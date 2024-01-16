За Христа пострадавшие

Трудно вместить в свое сердце трагедию XX века. Особенно трудно это сделать тому молодому поколению, чей менталитет уже совершенно изменился, для кого реалии страшного советского периода истории представляются давно уже «канувшей в лету» мифологией. Но новым поколениям предстоит новая война и новое гонение по слову апостола Павла: «в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся... и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (Тим. 2,3; 1-5,13). И, когда снова разверзнется перед ними адская пропасть, смердящая смертным грехом, и явится пред ними дьявол, «как рыкающий лев, ища кого поглотить» (Петр. 1,5; 8), пусть они тогда вспомнят своих святых сродников, со Христом победивших смерть своей смертью. Пусть вспомнят, что Русская Православная Церковь, как и Церковь первых веков, остается непоколебимой, вновь возрождается и утверждается на крови своих новых мучеников, подвигами исповедников и праведников. По слову Господа Иисуса Христа «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15,13). Свет жертвенной любви новых русских святых пусть укажет нам и нашим детям путь ко спасению, потому что страданиями наших дедов и отцов приобретена для нас возможность церковной жизни сегодня. И прославление подвига новых страдальцев за Христа – это естественная потребность благодарного и любящего сердца каждого, кто ощущает с ними духовную связь и преемство.

Протоиерей Владимир Воробьев