Василий Зеньковский - Собрание сочинений - Том 4 - Христианская философия

Из архивного наследия. Задача, которую я пытаюсь разрешить в настоящей книге, давно уже стоит передо мною. С тех пор как я вернулся в Церковь и стал постепенно вникать в то безмерно сложное и глубокое учение, которое хранит наша Церковь, я все более проникался убеждением, что основная трагедия европейской культуры, ее неразрешимые противоречия, ее загадки и проблемы связаны с тем, что европейская культура чужда Православию. С горечью должны мы сказать, что глубокое содержание и подлинный смысл Православия, его красота и творческая сила остаются сокровищем, скрытым под спудом, и если наша русская культура очень слабо и односторонне оплодотворялась до сих пор Православием, то культуры Запада даже и не подозревают о всем богатстве и духовной силе пресветлого Православия. Произойдет ли в ближайшее время желанная «встреча» европейской культуры с Православием, отвечает ли это провиденциальным путям истории, — этого мы не можем знать. Но несомненно, что все те, для кого открылась истина и исключительная ценность Православия, должны приложить все усилия к тому, чтобы светильник, находящийся под спудом, был поставлен наверху и засиял для всех. Особенно повелительно выдвигается эта задача именно теперь, когда мир постепенно приходит в себя после небывалой войны, когда потрясены самые основы европейской культуры. Землетрясение, начавшееся с войной, еще не кончилось, почва под ногами все еще колеблется, народы все еще не могут сговориться друг с другом. Незавершенности политических перемещений и формирований отвечает еще большая незавершенность духовного брожения, охватившего весь мир.

Василий Васильевич Зеньковский - Собрание сочинений - Том 4 - Христианская философия

Василий Зеньковский ; [сост., подгот. текста О.Т. Ермишина ; примеч. О.Т. Ермишина и В.И. Коцюбы]

М.: Русский путь : Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2011. - 536 с.: ил.

ISBN 978-5-85887-400-3 (Русский путь, т. 4)

ISBN 978-5-98854-040-3 (Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, т. 4)

ISBN 978-5-85887-277-1

Василий Васильевич Зеньковский - Собрание сочинений - Том 4 - Христианская философия - Содержание

[ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ ФИЛОСОФИИ ПРАВОСЛАВИЯ]

Из архивного наследия

[Предисловие]

Часть I Современная европейская культура в ее основных моментах и в ее происхождении

Глава I. Политический процесс в современной Европе

Глава II. [Экономическая жизнь современной Европы]

Глава III. Очерк некоторых важных понятий

Глава IV. [Социальная жизнь современной Европы]

Глава VII. [Этические искания в духовной жизни Европы]

ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Том 1 Христианское учение о познании

Предисловие

Глава I. Идея христианской философии

Глава II. Современные учения о разуме

Глава III. Христианское учение о разуме А. Разум и вера

Глава IV. Христианское учение о разуме Б. О субъекте познания

Глава V Акт познания

Глава VI. Христианские предпосылки знания

Глава VII. О двух путях познания мира (Проблема культурного дуализма)

Глава VIII. О предмете познания

Глава IX. Познание и реальность

Том 2 Христианское учение о мире

Введение Часть I Основная идея христианской метафизики Глава I. Идея творения

Глава II. Иерархическая структура бытия

Глава III. Учение о «поврежденности» природы Часть II Основные проблемы христианской метафизики Глава I. Состав бытия

Глава II. Состав бытия (Продолжение)

Глава III. Жизнь мира (Проблема эволюции)

Глава IV. Человек в мире Часть III Бог и мир Глава I. Бог в мире Глава II. Действия Бога в мире Глава III. О конце истории ПРИНЦИПЫ ПРАВОСЛАВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ Вводные замечания

Происхождение человека

Об образе Божием в человеке

О содержании понятия «образ Божий»

«Соборность». Не «подобосущие», а «единосущие»

О теле человека

Зло в человеке

Крест в жизни человека Примечания

Василий Зеньковский - Собрание сочинений - Том 4 - Христианская философия - Предисловие

