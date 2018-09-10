Ле Гофф - История и память
Четыре опубликованных в настоящем издании статьи («История», «Память», «Древность/современность», «Прошлое/настоящее») представляют собой некое единое размышление об истории. Как и положено в энциклопедии, их целью в первую очередь является информирование. В первом приближении это история истории, или, скорее, история исторических подходов, форм исторического мышления, ремесла историка.
Для того чтобы глубже проникнуть в эту историю, я в первую очередь размышлял об отношениях между «объективной» историей, проживаемой людьми, которые делают или переживают ее, и той исторической дисциплиной - не хочется говорить «наукой», - с помощью которой историки-профессионалы (и в меньшей степени любители) стремятся подчинить себе эту реальную историю с тем, чтобы осмыслить и объяснить ее.
Жак Ле Гофф - История и память
Жак Ле Гофф ; [пер. с франц. К. 3. Акопяна].
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. - 303 с.
ISBN 978-5-8243-1774-9
ISBN 978-5-8243-1774-9
Жак Ле Гофф - История и память - Содержание
ПРОШЛОЕ/НАСТОЯЩЕЕ
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Оппозиция «прошлое/настоящее» в психологии
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Прошлое/настоящее в свете лингвистики
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Прошлое/настоящее в первобытном мышлении
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Общие соображения о прошлом/настоящем в историческом сознании
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Эволюция отношения прошлое/настоящее в европейской мысли от греческой античности до XIX в
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XX век между навязчивой идеей прошлого, современной историей и очарованностью будущим
ДРЕВНИЙ/СОВРЕМЕННЫЙ
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Пара терминов - западных и неоднозначных
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В этой паре главную проблему представляет слово «современный»
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Двойственность «древнего» (старинного): греко-римская древность и другие
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Современный и его конкуренты: современный и новизна, современный и прогресс
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Древний (старинный)/современный и история: спор между старинными и современными в доиндустиральной Европе (VI-XVIII вв.)
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Древний (старинный)/современный и история: модернизм, модернизация, современность (XIX-XX вв.)
6.1. Модернизм
6.1.1 Modernismo
6.1.2 Модернизм
6.1.3 Стиль «модерн»
6.2.Модернизация
6.3Современность
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Сферы проявления модернизма
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Исторические предпосылки осознания новизны
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Противоречивость современного
ПАМЯТЬ
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Этническая память
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Переход от памяти, от устного высказывания к письму, от предыстории - к древности
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Память в эпоху Средневековья
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Процесс развития письменной и образной памяти от Ренессанса до наших дней
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Потрясения в сфере памяти,имевшие место в наше время
Заключение: надежды и расчеты на память
ИСТОРИЯ
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1 Парадоксы и противоречия истории
- 1.1 История - наука о прошлом, или «нет никакой истории, кроме современной»?
- 1.2 Знание и власть: объективность и манипуляция прошлым
- 1.3 Своеобразное и универсальное: генерализация и закономерность в истории
- 2 Историческая ментальность: человек и прошлое
- 3 Философии истории
- 4 История как наука: ремесло историка
- 5 История сегодня
Библиография
Об авторе
Жак Ле Гофф - История и память - Прошлое/Настоящее
Различение прошлого и настоящего - основной элемент концепции времени. Следовательно, это основополагающая операция, осуществляемая историческим сознанием и исторической наукой. Поскольку настоящее не может быть сведено к мгновению или точке, постольку определение объема настоящего является первой - осознаваемой или нет - проблемой, возникающей в рамках операции, производимой исторической наукой. Определение современного периода в школьных программах по истории может служить хорошим тестом для такого определения исторического настоящего. К примеру, французам оно говорит о том месте, которое занимает в национальном сознании Французская революция, поскольку современная история Франции официально начинается с 1789 г.
Можно предсказать, каковы будут все сознательно либо бессознательно осуществляемые операции, проведение которых предполагает такое определение разделения на «прошлое/настоящее» на коллективном уровне. Идеологические по своему характеру разделения подобного рода можно встретить у большинства народов и наций. Так, в Италии известны две точки отсчета «настоящего», чье столкновение (1е telescopagex) составляет важный элемент исторического сознания сегодняшних итальянцев: Risorgimento[1] и крах фашизма.
