Зайцев - Без прошлого нет будущего

Церковь адвен­тистов седьмого дня не возникла в результате раскола какой-то уже существующей на протяжении долгого времени деномина­ции. Церковь АСД возникла путем объеди­нения представителей самых разных конфессий вокруг великой и торжественной вести, которая должна прозвучать накануне Вто­рого пришествия Иисуса Христа. В этой вести находят отражение те тенденции, которыми характеризовалась историческая эпоха, начиная с середины XIX века. Адвентисты седьмого дня осознали актуальность этой вести в сложившейся исторической ситуации, и ее проповедь определила характер и лицо молодой Церкви.

Осознание своей миссии помогло пионерам адвентистского движения определиться и с названием Церкви. В этом названии были объединены ключевые моменты истории человечества, на­чальный и заключительный: начальный — связан с сотворением земли Богом и выделением седьмого дня как дня поклонения, и заключительный — Второе пришествие Христа на землю и окон­чательное уничтожение зла и греха на ней. Таким образом, уже своим названием Адвентисты седьмого дня свидетельствовали окружающему миру о тех истинах, которые оказались искажен­ными в сознании многих христиан.

Четкое видение своей идентичности, своей миссии, своего ис­торико-пророческого предназначения всегда помогало юной Церкви успешно преодолевать трудности роста и проблемы, свя­занные с ее интернациональным составом. Именно благодаря этому осознанию Церковь адвентистов седьмого дня выросла в крупнейшую международную религиозную организацию, кото­рая совершает служение практически во всех странах мира на всех континентах.

Зайцев Евгений - Без прошлого нет будущего - История организационного и доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня

Заокский: «Источник жизни», 2013. — 384 с.

ISBN 978-5-86847-844-4

Зайцев Евгений - Без прошлого нет будущего - История организационного и доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня - Содержание

Предисловие

Глава 1. Предпосылки возникновения Церкви адвентистов седьмого дня

Глава 2. Движение Уильяма Миллера в США в 40-х годах XIX столетия: значение для Церкви адвентистов седьмого дня

Глава 3. История становления и развития организационной структуры Церкви АСД

Глава 4. История формирования миссиологического сознания Церкви адвентистов седьмого дня

Глава 5. История становления и развития издательской деятельности Церкви АСД

Глава 6. История становления и развития адвентистской системы здравоохранения

Глава 7. Становление и развитие системы образования в Церкви АСД

Глава 8. История доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня

Глава 9. Вместо послесловия

Глава 10. Избранная библиография

Зайцев Евгений - Без прошлого нет будущего - История организационного и доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня - Предисловие

Настоящая книга, посвященная истории всемирной Церкви ад­вентистов седьмого дня, представляет собой попытку заполнить нишу, которая долгое время существовала в данной области. До сих пор русскоязычный читатель испытывает дефицит серьезной литературы, которая бы представляла эту Церковь в ее истори­ческом развитии. Церкви уже более 160 лет. За это время она про­шла непростой путь становления и развития, превратившись из небольшой группы разочаровавшихся последователей Уильяма Миллера в международную церковную организацию с развитой системой образовательных, благотворительных, медицинских и прочих учреждений, проповедующую в более чем 200-х странах мира.

Церковь адвентистов седьмого дня своими корнями уходит в так называемое адвентистское движение, которое в первой по­ловине XIX столетия объединило в своих рядах десятки тысяч христиан, принадлежащих к самым разным конфессиям, вокруг идеи скорого Второго пришествия Христа (лат. advent — приход, пришествие). Важно подчеркнуть, что адвентистское движение возникло не в одной какой-то конкретной церкви или деноми­нации и распространение его не ограничивалось одной страной или даже континентом. Не совсем корректно считать, что весть о скором Втором пришествии Христа проповедовалась в то время лишь американским фермером, баптистом по вероисповеданию, Уильямом Миллером. Можно было бы назвать более 100 извес­тных исследователей библейских пророчеств в разных странах, которые в это же примерно время, подчас независимо друг от друга, провозглашали туже весть.

Автор не ставил перед собой задачи детального описания всех этапов долгого исторического пути церкви, рассматривая их в хронологической последовательности. Важным было пред­ставить становление Церкви и ее основных институтов в кон­тексте проповедуемой Церковью вести. Следует признать, что большая часть книг, написанных о Церкви адвентистов седьмого дня с позиции светской религиоведческой науки, не учитыва­ют миссиологического аспекта Церкви, ограничиваясь лишь так называемой «чистой» историей. С другой стороны, практически все исследования в области истории Церкви АСД, которые пред­принимаются внутри самой церкви, отличаются акцентуирован­ным вниманием на миссии, и потому эти исследования подчас не отражают объективно всего того, что имело место в истории Церкви, не всегда гладкой и однозначной. Задача историка в том, чтобы непредвзято подойти к оценке исторических реалий, не впадая в крайность слащавого оптимизма, с одной стороны, но и не представляя их в трагико-пессимистическом тоне, с другой.

