Западные окраины Российской империи

Серия – «HISTORIA ROSSICA»

Постановка исследовательской задачи в этой книге нуждается в некоторых пояснениях. Прежде всего используемое в ней понятие «западные окраины» достаточно условно. С точки зрения «обыденной географии» остзейские провинции империи вполне могут считаться ее западной окраиной1, но в данном случае они рассматриваться не будут. Описать исследуемое нами пространство в терминах современной политической географии, т.е. как территорию Украины, Белоруссии, Литвы и Польши, так-же было бы ошибочно. Во-первых, потому, что в нем умещаются вполне лишь Белоруссия и Литва, а Польша и Украина включают в себя обширные территории, которые остаются за пределами нашего внимания. Во-вторых, потому, что современные представления о границах России, Украины, Польши, Литвы или Белоруссии не были очевидны не только в XIX, но и даже в XX в. В течение долгого времени в Российской империи в качестве официальной административной единицы существовал Западный край. Наше понятие западных окраин включает в себя Западный край, но отнюдь им не исчерпывается. В географическом смысле рассматриваемый нами регион охватывает все земли, которые некогда входили в состав Речи Посполитой, а затем в разное время — в середине XVII, конце XVIII или начале XIX в. — стали частью Российской империи. Речь, таким образом, идет о Левобережной Украине, Западном крае и Царстве Польском. Было бы, однако, неправильно считать, что в центре нашего анализа находится на-следиеили «призрак» Речи Посполитой. Написанная в такой перспективе книга имеет право на существование, кроме того, исследований, созданных именно под таким углом зрения, издано уже немало. Предметом же нашего исследования является проблематика Российской империи, т.е. отношения имперского центра и этих окраин, их взаимовлияние. Мы рассматриваем события на определенной выше территории потому, что считаем проходившие здесь процессы особенно тесно взаимосвязанными. Именно это пространство было ареной борьбы польского движения и империи и, что не одно и то же (.'), русских и польских, непримиримых между собой, проектов строительства нации. Со временем в «магнитном поле» этого соперничества русского и польского национализмов набирали силу другие националистические движения и идеологии — украинские, литовские, белорусские. Их проекты национального строительства, в свою очередь, отрицали и польские, и русские представления. Все эти противоречия и конфликты осознавались современниками, как активистами национальных движений, так и имперской бюрократией, именно как взаимосвязанные. Определив таким образом главный предмет нашего исследования, мы вынуждены были вводить дальнейшие ограничения. Западные окраины — как мы их сейчас охарактеризовали — имели ряд существенных особенностей. Плотность и абсолютная численность населения была здесь намного выше, чем на других окраинах империи. Их уровень социально-экономического развития в целом заметно превосходил уровень не только большинства других окраин, но и ядра империи.

Западные окраины Российской империи

Книга написана при финансовой поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия

Редколлегия серии «Окраины Российской империи»: А. Миллер (председатель), А, Ремнев, А, Рибер

Научные редакторы: М. Долбилов, А. Миллер

Издательство – «Новое литературное обозрение» – 608 с.

Москва – 2006 г.

ISBN 5-86793-425-х

Западные окраины Российской империи – Содержание

От редколлегии серии

Глава 1. Вместо введения. О задачах книги. Киевская Русь — Pax Mongolica — Великое княжество Литовское — Речь Посполитая

Глава 2. Гетманщина и ее инкорпорация в Российскую империю

Глава 3. От разделов Речи Посполитой до Венского конгресса

Глава 4. От Конституционной хартии к режиму Паскевича

Глава 5. Западные окраины в 1855—1862 гг

Глава 6. Имперская власть и Царство Польское в 1863—1869 гг

Глава 7. Политика «русского дела» в западных губерниях в 1863—1868 гг

Глава 8. Западные окраины в последней трети XIX в

Глава 9. Евреи в Российской империи (1772—1917)

Глава 10. Западные окраины в начале XX в. Государственная дума. От революции к Первой мировой войне