Однако такое определение настоящего, которое на самом деле является некоей программой, идеологическим проектом, часто упирается в гораздо более сложное представление о прошлом. Грамши написал по поводу истоков Risorgimento: «Сохраняемая итальянцами традиция романской и средневековой всеобщности препятствует развитию национальных (буржуазных) сил за пределами сугубо экономической и коммунальной областей; иначе говоря, национальные "силы" стали национальной "силой" только после Французской революции и оформления нового положения папства в Европе...» Таким образом, Французская революция (как и обращение Константина, хиджра или русская революция 1917 г.) становится неким пограничным знаком, сперва разделяющим прошлое и настоящее, а затем - «до» и «после». Замечание Грамши заставляет понять, насколько отношение к прошлому - то, что Гегель называл «бременем истории», - оказывается более тягостным для одних народов, чем для других [Le Goff, 1974[2]].
Однако отсутствие известного и признанного прошлого, незначительная его глубина могут стать источником серьезных проблем коллективного менталитета и коллективной идентификации: это характерно для молодых, в частности африканских, наций [Assorodobraj]. Сложным представляется случай Соединенных Штатов, где сочетаются грубое уничтожение давнишнего прошлого, различные и иногда противоположные друг другу привлечения предамериканского прошлого (главным образом европейского) разных этнических групп, составляющих североамериканское население, а также определяющее влияние относительно недавних событий американской истории (война за независимость, война за отделение и т. д.), отодвинутых в превращенное в миф прошлое и, следовательно, постоянно активно присутствующих в настоящем в форме мифа [Nora, 1966].
[1] Risorgimento (ит.) - возрождение, Национально-освободительное движение итальянцев, направленное против иноземного господства и завершившееся объединением Италии. (Прим. пер.)
[2] Фамилии авторов, приводимые в квадратных скобках отсылают к библиографии и сопровождаются датой в том случае, если необходимо различать разные публикации одного и того же автора. (Прим. ред.)
Жак Ле Гофф
Жак Ле Гофф родился в 1924 г. в Тулоне. Выпускник Эколь Нормаль, он учился также в университетах Праги и Оксфорда (Линкольн-Колледж). Давнишний член Французской школы в Риме, Ле Гофф преподает историю - сначала на факультете литературы и гуманитарных наук в Лилле, в Национальном центре научных исследований, а с 1960 г. - в VI секции Школы высших практических исследований[1]. С 1972 по 1977 г. вслед за Фернаном Броделем он являлся ее президентом и руководил исследованиями, проводимыми в ней.
Ле Гофф - автор многочисленных работ, переведенных на несколько иностранных языков. Среди них: «Интеллектуалы Средневековья» (Seuil, 1957), «Цивилизация средневекового Запада» (Arthaud, 1964), «Кошелек и жизнь» (Hachette, 1986), а также вышедшие в издательстве «Gallimard» «К другому Средневековью» (1977), «Рождение Чистилища» (1981), «Средневековое воображение» (1986).
Следуя традициям школы «Анналов», Ле Гофф (он был одним из руководителей этого журнала) остается верен идее «тотальной» истории; был первопроходцем в области исторической антропологии и истории ментальностей; интересовался исторической методологией. Совместно с Пьером Нора он руководил изданием «Заниматься историей»[2] (Gallimar, 1974; переиздание: Folio, 1986), а вместе с Роже Шартье и Жаком Ревелем - «Новой истории» (Retz, 1978). В 1983-1985 гг.
Ле Гофф возглавлял Национальную комиссию по модернизации преподавания истории и географии. В 1968 г. он выступает как вдохновитель программы «Исторические понедельники» на телеканале «Франция-культура» и получает премию Didrot-Universalis (1986). Жак Ле Гофф является консультантом «Encyclopaedia Britannica». В 1987 г. он был удостоен Высшей национальной премии по истории.
С 1975 г. - Школа высших исследований в области социальных наук. (Прим. пер.)
[2] Интересно отметить, что французское название этого коллективного труда (Faire de l'Histoire) перекликается с устойчивым выражением «faire des histoire», которое обозначает «доставлять неприятности, создавать затруднения». (Прим. пер.)
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