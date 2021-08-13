Зарин – Заповеди блаженства
Ветхозавeтному человeчеству были предложены на выбор «жизнь» или «смерть» (Второзак. XXX, 19; Иерем. XXI, 8). Все ветхозавeтное домостроительство направлялось к тому, чтобы научить народ «любить Господа Бога» Израилева «от всего сердца своего и от всей души своей, дабы жить ему» (Второз. XXX, 6), но предварительною ступенью и необходимым условием для достижения такого настроения было указано «обрeзание сердца» его (Второз. VI, 6; Иерем. IV, 4; Дeян. VII, 51). Чтобы побудить ветхозавeтное человeчество к совершению такого труднаго подвига, Господом Богом были опредeлены «благословение» (ευλογία) за исполнение закона и «проклятие» (ή κατάρα) за его нарушение. «Благословение» должно было сопровождаться преуспeянием вeрнаго исполнителя закона и во внeшнем благополучии жизни социально - политической, семейно – экономической и т. д., «проклятие» же обусловливало для дерзкаго нарушителя закона наступление бeдствий в указанных отношениях (Втор. ХХVIII слeд. и др.)—«смятение и несчастие во всяком дeлe рук его, доколe не будет истреблен» (Второз. ХХVIII, 20). Во всеоружии таких могущественных для себялюбиваго человeка побуждений закон, как суровый «пeстун» (Галат. III, 24), воспитывал ветхозавeтное «жестокосердое» (Матф. XIX, 8; Марк. ХVI, 14) человeчество, доводя его до сознания неисправимой собственными силами природной грeховной испорченности всякаго человeка, а вмeстe с сим—неспособности закона «животворить» человeка (Галат. III, 21) по его внутреннему существу.
Выяснилось, что закон не мог препобeдить и предотвратить того коренного извращения человeческой природы, в результатe коего оказывалось, что самому лучшему невозрожденному человeку «прилежит злое», когда он хочет дeлать «доброе» (Римл. VII, 21) п что он с роковою неизбeжностью дeлает не то, что хочет, а что в своей совeсти и разумe ненавидит (Римл. VII, 15), будучи порабощен живущему в самой сокровенной глубинe его природы грeху (Римл. VII, 14. 17). Ветхозавeтному человeку был дан «святой закон» и заповeдь святая, праведная и благая, но так как сам-то человeк по внутреннему существу своему—«плотян», раб грeха (Римл. VII, 14), то и оказалось, что «заповeдь», данная человeку для жизни, фактически послужила ему к смерти (Римл. VII, 12.10), и всe, «утверждающиеся на дeлах закона», оказались «под клятвою» самого же закона (Галат. III, 10). Но такой безотрадный итог не был окончательным, так чтобы нарушилась воля Божия о спасении человeка и даровании ему вeчной жизни. Напротив, чeм искреннее и глубже он сознавал ту истину, что «законом никто не оправдывается пред Богом» (Галат. III, И), тeм горячeе он стремился к оправданию вeрою (Галат. III, 11) в обeтованнаго Мессию (Галат. III, 22), достигая «правды» не «от закона», но от вeры (Галат. Ill, 21. 11. 24).
Убeдившись в невозможности явить себя «чистым» пред Богом (Иов. XIV, 4) и оправдаться пред Ним (Иов. IX, 2—3), как носящий в самой природe своей неизгладимую порчу (Пс. L, 7)—ветхозавeтный богобоязненный человeк всю свою надежду возлагал на милость Божию, от Него ожидал очищения грeховной скверны, просил Бога «изгладить» всe беззакония его в самой глубинe его сердца, создать в нем чистое сердце и обновить дух правый (Пс. L, 9.11. 12), помиловать его, исцeлить его душу от грeха (Пс. L, 5) не лишая его общения Св. Духа Божия (Пс. L, 13). Только упование на «спасение» от Бога силою Его «владычественнаго Духа» (Пс. L, 14) обезпечивает человeку несокрушимое внутреннее благосостояние, является источником радости и веселия (ст. 10). Для возвысившагося до такого сознания ветхозавeтнаго человeка и самый закон ветхозавeтный представлялся уже не внeшним принудительным, хотя и с непререкаемым авторитетом, кодексом непосильных для воли предписаний, исполнение коих для него обязательно прежде всего во имя собственнаго временного земного благополучия, но законом Господним, содержащим в «заповeдях своих» такия «откровения» и «уставу» вразумления и наставления Самого Господа (Пс. XCIII, 12), к коим человeк внутренне сердечно тяготeет, «прилeпляется», с коими он отожествляет волю свою (Пс. 1, 2), о коих он «размышляет», ожидая все болeе и болeе углубленнаго разумeния от Самого Господа, коим он радуется, как неисчерпаемому и неиждиваемому богатству, коими он «утeшается» (Пс. СХVIII). Исполнение «закона» является уже тогда не содержанием собственной самоираведности человeка, но лишь результатом стремления приблизиться к Богу, привлечь к себe милость Божию, оживотворяющую его (Пс. СХVIII, 40).
Профессор С. М. Зарин – Заповеди блаженства (Матф. V, 3-12; Лук. VI, 20-26)
Петроград : 1915. – 110 с.
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