Священник Владимир Зелинский - Наречение имени

Его тихий голос звучит с самых разнообразных трибун и кафедр, всегда заставляя задуматься о главном, постоянно возвращая нас к истокам — к Священному Писанию, к перво-христианской Церкви в катакомбах, к апостольской свободе. Тот же спокойный и уверенный голос звучит со страниц его книг.

Священник Владимир Зелинский — автор книг «Взыскуя Лица Твоего», «Открытие Слова», «Приходящие в Церковь», «Дабы уверовал мир», «Объятия Отча...», многих переводов и сотен статей, встретивших самые теплые отклики читателей России, Украины, Италии, Франции и других стран. Служа в православном храме города Брешия (Италия) и читая лекции в местном университете, о. Владимир участвует во многих европейских форумах, конференциях и конгрессах.

Киев, Дух і літера, 2008 – 654 с.

ISBN 978-966-378-063-4

Также другое издание книги:

СПб.: Алетейя, 2018. – 576 с.

ISBN 978-5-906980-88-5



Имя, ключ общения

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИМЕНА

Таинство призвания

Наречение Имени

Таинство общения

Предание, память и сокрытое я

Размышление о семи следах Духа

Триптих о памяти

I «Соблюдаемое в молчании»

II Благодарение

III Разум и Писание

«Ум Христов»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СТУПЕНИ

От биоэтики к Премудрости

Загадка единой плоти

Брак и зачатие. Два посещения Божия

Человек в сети

Евангелие от Андрея и Церковь третьего тысячелетия

Христианство только начинается...

В катакомбах

«Безмолвная тайна первохристианства»

Восток-Запад в споре вер

Нам оставлено сострадание

Свиток свободы

«Болезнь не к смерти...» или еще об экуменизме

Личность как диалог о бессмертии

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЛИЦА

«У самого истока глагола»

Сергей Аверинцев: опыт построения культуры

Ключ общения или уроки начальной молитвы

«Благоволение пред очами Твоими...»

Борис Саввич Бакулин

Кафоличность или созванное единство (памяти о.Анри де Любака)

«Блажен путь...» (памяти митр. Антония Сурожского)

Рыцарь веры (к портрету Иоанна Павла II)

Призвание и сердце брата Роже

О замысле личности и смертном часе

Открытое письмо свящ. Александру Меню

Сведения о публикациях

Священник Владимир Зелинский - Наречение имени - Таинство призвания

«Уплотненнее Апостола не скажешь», — говорит о. Павел Флоренский в «Иконостасе», комментируя славянское Все бо являемое свет есть (Еф. 5, 13). В смысловой плотности — неразгаданное чудо Павловых посланий. Вчитываясь в них, не можешь понять, как в несколько строк продиктованного письма, сложившегося, вероятно, сразу и родившегося без усилий, удалось вместить столько сжатой духовной энергии и силы прозрения, что, кажется, никому не удается добраться до последней их глубины. За одним средоточием смысла открывается другое, за привычным — еще неразведанное.

Эти «раскопки» продолжаются уже без малого 20 веков и едва ли когда -нибудь прекратятся.

Всё, что делается явным, освещено изнутри. Творение, которое открывается нашему зрению, состоит из каких-то «гранул», крупиц, изменчивых образов света, посылаемого Христом. Моралистический контекст этого отрывка — Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте как чада света — несет в себе подтекст онтологический: всякое бытие исходит от Бога и призвано вернуться к Нему как истоку, стать откликом Ему, благодарением, благословением.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, — говорится в первых строках послания к Ефесянам. Человек благословляет Бога, потому что уже благословлен Им. Однако со дня творения Бог остается единственным источником всех благословений, то есть слов, велений, помыслов Божиих, наделенных силой творить, вызывать от тьмы к свету, от небытия к бытию.

Ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось (Пс. 32, 9). «Боже святый..., иже от небытия во еже быти приведый всяческая, создавый человека по образу Твоему и по подобию, и всяким Твоим дарованием украсивый...» (молитва Трисвятого пения литургии св. Иоанна Златоуста). Приведенное благословением к бытию через нас возвращается Богу как отзвук сотворенного Им. Всё, что Слово Его вызвало к жизни, пусть даже мы воспринимаем это как суд, угрозу, беду, становится — коль скоро мы обращены к Нему слухом сердца — вестью о благе, промыслительно сотворенном для нас. И принятие этой вести приобщает нас к самой жизни Слова. Ибо человек — восприемник Слова или эхо его.