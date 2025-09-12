Зайдель Эвальд - Закон и Благодать
Несколько лет назад миссионерка предпенсионного возраста сказала мне, что у нее всегда были сложности с тем, чтобы принять идею отцовства Бога. Причина состояла в отношениях ее отца с ней и ее матерью в тот период ее жизни, когда она была еще маленькой девочкой.
Это напомнило мне ту проблему, которая существует в современном евангелизме, где у большинства христиан мировоззрение формируется под влиянием их прошлого опыта. Мы живем в мире, наполненном противоречиями. И мы также невольно вбираем в себя этот противоречивый дух и наполняем им наше христианское мировидение. Наше общество взывает к свободе: свободе быть самим собой; свободе делать то, что ты хочешь делать; свободе преследовать свои собственные цели в жизни; свободе верить в то, во что мы хотим верить и т.д. Все, что ограничивает нашу свободу рассматривается, как нечто регрессивное, архаичное, или в психологическом отношении ущербное.
После изучения большого количества книг и статей, посвященных вопросам ‘закона’ и ‘благодати’, можно со всей определенностью сказать, что понимание данной проблемы ограничивается рамками определенных категорий. Во-первых, есть те, кто, возможно, был воспитан в недоброжелательной домашней атмосфере, где отсутствовал дух любви, где над человеком довлела тяжесть и суровая сторона закона. Для таких людей сама идея закона несет в себе нечто ужасное и диаметрально противостоит благодати, милосердию и любви. Во-вторых, есть авторы, которые сами захвачены духом противоречий нашего века. При этом, они полагают, что они должны освободить других от религиозного ‘законничества’. В-третьих, существует явная проблема с достоверным отражением библейского учения о законе в работах серьезных исследователей Нового Завета. По словам C.E.B. Кренфилда, “существует некоторая неупорядоченность, или, по крайней мере, неаккуратность и неточность определений [относительно закона], что оказало влияние на современное поколение служителей и учителей.” Далее он продолжает: “…сегодня существует необходимость для основательной переоценки места и значения закона в Библии.” [См. главу 12].
Что послужило толчком для написания этой книги, посвященной раскрытию библейского содержания ‘Закона и Благодати’? Причина состояла в том, что многие христиане с трудом понимают этот жизненно важный библейский вопрос, и, в особенности в отношении его к вопросу благодати. Если мы выхолащиваем закон благодати и благодать закона, мы неизбежно искажаем библейское содержание этих двух понятий. Одно из главных препятствий для четкого понимания этих двух концепций состоит в неумении рассмотреть их в том более широком смысле, в котором они представлены в Библии. Когда Библия говорит о законе, это не имеет никакого отношения к легализму. Легализм является искаженным представлением о законе. Он также является своего рода беззаконием, поскольку пытается поставить закон, сотворенный человеком, выше закона Божьего, а также содержит идею, согласно которой мы обретаем своего рода заслуги, следуя этой концепции. Если мы становимся на этот путь, мы предлагаем Богу не то, что Он требует от нас. Именно это не в состоянии понять иудаизм, или его ‘побочный продукт’— фарисеи времен Иисуса. Согласно сказанному в Ветхом Завете, закон Бога, благодаря слову Бога во всей его целостности, становится все более и более определенным. И в этом обобщающем смысле мы и будем рассматривать закон Бога и его соотношение с благодатью (или Божьей благостью), которая подкрепляет все, сказанное Богом.
Эвальд Зайдель — Закон и Благодать
© 2002 Church Development & Aid, Melbourne, Australia
АОЗТ Типография “Моряк”, Одесса-65011, ул. Ришельевская, 26
ISBN 1 920968 15 6
Эвальд Зайдель - Закон и Благодать — Содержание
- Введение
- Обзор
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С чего начать?
- Введение
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Способы рассмотрения ‘закона’
- Законы хорошие и законы плохие
- Не под законом, а под благодатью?
- Божьи законы доставляют наслаждение
- Начало всего—Господь
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Объяснение терминов
- Закон вообще
- Божий закон
- Естественное право
- Новый тупик
- Древние концепции закона
- Благодать
- Задания
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Приложение
- Общее (‘естественное’) откровение
- Специальное, библейское откровение
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Закон и благодать в сотворении
- Истоки человечества
- Закон отражает природу Бога
- Грех и его последствия
- Отношения закона, греха и благодати
- Задания
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Благодать и закон на Синае
- Введение
- Взаимоотношения благодати
-
Понимание закона
- Вера, как ответ на благодать
- Десять заповедей
- Сущность повиновения
- Прояснение закона
- Цель закона
- Больше, чем просто закон
- Когда закон перестает быть Божьим законом
- Задания
- Приложение
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Закон и любовь. Второзаконие
- Введение
- Закон в каждой сферы жизни
- Почему они должны были повиноваться?
