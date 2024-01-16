За Христа пострадавшие
Трудно вместить в свое сердце трагедию XX века. Особенно трудно это сделать тому молодому поколению, чей менталитет уже совершенно изменился, для кого реалии страшного советского периода истории представляются давно уже «канувшей в лету» мифологией. Но новым поколениям предстоит новая война и новое гонение по слову апостола Павла: «в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся... и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (Тим. 2,3; 1-5,13). И, когда снова разверзнется перед ними адская пропасть, смердящая смертным грехом, и явится пред ними дьявол, «как рыкающий лев, ища кого поглотить» (Петр. 1,5; 8), пусть они тогда вспомнят своих святых сродников, со Христом победивших смерть своей смертью. Пусть вспомнят, что Русская Православная Церковь, как и Церковь первых веков, остается непоколебимой, вновь возрождается и утверждается на крови своих новых мучеников, подвигами исповедников и праведников. По слову Господа Иисуса Христа «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15,13). Свет жертвенной любви новых русских святых пусть укажет нам и нашим детям путь ко спасению, потому что страданиями наших дедов и отцов приобретена для нас возможность церковной жизни сегодня. И прославление подвига новых страдальцев за Христа – это естественная потребность благодарного и любящего сердца каждого, кто ощущает с ними духовную связь и преемство.
Протоиерей Владимир Воробьев
Биографический справочник «За Христа пострадавшие» составлен на основе одноименной базы данных, созданной в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете: http://kuz3.pstbi.rU/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans. Первая публикация базы в 1997 году содержала сведения о 8 тысячах пострадавших, в 2003 году в базе было 20 тысяч имен, в 2008 году – 30 тысяч имен. Вниманию читателей представляется версия справочника, содержащая около 35 тысяч персоналий, подготовленная при огромном деятельном участии создателя базы данных профессора Николая Евгеньевича Емельянова.
Концепция издания
Настоящее издание представляет собой многотомный биографический справочник и состоит из кратких биографических статей, которые приводятся в алфавитном порядке. В основу статей положены справки-статьи, извлеченные из Базы данных ПСТГУ «За Христа пострадавшие».
В приложениях приводятся список использованной литературы и списки сокращений.
Структура статьи
Биографические статьи в книге построены по следующей схеме:
- Фамилия, имя, отчество: полные имена белого духовенства и мирян начинаются в справочнике с фамилии, в то время как для канонизированных святых, монашествующих (в том числе для епископов) сначала приводится имя (для монашествующих – монашеское), а фамилия, мирское имя и отчество, если они известны, приводятся в скобках.
- Священный сан или наименование церковного служения: епископ, священник, монах, староста церкви, певчий и т. д. даются в заголовке статьи вслед за именем
- Фотографии, имеющиеся в базе: светские, в церковном облачении, тюремные.
- Хронологическая часть: дата и место рождения, сведения о духовном образовании, рукоположении, постриге, сведения о работе, местах служения и проживания, сведения об арестах, ссылках, пребывании в заключении, о кончине и погребении.
- Сведения о канонизации.
Комментарий: рассказ о некоторых ярких эпизодах жизни, об обстоятельствах кончины пострадавшего за веру, краткое дополнение к первой части, иногда – развернутая статья о каком-либо выдающемся историческом или церковном деятеле.
Список источников: имена людей и названия организаций, сообщивших используемую информацию, названия архивов и печатных материалов, содержащих сведения для данной статьи; сначала приводятся источники в алфавитном порядке (начало списка обозначено двумя звездочками), затем – публикации (их список начинается с одной звездочки).
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917–1956. Биографический справочник. Кн. 1 (А)
М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 736 с.
ISBN 978-5-7429-0465-6
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917–1956. Биографический справочник. Кн. 1 (А) – Содержание
- Предисловие
- От редакции
- Литера «А»: (Аарон – Ашихмина)
- Список использованных изданий
- Список общепринятых сокращений
- Список сокращений терминов репрессивно-карательных учреждений
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917–1956. Биографический справочник. Кн. 2 (Б)
М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 538 с.
ISBN 978-5-7429-0476-2
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917–1956. Биографический справочник. Кн. 2 (Б) – Содержание
- Литера «Б»: (Бабаев – Бялыницкий-Бируля)
- От редакции
- Список использованных изданий
- Список общепринятых сокращений
- Список сокращений терминов репрессивно-карательных учреждений
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917-1956. Биографический справочник. Книга 3 (В)
М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. - 644 с., илл.
ISBN 978-5-7429-0476-2
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917—1956. Биографический справочник. Кн. 4 (Г)
М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. — 558 с., илл.
ISBN 978-5-7429-1277-4
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917—1956. Биографический справочник. Книга 5 (Д)
М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. - 644 с., илл.
ISBN 978-5-7429-1278-1
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917-1956. Биографический справочник. Кн. 6 (Е-Ж-3)
М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2019. - 864 с., илл.
ISBN 978-5-7429-1320-7
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 191 7-1956. Биографический справочник. Кн. 7 (И)
М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. - 878 с" илл.ISBN 978-5-7429-1393-1
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 191 7-1956. Биографический справочник. Кн. 8 (К), Т. 1
М.: Изд-во ПСТГУ, 2022. - 784 с., илл.
ISBN 978-5-7429-1459-4
ISBN 978-5-7429-1460-0 (Том 1)
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917-1956. Биографический справочник. Кн. 8 (К), Т. 2
М.: Изд-во ПСТГУ, 2022. - 900 с., илл.
ISBN 978-5-7429-1459-4
ISBN 978-5-7429-1461-7 (Том 2)
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917-1956. Биографический справочник. Кн. 9 (Л)
М.: Изд-во ПСТГУ, 2022. - 756 с., илл.
ISBN 978-5-7429-1469-3
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