Глава 11. Вместо заключения. Первая мировая война, революции и западные окраины

Приложения

1.Борьба за окраины, борьба за выживание: Российская империя XIX в. и поляки, поляки и империя (обзор современной польской историографии) (А. Новак)

2.Украина, империя, Россия... (обзор современной украинской историографии) (В. Кравченко)

3.Российская империя и ее политика на белорусских землях в XIX — начале XX в. в современной белорусской историографии (С. Токть)

4.Взгляд на политику Российской империи в литовской историографии (Д. Сталюнас)

5.Таблицы

6.Список наместников в Царстве Польском и глав генерал-губернаторств на территории западных окраин

Список основной литературы

Именной указатель

Западные окраины Российской империи – Возникновение «еврейского вопроса»

Евреи «переехали» в Россию, не сходя с места. В результате разделов Польши в 1772,1793 и 1795 гг. империя, в которой ранее не дозволялось появление евреев в принципе, неожиданно оказалась страной с самым большим еврейским населением в мире. В 1800 г. еврейское население России составляло почти четверть (22,8%) от общей численности евреев в мире, к 1834 г. несколько менее половины (46,9%), пик пришелся на 1880 г. — 53,4%. После этого удельный вес российского еврейства по отношению к мировому начал неуклонно снижаться, достигнув к 1914 г. 39%.

В то же время в абсолютных цифрах численность еврейского населения продолжала расти. В период 1772—1815 гг. прирост определялся в значительной степени присоединением новых территорий — так, в результате второго и третьего разделов Речи Посполитой еврейское население увеличилось на 500 тысяч человек, после присоединения Герцогства Варшавского в 1815 г. — еше на 300 тысяч. Однако главным фактором увеличения численности еврейского населения был естественный прирост. Высокая рождаемость и низкая смертность объяснялись жестким следованиям религиозным нормам иудаизма в семейно-брачной жизни и в соблюдении гигиенических норм.

В результате еврейское население, несмотря на массовую эмиграцию в 1881— 1914 гг., достигло к 1914г. приблизительно 5 миллионов250тысяч человек. В то же время относительная доля евреев в населении империи, повышавшаяся на протяжении большей части XIX в. (от 1,5% в 1800 г. до 4,8% в 1880-м), в конце XIX — начале XX в. снижалась, сократившись к 1914 г. до 3,1 %. Приведенные данные носят оценочный характер. Точные данные имеются лишь по 1897 г., когда была проведена всероссийская перепись населения. Евреев переписчики насчитали 5 миллионов 189 тысяч 400 человек; они составляли 4% населения империи и 49% от численности всех евреев в мире. Сразу после первого раздела новые власти демонстрировали противоречивые тенденции при определении правового статуса евреев.

Это было не удивительно. С одной стороны, знания о евреях были весьма ограничены, и власти неизбежно испытывали влияние польской традиции и подходов. Поэтому в ряде документов евреи рассматривались, согласно польской традиции, как отдельное сословие. Такой подход виден и в установлении налоговых норм — все евреи должны были платить одинаковый налог, отличный от ставок как для крестьян, так и для купцов, причем этот налог в 1 рубль был выше, чем у крестьян, но меньше, чем у купцов. В то же время власти предприняли ряд мер, решительно противоречивших тенденциям законодательства о евреях последних лет Речи Посполитой. Прежде всего они восстановили широкие полномочия кагала.

Эту меру российских властей можно отчасти объяснить тем, что новая власть стремилась поскорее найти эффективного агента для управления новыми, во многом странными для нее, подданными, не в последнюю очередь для сбора с них налогов. Нужно отметить, однако, что в стремлении компенсировать собственную бюрократическую слабость власти предпочли восстановить самоуправление евреев, а не отдать власть над ними местным христианским элитам. В духе просвещенного абсолютизма было выдержано решение Екатерины запретить употребление слова «жид» как оскорбительного и заменить его в официальных документах словом «еврей», принятым по просьбе евреев Шклова в 1787 г.