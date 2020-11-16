Заболотный - Сирийское христианство
Настоящая книга представляет собой результат существенной переработки диссертационного исследования: оно было расширено в части, касающейся собственно византийского несторианства, что стало возможным благодаря значительному увеличению числа используемых источников. Часть вопросов, связанных с восточносирийской христианской традицией, в книге освещена принципиально иначе. В частности, пересмотрена принятая в значительной части работ, включая диссертацию автора, хронология жизни одного из важнейших представителей этой традиции, богослова и поэта Нарсая (f не ранее 502), внесшего существенный вклад в рецепцию Церковью Востока антиохийской христологии в варианте, близком к несторианству.
Детальное изучение биографии Нарсая позволило полнее исследовать ряд смежных тем, значение которых для настоящей монографии очевидно. Во-первых, речь идет об истории двух главных центров высшего образования у сирийцев — Эдесской и Нисибинской школах, способствовавших, как было отмечено выше, трансляции греческого интеллектуального наследия (в том числе богословского) в сироязычный мир. Во-вторых, нам удалось уделить большее внимание проблемам, до сих пор не получившим удовлетворительного объяснения в литературе, а именно влиянию на процесс рецепции восточными сирийцами несторианства непростых отношений между Византией и державой Сасанидов, а также внутренней религиозной политики иранских шахов и византийских императоров. Наконец, в книге рассмотрена предыстория политического и конфессионального разделения сирийского мира, разделения, одной из предпосылок которого стало существование в регионе двух арамеоязычных государств — Осроены и Адиабены, возникших еще в дохристианский период.
Евгений Анатольевич Заболотный - Сирийское христианство между Византией и Ираном
СПб.: Наука, 2020. — 406 с.
ISBN 978-5-02-040526-4
Евгений Анатольевич Заболотный - Сирийское христианство между Византией и Ираном - Содержание
Предисловие
Введение
- 1. Проблемы и терминология
- 2. Обзор исследований
- 3. Источники
- 4. Выбор метода
Глава 1. Арамейская традиция в иранской и римской Сирии
- 1.1. Адиабена и Осроена — основные центры сирийского христианства
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1.2. Христианская традиция в Иране: Афраат
- Сведения о «Персидском мудреце»
- Христология в «Тахвитах» Афраата
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1.3. Сирийская традиция в Римской империи: Ефрем Сирин
- Биографические сведения о «пророке сирийцев»
- Терминология Ефрема
- Ефрем Сирин и его место в сирийской традиции IV в.
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1.4. Соединение традиций: Кириллона
- К вопросу о личности Кириллоны
- Двойство природ
- Способ соединения природ
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1.5. Борьба влияний: эллины versus иудеи
- Христианская и иудейская экзегеза: нерешенные вопросы
- «Сотворим человека по образу Нашему»
- Библейская типология
Глава 2. Новые «греческие учители»
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2.1. Феодорианство и его истоки
- Павел Самосатский — отец Антиохийской школы
- Христология Диодора Тарсийского: Воплощение или Вочеловечение?
- Антиохийская христология и тринитарные споры IV в
- Христологические формулы Диодора и Феодора
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2.2. Несторий, архиепископ Константинополя
- Был ли Несторий учеником Феодора?
- Деятельность Нестория и императорская политика
- Спор об имени «Богородица»
- Конфликт Нестория и Кирилла Александрийского
- Сторонники Нестория в Византии
- Когда умер Несторий?
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2.3. Учение Нестория
- Терминология
- Дифиситство Нестория
- Критика communicatio idiomatum
- Одно Лицо, но две ипостаси
- Христологическая формула несторианства
- Мария: Христородица или человекородица?
