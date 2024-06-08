Зелинский – Иресиона - Аттические сказки

У северного подножья Пентеликона — там, где речка Эразин, сбежав с горы, прорывается меж двумя склонами к Марафонской равнине, лежал хутор бедного крестьянина Икария. Даров Деметры земля ему не родила, однако его предкам удалось упорным трудом построить террасы по обоим склонам. Южный усажен был маслинами, из их плодов верный заветам Паллады Икарий давил душистое масло, которое сбывал затем в Марафоне и других городах Четырехградия. Северный зеленел вязами; к ним со всех сторон тянулись гибкие ветки ягодных кустов, дающих плоды необыкновенной сладости. Гроздья этих ягод Икарий сушил и употреблял в пищу вместо меда, а излишки продавал.

Жену он потерял еще в молодости, оставшись с единственной дочерью Эригоной. Как и отец, она целыми днями работала. Главным ее делом было — пасти коз на южном склоне, следить, чтобы они не переплыли через Эразин и не повредили нежных веток ягодника. Помогала ей в этом верная собака Мера: лежа под деревьями, она стерегла дом и одновременно бдительно следила, чтобы ни одна из коз, приходящих пить к ручью, не пересекала его русло.

Ближайшая деревня находилась довольно далеко от хутора, поэтому свои дни Эригона проводила почти в полном одиночестве. В играх и плясках ровесниц в честь Артемиды участия не принимала: не могла надолго оставить хозяйство — и ограничивалась тем, что в дни весеннего ее праздника приносила в жертву кровь козленка, а также пела песни, которым научила ее бравронская жрица, иногда гостившая в хуторе.

Общество девушки составлял только ее отец; но и с ним говорила она не часто. Икарий после смерти жены стал чересчур-молчаливым; дочь не считал себе ровней; девушка чувствовала, что ее собака Мера, а также любая из коз и даже ручная галка, прыгающая по брусьям стены, были ей ближе, чем родной отец. Мысль эта наполняла ее грустью, казалось, что и его тоже, но такое положение не менялось к лучшему. Оба работали не покладая рук, хотя толком не знали — ради чего. Радость как будто позабыла дорогу к хутору Икария под Пентеликоном.

Зелинский Ф. Ф. – Иресиона - Аттические сказки

Пер. с польск. О. А. Лукьянченко. – СПб.: Алетейя, 2023. – 418 с. – (Новая античная библиотека).

ISBN 978-5-00165-655-5

Зелинский Ф. Ф. – Иресиона - Аттические сказки – Содержание

Об аттических сказках Ф. Ф. Зелинского. Олег Лукьянченко

I. Кубок обиды. Перевод с польского О. Лукьянченко

II. Заклятый двор

III. Терем зари

IV. Царица вьюг (Эллины и скифы)

Пролог

Часть первая. Пещера Гарпий

Часть вторая. Аргонавты

V. Тайна долгих скал

VI. Соловьиные песни

VII. Печать Персефоны. Перевод с польского О. Лукьянченко

VIII. Мудрость Дедала. Перевод с польского О. Лукьянченко

IX. Дом на Юру. Перевод с польского О. Лукьянченко

X. Тирренский пленник. Перевод с польского О. Лукьянченко

XI. У Матери-Земли

XII. Каменная нива

XIII. Дочь Немезиды. Перевод с польского О. Лукьянченко