольное толкование одному из моих больных, ибо большинство из них люди тонкого ума и высо­кого образования (они нередко принадлежат к моим коллегам). Невозможность подобного предприятия обнаружилась бы весь­ма скоро. Сам аналитик всецело зависит от больного и от его суждений по той причине, что анализ по своей природе имен­но и состоит в том, чтобы привести человека к познанию самого себя. По своей сущности психоанализ столь отличен от тера­певтического внушения, что оба метода невозможно сравнивать.

Карл Густав Юнг – Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия

Серия – «Хрестоматия». - Издательство – «Питер». - Санкт-Петербург – 2001 г. / 512 с.

ISBN 5-318-00378-8

Карл Густав Юнг – Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия – Содержание

От психоанализа к аналитической психологии и психотерапии

Раздел I. Психоанализ и аналитическая психология

Психоанализ и невроз

Общие аспекты психоанализа

Фрейд и Юнг: разница во взглядах

Раздел II. Сновидения и конструктивный метод их толкования

Синтетический, или конструктивный метод

Аналитическое (каузально-редуктивное) толкование

Синтетическое (конструктивное) толкование

Общая точка зрения на психологию сновидений

О сущности сновидений

Раздел III. Психологические типы

Общее описание типов

А. Введение

В. Экстравертированный тип

С. Интровертированный тип

Психологическая теория типов

Психологическая типология

Раздел IV. Архетипы коллективного бессознательного

Об архетипах коллективного бессознательного

Об архетипе и в особенности о понятии «Анима»

Психологические аспекты архетипа матери

Раздел V. Индивидуация и самость

Индивидуация

Функция бессознательного

Анима и анимус

Мана-личность

О становлении личности

Мандала

Раздел VI. Психотерапия как искусство врачевания