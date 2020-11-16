Настоящая книга представляет собой результат существенной переработки диссертационного исследования: оно было расширено в части, касающейся собственно византийского несторианства, что стало возможным благодаря значительному увеличению числа используемых источников. Часть вопросов, связанных с восточносирийской христианской традицией, в книге освещена принципиально иначе. В частности, пересмотрена принятая в значительной части работ, включая диссертацию автора, хронология жизни одного из важнейших представителей этой традиции, богослова и поэта Нарсая (f не ранее 502), внесшего существенный вклад в рецепцию Церковью Востока антиохийской христологии в варианте, близком к несторианству.

Детальное изучение биографии Нарсая позволило полнее исследовать ряд смежных тем, значение которых для настоящей монографии очевидно. Во-первых, речь идет об истории двух главных центров высшего образования у сирийцев — Эдесской и Нисибинской школах, способствовавших, как было отмечено выше, трансляции греческого интеллектуального наследия (в том числе богословского) в сироязычный мир. Во-вторых, нам удалось уделить большее внимание проблемам, до сих пор не получившим удовлетворительного объяснения в литературе, а именно влиянию на процесс рецепции восточными сирийцами несторианства непростых отношений между Византией и державой Сасанидов, а также внутренней религиозной политики иранских шахов и византийских императоров. Наконец, в книге рассмотрена предыстория политического и конфессионального разделения сирийского мира, разделения, одной из предпосылок которого стало существование в регионе двух арамеоязычных государств — Осроены и Адиабены, возникших еще в дохристианский период.

Евгений Анатольевич Заболотный - Сирийское христианство между Византией и Ираном

СПб.: Наука, 2020. — 406 с.

ISBN 978-5-02-040526-4

Евгений Анатольевич Заболотный - Сирийское христианство между Византией и Ираном - Содержание

Предисловие

Введение

1. Проблемы и терминология

2. Обзор исследований

3. Источники

4. Выбор метода

Глава 1. Арамейская традиция в иранской и римской Сирии

1.1. Адиабена и Осроена — основные центры сирийского христианства

1.2. Христианская традиция в Иране: Афраат Сведения о «Персидском мудреце» Христология в «Тахвитах» Афраата

1.3. Сирийская традиция в Римской империи: Ефрем Сирин Биографические сведения о «пророке сирийцев» Терминология Ефрема Ефрем Сирин и его место в сирийской традиции IV в.

1.4. Соединение традиций: Кириллона К вопросу о личности Кириллоны Двойство природ Способ соединения природ

1.5. Борьба влияний: эллины versus иудеи Христианская и иудейская экзегеза: нерешенные вопросы «Сотворим человека по образу Нашему» Библейская типология



Глава 2. Новые «греческие учители»

2.1. Феодорианство и его истоки Павел Самосатский — отец Антиохийской школы Христология Диодора Тарсийского: Воплощение или Вочеловечение? Антиохийская христология и тринитарные споры IV в Христологические формулы Диодора и Феодора

2.2. Несторий, архиепископ Константинополя Был ли Несторий учеником Феодора? Деятельность Нестория и императорская политика Спор об имени «Богородица» Конфликт Нестория и Кирилла Александрийского Сторонники Нестория в Византии Когда умер Несторий?

2.3. Учение Нестория Терминология Дифиситство Нестория Критика communicatio idiomatum Одно Лицо, но две ипостаси Христологическая формула несторианства Мария: Христородица или человекородица?



Глава 3. Рецепция феодорианства

3.1. Путь из Византии в Иран

3.2. Нарсай — последователь Феодора Ранние годы Нарсая и «гонение» Йездигерда Нарсай и сирийские школы Феодорианство и антиаскетическая партия Учение Нарсая



Глава 4. Рецепция несторианства

4.1. Церковь Востока перед лицом врага: успехи антихалкидонитов

4.2. Церковь Востока и византийские императоры

4.3. Католикос Мар Ава I: между феодорианством и несторианством Обращение в христианство и путешествие в Византию Стабилизация Церкви Востока и противостояние жрецам

