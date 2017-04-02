Впервые интерес к Иоанну Евгенику возник в XVII столетии. Впрочем, он носил исключительно «прикладной» характер и касался участия Евгеника в антилатинской полемике середины XV в. Возможно, именно поэтому в центре внимания оказался Антирретик как его самое обширное антилатинское сочинение. В 1655 г. Лев Алляций издал в Риме сборник текстов, посвященных проблеме чистилища.

В сборнике были помещены те сочинения, которые так или иначе оправдывали концепцию чистилища, но была также приведена и небольшая подборка богословских произведений, отвергающих эту догму. В этой подборке Алляций привел отрывок из Антирретика против учения о чистилище, снабдив его латинским переводом и небольшим крайне негативным комментарием.

А. В. Занемонец - Иоанн Евгеник и православное сопротивление Флорентийской унии - Серия «Византийская библиотека. Исследования»

Санкт Петербург: Алетейя, 2008 г. — 160 с.

ISBN 978-5-91419-087-0

А. В. Занемонец - Иоанн Евгеник и православное сопротивление Флорентийской унии - Серия «Византийская библиотека. Исследования» - Содержание

Предисловие

Историография

Глава первая. Жизнь и наследие Иоанна Евгеника

1. Биография Иоанна Евгеника и характеристика эпохи

2. Был ли Иоанн Евгении свидетелем падения Константинополя?

3. Сочинения Иоанна Евгеника

Глава вторая. Ферраро-Флорентийский собор и вопрос о принятии его решений Константинопольским патриархатом в 1439-1456 гг

1. Богословская проблематика Ферраро-Флорентийского собора в представлении Иоанна Евгеника

2. Иоанн Евгении и его участие в Ферраро-Флорентийском соборе

3. Этапы дискуссий о Флорентийской унии в Византии

4. Роль Иоанна Евгеника в полемике против унии

5. Окончательное отвержение унии Константинопольской церковью, 1454-1456 гг

Глава третья. Антирретик Иоанна Евгеника

1. Датировка сочинения и вопрос об адресате

2. Метод Иоанна Евгеника

3. Композиция произведения

4. Богословская проблематика в Антирретике

a. Проблема filioque

b. Экклезиология

c. Иоанн Евгении и доктрина чистилища

Рукописи и издания

Заключение

Библиография

Список сокращений

Хронологический список

Приложение

А. В. Занемонец - Иоанн Евгеник и православное сопротивление Флорентийской унии - Серия «Византийская библиотека. Исследования» - Предисловие

Настоящее исследование посвящено одному из наиболее известных византийских писателей и интеллектуалов середины XV в. Иоанну Евгенику и его главному полемическому антилатинскому сочинению — Антирретику. Иоанн был близок почти ко всем творцам византийской культуры своего времени, состоял в дружбе со многими из политиков греческого мира. Он был младшим братом св. Марка Эфесского — главного борца за Православие на Флорентийском соборе и после него. Это обусловило активное участие Иоанна Евгеника как в литературном и культурном процессе, так и в церковной политике.

Иоанн Евгеник вырос в Константинополе в семье диакона Великой Церкви, учился в школах Вриенния, а позднее— Георгия Гемиста Плифона. Став диаконом и номофилаком — важным чиновником патриархата, — Иоанн оказался вовлеченным в события, связанные с Флорентийским собором. Он сам был участником этого собора, но покинул его до окончания, отдав в последующие годы много сил литературной, богословской и политической борьбе против унии. При всей яркости жизни Евгеника многое в его биографии до сих пор неизвестно. Так, например, неясно, был ли он в конце жизни митрополитом Лакедемона или же управлял этой епархией de facto, не имея епископского сана. Был ли он в Константинополе во время падения Города? Когда и где умер? Значительное число произведений Иоанна Евгеника до сих пор не опубликовано и ждет своего исследователя.

Самым важным и объемным из его произведений является Антирретик — единственное в поздне- и поствизантийской литературе построчное опровержение Ороса — вероучительного определения — Флорентийского собора. В конце XVII в. Антирретик был издан Иерусалимским патриархом Досифеем, но без какого бы то ни было комментария, по наименее авторитетной рукописи и с большим количеством неточностей. Небольшие отрывки из Антирретика были переведены в XVII в. на латинский язык. Что касается рукописной традиции — текст дошел до нас в шести рукописях (максимальное количество для сочинений Евгеника). При этом Monacensis graecus 256 содержит, как установил Б.Л. Фонкич, авторские дополнения и правку. Благодаря этому теперь уже не возникает никаких сомнений в том, какой именно список должен лежать в основе нового критического издания.