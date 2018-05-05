Наверное, я правильно будет, если я сразу заострю внимание на том, в чем эта книга не сможет помочь. В конце концов, возможно, Вы сейчас еще не приобрели её, а замерли в магазине перед полкой и размышляете «стоит ли». В любом случае – даже, если эту книгу Вашему ребенку дал кто-то еще – Вам стоит понимать, чего от неё стоит ждать и чего не стоит.

Самое главное: ЭТО НЕ УЧЕБНИК. Если Ваш ребенок изучает логику в школе – то я бы не советовал ему пытаться учить определения отсюда наизусть и пытаться сдать по ним зачет. Более того, у меня есть четкое ощущение, что некоторые школьные преподаватели логики, съели бы меня живьем за то, как я объясняю некоторые вещи (и вообще не объясняю другие). Например, «классику» очень сложно понять, как можно объяснять принципы мышления, не употребляя сложные термины и латинские слова. Я же всячески старался избегать терминов типа «коньюнкция» и «эквивалентно-разделительный силлогизм». А там, где уж совсем без терминов было невозможно – долго-долго «разжевывал» их значение простым языком. Преподавателям в школе так неинтересно. Это стоит учитывать.

Дмитрий Занько - Ложь атеизма - Логика для верующих подростков

«Издательские решения», - 120 с.

ISBN 978-5-44-834699-6

Дмитрий Занько - Ложь атеизма - Логика для верующих подростков - Содержание

Предисловие для родителей читателей

Предисловие для читателей

Введение. Что такое атеизм и зачем нам вообще с его доводами разбираться

Глава 1 Урок 1 Перемена

Глава 2 Урок 2 Перемена

Глава 3 Урок 3 Перемена

Глава 4 Урок 4 Перемена

Глава 5 Перемена

Практическое занятие

Заключение. Вера и знание

Приложение. Специальные знания

Дмитрий Занько - Ложь атеизма - Логика для верующих подростков - Урок 1

Для того, чтобы ориентироваться в мире каждый человек создает «у себя в голове» собственную картину мира. Картины мира у разных людей могут отличаться по содержанию, но их логическая основа всегда одна и та же. Она состоит из

Понятий – представления об отдельных объектах (стул, жираф, звезда, любовь). Важно, что понятия могут существовать в картине мира даже, если с реальным объектом, который описан понятием человек ни разу не сталкивался лично.

Суждений – представлений о свойствах объектов или связи между ними (стул – жесткий; жираф – большой, ему видней; звезда – небесное тело, состоящее из раскаленного газа; любовь – не ненависть).

Умозаключений – самостоятельных выводов из своих представлений (Все звезды вращаются вокруг своей оси. Солнце – звезда. Следовательно, Солнце вращается вокруг своей оси).

Если понятия и суждения верно описывают объекты, а умозаключения построены по правилам логики – то картина мира человека адекватна и пользуясь ею человек может существовать в мире. Если же понятия описаны неверно, а умозаключения выводятся не по правилам – человек не может существовать в соответствии с реальностью. Однако, если человеку часто и настойчиво внушать, что неверный элемент – верен, в его картине мира может отложиться неадекватное представление о мире и он станет опираться на неверные представления. Задача этой книги – как раз в том, чтобы не допустить, чтобы ошибки атеистов закрепились в твоей картине мира и стали влиять на твою жизнь.