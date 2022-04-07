Жан Лапланш - Жизнь и смерть в психоанализе

Жан Лапланш (1924) уже давно признан как ведущий французский мыслитель и психоаналитик. Его исследование раннего творчества 3. Фрейда позволило выявить темпоральную структуру травмы и ее фундаментальное значение для понимания сексуальности человека, а вместе с ней и самого человека. Трансформация фрейдовской теории соблазнения, от которой сам Фрейд довольно скоро отказывается, в т. н. «общую теорию соблазнения» Лапланшем, в которой речь идет о самих истоках психики человека, делает его одним из ведущих авторитетов в области антропогенеза, психоаналитической антропологии.

Однако русскоязычными читателями имя Жана Лапланша, возможно, воспринимается как имя представителя из второго эшелона европейских теоретиков психоанализа, что связано с вышедшим еще в 1996 г. на русском языке фундаментальным «Словарем по психоанализу », ставшим сегодня библиографической редкостью. Этот труд, созданный Ж. Лапланшем совместно с Ж.-Б. Понталисом еще в 1967 г., отличается той систематичностью в анализе основных понятий психоанализа, используемых в нем языковых выражений, прежде всего 3. Фрейда, тщательность и скрупулезность которого, по самому существу дела, не может, казалось бы, вывести своего автора за рамки мышления, имеющего вторичный характер. Возможно, что и англоязычному сообществу психоаналитиков Ж. Лапланш известен лучше всего благодаря именно этой работе, вышедшей на английском языке под названием «Язык психоанализа», позднее дополненной переводом на английский, и ставшими классическими работами «Жизнь и смерть в психоанализе » и «Новые основания психоанализа».

Систематизация чужого мышления, даже если это мышление основателя психоанализа 3. Фрейда, может на первый взгляд показаться не самым замечательным призванием для мыслителя, претендующего на самостоятельность и значение. Но именно здесь, в области мышления, открывающего горизонты понимания человека, не исчерпанные и по настоящее время, и происходит нечто такое, что каким-то образом делает возможным философию, науку, искусство, образование.

Читая, размышляя, возвращаясь вновь и вновь к мышлению, объективированному в авторском тексте произведений Фрейда, мы совершаем усилие, которое каким-то образом делает возможным мышление собственное. И это происходит благодаря тому типу анализа произведения, когда психоанализ позволяет выявить образ мышления автора, имплицитно присутствующий в том, что им эксплицитно утверждается текстом произведения, назовем ли мы эту составляющую творчества контекстом, дискурсом, имплицитным содержанием, или — бессознательным.

Жан Лапланш- Жизнь и смерть в психоанализе

Санкт-Петербург, "Владимир Даль", 2011 г. - 376 с.

ISBN 978-5-93615-095-1 ISBN 2-08-080016-7

Жан Лапланш- Жизнь и смерть в психоанализе - Содержание

Введение

I. Стихия жизни и генезис человеческой сексуальности

II. Сексуальность и стихия жизни в психическом конфликте

III. Я и стихия жизни

IV. Я и нарциссизм

V. Агрессивность и садо-мазохизм

VI. Почему влечение к смерти?

Заключение