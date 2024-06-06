Зенько Юрий - Дихотомизм и трихотомизм в христианской антропологии - к истории одного мифа

В современных богословских, психологических и педагогических работах широко распространено мнение о трихотомичности подхода к человеку в христианстве вообще, и в святоотеческой традиции в частности. Приведем несколько таких примеров:

- «Трихотомическое учение наиболее часто встречается в трудах отцов Церкви»;

- «В древне-церковной литературе прочно утверждается триадичность человека, его тримерия»;

- «Христианская антропология признает трех- составность человека (тело, душа, дух)»;

- «Хотя существует две точки зрения на состав человека, наиболее адекватной и распространенной (в древней аскетике) является тримерия»;

- «Святоотеческая антропология принимает за основу трехсоставность человека, состоящего из духа, души и тела»;

- «Хорошо известно, что многие свв. Отцы выделяли в человеческой природе три составляющие субстанции: дух, душу и тело»;

- «Трехчастное учение наиболее общее в православной антропологии. Им пользуются наибольшее число отцов и учителей Церкви»;

- «Большинство отцов Церкви говорят о трех- составности человеческой природы...»;

- «В первые века христианства трихотомическое воззрение на человеческую природу было господствующим, а воззрение дихотомическое (т. е. признающее только душу и тело в составе человеческого существа) встречалось весьма редко»;

- «Наличие космологического контекста в трудах святых отцов обычно предполагало “дихотомическую речь” святого, а наличие аскетического контекста — “трихотомическую”».

Приводятся точные цитаты, но без указания конкретных авторов — ибо не в персоналиях дело. С этой отправной позиции я сам и начинал изучение христианской антропологии. Но по мере анализа приводимых этими и другими авторами святоотеческих ссылок, углубленной самостоятельной работы с основополагающими христианскими текстами и обращения к авторитетным дореволюционным богословам, стало происходить следующее: во-первых, многие святоотеческие высказывания, приводимые современными авторами как трихотомические, таковыми не оказались — это показал их непосредственный текстуальный анализ; во-вторых, при этом все увеличивалось количество дихотомических высказываний — причем, известнейших древнехристианских богословов, аскетов и подвижников; в-третьих, оказалось, что многие авторитетные дореволюционные богословы и современные авторы довольно резко критиковали трихотомию и отстаивали именно дихотомический взгляд на состав человека. Таким образом, начав с трихотомической точки зрения, под действием фактического материала я постепенно все больше и больше уклонялся в сторону дихото- мизма. В настоящий момент этой точки зрения я и придерживаюсь. Но все эти искания и последовательные этапы работы остались за рамками приводимого ниже текста, который с достаточной категоричностью отстаивает именно дихотомизм. Об обоснованности, либо необоснованности такой точки зрения пусть свидетельствует приводимый ниже материал, но в любом случае, конечно же, нельзя недооценивать важность поднятой темы, к всестороннему обсуждению которой мне и хотелось бы призвать как цитированных выше авторов, так и всех заинтересованных специалистов.

Зенько Юрий - Дихотомизм и трихотомизм в христианской антропологии - к истории одного мифа

СПб.: ЦХПА, ООО «Контраст», 2021, 256 с.

Серия 1. Основы христианской антропологии и психологии. Кн. 8

ISBN 978-5-98361-351-5

Зенько Юрий - Дихотомизм и трихотомизм в христианской антропологии - к истории одного мифа - Содержание

Введение

И дихотомизм, и трихотомизм?

Трихотомизм А. Позова

Другие авторы-трихотомисты и проблемы трихотомизма

Дихотомизм или трихотомизм?

Не трихотомизм у св. отцов

Трихотомизм у св. отцов

Дихотомизм в богословии

Дихотомизм у св. отцов

Дихотомизм и трихотомизм в Библии

Только дихотомизм

Дух в дихотомизме

Трихотомизм и Св. Троица (и образ Божий)

Сотериологические основания дихотомизма

Космология и дихотомизм

Христология и дихотомизм

Анализ богослужебных и молитвенных текстов

Методологические выводы

Заключение

Литература

Приложение: Дихотомия и трихотомия в христианской традиции (I-XV вв.)

Центр христианской психологии и антропологии (ЦХПА)

Сайт Центра христианской психологии и антропологии