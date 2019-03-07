В настоящем исследовании весьма часто встречается понятия Гефсиманской молитвы и Гефсиманского плача. Очевидно, что в понимании о. Софрония Господь совершил искупление человече- ского рода чрез свою Голгофскую жертву. Голгофское распятие — главенствующая развязка в драме Воплощения Бога-Слова. Однако о. Софроний в своем аскетическом учении также заостряет внимание и на Гефсиманском молении Христа.

Именно в этот момент Господь явил нам «пример» высочайшего совершенства, которому, по Его божественной заповеди, нам надлежит следовать. Во-первых, имен- но в Гефсимании мы ясно видим проявление двух воль во Христе — божественной и человеческой, из которых последняя свободно и абсолютно подчиняется первой. Хотя это и не выражено прямо в Евангелии, однако можно с уверенностью сказать, что спасение мира — в воле Отца, которой Христос подчинил Себя. Во-вторых, во Христе, молящемся в Гефсимании, мы видим предельные страда- ния до кровавого пота. Однако, как подчеркивает о. Софроний, они вызваны не только Его страхом пред лицом страданий и смерти.

Все Его существо было исполнено болью за все человечество, за которое и от лица которого Он шел на смерть. Боль Христа за человечество выражена в Его Первосвященнической молитве (см. Ин. 17). В подобной молитве за весь мир о. Софроний видит высочайшее призвание монашества. Об этом писал и его духовный наставник прп. Силуан: «Молиться за людей — это кровь проливать». О. Софроний подчеркивает, что Гефсиманская молитва Христа является примером ипостасной молитвы за весь мир, в меру которой надлежит прийти каждому монаху.

Архимандрит Захария (Захару) - Христос как путь нашей жизни - Введение в богословие старца Cофрония (Cахарова)

Изд. 2-е. Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2003. 408 с.

Перевод с новогреческого

ISBN 5-98194004-2

Архимандрит Захария (Захару) - Христос как путь нашей жизни - Введение в богословие старца Cофрония (Cахарова) - Содержание

Предисловие ко второму русскому изданию

Некоторые заметки о богословии архим. Софрония

К русскому читателю

Введение

I. Понятие и возможность осуществления ипостасного начала

1. Понятие ипостасного начала

2. Первоначальная слава человека как возможность принятия божественной жизни

3. Ложный путь к воображаемому Абсолюту

II. Истощание Слова и спасение человека

1. Истощание Слова

2. Путь заповедей

3. Любовь до ненависти к себе

III. Разрыв и исцеление

1. Величие и ничтожество человека

2. Смерть

3. Благодать смертной памяти

4. Скорбь и слезы

5. Отчаяние и чувство присутствия Божия

IV. Таинство путей спасения

1. Призывающая благодать

2. Отъятие благодати

3. Возвращение благодати

4. Познание пути

V. Путь монашества

1. Монашество как дар Святого Духа

Монашество как дар Святого Духа 2. Исполнение монашеских обетов как исцеление от изменений, возникших в результате первородного греха Послушание Девство или целомудрие Нестяжание

3. Духовное отцовство как служение примирения человека с Богом

VI. Путь безмолвия

1. Иисусова молитва

2. Упражнение в Иисусовой молитве

3. Умное безмолвие и преодоление воображения

4. Брань с воображением

VII. От психологического к онтологическому

1. Покаяние в психологическом плане

2. Онтологическое возрождение

3. Созерцание нетварного Света

4. Двойное видение, вдохновляющее на покаяние в онтологическом плане

5. Аскетика и божественное смирение

6. Онтологическое содержание личности. Свободное самоопределение

VIII. Молитва как путь созидания

1. Молитва как личностное общение

2. Чистая молитва

3. Молитва за весь мир как исключительное проявление ипостасного начала

4. Любовь к врагам как криттерий истины

Эпилог

Тематический указатель

Указатель ссылок на Св. Писание

Архимандрит Захария (Захару) - Христос как путь нашей жизни - Предисловие ко второму русскому изданию

Для второго издания моей книги в России я хотел бы написать несколько слов своим русским братьям, рассказать им о себе и о том, как я познакомился с моим блаженным Старцем архимандритом Софронием (Сахаровым). Я родился в православной семье на восточном побережье острова Кипр в 1946 г. Из трех церквей моего поселка Ризокарпасу главная была посвящена святому Синесию, епископу Карпасийскому (нач. IV в., день памяти 26 мая). В этой церкви я был крещен в младенчестве и оставался ее прихожанином до 18 лет, когда окончил гимназию. В 1964 г. я переехал в Англию, чтобы изучать химию. В церкви, которую я часто посещал во время учебы в Лондоне, я сошелся с группой киприотов, имевших обыкновение встречаться каждую неделю и читать отрывки из Добротолюбия, святого Никодима Святогорца и из других произведений святых отцов нашей Церкви. Эти люди регулярно посещали монастырь Старца Софрония, находящийся в полутора часах езды на северо-восток от Лондона, и были им достаточно обучены деланию внутренней молитвы. От них и я узнал об этом сердечном упражнении.

