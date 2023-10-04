Зайцев - Без прошлого нет будущего
Церковь адвентистов седьмого дня не возникла в результате раскола какой-то уже существующей на протяжении долгого времени деноминации. Церковь АСД возникла путем объединения представителей самых разных конфессий вокруг великой и торжественной вести, которая должна прозвучать накануне Второго пришествия Иисуса Христа. В этой вести находят отражение те тенденции, которыми характеризовалась историческая эпоха, начиная с середины XIX века. Адвентисты седьмого дня осознали актуальность этой вести в сложившейся исторической ситуации, и ее проповедь определила характер и лицо молодой Церкви.
Осознание своей миссии помогло пионерам адвентистского движения определиться и с названием Церкви. В этом названии были объединены ключевые моменты истории человечества, начальный и заключительный: начальный — связан с сотворением земли Богом и выделением седьмого дня как дня поклонения, и заключительный — Второе пришествие Христа на землю и окончательное уничтожение зла и греха на ней. Таким образом, уже своим названием Адвентисты седьмого дня свидетельствовали окружающему миру о тех истинах, которые оказались искаженными в сознании многих христиан.
Четкое видение своей идентичности, своей миссии, своего историко-пророческого предназначения всегда помогало юной Церкви успешно преодолевать трудности роста и проблемы, связанные с ее интернациональным составом. Именно благодаря этому осознанию Церковь адвентистов седьмого дня выросла в крупнейшую международную религиозную организацию, которая совершает служение практически во всех странах мира на всех континентах.
Зайцев Евгений - Без прошлого нет будущего - История организационного и доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня
Заокский: «Источник жизни», 2013. — 384 с.
ISBN 978-5-86847-844-4
Зайцев Евгений - Без прошлого нет будущего - История организационного и доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня - Содержание
Предисловие
Глава 1. Предпосылки возникновения Церкви адвентистов седьмого дня
Глава 2. Движение Уильяма Миллера в США в 40-х годах XIX столетия: значение для Церкви адвентистов седьмого дня
Глава 3. История становления и развития организационной структуры Церкви АСД
Глава 4. История формирования миссиологического сознания Церкви адвентистов седьмого дня
Глава 5. История становления и развития издательской деятельности Церкви АСД
Глава 6. История становления и развития адвентистской системы здравоохранения
Глава 7. Становление и развитие системы образования в Церкви АСД
Глава 8. История доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня
Глава 9. Вместо послесловия
Глава 10. Избранная библиография
Зайцев Евгений - Без прошлого нет будущего - История организационного и доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня - Предисловие
Настоящая книга, посвященная истории всемирной Церкви адвентистов седьмого дня, представляет собой попытку заполнить нишу, которая долгое время существовала в данной области. До сих пор русскоязычный читатель испытывает дефицит серьезной литературы, которая бы представляла эту Церковь в ее историческом развитии. Церкви уже более 160 лет. За это время она прошла непростой путь становления и развития, превратившись из небольшой группы разочаровавшихся последователей Уильяма Миллера в международную церковную организацию с развитой системой образовательных, благотворительных, медицинских и прочих учреждений, проповедующую в более чем 200-х странах мира.
Церковь адвентистов седьмого дня своими корнями уходит в так называемое адвентистское движение, которое в первой половине XIX столетия объединило в своих рядах десятки тысяч христиан, принадлежащих к самым разным конфессиям, вокруг идеи скорого Второго пришествия Христа (лат. advent — приход, пришествие). Важно подчеркнуть, что адвентистское движение возникло не в одной какой-то конкретной церкви или деноминации и распространение его не ограничивалось одной страной или даже континентом. Не совсем корректно считать, что весть о скором Втором пришествии Христа проповедовалась в то время лишь американским фермером, баптистом по вероисповеданию, Уильямом Миллером. Можно было бы назвать более 100 известных исследователей библейских пророчеств в разных странах, которые в это же примерно время, подчас независимо друг от друга, провозглашали туже весть.
Автор не ставил перед собой задачи детального описания всех этапов долгого исторического пути церкви, рассматривая их в хронологической последовательности. Важным было представить становление Церкви и ее основных институтов в контексте проповедуемой Церковью вести. Следует признать, что большая часть книг, написанных о Церкви адвентистов седьмого дня с позиции светской религиоведческой науки, не учитывают миссиологического аспекта Церкви, ограничиваясь лишь так называемой «чистой» историей. С другой стороны, практически все исследования в области истории Церкви АСД, которые предпринимаются внутри самой церкви, отличаются акцентуированным вниманием на миссии, и потому эти исследования подчас не отражают объективно всего того, что имело место в истории Церкви, не всегда гладкой и однозначной. Задача историка в том, чтобы непредвзято подойти к оценке исторических реалий, не впадая в крайность слащавого оптимизма, с одной стороны, но и не представляя их в трагико-пессимистическом тоне, с другой.
