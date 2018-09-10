Четыре опубликованных в настоящем издании статьи («История», «Память», «Древность/современность», «Прошлое/настоящее») представляют собой некое единое размышление об истории. Как и положено в энциклопедии, их целью в первую очередь является информирование. В первом приближении это история истории, или, скорее, история исторических подходов, форм исторического мышления, ремесла историка.

Для того чтобы глубже проникнуть в эту историю, я в первую очередь размышлял об отношениях между «объективной» историей, проживаемой людьми, которые делают или переживают ее, и той исторической дисциплиной - не хочется говорить «наукой», - с помощью которой историки-профессионалы (и в меньшей степени любители) стремятся подчинить себе эту реальную историю с тем, чтобы осмыслить и объяснить ее.

Жак Ле Гофф - История и память

Жак Ле Гофф ; [пер. с франц. К. 3. Акопяна].

М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. - 303 с.

ISBN 978-5-8243-1774-9

Жак Ле Гофф - История и память - Содержание

ПРОШЛОЕ/НАСТОЯЩЕЕ

Оппозиция «прошлое/настоящее» в психологии Прошлое/настоящее в свете лингвистики Прошлое/настоящее в первобытном мышлении Общие соображения о прошлом/настоящем в историческом сознании Эволюция отношения прошлое/настоящее в европейской мысли от греческой античности до XIX в XX век между навязчивой идеей прошлого, современной историей и очарованностью будущим

ДРЕВНИЙ/СОВРЕМЕННЫЙ

Пара терминов - западных и неоднозначных В этой паре главную проблему представляет слово «современный» Двойственность «древнего» (старинного): греко-римская древность и другие Современный и его конкуренты: современный и новизна, современный и прогресс Древний (старинный)/современный и история: спор между старинными и современными в доиндустиральной Европе (VI-XVIII вв.) Древний (старинный)/современный и история: модернизм, модернизация, современность (XIX-XX вв.)

6.1. Модернизм

6.1.1 Modernismo

6.1.2 Модернизм

6.1.3 Стиль «модерн»

6.2.Модернизация

6.3Современность

Сферы проявления модернизма Исторические предпосылки осознания новизны Противоречивость современного

ПАМЯТЬ

Этническая память Переход от памяти, от устного высказывания к письму, от предыстории - к древности Память в эпоху Средневековья Процесс развития письменной и образной памяти от Ренессанса до наших дней Потрясения в сфере памяти,имевшие место в наше время

Заключение: надежды и расчеты на память

ИСТОРИЯ

1 Парадоксы и противоречия истории 1.1 История - наука о прошлом, или «нет никакой истории, кроме современной»? 1.2 Знание и власть: объективность и манипуляция прошлым 1.3 Своеобразное и универсальное: генерализация и закономерность в истории

2 Историческая ментальность: человек и прошлое

3 Философии истории

4 История как наука: ремесло историка

5 История сегодня

Библиография

Об авторе

Жак Ле Гофф - История и память - Прошлое/Настоящее Различение прошлого и настоящего - основной элемент концепции времени. Следовательно, это основополагающая операция, осуществляемая историческим сознанием и исторической наукой. Поскольку настоящее не может быть сведено к мгновению или точке, постольку определение объема настоящего является первой - осознаваемой или нет - проблемой, возникающей в рамках операции, производимой исторической наукой. Определение современного периода в школьных программах по истории может служить хорошим тестом для такого определения исторического настоящего. К примеру, французам оно говорит о том месте, которое занимает в национальном сознании Французская революция, поскольку современная история Франции официально начинается с 1789 г. Можно предсказать, каковы будут все сознательно либо бессознательно осуществляемые операции, проведение которых предполагает такое определение разделения на «прошлое/настоящее» на коллективном уровне. Идеологические по своему характеру разделения подобного рода можно встретить у большинства народов и наций. Так, в Италии известны две точки отсчета «настоящего», чье столкновение (1е telescopagex) составляет важный элемент исторического сознания сегодняшних итальянцев: Risorgimento [1] и крах фашизма. Однако такое определение настоящего, которое на самом деле является некоей программой, идеологическим проектом, часто упирается в гораздо более сложное представление о прошлом. Грамши написал по поводу истоков Risorgimento: «Сохраняемая итальянцами традиция романской и средневековой всеобщности препятствует развитию национальных (буржуазных) сил за пределами сугубо экономической и коммунальной областей; иначе говоря, национальные "силы" стали национальной "силой" только после Французской революции и оформления нового положения папства в Европе...» Таким образом, Французская революция (как и обращение Константина, хиджра или русская революция 1917 г.) становится неким пограничным знаком, сперва разделяющим прошлое и настоящее, а затем - «до» и «после». Замечание Грамши заставляет понять, насколько отношение к прошлому - то, что Гегель называл «бременем истории», - оказывается более тягостным для одних народов, чем для других [Le Goff, 1974 [2] ]. Однако отсутствие известного и признанного прошлого, незначительная его глубина могут стать источником серьезных проблем коллективного менталитета и коллективной идентификации: это характерно для молодых, в частности африканских, наций [Assorodobraj]. Сложным представляется случай Соединенных Штатов, где сочетаются грубое уничтожение давнишнего прошлого, различные и иногда противоположные друг другу привлечения предамериканского прошлого (главным образом европейского) разных этнических групп, составляющих североамериканское население, а также определяющее влияние относительно недавних событий американской истории (война за независимость, война за отделение и т. д.), отодвинутых в превращенное в миф прошлое и, следовательно, постоянно активно присутствующих в настоящем в форме мифа [Nora, 1966]. [1] Risorgimento (ит.) - возрождение, Национально-освободительное движение итальянцев, направленное против иноземного господства и завершившееся объединением Италии. (Прим. пер.) [2] Фамилии авторов, приводимые в квадратных скобках отсылают к библиографии и сопровождаются датой в том случае, если необходимо различать разные публикации одного и того же автора. (Прим. ред.)