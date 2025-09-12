Зайдель Эвальд - Закон и Благодать

Несколько лет назад миссионерка предпенсионного возраста сказала мне, что у нее всегда были сложности с тем, чтобы принять идею отцовства Бога. Причина состояла в отношениях ее отца с ней и ее матерью в тот период ее жизни, когда она была еще маленькой девочкой.

Это напомнило мне ту проблему, которая существует в современном евангелизме, где у большинства христиан мировоззрение формируется под влиянием их прошлого опыта. Мы живем в мире, наполненном противоречиями. И мы также невольно вбираем в себя этот противоречивый дух и наполняем им наше христианское мировидение. Наше общество взывает к свободе: свободе быть самим собой; свободе делать то, что ты хочешь делать; свободе преследовать свои собственные цели в жизни; свободе верить в то, во что мы хотим верить и т.д. Все, что ограничивает нашу свободу рассматривается, как нечто регрессивное, архаичное, или в психологическом отношении ущербное.

После изучения большого количества книг и статей, посвященных вопросам ‘закона’ и ‘благодати’, можно со всей определенностью сказать, что понимание данной проблемы ограничивается рамками определенных категорий. Во-первых, есть те, кто, возможно, был воспитан в недоброжелательной домашней атмосфере, где отсутствовал дух любви, где над человеком довлела тяжесть и суровая сторона закона. Для таких людей сама идея закона несет в себе нечто ужасное и диаметрально противостоит благодати, милосердию и любви. Во-вторых, есть авторы, которые сами захвачены духом противоречий нашего века. При этом, они полагают, что они должны освободить других от религиозного ‘законничества’. В-третьих, существует явная проблема с достоверным отражением библейского учения о законе в работах серьезных исследователей Нового Завета. По словам C.E.B. Кренфилда, “существует некоторая неупорядоченность, или, по крайней мере, неаккуратность и неточность определений [относительно закона], что оказало влияние на современное поколение служителей и учителей.” Далее он продолжает: “…сегодня существует необходимость для основательной переоценки места и значения закона в Библии.” [См. главу 12].

Что послужило толчком для написания этой книги, посвященной раскрытию библейского содержания ‘Закона и Благодати’? Причина состояла в том, что многие христиане с трудом понимают этот жизненно важный библейский вопрос, и, в особенности в отношении его к вопросу благодати. Если мы выхолащиваем закон благодати и благодать закона, мы неизбежно искажаем библейское содержание этих двух понятий. Одно из главных препятствий для четкого понимания этих двух концепций состоит в неумении рассмотреть их в том более широком смысле, в котором они представлены в Библии. Когда Библия говорит о законе, это не имеет никакого отношения к легализму. Легализм является искаженным представлением о законе. Он также является своего рода беззаконием, поскольку пытается поставить закон, сотворенный человеком, выше закона Божьего, а также содержит идею, согласно которой мы обретаем своего рода заслуги, следуя этой концепции. Если мы становимся на этот путь, мы предлагаем Богу не то, что Он требует от нас. Именно это не в состоянии понять иудаизм, или его ‘побочный продукт’— фарисеи времен Иисуса. Согласно сказанному в Ветхом Завете, закон Бога, благодаря слову Бога во всей его целостности, становится все более и более определенным. И в этом обобщающем смысле мы и будем рассматривать закон Бога и его соотношение с благодатью (или Божьей благостью), которая подкрепляет все, сказанное Богом.

Эвальд Зайдель — Закон и Благодать

© 2002 Church Development & Aid, Melbourne, Australia

АОЗТ Типография “Моряк”, Одесса-65011, ул. Ришельевская, 26

ISBN 1 920968 15 6

Эвальд Зайдель - Закон и Благодать — Содержание