Важно помнить о том, что история изучается не просто с целью сохранения в памяти каких-то событий прошлого, его персоналий, а с целью научения, извлечения уроков. Опыт предшествующих поколений, как позитивный, так и негативный, должным образом оцененный, позволяет учитывать целый ряд моментов в нашем настоящем, которые, может быть, не были учтены в прошлом. Это помогает также не повторять ошибок своих предшественников и делать далеко идущие выводы, которые способны будут определить наше поведение и нашу стратегию в будущем. О важности изучения собственной истории, равно как и о значении беспристрастного и непредвзятого подхода к истории, хорошо сказал в свое время известный русский писатель Александр Солженицын: «Если мы не знаем собственной истории, мы будем совершать те же ошибки, приносить те же жертвы и переживать ту же глупость снова и снова».
В предлагаемой читателю книге восемь глав, каждая из которых посвящена какому-то важному аспекту становления и развития Церкви. Первая глава анализирует основные предпосылки для зарождения адвентистского движения, акцентируя внимание не только на так называемых пророческих предпосылках, но и на объективных, отражающих те существенные изменения в общественно-политической и религиозной жизни, которые имели место в первой половине XIX столетия. Автор убежден, что Церковь адвентистов седьмого дня появилась далеко не случайно. Ее появлению и последующему развитию способствовал целый ряд факторов, учитывать которые необходимо, чтобы должным образом оценить как саму историческую ситуацию, так и зародившуюся Церковь с ее последующей миссией.
Вторая глава посвящена подробной истории миллеровского движения в США. Описываются основные этапы движения, эволюция взглядов У. Миллера и его последователей, рассматривается теология миллеритской вести, анализируются причины успеха этого необычного движения в истории США. Автор останавливается также и на судьбе этого движения, давая оценку различным группам верующих, образовавшихся после его распада.
Третья глава посвящена организационному оформлению Церкви адвентистов седьмого дня. Рассматриваются основные вехи, которые прошла Церковь на пути становления своей организационной структуры, те трудности, с которыми она сталкивалась, и то, как пыталась их преодолевать. Мы будем говорить о том, какие фигуры играли ключевую роль в формировании церковной организации, и о том, каким образом они стремились подчинить существовавшую организационную структуру миссии и задачам Церкви.
Четвертая глава рассматривает основные этапы формирования миссиологического сознания Церкви, претерпевшего серьезную эволюцию от полной закрытости и изоляционизма, выраженных в так называемой теории «закрытой двери», до осознания важности «глобальной миссии». В главе представлена история превращения малочисленной американской деноминации в крупнейшую международную церковь, фактически утратившую свой американский облик, учитывая то, что в современной Церкви адвентистов седьмого дня лишь 5% членов церкви проживают на территории Северной Америки.
В пятой главе рассматривается значение издательской работы в проповеди адвентистской Церковью своей вести, а также история становления издательского дела. Это направление евангельской активности молодой Церкви было определяющим практически во всех странах, где начиналась распространяться адвентистская весть. В главе описывается история ведущих издательских центров Церкви адвентистов седьмого дня и их роль в осуществлении Церковью своей миссии.
Шестая глава посвящена истории становления и развития адвентистской системы здравоохранения. Достаточно серьезное внимание автор уделяет анализу и оценке существовавших в американской медицине лечебных практик и тех реформационных движений, которые имели место в обществе в первой половине XIX века. Представлена теология адвентистского подхода к проблеме здоровья, основные этапы в становлении сети оздоровительных учреждений и роль Э. Уайт в формировании профилактического сознания всей адвентистской системы здоровья. Особое внимание уделено ведущему оздоровительному учреждению Церкви, Батл-Крикскому санаторию, и той роли, которую он сыграл в истории адвентистской системы здоровья. В главе также обсуждается значение так называемого медицинского евангелизма для миссии всемирной церкви.
Становлению и развитию адвентистской системы образования посвящена седьмая глава. Автор рассматривает эту тему не только в историческом ключе, но и касается теоретических основ христианского образования в целом. Дается характеристика системы образования, существовавшей в тогдашнем американском обществе, что помогает лучше увидеть сильные стороны того образования, которое предлагалось церковью. Показана история первых образовательных учреждений Церкви и их роль в реализации церковью своей миссиологической стратегии. Уделяется внимание и такой достаточно деликатной теме, вызвавшей в свое время множество дискуссий, как получение адвентистскими учебными заведениями аккредитации со стороны государственных органов образования. Подчеркивается важность развития этого образовательного направления в деятельности современной церкви.
Наконец, последняя глава посвящена истории доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня. Прослеживается история становления основных вероучительных положений церкви, история, в которой молодой церкви в напряженной богословской дискуссии приходилось отстаивать свою доктринальную позицию, определившую, в конечном счете, ее уникальности неповторимое лицо. Достаточно серьезное внимание уделяется сотериологической дискуссии, связанной с оценкой Миннеаполисской сессии Генеральной Конференции, и дискуссии по вопросу о Троице, весьма актуальной в церкви сегодня.
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