4.4. Враг усиливается

4.5. Баввай Великий и несторианское учение Баввай — церковный лидер Христология двух ипостасей

4.6. Начало новой эпохи

Сирийское христианство менаду Византией и Ираном: эпилог

1. Ранняя сирийская традиция

2. Критерии несторианства

3. Церковь Востока и учение Нестория

4. Раскол сирийского христианства

5. Перспективы исследования

Приложение: Список правителей Эдессы

Список сокращений

Языки

Названия городов

Библиографические сокращения

Библиография Источники Литература Указатели Библейские цитаты Ветхий Завет Новый Завет Указатель имен, географических названий и терминов на русском языке Термины Греческие Латинские Сирийские



Евгений Анатольевич Заболотный - Сирийское христианство между Византией и Ираном - Дифиситство Нестория

Согласно учению Нестория, в Воплощении произошло теснейшее соединение двух сущностей, или природ, Божественной и человеческой, которое, впрочем, никоим образом не означает смешения или превращения одной природы в другую. В ходе этого соединения Логос вселился в Храм, рожденный от Девы Марии, и образовалось общее Лицо Божества и человечества, обозначаемое словами «Христос», «Сын», «Господь», «Иисус», «Единородный». Основополагающую роль для христологии Нестория играли евангельский стих «Родословие Иисуса Христа» (Мф 1. 1), который был призван обосновать именование Марии Христородицей, а не Богородицей, и стих «Слово стало плотию и обитало с нами» (Ин 1. 14), понимаемый в строгом соответствии с традицией Антиохийской школы как указание на вселение

Слова в человеческую природу.

Ключевым для Нестория являлось и представление о неотделимости проявлений двух природ, что стало возможным благодаря объединению в Лице Христа двух образов — образа Божия и образа раба. Учение Нестория об истощании Бога Слова и восприятии Им человечества восходит к учению апостола Павла о кеносисе (Флп 2. 5—11). Одним из важнейших для основателя несторианства, равно как и для его предшественников из Антиохийской школы, фрагментом из Священного Писания были слова «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его», сказанные Господом о «храме Своего тела» (Ин 2. 19, 21), то есть о воспринятой человеческой природе. Данный отрывок позволял Несторию проводить строгое различие между Логосом и Храмом, в который Он вселился.

Для обоснования этого различия, не тождественного, впрочем, разделению, Несторий также использовал материал Послания к евреям. Предметом постоянных дискуссий Нестория со свт. Кириллом Александрийским и его сторонниками было толкование христологического члена Никейского Символа веры. Оспаривая учение Кирилла о том, что от Девы родился Бог Слово, Который родился от Отца в вечности и, соединив с Собою по ипостаси (ένώσας έαυτφ καθ’ ύπόστασιν) человечество, плотию (σαρκικώς) родился от Пресвятой Девы во времени, Несторий считал, что в христологическом члене Никейского Символа речь идет о Христе, то есть о Лице, объединяющем Божество и человечество, а не о Боге Слове. При этом Несторий, как и его противники, включая Кирилла, считал Христа совершенным Богом и совершенным человеком и признавал Его двойное единосущие — Богу Отцу по Божеству и нам по человечеству.

Следуя антиохийской схеме «Слово—человек», Несторий подчеркивал полноту Христова человечества. В Воплощении Логос воспринял плоть, одушевленную разумной душой. Учение Аполлинария, согласно которому Бог Слово воплотился лишь в теле и душе, заменив Собой разум, или дух, рассматривается Несторием как противоречащее его собственной богословской позиции. В некоторых случаях, однако, он пишет о соединении двух природ как о союзе Бога Слова и плоти, неизменно понимая под «плотью», или «телом», весь трехчастный состав человеческой природы, включающий дух (разум), душу и тело. Несторий отрицал обвинения в исповедании Христа «простым человеком», поскольку Его человеческая природа стала храмом Божества.

При этом, свт. Кирилл Александрийский также признавал полноту человеческой природы Господа и даже называл человека Иисуса, воспринятого Логосом в Воплощении, храмом, отказавшись от данного именования лишь в ходе несторианского спора.