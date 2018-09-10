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Ле Гофф - История и память

История и память - Жак Ле Гофф
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History
Четыре опубликованных в настоящем издании статьи («История», «Память», «Древность/современность», «Прошлое/настоящее») представляют собой некое единое размышление об истории. Как и положено в энциклопедии, их целью в первую очередь является информирование. В первом приближении это история истории, или, скорее, история исторических подходов, форм исторического мышления, ремесла историка.
Для того чтобы глубже проникнуть в эту историю, я в первую очередь размышлял об отношениях между «объективной» историей, проживаемой людьми, которые делают или переживают ее, и той исторической дисциплиной - не хочется говорить «наукой», - с помощью которой историки-профессионалы (и в меньшей степени любители) стремятся подчинить себе эту реальную историю с тем, чтобы осмыслить и объяснить ее.

Жак Ле Гофф - История и память

Жак Ле Гофф ; [пер. с франц. К. 3. Акопяна].
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. - 303 с.
ISBN 978-5-8243-1774-9

Жак Ле Гофф - История и память - Содержание

ПРОШЛОЕ/НАСТОЯЩЕЕ
  1. Оппозиция «прошлое/настоящее» в психологии
  2. Прошлое/настоящее в свете лингвистики
  3. Прошлое/настоящее в первобытном мышлении
  4. Общие соображения о прошлом/настоящем в историческом сознании
  5. Эволюция отношения прошлое/настоящее в европейской мысли от греческой античности до XIX в
  6. XX век между навязчивой идеей прошлого, современной историей и очарованностью будущим
ДРЕВНИЙ/СОВРЕМЕННЫЙ
  1. Пара терминов - западных и неоднозначных
  2. В этой паре главную проблему представляет слово «современный»
  3. Двойственность «древнего» (старинного): греко-римская древность и другие
  4. Современный и его конкуренты: современный и новизна, современный и прогресс
  5. Древний (старинный)/современный и история: спор между старинными и современными в доиндустиральной Европе (VI-XVIII вв.)
  6. Древний (старинный)/современный и история: модернизм, модернизация, современность (XIX-XX вв.)
6.1. Модернизм
6.1.1 Modernismo
6.1.2 Модернизм
6.1.3 Стиль «модерн»
6.2.Модернизация
6.3Современность
  1. Сферы проявления модернизма
  2. Исторические предпосылки осознания новизны
  3. Противоречивость современного
ПАМЯТЬ
  1. Этническая память
  2. Переход от памяти, от устного высказывания к письму, от предыстории - к древности
  3. Память в эпоху Средневековья
  4. Процесс развития письменной и образной памяти от Ренессанса до наших дней
  5. Потрясения в сфере памяти,имевшие место в наше время
Заключение: надежды и расчеты на память
ИСТОРИЯ
  • 1 Парадоксы и противоречия истории
    • 1.1 История - наука о прошлом, или «нет никакой истории, кроме современной»?
    • 1.2 Знание и власть: объективность и манипуляция прошлым
    • 1.3 Своеобразное и универсальное: генерализация и закономерность в истории
  • 2 Историческая ментальность: человек и прошлое
  • 3 Философии истории
  • 4 История как наука: ремесло историка
  • 5 История сегодня
Библиография
Об авторе