Глава 3. Рецепция феодорианства
- 3.1. Путь из Византии в Иран
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3.2. Нарсай — последователь Феодора
- Ранние годы Нарсая и «гонение» Йездигерда
- Нарсай и сирийские школы
- Феодорианство и антиаскетическая партия
- Учение Нарсая
Глава 4. Рецепция несторианства
- 4.1. Церковь Востока перед лицом врага: успехи антихалкидонитов
- 4.2. Церковь Востока и византийские императоры
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4.3. Католикос Мар Ава I: между феодорианством и несторианством
- Обращение в христианство и путешествие в Византию
- Стабилизация Церкви Востока и противостояние жрецам
- 4.4. Враг усиливается
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4.5. Баввай Великий и несторианское учение
- Баввай — церковный лидер
- Христология двух ипостасей
- 4.6. Начало новой эпохи
Сирийское христианство менаду Византией и Ираном: эпилог
- 1. Ранняя сирийская традиция
- 2. Критерии несторианства
- 3. Церковь Востока и учение Нестория
- 4. Раскол сирийского христианства
- 5. Перспективы исследования
Приложение: Список правителей Эдессы
- Список сокращений
- Языки
- Названия городов
- Библиографические сокращения
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Библиография
- Источники
- Литература
- Указатели
- Библейские цитаты
- Ветхий Завет
- Новый Завет
- Указатель имен, географических названий и терминов на русском языке
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Термины
- Греческие
- Латинские
- Сирийские
Евгений Анатольевич Заболотный - Сирийское христианство между Византией и Ираном - Дифиситство Нестория
Согласно учению Нестория, в Воплощении произошло теснейшее соединение двух сущностей, или природ, Божественной и человеческой, которое, впрочем, никоим образом не означает смешения или превращения одной природы в другую. В ходе этого соединения Логос вселился в Храм, рожденный от Девы Марии, и образовалось общее Лицо Божества и человечества, обозначаемое словами «Христос», «Сын», «Господь», «Иисус», «Единородный». Основополагающую роль для христологии Нестория играли евангельский стих «Родословие Иисуса Христа» (Мф 1. 1), который был призван обосновать именование Марии Христородицей, а не Богородицей, и стих «Слово стало плотию и обитало с нами» (Ин 1. 14), понимаемый в строгом соответствии с традицией Антиохийской школы как указание на вселение
Слова в человеческую природу.
Ключевым для Нестория являлось и представление о неотделимости проявлений двух природ, что стало возможным благодаря объединению в Лице Христа двух образов — образа Божия и образа раба. Учение Нестория об истощании Бога Слова и восприятии Им человечества восходит к учению апостола Павла о кеносисе (Флп 2. 5—11). Одним из важнейших для основателя несторианства, равно как и для его предшественников из Антиохийской школы, фрагментом из Священного Писания были слова «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его», сказанные Господом о «храме Своего тела» (Ин 2. 19, 21), то есть о воспринятой человеческой природе. Данный отрывок позволял Несторию проводить строгое различие между Логосом и Храмом, в который Он вселился.
Для обоснования этого различия, не тождественного, впрочем, разделению, Несторий также использовал материал Послания к евреям. Предметом постоянных дискуссий Нестория со свт. Кириллом Александрийским и его сторонниками было толкование христологического члена Никейского Символа веры. Оспаривая учение Кирилла о том, что от Девы родился Бог Слово, Который родился от Отца в вечности и, соединив с Собою по ипостаси (ένώσας έαυτφ καθ’ ύπόστασιν) человечество, плотию (σαρκικώς) родился от Пресвятой Девы во времени, Несторий считал, что в христологическом члене Никейского Символа речь идет о Христе, то есть о Лице, объединяющем Божество и человечество, а не о Боге Слове. При этом Несторий, как и его противники, включая Кирилла, считал Христа совершенным Богом и совершенным человеком и признавал Его двойное единосущие — Богу Отцу по Божеству и нам по человечеству.
Следуя антиохийской схеме «Слово—человек», Несторий подчеркивал полноту Христова человечества. В Воплощении Логос воспринял плоть, одушевленную разумной душой. Учение Аполлинария, согласно которому Бог Слово воплотился лишь в теле и душе, заменив Собой разум, или дух, рассматривается Несторием как противоречащее его собственной богословской позиции. В некоторых случаях, однако, он пишет о соединении двух природ как о союзе Бога Слова и плоти, неизменно понимая под «плотью», или «телом», весь трехчастный состав человеческой природы, включающий дух (разум), душу и тело. Несторий отрицал обвинения в исповедании Христа «простым человеком», поскольку Его человеческая природа стала храмом Божества.
При этом, свт. Кирилл Александрийский также признавал полноту человеческой природы Господа и даже называл человека Иисуса, воспринятого Логосом в Воплощении, храмом, отказавшись от данного именования лишь в ходе несторианского спора.
Спасибо за книгу, для меня тоже представляет интерес!
ценная литература по тематике восточной церкви в нашем клубе!