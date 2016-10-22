«Модерн — незавершенный проект» — так назывался доклад, который я прочел в сентябре 1980 г. при получении премии имени Адорно. Эта спорная и многогранная тема с тех пор меня уже не отпускала. Ее философские аспекты еще сильнее закрепились в сознании общества в ходе усвоения французского неоструктурализма — как, в частности, и модное слово «постмодерн», зазвучавшее в связи с публикациями Ж.Ф. Лиотара.

Именно вызов, брошенный неоструктуралистской критикой разума, создает перспективу, в которой я пытаюсь шаг за шагом реконструировать философский дискурс о модерне. В этом дискурсе модерн — с конца XVIII столетия — был поднят до уровня философской темы. Философский дискурс о модерне многократно соприкасается и пересекается с эстетическим дискурсом. Но я вынужден ограничить тему — в лекциях не обсуждается модернизм в искусстве и литературе.

После моего возвращения во Франкфуртский университет я читал лекции об этом предмете в летний семестр 1983 г. и зимний 1983/84 гг. Дополнительно включены, а потому в известном смысле фиктивны пятая лекция (ее содержание — уже однажды опубликованный текст), а также двенадцатая, текст которой составлен в последние несколько дней.

Четыре лекции я прочитал впервые в парижском Коллеж де Франс в марте 1983 г. Остальные фрагменты использованы на Мессинджеровских чтениях в Корнеллском университете (Итака, шт. Нью-Йорк) в сентябре 1984 г. Важнейшие тезисы я обсуждал и на семинарах в Бостонском колледже. Оживленные дискуссии, которые можно было вести всякий раз с коллегами и студентами, дали мне больше импульсов и мыслей, чем те, что удалось ретроспективно сохранить в примечаниях.

Одновременно с этой книгой издательство «Зуркамп» выпускает в свет том моих работ, содержащих политически акцентированные дополнения к философскому дискурсу о модерне.

Юрген Хабермас — Философский дискурс о модерне - Двенадцать лекций

Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций/ Юрген Хабермас;

Пер. с нем. — 2-е изд., испр. — М.: Издательство «Весь Мир», 2008. — 416 с.

ISBN 978-5-7777-0423-8

Юрген Хабермас — Философский дискурс о модерне - Двенадцать лекций — Содержание

Лекция I. Модерн: осознание времени и самообоснование

Экскурс. Тезисы Беньямина о философии истории

Лекция II. Понятие модерна у Гегеля

Экскурс. Ф. Шиллер «Письма об эстетическом воспитании человека»

Лекция III. Три перспективы: левые гегельянцы, правые гегельянцы и Ницше

Экскурс. Устарела ли парадигма производства ?

Лекция IV. Вступление в постмодерн: Ницше как новая точка отсчета

Лекция V. Переплетение мифа и просвещения: Хоркхаймер и Адорно

Лекция VI. Критика метафизики и разложение западного рационализма: Хайдеггер

Лекция VII. Преодоление темпорализированной философии первоистока: Деррида и его критика фоноцентризма

Экскурс. Об устранении жанрового различия между философией и литературой

Лекция VIII. Между эротизмом и общей экономикой: Батай

Лекция IX. Критика разума и разоблачение наук о человеке: Фуко

Лекция X. Апории теории власти

Лекция XI. Еще один выход из философии субъекта: коммуникативный разум против разума субъектцентрированного

Экскурс. О книге К. Касториадиса «Вымышленные институты»

Лекция XII. Нормативное содержание модерна

Экскурс. О присвоении наследия философии субъекта (установки системной теории Н. Луманна)

Ю. Хабермас размышляет о модерне. Е.Л. Петренко

Юрген Хабермас — Философский дискурс о модерне — Понятие модерна у Гегеля

В 1802 г., рассматривая системы Канта, Якоби и Фихте в аспекте противопоставления веры и знания, Гегель, желая взорвать философию субъективности изнутри, вряд ли действовал в соответствии с принципом имманентности. Он скрыто опирался на свой диагноз века Просвещения; только это давало ему основание сделать предпосылкой Абсолютное, сформулировать основание для утверждения разума (иначе, чем в рефлексивной философии) в качестве силы объединения: «Культура так возвысила новейшее время над прежней противоположностью философии и позитивной религии, что это противопоставление веры и знания... оказалось перенесено внутрь самой религии...

Но это еще вопрос — не выпала ли победителю-разуму именно та судьба, которая обычно постигает победоносную силу наций-варваров в сравнении со слабостью народов образованных: одержать верх во внешнем господстве, но по духу быть побежденным теми, кто побежден. Славная победа, которую разум, просвещая, одержал над тем, что он в меру своего религиозного понимания рассматривал в качестве противостояния вере, эта победа, если в ней разобраться внимательнее, состоит лишь в том, что не сохраняется ни того позитивного, с чем он заставлял себя бороться, — религии, ни его, разума, который победил». Век Просвещения, нашедший кульминационное выражение у Канта и Фихте, по убеждению Гегеля, просто воздвиг себе кумира в идее разума; он ошибся, поместив рассудок, или рефлексию, на место разума и тем самым возвысив конечное до абсолютного.

Бесконечное рефлексивной философии на самом деле есть лишь некое рассудком предполагаемое разумное, исчерпывающееся в отрицании конечного: «Тем, что рассудок его (бесконечное) фиксирует, он его абсолютно противопоставляет конечному, а рефлексия, которая возвысилась до разума тем, что сняла конечное, опять унизилась до рассудка, потому что она фиксировала образ действий разума в противопоставлении; кроме того, она притязает теперь и на то, чтобы быть разумной и в этом противопоставлении». Безусловно (и об этом свидетельствует бесцеремонное высказывание о рецидиве), Гегель добивается результата, который стремится доказать обманным путем: сразу следует показать, а не просто предположить, что разум — нечто большее, чем абсолютизированный рассудок, — может, принуждая, снова соединить те противоположности, которые он обязан дискурсивно противополагать. Впрочем, то, что воодушевляет Гегеля принять в качестве предпосылки абсолютную силу объединения, в меньшей степени представляет собой аргументацию, скорее это опыт исторического кризиса его современности; Гегель собирал его в Тюбингене, Берне и Франкфурте, перерабатывал и взял с собой в Йену.