Жак Ле Гофф - История и память - Прошлое/Настоящее

Различение прошлого и настоящего - основной элемент концепции времени. Следовательно, это основополагающая операция, осуществляемая историческим сознанием и исторической наукой. Поскольку настоящее не может быть сведено к мгновению или точке, постольку определение объема настоящего является первой - осознаваемой или нет - проблемой, возникающей в рамках операции, производимой исторической наукой. Определение современного периода в школьных программах по истории может служить хорошим тестом для такого определения исторического настоящего. К примеру, французам оно говорит о том месте, которое занимает в национальном сознании Французская революция, поскольку современная история Франции официально начинается с 1789 г.
Можно предсказать, каковы будут все сознательно либо бессознательно осуществляемые операции, проведение которых предполагает такое определение разделения на «прошлое/настоящее» на коллективном уровне. Идеологические по своему характеру разделения подобного рода можно встретить у большинства народов и наций. Так, в Италии известны две точки отсчета «настоящего», чье столкновение (1е telescopagex) составляет важный элемент исторического сознания сегодняшних итальянцев: Risorgimento[1] и крах фашизма.
Однако такое определение настоящего, которое на самом деле является некоей программой, идеологическим проектом, часто упирается в гораздо более сложное представление о прошлом. Грамши написал по поводу истоков Risorgimento: «Сохраняемая итальянцами традиция романской и средневековой всеобщности препятствует развитию национальных (буржуазных) сил за пределами сугубо экономической и коммунальной областей; иначе говоря, национальные "силы" стали национальной "силой" только после Французской революции и оформления нового положения папства в Европе...» Таким образом, Французская революция (как и обращение Константина, хиджра или русская революция 1917 г.) становится неким пограничным знаком, сперва разделяющим прошлое и настоящее, а затем - «до» и «после». Замечание Грамши заставляет понять, насколько отношение к прошлому - то, что Гегель называл «бременем истории», - оказывается более тягостным для одних народов, чем для других [Le Goff, 1974[2]].
Однако отсутствие известного и признанного прошлого, незначительная его глубина могут стать источником серьезных проблем коллективного менталитета и коллективной идентификации: это характерно для молодых, в частности африканских, наций [Assorodobraj]. Сложным представляется случай Соединенных Штатов, где сочетаются грубое уничтожение давнишнего прошлого, различные и иногда противоположные друг другу привлечения предамериканского прошлого (главным образом европейского) разных этнических групп, составляющих североамериканское население, а также определяющее влияние относительно недавних событий американской истории (война за независимость, война за отделение и т. д.), отодвинутых в превращенное в миф прошлое и, следовательно, постоянно активно присутствующих в настоящем в форме мифа [Nora, 1966].
[1] Risorgimento (ит.) - возрождение, Национально-освободительное движение итальянцев, направленное против иноземного господства и завершившееся объединением Италии. (Прим. пер.)
[2] Фамилии авторов, приводимые в квадратных скобках отсылают к библиографии и сопровождаются датой в том случае, если необходимо различать разные публикации одного и того же автора. (Прим. ред.)

Жак Ле Гофф

Жак Ле Гофф родился в 1924 г. в Тулоне. Выпускник Эколь Нормаль, он учился также в университетах Праги и Оксфорда (Линкольн-Колледж). Давнишний член Французской школы в Риме, Ле Гофф преподает историю - сначала на факультете литературы и гуманитарных наук в Лилле, в Национальном центре научных исследований, а с 1960 г. - в VI секции Школы высших практических исследований[1]. С 1972 по 1977 г. вслед за Фернаном Броделем он являлся ее президентом и руководил исследованиями, проводимыми в ней.
Ле Гофф - автор многочисленных работ, переведенных на несколько иностранных языков. Среди них: «Интеллектуалы Средневековья» (Seuil, 1957), «Цивилизация средневекового Запада» (Arthaud, 1964), «Кошелек и жизнь» (Hachette, 1986), а также вышедшие в издательстве «Gallimard» «К другому Средневековью» (1977), «Рождение Чистилища» (1981), «Средневековое воображение» (1986).
Следуя традициям школы «Анналов», Ле Гофф (он был одним из руководителей этого журнала) остается верен идее «тотальной» истории; был первопроходцем в области исторической антропологии и истории ментальностей; интересовался исторической методологией. Совместно с Пьером Нора он руководил изданием «Заниматься историей»[2] (Gallimar, 1974; переиздание: Folio, 1986), а вместе с Роже Шартье и Жаком Ревелем - «Новой истории» (Retz, 1978). В 1983-1985 гг.
Ле Гофф возглавлял Национальную комиссию по модернизации преподавания истории и географии. В 1968 г. он выступает как вдохновитель программы «Исторические понедельники» на телеканале «Франция-культура» и получает премию Didrot-Universalis (1986). Жак Ле Гофф является консультантом «Encyclopaedia Britannica». В 1987 г. он был удостоен Высшей национальной премии по истории.
С 1975 г. - Школа высших исследований в области социальных наук. (Прим. пер.)
[2] Интересно отметить, что французское название этого коллективного труда (Faire de l'Histoire) перекликается с устойчивым выражением «faire des histoire», которое обозначает «доставлять неприятности, создавать затруднения». (Прим. пер.)
Views 1 845
Rating 4.7 / 5
Added 10.09.2018
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.7/5 (7)

Comments (1 comment)

V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!

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