- Распространение закона
-
Испытания
- Испытания верности (Втор.13:1–18)
- Осознанный выбор
- Задания
- Приложение
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В земле обетованной. Первые годы
- Иисус Навин
- Книга Судей
- Книга Руфь
- Задания
-
1—4 Книги Царств
- Историческая обстановка
-
Потребность в царе
- 1. Причины вырождения
- 2. Краткая передышка
- 3. Царь как у прочих народов
- Особая роль царя в Израиле
-
3–я и 4–я книги Царств
- Начало правления Соломона
- Достижения Соломона
- Отступничество Соломона
- Распад царства
- Грехи Иеровоама
-
Цари
- В Израиле
- В Иудее
-
Благодать сильнее греха
- Божье сострадание
- Бог обращается к ним через пророков
- Божья забота
- Божья благодать
- Задания
-
В земле обетованной. Пророки
- Время царей
- Пророки раннего периода
- Пророчества и их соотношение с заветом
- В центре пророчества стоял закон
-
Амос
- Суть пророчество Амоса
- Божий суд был неизбежен
- Призыв к покаянию
-
Пророчество Осии
- Гомерь и Израиль
-
Содержание пророчества Осии
- Гомерь
- Грехи Израиля
- Суд над Израилем
- Божья благодать
-
Исайя
- Исайя о роли Бога в политике
-
Содержание пророчества Исайи (1–39)
- Грехи народа
- Грядущий суд
- Божья благодать
-
Иеремия
- Историческая обстановка
-
Содержание пророчества Иеремии
- Природа Бога и Его характер
- Грехи Иудеи (Израиля)
- Непослушные лидеры
- Последствия их грехов
- Призыв к покаянию
- Обещанное Богом восстановление
- Богословие–в центре стоит Завет
- Закон—написанный в сердце
- Задания
- Приложение
-
Вавилонский плен. Пророчество в Плену
- Введение
-
Содержание пророчества Исайи (40–66)
- Характер Бога
- Природа греха Израиля в Вавилонском плену
- Плен—очищение и отделение
- “Покайся, и Я восстановлю тебя!”
- Процветание только в Боге
- Праведность и спасение будут восстановлены
- Роль Слуги Господа
- Общие замечания
- Иезекииль
-
Содержание проповеди Иезекииля
- Последствия их грехов
- Божий милосердный труд
- Задания
-
Поклонение Израиля. Псалмы
- Введение
- Псалом 1
- Псалом 19
- Псалом 24
- Псалом 118
- Благодать в псалмах
- Задания
-
Резюме. Ветхий Завет
- Обзор
- Заключение
- Задания
-
Иисус и закон
- Введение
-
Евангелие от Матфея 5:17–48
- Евангелие от Матфея 5:17–20
- Евангелие от Матфея 5:21–48
- Некоторые выводы
-
Евангелие от Матфея 7:12 и Луки 6:31
- Золотое правило
-
Мф.22:36–40; Мк.12:28-33; Лк.10:26
- Наибольшая заповедь
-
Евангелие от Иоанна 8:5
- Женщина, застигнутая в прелюбодеянии
-
Евангелие от Иоанна 13:34 и 15:5–17
- Новая заповедь
- Некоторые выводы
- Задания
-
Взгляды Павла. Послание Галатам
- Противоречит ли самому себе Ап. Павел?
- Закон, благодать, и праведность
-
Послание к Галатам
- Истоки проблем церкви в Галатах
- Урок, полученный в Антиохии (2:11–21)
- Как достигается праведность? (3:1–25)
- Каково место закона в истории спасения?
- Равенство членов семьи Божьей (3:26–29)
- От младенчества к зрелости (4:1–7)
- Возвращение к первоначальным представлениям (4:8–20)
- Аллегория свободы и рабства (4:21–31)
- Свобода во Христе (5:1–6,13–15)
- Задания
-
Взгляды Павла. Послание Римлянам
- Введение
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