Показать все актуальное значение Православия для разрешения проблем европейской культуры, вскрыть объективную его ценность в терминах современного мышления возможно лишь в системе философии Православия, ибо восстановить в нашей мысли то единство духовной жизни, которое утеряло европейское человечество и которое имело своим последствием расщепление духовной работы на ряд независимых («автономных») сфер, можно лишь на почве философии путем построения системы философии. Конечно, ни о чем другом, как только о создании философии Православия, и не может идти речь, когда дело идет о том, чтобы помочь современникам осмыслить пережитой ими исторический опыт: самый трудный, самый важный шаг как раз ведь и заключается в том, чтобы мы могли осознать пережитой опыт, так как только в этом случае мы можем овладеть им и положить в основу культурного творчества.

Одно субъективное овладение смыслом пережитого опыта, разумеется, еще не разрешает вопросов исторического творчества, а только ставит их, но без этого субъективного овладения пережитым мы не пойдем в своей активности дальше того, что продиктуют нам итоги внесознательной переработки опыта. Создание самой совершенной системы философии Православия не сделает Православие основой современной культуры, не привьет его дух к современной духовной жизни: мало глядеть в развернувшуюся перед нами перспективу, надо идти к ней, чтобы овладеть этой перспективой, — но, с другой стороны, с закрытыми очами или даже с открытыми, но глядящими в неопределенную даль, мы можем идти только ощупью.

Если европейское человечество может положить в основу исторической активности Православие и найти в нем разрешение тех диссонансов, которыми полна современная культура, то для того, чтобы развиваться в этом направлении, перед ним должен засиять свет Православия, должны этим светом быть освещены все темные уголки культуры, все ее загадки, разрешены все ее диссонансы. Не усилиями одного человека, конечно, может быть выполнена эта гигантская работа, — ибо безмерное сокровище Православия, его высокая духовная содержательность и полнота его идейного смысла должны быть раскрыты во всех своих сторонах. В глубоком убеждении, что пришло время создания системы философии Православия, что пришло время не только синтеза всего того, что было сделано до сих пор в этом направлении, но и построения органической системы, я пришел к сознанию того, что должен принять участие в этой работе, хотя и сознаю отчетливо скромность своих сил.

Обдумывая систему философии Православия в целом и в отдельных ее частях, я давно уже пришел к убеждению, что этой системе должна быть предпослана особая книга, которую можно было бы назвать «Введение в систему философии Православия». Такая книга нужна не для того, чтобы ввести читателя в проблемы и методы философии Православия, — это могло бы быть сделано с удобством в отдельных частях системы; она нужна для того, чтобы связать сознание современного человечества с Православием, в общем и беглом обзоре уяснить тайное устремление всей современной культуры к Православию и ориентировать мало подготовленного читателя в исторических судьбах Православия. План такой книги, необходимой как введение современного культурного человека в философию Православия, носился у меня давно, — но когда я подошел ближе к его разработке, для меня стала ясна самостоятельная ценность той темы, которой должна была быть посвящена эта книга.

Связать современное сознание с Православием, это значит показать в предварительном очерке, предвосхищая то, что должна дать в подробной разработке система философии Православия, связь современной культуры с Православием, уяснить жизненное его значение и ценность его для переживаемого современной европейской культурой кризиса. Такая работа должна быть сделана, должны быть приложены чрезвычайные усилия к тому, чтобы приблизить современное сознание к Православию, — ибо для современного сознания действительно трудно подойти к. нему. Не следует забывать, что не только на Западе, но даже у нас в России — стране Православия — установился взгляд на него, как на нечто замершее и неподвижное, можно сказать архаическое. Полное глубокой внутренней жизни, никогда в нем не иссякавшей, осиянное вечно струящимся в нем светом Истины, Православие даже для многих, находящихся в ограде Церкви, осталось безмолвным, недвижным и застывшим. Что же говорить о тех, кто находится вне ограды, у кого не могло быть хотя бы темного чувства, говорящего о силе, красоте и духовной содержательности Православия?