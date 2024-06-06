Зенько Юрий - Дихотомизм и трихотомизм в христианской антропологии - к истории одного мифа

Зенько - Дихотомизм и трихотомизм в христианской антропологии
В современных богословских, психологических и педагогических работах широко распространено мнение о трихотомичности подхода к человеку в христианстве вообще, и в святоотеческой традиции в частности. Приведем несколько таких примеров:
- «Трихотомическое учение наиболее часто встречается в трудах отцов Церкви»;
- «В древне-церковной литературе прочно утверждается триадичность человека, его тримерия»;
- «Христианская антропология признает трех- составность человека (тело, душа, дух)»;
- «Хотя существует две точки зрения на состав человека, наиболее адекватной и распространенной (в древней аскетике) является тримерия»;
- «Святоотеческая антропология принимает за основу трехсоставность человека, состоящего из духа, души и тела»;
- «Хорошо известно, что многие свв. Отцы выделяли в человеческой природе три составляющие субстанции: дух, душу и тело»;
- «Трехчастное учение наиболее общее в православной антропологии. Им пользуются наибольшее число отцов и учителей Церкви»;
- «Большинство отцов Церкви говорят о трех- составности человеческой природы...»;
- «В первые века христианства трихотомическое воззрение на человеческую природу было господствующим, а воззрение дихотомическое (т. е. признающее только душу и тело в составе человеческого существа) встречалось весьма редко»;
- «Наличие космологического контекста в трудах святых отцов обычно предполагало “дихотомическую речь” святого, а наличие аскетического контекста — “трихотомическую”».
Приводятся точные цитаты, но без указания конкретных авторов — ибо не в персоналиях дело. С этой отправной позиции я сам и начинал изучение христианской антропологии. Но по мере анализа приводимых этими и другими авторами святоотеческих ссылок, углубленной самостоятельной работы с основополагающими христианскими текстами и обращения к авторитетным дореволюционным богословам, стало происходить следующее: во-первых, многие святоотеческие высказывания, приводимые современными авторами как трихотомические, таковыми не оказались — это показал их непосредственный текстуальный анализ; во-вторых, при этом все увеличивалось количество дихотомических высказываний — причем, известнейших древнехристианских богословов, аскетов и подвижников; в-третьих, оказалось, что многие авторитетные дореволюционные богословы и современные авторы довольно резко критиковали трихотомию и отстаивали именно дихотомический взгляд на состав человека. Таким образом, начав с трихотомической точки зрения, под действием фактического материала я постепенно все больше и больше уклонялся в сторону дихото- мизма. В настоящий момент этой точки зрения я и придерживаюсь. Но все эти искания и последовательные этапы работы остались за рамками приводимого ниже текста, который с достаточной категоричностью отстаивает именно дихотомизм. Об обоснованности, либо необоснованности такой точки зрения пусть свидетельствует приводимый ниже материал, но в любом случае, конечно же, нельзя недооценивать важность поднятой темы, к всестороннему обсуждению которой мне и хотелось бы призвать как цитированных выше авторов, так и всех заинтересованных специалистов.
Зенько Юрий - Дихотомизм и трихотомизм в христианской антропологии - к истории одного мифа
СПб.: ЦХПА, ООО «Контраст», 2021, 256 с.
Серия 1. Основы христианской антропологии и психологии. Кн. 8
ISBN 978-5-98361-351-5
Зенько Юрий - Дихотомизм и трихотомизм в христианской антропологии - к истории одного мифа - Содержание
Введение
- И дихотомизм, и трихотомизм?
- Трихотомизм А. Позова
- Другие авторы-трихотомисты и проблемы трихотомизма
- Дихотомизм или трихотомизм?
- Не трихотомизм у св. отцов
- Трихотомизм у св. отцов
- Дихотомизм в богословии
- Дихотомизм у св. отцов
- Дихотомизм и трихотомизм в Библии
- Только дихотомизм
- Дух в дихотомизме
- Трихотомизм и Св. Троица (и образ Божий)
- Сотериологические основания дихотомизма
- Космология и дихотомизм
- Христология и дихотомизм
- Анализ богослужебных и молитвенных текстов
- Методологические выводы
Заключение
Литература
Приложение: Дихотомия и трихотомия в христианской традиции (I-XV вв.)
Центр христианской психологии и антропологии (ЦХПА)
Сайт Центра христианской психологии и антропологии
Большое спасибо!