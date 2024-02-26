Захаров - Апостольские престолы в универсальной экклезиологии латинских отцов рубежа IV и V веков

Для православного богословия XX столетия было характерно особое внимание к локальному измерению бытия Церкви, что проявилось в развитии так называемой евхаристической эк- клезиологии. Однако в начале XXI в. глобальный кризис во взаимоотношениях между Поме стными Церквами побуждает вновь обратить внимание на тему вселенского единства Церкви. Могут ли какие-либо коммуникативные инструменты и церковные институты позволить земной Церкви защитить перед лицом внутренних и внешних вызовов свое фундаментальное согласие? Может ли Церковь говорить единым голосом, или в исторической перспективе она всегда представляет собой только совокупность отдельных Поместных Церквей и общин? Все эти вопросы стали предметом внимания так называемой универсальной экклезио- логии, которая берет начало еще в доникейской церковной традиции и занимает значимое место в богословской саморефлек- сии Церкви вплоть до настоящего времени, хотя в XX в. развитие евхаристической экклезиологии и оттеснило ее в какой-то мере на второй план.

Столкнувшись с глобальным церковным конфликтом, православная богословская мысль не может не обращаться к эккле- зиологическому наследию тех исторических эпох, которые могут быть описаны как периоды кризиса межцерковного общения. При этом особое значение получает осмысление опыта преодоления таких кризисов и связанных с ними экклезиологических интерпретаций оснований вселенского церковного единства. Стоит также оговориться, что начиная с середины III в. (эпохи сщмч. Киприана Карфагенского) экклезиологическая проблематика оказалась особым образом артикулирована в латиноязычном «сегменте» патристической традиции, которая, наряду с традицией грекоязычной, без сомнения, должна рассматриваться как неотъемлемая часть общецерковного Предания.

В рамках настоящего монографического исследования мы обратимся к экклезиологии латинских отцов, время активной церковной деятельности которых относится к рубежу IV и V вв., т. е. к завершающему периоду глобального арианского кризиса и последовавшим за ним десятилетиям. В центре нашего внимания окажется вопрос об основаниях вселенского церковного единства и о роли наиболее значимых Церквей (ессіезіае magnae) в его сохранении. Первая глава будет посвящена постановке богословской проблемы — раскрытию понятия «универсальная экклезиология» в свете православного богословия XX в., а также рефлексии над соотношением вечных свойств и исторических форм бытия Церкви. Во второй главе, которая также будет иметь вводный характер, будет представлена наша трактовка понятия «церковное первенство» и предложена его функциональная типология на материале древней церковной истории. Три последующие главы будут посвящены трактовкам роли первенствующих престолов в зримом осуществлении единства Церкви в экклезиологии римских пап рубежа IV и V вв. (третья глава), свт. Амвросия Медиоланского (четвертая глава) и блж. Августина (пятая глава). Конечно, латинская экклезиологическая традиция позднеантичного периода не исчерпывается указанными отцами Церкви, однако именно их наследие позволит, на наш взгляд, представить ее наиболее полно как с точки зрения ее фундаментального единства, так и исторического многообразия.

Захаров Г. Е. - Апостольские престолы в универсальной экклезиологии латинских отцов рубежа IV и V веков

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. - 168 с.

ISBN 978-5-7429-1550-8

Захаров Г. Е. - Апостольские престолы в универсальной экклезиологии латинских отцов рубежа IV и V веков – Содержание

Введение

Глава 1. Универсальная экклезиология: постановка проблемы

Оппозиция универсальной и евхаристической экклезиологии в богословии протопресвитера Николая Афанасьева

Церковное общение и свойства Церкви

Глава 2. Развитие иерархического строя Древней Церкви: общие тенденции

Понятие «первенство» и его функциональное содержание

Функция 1: сакраментально-пастырское служение

Функция 2: хранение и благовестие апостольского Предания

Функция 3: демаркация Кафолической Церкви от схизматических сообществ

Функция 4: региональная консолидация епископата

Ранние формы первенства и процесс «синодализации» церковного строя

Соперничество церковных кафедр и церковных течений в позднеантичный период

Функция 5: вселенское попечение

Глава 3. Sedes apostolica и другие Петровы престолы в экклезиологии римских пап рубежа IV и V вв

Ап. Петр и иерархическое устройство Церкви

Римский престол и становление региональной церковной организации на Западе и Востоке

Римский престол и восточные церковные конфликты рубежа IV и V вв

Концепция трех Петровых престолов

Глава 4. Важнейшие церковные кафедры в восприятии свт. Амвросия Медиоланского

Важнейшие Церкви и христианский универсализм у свт. Амвросия: De Spiritu Sancto. I. 17-18

Медиоланская кафедра и развитие церковной организации в Северной Италии и Иллирике

Епископское служение в восприятии свт. Амвросия

Глава 5. Апостольские престолы в универсальной экклезиологии блж. Августина

Единство Церкви в понимании блж. Августина

Римская кафедра и другие апостольские престолы в экклезиологии блж. Августина

Заключение

Список основной литературы