Открытие внутренней молитвы сильно изменило мою жизнь, дав ей новое направление. Первое время я испытывал большую радость и воодушевление от призывания имени Господа Иисуса. Однако постепенно я начал вступать в борьбу с помыслами, но не имел ни знания, ни силы, чтобы сохранить душевный мир и преуспеть в этой борьбе. Тогда я почувствовал, что никто из моего окружения не сможет помочь мне в моем бедственном состоянии. И я попросил одного молодого человека, студента того же учебного заведения, где учился и я, знакомого со Старцем Софронием, отвезти меня в монастырь для беседы со Старцем и получения помощи. Итак, по промыслу Божию, в первый раз я посетил монастырь 28 ноября 1966 г. Моя встреча со Старцем продолжалась не более II получаса. Однако я успел вкратце рассказать о своей жизни и поведать Старцу о помыслах, которые мешали мне на молитве. Старец внимательно выслушал меня и быстро рассказал о способе внутренней борьбы для преобразования энергии злых помыслов в духовную энергию молитвы. Еще он сказал тогда, что никакое человеческое искусство или знание не может стяжать вечности, если только этого не соизволит Сам вечный Бог.

Встреча со Старцем оказала решающее влияние на мою жизнь. Я вернулся из монастыря в Лондон с закрытыми глазами. Мне не хотелось ни видеть, ни слышать что-либо, мне хотелось лишь остаться наедине с тем, что передал Старец мне. Спустя месяц, на Рождество я снова оказался в монастыре, где провел с отцами и Старцем четыре дня. Мои визиты стали посто- янными и более частыми, и примерно через три месяца, в феврале 1967 г. я был определен в святой монастырь честнаго Предтечи, ко- торый был основан Старцем Софронием в 1959 г. в Эссексе, в Англии. В октябре того же года Старец отправил меня с двумя другими монахами в Париж изучать богословие в Свято-Сергиевском институте (потом я продолжил свои занятия в Салониках). Когда, с Божьей помощью, я закончил свою учебу и вернулся на постоянное пребывание в монастырь, старец уже на второй день, 29 июня 1972 года сделал меня монахом. С этого момента я находился рядом с ним.

Помимо разных послушаний в монастыре я перевел на греческий язык основные книги Старца. Над переводом первой книги, о преподобном Силуане Афонском, мы работали вместе, так как Старец, хотя и был русским по происхождению, знал мой родной язык лучше меня. Какой же образ Старца остался в моей душе после 27 лет, которые я прожил в тесном общении с ним? Это нелегкий вопрос. Могу только сказать, что наша жизнь в эти годы превосходила пределы естественного — и это несмотря на мое малодушие и леность. В сердце у меня была большая радость и мир, — а рождало их слово, исходящее из уст Старца. Старец, радушный и любвеобильный, постоянно присутствовал в нашей жизни. И все же ни на одно мгновение мы не теряли ощу- щения, что он принадлежит какому-то иному миру.

Самое простое его слово или шутка были откровением истинной жизни и возрождали душу. Я убежден, что он знал путь к небу и наполнял небесной радостью сердца тех, кто его слушал. Многие люди могут рассказать о различных его чудесах, да и мы, окружавшие его, видели достаточно. Однако и сам Старец не обращал на чудеса внимания, и нас учил не размышлять о них долго. Одно чудо поразило нас навсегда: его вдохновенное и просвещающее слово, которое приводило людей ко Христу и воспламеняло рев- ностью их сердца. Это чудо сопровождало его на протяжении всей жизни; не исчезло оно и после смерти, благодаря его молитвам и утешающим словам. Показать это чудо и значит ответить на вопрос, который я задал ранее. Но дело это не такое простое для меня, убогого и недостойного монаха. Поэтому я низко кланяюсь и прошу прощения и снисхож- дения у благородного читателя.

Архимандрит Захария (Захару)