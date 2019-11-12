Юрий Зенько - Православная антропология и психология в практическом изложении

Вашему вниманию предлагается книга, посвященная такой важной и актуальной теме, как христианское учение о человеке. Блаженный Августин в своей «Исповеди» восклицал: «Люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд,—а себя самих оставляют в стороне!»' И в самом деле, человек есть самое удивительное, что есть в этом мире, и основной и главный интерес христианства и во времена Августина, и в настоящее время заключается именно в человеке — вето очищении и спасении.

На место космологизма (обращенности к космосу), характерного для античного мировоззрения, христианство поставило антропологизм — обращенность к человеку. Как религия личного спасения, оно адресовалось индивидуальному человеку, что нашло свое выражение в концепции личной ответственности, личного бессмертия и индивидуального воздаяния за порогом земной жизни. Без всякого преувеличения можно утверждать, что христианство явило миру не только откровение о Боге, но и новое откровение о человеке, о путях его очищения и спасения. Крайне важен и до сих пор не оценен по достоинству тот факт, что в христианстве существует синтез теологии как учения о Боге и антропологии как учения о человеке, что реализуется в христологии — учении о Богочеловеке Иисусе Христе, который есть воистину Бог и воистину человек (чем христианство принципиально отличается от всех других религиозных направлений).

Зенько Юрий - Православная антропология и психология в практическом изложении

СПб.: «Издательство Олега Абышко», Центр христианской психологии и антропологии, 2019. 800 с.

ISBN 978-5-6042531-6-8

Зенько Юрий - Православная антропология и психология в практическом изложении - Содержание

Иеромонах Мефодий (Зинковский). Предисловие

Введение

Плоть, тело, душа, дух

Христианское учение о душе

Свойства и качества души

Методы изучения души

Происхождение души

Развитие и совершенствование души

Силы и органы души

Ум, разум, рассудок, слово

Воля, свобода воли, желания

Чувства, чувствования, эмоции

Совесть

Память

Внимание

Фантазия, воображение

Органы чувств

Душевные состояния

Внешнее благочестие и душевное расположение

Душевное устроение

Самопознание

Грехопадение и страсти

Хитрости греха

Новозаветное учение о любви-агапе

Критика эротизации христианской любви и узкого ее понимания

Критика обыденных представлений о любви

Типы взаимоотношения полов

Брак и семья

Девственность, безбрачие, монашество

Женщины в христианстве Личность: секулярный и христианский подходы

Развитие личности и души человека

Законы развития человека

Сотворение человека по образу Божию

Учение о сердце: сравнительный анализ

Христианское учение о сердце: библейский и святоотеческий подход

Смерть и последующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Святоотеческая антропология и психология: основные авторы, работы и темы с I по XIV вв

2. Современная христианская психология и антропология

3. Можно ли православному человеку пользоваться услугами психологов и психотерапевтов?

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

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Зенько Юрий - Православная антропология и психология в практическом изложении - Предисловие

Появление книги подобной тематики в настоящее время является вполне закономерным, ибо можно говорить обо все увеличивающемся интересе к христианской антропологии, церковному, святоотеческому учению о человеке и его душе. Несомненна важность данной проблематики как в церковной среде, так и в области общекультурного, гуманитарного и даже чисто научного знания. Не секрет, что в настоящее время антропологическое и психологическое знание все чаще используется как орудие манипулирования и влияния на отдельных людей и на общество в целом. Та или иная антропологическая концепция приводит к разному пониманию не только человека, но и практически всего остального, поскольку, как это уже было познано древними философами, «человек есть мера всех вещей». С этой точки зрения особую важность представляет именно знание христианской антропологии, которая представляет целостную картину человека в его соотнесенности с другими людьми, миром и главное — с Богом. Невозможно переоценить роль учения о человеке внутри самого христианства: оно, безусловно, связано со всеми основными частями христианского богословия, а также со всеми сторонами практики пастырского окормления и ду- шепопечения. Поэтому неудивительно, что есть богословы (как, например, известный православный мыслитель прот. Иоанн Мейендорф), которые считают, что в настоящее время «богословие должно стать антропологией». В данной книге освещается широкий круг тем христианской антропологии и психологии и что особенно важно—делается это с опорой на святоотеческую традицию.

При рассмотрении сложных проблем и вопросов приводится их подробный и последовательный анализ, с аргументацией различных точек зрения, что призвано позволить читателю сформировать и свое собственное мнение по той или иной проблематике. Позитивным моментом книги является и то, что ее автор отдельное внимание уделяет терминологии христианской антропологии и психологии. Несомненно, что терминология играет в богословии чисто инструментальную роль, однако необходимо признать, насколько важна точность терминологии при изложении богословских истин. Еще до творческого богословско-филологического синтеза отцов-каппадокийцев IV в. стало очевидно, сколь важно точно формулировать и передаватьсмысл тех терминов, которые могут послужить усвоению Божественного откровения сознанием христианина и защите православного богословия от всевозможных еретических искажений. Большое внимание в книге уделяется и христианскому учению о личности. Несомненно, что развитое и системное богословие личности имеет серьезнейшую востребованность в свете новейших достижений науки и медицины, особенно перед все возрастающим в этой связи числом биоэтических проблем в мире, где человека все более окружает атмосфера современных технологий и информационных потоков. Несмотря на всю свою сложность, богословие личности должно участвовать в обсуждении разных концепций человека и может помочь в решении современных проблем человечества. Практическая значимость богословия личности отражается в том, что правильное богословское представление о понятии «личность» оказывается необходимым д ля формирования полноценного богословия обобщенных категорий, таких как «красота», «свобода», «знание», «динамика» и т. д., для адекватного уяснения положений различных сфер богословского святоотеческого Предания, включая аскетику и духовное руководство, а также для адекватной оценки различных культурных, социальных и педагогических явлений. Несомненно, книга известного психолога Ю. М. Зенько будет интересна не только профессионалам, но и самому широкому кругу читателей, как воцерков- ленных, так и еще ищущих свой путь к Богу и Церкви.

Иером. Мефодий (Зинковский), доктор богословия, духовник Православной Дежкой миссии