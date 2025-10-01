Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Юнг – Аналитическая психология и психотерапия

Карл Густав Юнг – Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology
Психоанализ является научным методом, требующим извест­ных чисто технических приемов; благодаря его техническим результатам развилась новая отрасль науки, которой можно дать название «аналитическая психология». Вместо этого назва­ния я с готовностью использовал бы выражение «глубинная психология», введенное Блейлером, если бы эта психология имела дело исключительно с бессознательным. Рядовому психологу, да и врачу эта отрасль психологии мало знакома, ибо ее технические основания им почти совсем неиз­вестны. Причину этого следует, быть может, видеть и в том, что новый метод существенно психологичен и что поэтому его нель­зя причислить ни к медицине, ни к экспериментальной психо­логии.
Медик по большей части почти не имеет психологиче­ских знаний, психолог же несведущ в медицине. Поэтому от­сутствует почва, пригодная для укоренения нового метода. Кроме того, и сам он представляется многим столь произвольным, что исследователи не всегда находят возможным согласо­вывать с ним научные взгляды. Фрейд, основатель психоана­лиза, уделял особое внимание сексуальным явлениям — это было причиной упорного предубеждения очень многих науч­ных деятелей. Излишне говорить, что подобную антипатию нель­зя считать достаточным логическим основанием для отрицания чего-либо нового. Но ввиду этого ясно, что лектор по психо­анализу должен преимущественно заняться изложением его принципов, временно оставляя в стороне его результаты, ибо если самому методу отказывают в научности, то его нельзя до­пускать и в результатах. Прежде чем коснуться принципов психоанализа, я должен упомянуть о двух весьма часто встречающихся предубежде­ниях против него.
Первое из них считает психоанализ чем- то вроде анамнеза, лишь до известной степени углубленного и усложненного. Но ведь известно, что всякий анамнез основы­вается главным образом на указаниях семьи больного и его соб­ственном сознательном самопознании, разоблачаемом прямыми вопросами. Психоаналитик же, хотя, естественно, и устанав­ливает данные анамнеза столь же тщательно, как и всякий дру­гой специалист, прекрасно знает, что это лишь внешняя исто­рия больного, которую отнюдь не стоит смешивать с самим анализом. Анализ есть сведение того актуального содержания сознания, которое обычно остается случайным, к его психо­логическим детерминантам. Процесс этот не имеет ничего об­щего с анамнестическим воспроизведением истории болезни. Второе предубеждение, большей частью основанное на по­верхностном знакомстве с психоаналитической литературой, считает психоанализ способом суггестии или внушения, посред­ством которого больному навязывается известная вера или уче­ние о жизни, благодаря чему он излечивается по типу менталь­ного исцеления (mental healing) или христианской науки (chris­tian science).
Очень многие психоаналитики, в особенности давно занимающиеся анализом, ранее прибегали к терапевти­ческому внушению и поэтому прекрасно знакомы с его дей­ствием. Они знают, что способ воздействия психоаналитика диаметрально противоположен способу гипнотизера. В полную противоположность суггестивной терапии психоаналитик никогда не пытается навязать больному того, что последний не может признать свободно и чего не найдет разумным благо­даря собственным умозаключениям. Постоянному стремлению нервнобольного добиться указаний и советов психоаналитик неуклонно противопоставляет старание отвлечь его от пассивно воспринимающей установки и заставить применять собствен­ный здравый смысл и критику, чтобы, так сказать, вооружить­ся ими и благодаря этому оказаться в состоянии независимо справляться с жизненными задачами. Нас нередко обвиняют в навязывании больным совершенно произвольных толкова­ний.
Я был бы очень рад при случае наблюдать за попыткой «навязать» подобное произвольное толкование одному из моих больных, ибо большинство из них люди тонкого ума и высо­кого образования (они нередко принадлежат к моим коллегам). Невозможность подобного предприятия обнаружилась бы весь­ма скоро. Сам аналитик всецело зависит от больного и от его суждений по той причине, что анализ по своей природе имен­но и состоит в том, чтобы привести человека к познанию самого себя. По своей сущности психоанализ столь отличен от тера­певтического внушения, что оба метода невозможно сравнивать.

Карл Густав Юнг – Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия

Серия – «Хрестоматия». - Издательство – «Питер». - Санкт-Петербург – 2001 г. / 512 с.
ISBN 5-318-00378-8

Карл Густав Юнг – Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия – Содержание

  • От психоанализа к аналитической психологии и психотерапии
Раздел I. Психоанализ и аналитическая психология
  • Психоанализ и невроз
  • Общие аспекты психоанализа
  • Фрейд и Юнг: разница во взглядах
Раздел II. Сновидения и конструктивный метод их толкования
  • Синтетический, или конструктивный метод
  • Аналитическое (каузально-редуктивное) толкование
  • Синтетическое (конструктивное) толкование
  • Общая точка зрения на психологию сновидений
  • О сущности сновидений
Раздел III. Психологические типы
Общее описание типов
  • А. Введение
  • В. Экстравертированный тип
  • С. Интровертированный тип
  • Психологическая теория типов
  • Психологическая типология
Раздел IV. Архетипы коллективного бессознательного
  • Об архетипах коллективного бессознательного
  • Об архетипе и в особенности о понятии «Анима»
  • Психологические аспекты архетипа матери
Раздел V. Индивидуация и самость
  • Индивидуация
  • Функция бессознательного
  • Анима и анимус
  • Мана-личность
  • О становлении личности
  • Мандала
Раздел VI. Психотерапия как искусство врачевания
  • Некоторые аспекты современной психотерапии
  • Принципы практической психотерапии
  • Цели психотерапии
  • Литература
Views 165
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2025
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books