Что такое музыка? Что такое поэзия? Что такое мифология? Все это проблемы, относи­тельно которых невозможно никакое мнение, если человек не имеет опыта переживания этих реальностей. Это вполне естественно и очевидно. Однако, что касается вопроса, указанного последним в этом ряду, о наших переживаниях этого сказать нельзя. Лишь величайшие созда­ния мифологии могут рассчитывать на то, чтобы донести до современного человека, что он находится лицом к лицу с феноменом, который по «глубине, постоянству и универсальности сравним лишь с самой Природой».

Если мы заинтересованы в реальном знании мифологии, мы не должны сразу же обращаться к теоретическим рассуждениям и оценкам (даже к Шел­лингу, который положил начало восторженному цитированию мифологии). Не следует также слишком много говорить об «истоках». Для того, чтобы вода, пройдя сквозь нас, разбудила наш скрытый мифологический дар, ее нужно брать прямо из источника и пить свежей. Но не тут-то было. (Как говорится, по усам текло…) Подлинная мифология стала для нас настолько чужой, что перед тем, как вкусить ее, не будет лишним остановиться и подумать – не только о пользе и опасностях мифологии (психологи и психиатры об этом еще расскажут), но также и о нашем возможном отношении к ней. Мы утратили наше непосредственное чувство великих реальностей духа – а именно к этому миру принадлежит вся подлинная мифология, – утратили окончательно ради нашей всем интересующейся и умелой помощницы-науки.

Наука объяснила то, что нам предстоит выпить, так хорошо, что мы знаем об этом все, еще до того, как берем в руки чашку, – намного лучше, чем те, кто знают толк в «питии»; более того, от нас ждут, что мы удовольствуемся нашим знанием или даже предпочтем его неискаженному опыту и наслаждению. Следует спросить себя: возможен ли еще в каком-либо смысле непосредствен­ный опыт переживания мифологии и наслаждения им? Во всяком случае нам необходима свобода от фальши, свобода, которую нам может даро­вать только истинная наука. Помимо этой свободы, мы требуем лишь того, чтобы наука вер­нула нам непосредственность нашего отношения к ее предметам. Наука сама должна расчи­стить дорогу к мифологии, которую она же заблокировала сначала своими интерпретациями и объяснениями, – научное понимание всегда было слишком широким (в данном случае мы имеем в виду историческое, психологическое, а также культурное и антропологическое изу­чение мифов).

Чтобы определить, какая позиция по отношению к мифологии возможна в настоящее время, попробуем резюмировать то, что детально было рассмотрено в 1-й части книги «Античная религия» и коротко упомянуто в Предисловии к первому изданию (1940) книги «Божественный младенец». Вопрос об истоках мифологии в смысле: «Где и когда раз­вилась великая мифотворящая культура, которая смогла повлиять на продукты всех поздней­ших мифологий?» – здесь обсуждаться не будет. Мы сосредоточимся только на вопросе: как ей быть со своим истоком либо истоками? – и сделаем это лишь для того, чтобы расширить тот непосредственный подход, с помощью которого читатель должен будет отыскать свой соб­ственный путь к мифологии.

Карл Юнг – Душа и миф. Шесть архетипов

Карл Юнг – Душа и миф. Шесть архетипов – Содержание

От составителя

Часть I. ВВЕДЕНИЕ В СУЩНОСТЬ МИФОЛОГИИ

ПРОЛЕГОМЕНЫ

ПРЕДВЕЧНЫЙ МЛАДЕНЕЦ В ПРЕДВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА

Боги-младенцы

Младенец-сирота

Вогульский бог

Куллерво

Нараяна

Аполлон

Гермес

Зевс

Дионис

ПСИХОЛОГИЯ АРХЕТИПА МЛАДЕНЦА

Введение

Психология архетипа младенца

Архетип как связь с прошлым

Функция архетипа

Будущность архетипа

Единство и множественность мотива младенца

Бог-младенец и герой-младенец

Специальная феноменология архетипа младенца

Покинутость младенца

Непобедимость младенца

Гермафродитизм младенца

Младенец как начало и конец

Заключение

КОРА

Анадиомена

Парадоксы мифологической идеи

Богини-девы

Геката

Деметра

Персефона

Индонезийские образы Коры

Кора в Элевсине

Элевсинский парадокс

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРЫ

Пациентка X

Пациентка Y (сновидения)

Пациент Z

ЭПИЛЕГОМЕНЫ

Элевсинское чудо

Часть II. АРХЕТИПИКА МИФА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРХЕТИПА МАТЕРИ

Понятие архетипа

Архетип матери

Комплекс матери

Комплекс матери и сына

Комплекс матери у дочери

Позитивные аспекты комплекса матери

Мать

Чрезмерное развитие Эроса

Дочь «и только»

Негативный комплекс матери

Заключение

О ВОЗРОЖДЕНИИ

Формы возрождения

Метемпсихоз

Перевоплощение

Воскрешение

Возрождение (renovatio)

Участие в процессе трансформации

Психология возрождения

Переживания трансцендентности жизни

Субъективная трансформация

Типичный ряд символов, иллюстрирующий процесс трансформации

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДУХА В СКАЗКАХ

Введение

Относительно слова «дух»

Саморепрезентация духа в сновидениях

Дух в сказках

Териоморфная символика духа в сказках

Дополнение

Приложение

Заключение

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗА ТРИКСТЕРА