Важно помнить о том, что история изучается не просто с целью сохранения в памяти каких-то событий прошлого, его персона­лий, а с целью научения, извлечения уроков. Опыт предшеству­ющих поколений, как позитивный, так и негативный, должным образом оцененный, позволяет учитывать целый ряд момен­тов в нашем настоящем, которые, может быть, не были учтены в прошлом. Это помогает также не повторять ошибок своих пред­шественников и делать далеко идущие выводы, которые способ­ны будут определить наше поведение и нашу стратегию в буду­щем. О важности изучения собственной истории, равно как и о значении беспристрастного и непредвзятого подхода к истории, хорошо сказал в свое время известный русский писатель Алек­сандр Солженицын: «Если мы не знаем собственной истории, мы будем совершать те же ошибки, приносить те же жертвы и пере­живать ту же глупость снова и снова».

В предлагаемой читателю книге восемь глав, каждая из кото­рых посвящена какому-то важному аспекту становления и раз­вития Церкви. Первая глава анализирует основные предпосылки для зарождения адвентистского движения, акцентируя внимание не только на так называемых пророческих предпосылках, но и на объективных, отражающих те существенные изменения в общественно-политической и религиозной жизни, которые имели место в первой половине XIX столетия. Автор убежден, что Цер­ковь адвентистов седьмого дня появилась далеко не случайно. Ее появлению и последующему развитию способствовал целый ряд факторов, учитывать которые необходимо, чтобы должным обра­зом оценить как саму историческую ситуацию, так и зародившу­юся Церковь с ее последующей миссией.

Вторая глава посвящена подробной истории миллеровского движения в США. Описываются основные этапы движения, эво­люция взглядов У. Миллера и его последователей, рассматривает­ся теология миллеритской вести, анализируются причины успеха этого необычного движения в истории США. Автор останавлива­ется также и на судьбе этого движения, давая оценку различным группам верующих, образовавшихся после его распада.

Третья глава посвящена организационному оформлению Цер­кви адвентистов седьмого дня. Рассматриваются основные вехи, которые прошла Церковь на пути становления своей организа­ционной структуры, те трудности, с которыми она сталкивалась, и то, как пыталась их преодолевать. Мы будем говорить о том, какие фигуры играли ключевую роль в формировании церковной организации, и о том, каким образом они стремились подчинить существовавшую организационную структуру миссии и задачам Церкви.

Четвертая глава рассматривает основные этапы формирования миссиологического сознания Церкви, претерпевшего серьезную эволюцию от полной закрытости и изоляционизма, выраженных в так называемой теории «закрытой двери», до осознания важ­ности «глобальной миссии». В главе представлена история пре­вращения малочисленной американской деноминации в круп­нейшую международную церковь, фактически утратившую свой американский облик, учитывая то, что в современной Церкви адвентистов седьмого дня лишь 5% членов церкви проживают на территории Северной Америки.

В пятой главе рассматривается значение издательской работы в проповеди адвентистской Церковью своей вести, а также история становления издательского дела. Это направление евангельской активности молодой Церкви было определяющим практически во всех странах, где начиналась распространяться адвентистская весть. В главе описывается история ведущих издательских цент­ров Церкви адвентистов седьмого дня и их роль в осуществлении Церковью своей миссии.

Шестая глава посвящена истории становления и развития ад­вентистской системы здравоохранения. Достаточно серьезное внимание автор уделяет анализу и оценке существовавших в американской медицине лечебных практик и тех реформационных движений, которые имели место в обществе в первой поло­вине XIX века. Представлена теология адвентистского подхода к проблеме здоровья, основные этапы в становлении сети оздоро­вительных учреждений и роль Э. Уайт в формировании профи­лактического сознания всей адвентистской системы здоровья. Особое внимание уделено ведущему оздоровительному учреж­дению Церкви, Батл-Крикскому санаторию, и той роли, которую он сыграл в истории адвентистской системы здоровья. В главе также обсуждается значение так называемого медицинского евангелизма для миссии всемирной церкви.

Становлению и развитию адвентистской системы образова­ния посвящена седьмая глава. Автор рассматривает эту тему не только в историческом ключе, но и касается теоретических ос­нов христианского образования в целом. Дается характеристика системы образования, существовавшей в тогдашнем американс­ком обществе, что помогает лучше увидеть сильные стороны того образования, которое предлагалось церковью. Показана история первых образовательных учреждений Церкви и их роль в реа­лизации церковью своей миссиологической стратегии. Уделяет­ся внимание и такой достаточно деликатной теме, вызвавшей в свое время множество дискуссий, как получение адвентистскими учебными заведениями аккредитации со стороны государствен­ных органов образования. Подчеркивается важность развития этого образовательного направления в деятельности современ­ной церкви.

Наконец, последняя глава посвящена истории доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня. Прослеживает­ся история становления основных вероучительных положений церкви, история, в которой молодой церкви в напряженной бо­гословской дискуссии приходилось отстаивать свою доктриналь­ную позицию, определившую, в конечном счете, ее уникальности неповторимое лицо. Достаточно серьезное внимание уделяется сотериологической дискуссии, связанной с оценкой Миннеаполисской сессии Генеральной Конференции, и дискуссии по воп­росу о Троице, весьма актуальной в церкви сегодня.